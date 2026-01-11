Трамп положительно оценивает идею назначить Рубио президентом Кубы
Президент США Дональд Трамп, воодушевившись успехом операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, переключил свое внимание на Кубу и призывает власти «Острова свободы» «пока не поздно» пойти на «сделку» с Вашингтоном.
По словам Трампа, Куба на протяжении многих лет жила за счет поступавших из Венесуэлы значительных объемов нефти и денег. Взамен Гавана помогала обеспечивать безопасность двух последних президентов Венесуэлы. Американский президент считает, что после похищения спецназом США Мадуро Венесуэла больше не нуждается в защите со стороны «бандитов и вымогателей, которые много лет держали ее в заложниках».
Президент США утверждает, что теперь Венесуэла находится под защитой американской армии, которую он называет «с большим отрывом самой мощной в мире». При этом перешедший под внешнее управление США Каракас больше не будет снабжать Кубу деньгами, нефтью и другими ресурсами. Трамп советует Гаване, чтобы не оказаться в полной экономической блокаде, заключить «сделку» с Вашингтоном и вслед за Венесуэлой войти в сферу влияния США.
Между тем примечательно, что Трамп также репостнул в соцсети публикацию, автор которой предлагает назначить новым президентом Кубы главу Госдепа США Марко Рубио, и добавил, что ему чрезвычайно нравится эта идея.
В ответ на угрозы Трампа в МИД Кубы напомнили, что, в отличие от США, страна не занимается наемничеством, шантажом и военным принуждением других государств. В Гаване подчеркнули, что в то время как действия Вашингтона угрожают всему миру, справедливость на стороне Кубы.
