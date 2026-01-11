Британская пресса: захват танкера под флагом РФ является сигналом Путину

По мнению британской прессы, захват американцами нефтяного танкера Marinera, шедшего под флагом России, стал определенным весьма недвусмысленным сигналом Трампа Путину.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на ряд как бывших, так и действующих американских чиновников, предполагалось, что приказ Трампа о захвате танкера и выраженная одновременно с этим готовность поддержать очередной законопроект о новых антироссийских санкциях против Москвы должны были продемонстрировать России, что процесс урегулирования вооруженного конфликта на Украине следует ускорить.



По мнению одного из источников газеты, Трамп, как правило, чрезвычайно привержен методу «кнута и пряника», и в настоящее время «пряник» у него закончился. Другой собеседник британского издания рассказал, что стратегия российской стороны на переговорах по Украине все больше «утомляет» Трампа.

На Западе предполагают, что действия администрации президента США продиктованы стремлением надавить на Россию и вынудить Москву согласиться на предлагаемые Киевом и ЕС условия мирного урегулирования, остановить боевые действия по текущей линии боевого соприкосновения и отказаться от требований, предполагающих внеблоковый статус Украины. Однако, применив БРСД «Орешник» для удара по объекту, расположенному в непосредственной близости от границ с НАТО и ЕС, Россия дала понять, что не рассматривает варианты смягчения своих и без этого относительно минималистичных условий.
  1. golen Звание
    golen
    +4
    Сегодня, 19:50
    Да ничего нового. Дони просто в очередной раз нагло и цинично показал Путину кто в доме хозяин.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      0
      Сегодня, 20:01
      А никого не смущает, что все это говорит Британская пресса?! Почерк Британцев стравить другие народы и получать свою выгоду. Танкеры могут начать тонуть и с той стороны, как и английские лодки.
      1. g_ae Звание
        g_ae
        +8
        Сегодня, 21:02
        Не начнут. Никогда не начинали, и теперь не начнут. Некому начинать.
      2. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 21:14
        Так британцы всю свою жизнь этим занимались.
      3. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        +1
        Сегодня, 21:16
        Цитата: Mitos
        А никого не смущает, что все это говорит Британская пресса?! Почерк Британцев стравить другие народы и получать свою выгоду. Танкеры могут начать тонуть и с той стороны, как и английские лодки.

        Да что Вы говорте!?
        И когда ждать! laughing
        У Кадырова нахватались геройства!
        Или от его отрыжки. Тот тоже языком мелет..
      4. tank_killer156 Звание
        tank_killer156
        +3
        Сегодня, 21:39
        Так если че ВВС Британии и помогали в захвате ,их разведчик отслеживал с воздуха и направлял ВМС США вот и пишут,тут главное в том что они попробовали а мы промолчали,это как помните с вооружением для всу,сперва броники и каски а потом ракеты и самолеты.ПС замете реакцию нашего МИДа бла бла бла и все тишина
    2. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +3
      Сегодня, 20:01
      А что Россия может в такой ситуации сделать? Военных баз по всему миру у нас нет. Пока военный корабль шел на поддержку Маринеры, ее уже захватили. В другой раз пусть ждут когда придет военное сопровождение, при прорыве блокады и идти караваном с охраной.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +3
        Сегодня, 21:21
        Зачем топливо тратить? Проще прикрыть какую-нибудь контору в России с англосакским капиталом. Или банк какой приватизировать. Визгу будет много, но сработает.
        1. golen Звание
          golen
          +2
          Сегодня, 21:39
          Это нельзя, это свои, это святое.
      2. golen Звание
        golen
        +1
        Сегодня, 21:46
        А что мешало нам нормальную военно-морскую базу на Кубе создать? Если Вы забыли, напомню, что согласно соглашению, подписанному сторонами в Москве в 2013 году, Россия списала Кубе долг в размере $35,2 миллиарда. 90 % от этой суммы республике простили полностью, оставшиеся 10 процентов ($3,5 млрд) Куба должна будет погасить в течение 10 лет 20 равными полугодовыми платежами, перечисляя средства на специальный долларовый счет, открытый Внешэкономбанком в Национальном Банке Кубы.
        Добавлю, что упомянутые выше $3,5 миллиарда, по сути, остались на Кубе в виде инвестиций, поскольку в соответствии с соглашением данные средства должны быть использованы на финансирование инвестиционных проектов на территории Республики Куба, включая проекты в области защиты окружающей среды, отобранных кубинской стороной в соответствии с планом экономического и социального развития Республики Куба.
    3. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      +5
      Сегодня, 20:01
      приказ Трампа о захвате танкера и выраженная одновременно с этим готовность поддержать очередной законопроект о новых антироссийских санкциях против Москвы должны были продемонстрировать России, что процесс урегулирования вооруженного конфликта на Украине следует ускорить

