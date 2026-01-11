Генштаб ВСУ заявляет об ударах по буровым установкам ЛУКОЙЛ в Каспийском море

6 653 21
Генштаб ВСУ заявляет об ударах по буровым установкам ЛУКОЙЛ в Каспийском море

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал в своем официальном телеграм-канале сообщение на украинском и английском языках о ночном ударе беспилотников по трем газонефтедобывающим (буровым) установкам в акватории Каспийского моря. Утверждается, что БПЛА атаковали в ночь на 11 января буровые вышки российского ПАО «ЛУКОЙЛ» на Каспии.

В качестве подтверждения опубликован только скриншот видеозаписи низкого качества с буровой платформой, подразумевается, сделанный камерой одного из дронов. Хотя обычно в таких случаях враг публикует видеоролики атак полностью.





По информации украинской стороны, речь идeт о буровых установках имени Филановского, им. Корчагина и им. Грайфера. Утверждается, что Россия использует данные объекты для обеспечения нужд Вооруженных сил. Кроме того, говорится в сообщении ГШ ВСУ, якобы поражены подразделения ПВО ВС РФ.

В рамках мер по снижению военно-экономического потенциала агрессора, подразделениями Сил обороны Украины поражены три буровых установки корпорации «Лукойл» в акватории Каспийского моря. Зафиксированы попадания. Масштабы убытков уточняются.

В сообщении вражеского Генштаба указано, что дроны-камикадзе «поразили пусковую установку ЗРК «Бук-М3» в районе населенного пункта Бараничево в Троицком районе Луганской области» (Луганской Народной Республике). Не совсем понятно, почему сообщение об атаках по нефтяным платформам на Каспии соседствует с заявлением об ударе по зенитному ракетному комплексу средней дальности в ЛНР.

Ну и уж совсем, как говорится, «до кучи», Генштаб ВСУ пишет в этом же сообщении об атаке на склад материально-технического подразделения 49-й армии ВС России в районе населенного пункта Новотроицкое Херсонской области.

От российского Минобороны, равно как и компании «ЛУКОЙЛ», сообщений, подтверждающих опубликованную ГШ противника информацию, нет.

Если враг не врет, что бывает довольно часто: игра в «удары возмездия» может идти очень долго. До тех пор, пока у киевского режима не только отпадет желание, но не будет возможности наносить террористические удары по российским объектам, жилым домам и нашим согражданам. Либо сам этот режим не прекратит свое существование.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mitos Звание
    Mitos
    +1
    Сегодня, 18:45
    Пока это образование существует под его флагом будут атаки.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 18:51
    В качестве подтверждения опубликован только скриншот видеозаписи низкого качества с буровой платформой, подразумевается, сделанный камерой одного из дронов. Хотя обычно в таких случаях враг публикует видеоролики атак полностью.


    Есть и такие.
  3. golen Звание
    golen
    +3
    Сегодня, 18:54
    Либо сам этот режим не прекратит свое существование
    ВСУ продолжит и дальше бить по стратегическим объектам в России потому, что Владимир Владимирович, по непонятным для всего российского народа причинам, бережёт этот преступный киевский режим.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 18:54
    Снова возникает вопрос: а как они туда долетели?
    1. Слово Звание
      Слово
      +2
      Сегодня, 19:13
      Таки, ради правды нужно парад смотреть, всё оружие аналоговнет. И вопросы отпадёт желание задавать.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 19:19
      Как долетели?Очень просто,по воздуху.Вы думаете,что они такие дурни свинорылые,что не могут?КБ Антонова где находится?И да,есть кому помочь
    3. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 19:42
      Снова возникает вопрос: а как они туда долетели?

