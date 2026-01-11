Трамп положительно оценивает идею назначить Рубио президентом Кубы

Президент США Дональд Трамп, воодушевившись успехом операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, переключил свое внимание на Кубу и призывает власти «Острова свободы» «пока не поздно» пойти на «сделку» с Вашингтоном.

По словам Трампа, Куба на протяжении многих лет жила за счет поступавших из Венесуэлы значительных объемов нефти и денег. Взамен Гавана помогала обеспечивать безопасность двух последних президентов Венесуэлы. Американский президент считает, что после похищения спецназом США Мадуро Венесуэла больше не нуждается в защите со стороны «бандитов и вымогателей, которые много лет держали ее в заложниках».



Президент США утверждает, что теперь Венесуэла находится под защитой американской армии, которую он называет «с большим отрывом самой мощной в мире». При этом перешедший под внешнее управление США Каракас больше не будет снабжать Кубу деньгами, нефтью и другими ресурсами. Трамп советует Гаване, чтобы не оказаться в полной экономической блокаде, заключить «сделку» с Вашингтоном и вслед за Венесуэлой войти в сферу влияния США.

Между тем примечательно, что Трамп также репостнул в соцсети публикацию, автор которой предлагает назначить новым президентом Кубы главу Госдепа США Марко Рубио, и добавил, что ему чрезвычайно нравится эта идея.

В ответ на угрозы Трампа в МИД Кубы напомнили, что, в отличие от США, страна не занимается наемничеством, шантажом и военным принуждением других государств. В Гаване подчеркнули, что в то время как действия Вашингтона угрожают всему миру, справедливость на стороне Кубы.
  1. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +8
    Сегодня, 18:27
    По ходу у Трампа крыша поехала.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      0
      Сегодня, 18:41
      Еще как поехала. Он же себя считает избранным, хочет казнит, хочет свергает лидеров, а демократия, ну это только так для толпы, для шоу...
    2. Чёрный Звание
      Чёрный
      +3
      Сегодня, 18:41
      Во всём норвежцы виноваты. laughing Не дали рыжему нобелевскую премию мира - теперь весь мир в ауте wassat
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 18:54
        да дайте оптом ему 2 Нобеля чтобы он наконец от всех отстал...
        1. Ростислав Прокопенко Звание
          Ростислав Прокопенко
          +3
          Сегодня, 19:23
          Точно. дать Нобелевскую премию мира и по математике. Учредить и дать laughing
    3. newtc7 Звание
      newtc7
      0
      Сегодня, 19:18
      Реализует доктрину Донро - быстро, эффективно, нахрапом. А кто им помешать то может? Наши выражатели обеспокоенности что-ли? Китайцы которые вообще не войны, они хотят торговать? Нет, ни те ни те. Так что как минимум в среднесрочной перспективе сша своего добьются. А вот в долгосрочной возможно они настолько достанут все население планеты, что все перевернется.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:26
      Цитата: ARIONkrsk
      По ходу у Трампа крыша поехала.

      Новым мессией себя возомнил, лавры фюрера примерил.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +7
    Сегодня, 18:27
    ...похоже, кубинцы попали.... тяжко им придётся... жаль.

    вот ведь дернул чёрт этого рыже-лохматого на Кубу наехать.

    придётся им срочно где-то Команданте Фидель 2.0 выискивать...
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +2
      Сегодня, 18:39
      Цитата: Nexcom
      ...похоже, кубинцы попали....

      Очень даже может быть. Но возможно всякое.
      Дело в том, что Трампу блестяще удалась операция с Мадуро, да, но что будет дальше? Ведь похищение Мадуро - не самоцель, это средство принудить Венесуэлу к покорности. Наряду с прочими - нефтяная блокада и т.д.
      Поэтому Трампу сперва надо закончить дело с Венесуэлой, и вот в зависимости от того, насколько он тут будет успешен, можно будет строить прогнозы по Кубе
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 18:43
        Да, возможно и так. Но что мешает ему устроить блокаду Кубы прямо сейчас, т.е. сыграть в долгую? Пока он разберается с Венесуэллой Куба будет зажата - начнётся дефицит, обвал их денег и прочие пакости... А когда уже разберётся до конца с Венесуэлой - Куба в кольце "дозреет"... Может и так ведь поступить.
      2. newtc7 Звание
        newtc7
        +1
        Сегодня, 19:20
        Ничего ему не нужно сперва заканчивать, они спокойно могут паралелить эти процессы, это и быстрее и эффективнее. А Венесуэла все, можно считать уже 52 штат или подотчетная им территория.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 19:32
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Трампу сперва надо закончить дело с Венесуэлой, и вот в зависимости от того, насколько он тут будет успешен

