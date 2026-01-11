Генштаб ВСУ заявляет об ударах по буровым установкам ЛУКОЙЛ в Каспийском море
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал в своем официальном телеграм-канале сообщение на украинском и английском языках о ночном ударе беспилотников по трем газонефтедобывающим (буровым) установкам в акватории Каспийского моря. Утверждается, что БПЛА атаковали в ночь на 11 января буровые вышки российского ПАО «ЛУКОЙЛ» на Каспии.
В качестве подтверждения опубликован только скриншот видеозаписи низкого качества с буровой платформой, подразумевается, сделанный камерой одного из дронов. Хотя обычно в таких случаях враг публикует видеоролики атак полностью.
По информации украинской стороны, речь идeт о буровых установках имени Филановского, им. Корчагина и им. Грайфера. Утверждается, что Россия использует данные объекты для обеспечения нужд Вооруженных сил. Кроме того, говорится в сообщении ГШ ВСУ, якобы поражены подразделения ПВО ВС РФ.
В сообщении вражеского Генштаба указано, что дроны-камикадзе «поразили пусковую установку ЗРК «Бук-М3» в районе населенного пункта Бараничево в Троицком районе Луганской области» (Луганской Народной Республике). Не совсем понятно, почему сообщение об атаках по нефтяным платформам на Каспии соседствует с заявлением об ударе по зенитному ракетному комплексу средней дальности в ЛНР.
Ну и уж совсем, как говорится, «до кучи», Генштаб ВСУ пишет в этом же сообщении об атаке на склад материально-технического подразделения 49-й армии ВС России в районе населенного пункта Новотроицкое Херсонской области.
От российского Минобороны, равно как и компании «ЛУКОЙЛ», сообщений, подтверждающих опубликованную ГШ противника информацию, нет.
Если враг не врет, что бывает довольно часто: игра в «удары возмездия» может идти очень долго. До тех пор, пока у киевского режима не только отпадет желание, но не будет возможности наносить террористические удары по российским объектам, жилым домам и нашим согражданам. Либо сам этот режим не прекратит свое существование.