      Есть такая у нас русских поговорка: "На каждый роток, не накинешь платок."ПВО как не прискорбно но не всесильно. На краине было развито самолётостроение и там много специалистов в этой отрасли. Не надо недооценивать противника а тем более если ему много кто помогает.
  5. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +1
    Сегодня, 19:01
    Не первый раз бьют по судам и платформам на Каспийском море...
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    -2
    Сегодня, 19:02
    Увы, все маршруты пролёта вражеский БПЛА перекрыть не реально... пока, по крайне мере.
    Защита самих обьектов... денег стоит и бЫзнес на это идёт со скрипом.
    Сказать, что опять на авось надеятся... вряд ли, может и возможностей таких мало, на всех не хватает request
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 19:45
      Цитата: rocket757
      Защита самих обьектов... денег стоит и бЫзнес на это идёт со скрипом.
      А новая платформа дешевле, чем эту защитить?
  7. air wolf Звание
    air wolf
    -2
    Сегодня, 19:04
    Ну что, веселые новости, праздники прошли успешно 👍 все довольны, Киев замерзает, Белгород, мы надеемся отогреют, похоже зима будет весёлая, дроны летят с Казахстана, пора соседей на кукан насаживать, думаю, мы справимся 💪, работы много, уже достал свои лётные книжки и документы, жду когда вызовут повторно, один раз сфилонил, здесь уже не получится, таких как я у нас в стране хватает, у меня многие друзья, бывшие пилоты, и чтоб эта война быстрее закончилась, нужно много авиации, пехота это хорошо, но когда начнутся ковровые бомбардировки, а они начнутся, тк после взятия городов ничего не остается, лучше сразу всех бандеровцев там хоронить am
    1. Касатик Звание
      Касатик
      +3
      Сегодня, 19:09
      Вам ВЛК не пройти. Так что верните летные книжки в рамочки и на стену.
      1. air wolf Звание
        air wolf
        +1
        Сегодня, 19:14
        Легко, 6 группа у вертолетчика, это инвалиды wassat
      2. VovaVVS Звание
        VovaVVS
        0
        Сегодня, 19:36
        Рудель с Маресьевым как-то прошли... Банально, но в ВВС на первом месте талант и удачливость, а уже потом текущее состояние здоровья
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 19:45
      дроны летят с Казахстана

      Уже доказано? Или это только догадки?
  8. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +1
    Сегодня, 19:07
    Надо еще раз Орешником ударить по будке лесника.
    Тогда точно все испугаются и перестанут. Так вижу логику Кремля.
    20 лет Путина надували. 20 лет. Сдулся за пару лет.
    1. air wolf Звание
      air wolf
      0
      Сегодня, 19:18
      Последним ударом уничтожен подземный завод по выпуску дронов и ракет Фламинго, а таких заводов у бандеровцев под землёй еще немало: в Карпатах, в катакомбах Одессы собирают морские БПЛА, работы много еще для орехов drinks
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 19:21
      Цитата: Иван Иванов_36
      Надо еще раз Орешником ударить по будке лесника.
      Тогда точно все испугаются и перестанут. Так вижу логику Кремля.
      20 лет Путина надували. 20 лет. Сдулся за пару лет.

      Дырочка в правом боку, вы полагаете? belay
    3. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      +1
      Сегодня, 19:39
      Испугаются, если за покушение на личный сортир отвечают мочиловом сортира вместе с врагом
  9. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 19:20
    А я бы внимательнее присмотрелся к территории бывшей провинции Персидского царства. Уж больно много совпадений - то ударные дроны по Ирану прилетят, то ещё какая бяка по буровым отработает...
  10. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Сегодня, 19:21
    Провокация это или не провокация - в широком смысле это вторично. А первично, на мой взгляд, то, что начал делать Трамп с нашим "теневым флотом". ВСУ, конечно, во всём пытаются походить на американцев, так что удивляться нечего.

    То, что сейчас всюду будут пытаться уничтожать всё, что связано нефтью и газом, всё, что имеет хоть какое-то отношение к нашей стране - тоже не является сюрпризом. Возможно, удар "Орешником" по обьектам на Западе Украины - это не то, что можно назвать достаточным.

    Особенно, если это носит единичный характер. Впрочем, сейчас быть может дейтсвительно стоит не спешить, Запад проходит очень сложный вираж - может и шею свернуть. Главное ему не помешать, подтолкнув к единению перед чрезмерной угрозой.