        Чего там мелочится и сопли жевать, надо прямо, без обиняков, объявить что оба континента, Южная и Северная Америка, ну и прилегающие острова являются США.
        1. Gofman Звание
          Gofman
          0
          Сегодня, 19:39
          «Где заканчиваются границы США? Границы США нигде не заканчиваются.» © Из избранных высказываний Дональда Трампа
    2. Чёрный Звание
      Чёрный
      +1
      Сегодня, 18:43
      Надо Доню как то отвлечь.....например попросить с выселением Долиной из квартиры laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 18:46
        ...лучше сказать что у него Марс пытаются отжать рептилоиды с Альфа-Центавры - пусть с ними воюет. и сказать что там тоже есть нефть. мнооого.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 18:49
      Цитата: Nexcom
      ...похоже, кубинцы попали.... тяжко им придётся... жаль.

      К тому же, Куба гораздо ближе к Америке, чем Венесуэла - до Флориды меньше 200 км., плюс база амеровских ВМФ в заливе Гуантанамо (как раз там знаменитая тюрьма находится), от которой так и не смогли кубинцы избавиться. Трамп сейчас на кураже после похищения Мадуро, для него большое искушение попробовать провернуть смену власти на Кубе и подчинить, наконец, упрямцев воле Вашингтона.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 18:51
        ...тем более что впрягаться как раньше за "упрямцев" (с) больше некому... а офонаревший Доня заявит - воооот, я сделал то, что Дж.Ф.Кеннеди тогда засцал сделать.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 18:58
          Цитата: Nexcom
          тем более что впрягаться как раньше за "упрямцев" (с) больше некому..

          В октябре 2025 года ратифицировано соглашение о военном сотрудничестве между РФ и Кубой, так что помощь оружием наверняка имеет место быть, но о прямой военной помощи речи не идёт (так же, как в соглашении с Ираном).
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +4
            Сегодня, 18:59
            если Кубу блокируют в колечко, им уже ничем не помочь будет. а наши впрягаться точно не станут - разве что словесами.
            1. Джексон Звание
              Джексон
              +1
              Сегодня, 19:12
              Выразим озабоченность да пару гневных постов какой нибудь ДАМ напишет, вот и вся помощь.
          2. Сергей Ткач Звание
            Сергей Ткач
            +1
            Сегодня, 19:07
            Также как и соглашение аналогичное с Венесуэлой.
          3. Grencer81 Звание
            Grencer81
            0
            Сегодня, 19:24
            Оружие надо им ещё получить и освоить. Если у них вообще будет воля к сопротивлению.
      2. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        +1
        Сегодня, 19:22
        база амеровских ВМФ в заливе Гуантанамо (как раз там знаменитая тюрьма находится), от которой так и не смогли кубинцы избавиться.
        Вот эта база как раз и является заложниками. В случае интервенции кубинская армия нанесёт по базе первый сокрушительный удар. Жертвы Трампу не нужны от слова совсем. Его и в сенате и в конгрессе заклюют и демократы и даже многие свои республиканцы. Тогда уж он точно осенью потеряет сразу обе палаты. Может Трамп и псих,но уж точно не болван .
    4. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 18:56
      Цитата: Nexcom
      придётся им срочно где-то Команданте Фидель 2.0 выискивать...
      Фидель или не Фидель, а остановить Трампа, отрезвить его может только "Карибский кризис 2.0"
      И тут начинаются неприятные вопросы...
      А потянем ли мы его? А решится ли власть? И много других.

      Так что, если Трамп сам не одумается - я не вижу, кто ему может помешать... А он не одумается - ему карта пошла.
      Гитлер после аншлюса Австрии сильно одумался? А бритиши с французами рассчитывали, что Гитлер кусок откусит и успокоится. Ну-ну...

      Одно настораживает. Там промолчали, тут ничего не сделали... А потом, через время, и нам от разбушевавшегося Трампа ультиматум: "Ваша Сибирь находится над американскими запасами нефти. Они нужны Америке обе." А мы в ответ - озабоченность выразим...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 18:58
        ...как я ранее с горьким сарказмом писал - как бы кто милости просим не сказали...
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 19:04
          Цитата: Nexcom
          как бы кто милости просим не сказали...
          Скажут или нет - но без нашего вляпывания в это дело по самые уши для Кубы ничего не изменится.
          Американские войска либо как на Гренаду высадятся, с досками для сёрфинга, либо ракетами и бомбами перемешают всё с грунтом так, что планировку бульдозерами делать не надо будет. Сразу можно казино и публичные дома строить.

          А вот вляпаться туда по самые "здрасте" и отрезвить Трампа или сдать и Кубу, которую один раз уже сдали - вопрос не на мою зарплату...
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 19:05
            нам не потянуть ещё и Кубу..... хоть как... поэтому наверху будут молчать и изредка обеспокоенности изрекать. ну а ДАМ сломает с десяток клавиатур...
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 19:08
              Цитата: Nexcom
              нам не потянуть ещё и Кубу..... хоть как...
              Ну, почему же...
              Там битв за "избушку лесника" не будет. Как и в первый кризис. А разместить там что-то страшное и для Америки ужасно неприятное - вот кризис и готов.
              Для нас тут вопрос не денег, а стали в яйцах.
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +3
                Сегодня, 19:12
                Да нам даже близко не дадут к Кубе подступится. Если только по-тихому АПЛ подогнать с ракетами и Посейдоном или как там его... Хотя толку то... В Венесуэлу тоже аж Ту-160 гоняли - эйфория была у многих. и....
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  0
                  Сегодня, 19:24
                  Цитата: Nexcom
                  Да нам даже близко не дадут к Кубе подступится.
                  В том случае, если мы их и дальше будем слушаться. Потому что остановить в Саргассовом море можно не только наш транспорт с ракетами. А почему американский с ракетами в Европу и на Украину нельзя остановить? Самолёты наши сбивать будут? Так и их самолёты тоже падать умеют.

                  Знаю, что нагнетаю. Эскалация и т.п... Потому все предложения - чисто гипотетические.
                  Одно не теоретическое - пусть Трамп на весь мир скажет, почему ему можно, а нам нет. А там...
                  Есть у нас специальные люди, чтобы думать, что дальше делать.
    5. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      0
      Сегодня, 19:17
      Цитата: Nexcom
      ...похоже, кубинцы попали....

      Венесуэльцы уже попали, следующие иранцы, кубинцы и тд по расписанию..
      Выигрывают те кто держит инициативу.
      Это закон стратегической игры.
      Ставьте свои маршальские минусы. Мне это ровно.
      Так называемая элита России в ауте...
  3. Павел Патрашов Звание
    Павел Патрашов
    0
    Сегодня, 18:29
    что такое Доня курить начал ?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 18:31
      ...он от зельца при встрече с ним от него выхлопа нанюхался походу...
    2. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 18:31
      Цитата: Павел Патрашов
      что такое Доня курить начал ?

      Видимо то же, что в Киеве курят. laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 18:34
        дык не смешно кубинцам то будет, к сожалению. зажмут в колечко и только ждать пока всё придёт в упадок. а там и оккупируют. или по иракскому сценарию разносить всё начнут, а потом введут войска.
    3. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 18:34
      Цитата: Павел Патрашов
      что такое Доня курить начал ?

      Видать частые визиты Зе дают плоды, сперва Европейцев подсадил, теперь Донни.
      1. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 18:38
        Цитата: ARIONkrsk
        Видать частые визиты Зе дают плоды, сперва Европейцев подсадил, теперь Донни.

        Вот и я об этом же. hi
    4. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 19:23
      Цитата: Павел Патрашов
      что такое Доня курить начал ?

      Безнаказанность порождает вседозволенность. Это покруче любой наркоты.
  4. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 18:30
    Трамп положительно оценивает идею назначить Рубио президентом Кубы

    А почему не губернатором? laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 18:32
      ну хочет чтобы Рубио стал Батиста дубль 2
      1. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 18:34
        Ну так это должен быть штат номер 51, 52 или 53, точный порядок пусть с Канадой и Гренландией обсуждают. laughing laughing
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 18:35
          да чтоб у рыжего бубенцы отпали...

          ну надо же было тому косорезу-стрелку так промазать....
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 18:54
      Цитата: guest
      Трамп положительно оценивает идею назначить Рубио президентом Кубы

      А почему не губернатором? laughing

      Генерал-губернаторство ему уже над Латинской Америкой обещано. В первую очередь окучивание Венесуэлы и, далее, по списку... Вот что значит быть мальчишом-плохишом...
  5. Melior Звание
    Melior
    0
    Сегодня, 18:38
    Ага, а его брата наркобарона Марио Рубио - президентом Венесуэлы! laughing
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 18:53
    Трамп начинает жить не по закону, с по понятиям! Его бы остановить. Где снайпер, простреливший ему ухо?
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:56
    Вот уж точно, Дональд всосал "эликсир победы" и... Донни понесло.
    Куда их занесёт, в конце концов, даже представить трудно.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 19:03
      ...желательно туда, куда занесло и ефрейтора Гитлера - в канаву с парой канистр бензина...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 19:16
        Так то по некоторым персоналиям хочется пожелать разного, вплоть до экстримального, но увы, на всю ситуацию в целом это не может повлиять шибко кардинально, потому как там ВОЛНА Пошла и подхватилло многих...
        Их теперь только туда и несёт.
        Как это остановить... да фиг её знает, стихия однако!
  8. odisey3000 Звание
    odisey3000
    0
    Сегодня, 19:02
    Когда же наконец то начнеться гражданская война в америке .когда же черные с латиносами начнут резать белых .Молодец Трамп работает в этом направлении усиленно ,но работы еще много .Надо ему успеть до конца его срока америку развалить на независимые штаты .Ждемс .
    1. Glock-17 Звание
      Glock-17
      0
      Сегодня, 19:33
      Гражданская война это всегда прежде всего противоречия капиталов. Она не случилась на одном народном гневе даже во времена Великой Депрессии. Для этого надо профинансировать и ввезти кое-кого в опломбированном вагоне. Контрразведка и спецслужбы там не зря свой хлеб едят.
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 19:04
    Вот его прет то перед промежуточными выборами. laughing
    А вот ещё подумалось. Предположим, все что Трамп наговорил, будет США.
    А США социалку в одночасье потянет? laughing или будет взрыв?
    Понятно, добыча ресурсов и все такое, но людям-подданным надо сейчас.
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 19:08
    ❝ Трамп положительно оценивает идею назначить Рубио президентом Кубы ❞ —

    — Пора к врачам ...
  11. Цензор Звание
    Цензор
    0
    Сегодня, 19:12
    Удивительно, но Трамп снова повторяет за Гитлером! Тот назначил рейхспротектором Чехии своего бывшего министра иностранных дел Нейрата. Нарочно не придумаешь!!
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 19:28
      Рейхспротектором Протектората Богемии и Моравии.
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 19:14
    Цитата: guest
    Трамп положительно оценивает идею назначить Рубио президентом Кубы.
    А почему не губернатором?

    Внутри Гуантанамо... Одной из клеток. feel
  13. Jovanni Звание
    Jovanni
    +1
    Сегодня, 19:22
    Цитата: Nexcom
    ...похоже, кубинцы попали.... тяжко им придётся... жаль.

    Да. Задушат блокадой. Это СССР мог себе позволить поддерживать Кубу. Но Россия не СССР. Своих танкеров защитить не можем. Увы...
  14. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 19:26
    Цитата: Nexcom
    а наши впрягаться точно не станут - разве что словесами.

    И то, словеса эти будут максимально приглажены. Озабоченность. Заботливые вы наши...
  15. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 19:31
    А что ж, Россия снова кубинцев кинет?! request