      Это то, что "они" хотели "просигналить"... А вот как Россия расценивает этот сигнал, показал удар "Орешником". Причем показал косвенно, так как основная цель удара, все же, была военная. Ну а что, кто-то ждал иного? Мир невозможен именно по причине отсутствия устраивающего все стороны решения... США вообще не привыкли сдавать назад, даже если очевидно зашли на чужую территорию. Более того, это им по наследству от Англии досталось, так что бриты такие же...
    4. Gofman Звание
      Gofman
      0
      Сегодня, 20:58
      Цитата: golen
      Дони просто в очередной раз нагло и цинично показал Путину кто в доме хозяин.
      Интересно то, что Обама (годы президентства 2009-2017), по-видимому, мог всё то же самое, что и Донни, если не больше (Китай отставал от США тогда с бо́льшим отрывом по флоту, по ядерке, а Россия... я уж и теперь не знаю, реально ли она усилилась за прошедшие годы, или только в показушных отчётах, танковых биатлонах и авиадартсах с бомбометанием, которое сейчас и применить невозможно, а так ни армат, ни Су-57 серьёзно не прибавилось). Обамка, значит, мог то же самое, но почему-то ничего подобного в мире не творил и лишь создал иллюзию мягкости и слабости США, в том числе, похоже, в головах российских лидеров (что-то типа мнения о равенстве возможностей у них точно возникло). Может, слабость Обамы была в социальной опоре (цветное население, ЛГБТ)... у Трампа-то махровые реднеки. которые и сами всегда подраться были не прочь.
  2. NICK111 Звание
    NICK111
    0
    Сегодня, 19:50
    Какое отношение имеет захват амерами танкера к Украине?
    Напрашиваются.
    Главный вопрос - чем ответить.
    Оппоненты понимают, сегодня 1418 день, а свет в конце тоннеля слабо различим.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 19:52
      Захарова знает, чем ответить. Она - профессионал.
      1. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        0
        Сегодня, 21:29
        Цитата: Aken
        Захарова знает, чем ответить. Она - профессионал.

        Естественно языком...
    2. frruc Звание
      frruc
      -2
      Сегодня, 20:12
      вынудить Москву согласиться на предлагаемые Киевом и ЕС условия мирного урегулирования

      А Ведь могут вынудить принять и иные меры, жесткие или даже жестокие.
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        +1
        Сегодня, 21:19
        Да-да, жёсткая или даже жестокая озабоченность наверняка испугают америкашек до диареи. Но это не точно.
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 21:42
          Аль Манах
          даже жестокая озабоченность наверняка испугают америкашек до диареи.

          Ну Вам конечно, все заранее известно и финал прогнозируем. Пора переходить на международный медиа простор . fellow
          1. Аль Манах Звание
            Аль Манах
            +1
            Сегодня, 22:01
            Где уж мне тягаться с местными корифеями сего дела...
    3. Naum_2 Звание
      Naum_2
      +2
      Сегодня, 20:45
      Что касается света в тоннеле, то там сейчас темнота. Без одобрения Европы Зеля не пойдёт на полное завершение военных действий.
  3. Aken Звание
    Aken
    +2
    Сегодня, 19:51
    Это была не красная линия. Это вообще не наш танкер. Вообще пофиг.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Сегодня, 20:07
      Ну да.., пусть все арендованные нами танкеры перебьют и перезадерживают, - нам пофиг!
      А ведь по сути, (по аналогии может быть понятнее станет), это как, если кто арендовал машину грузовую, загрузил ее и отправил в пунк назначения. А какие то твари, напали и отобрали машину и весь ваш товар ваш. А вы потом такой как и диот говорите - О, ничего страшного, машина ж не моя, пусть забирают....
      1. Aken Звание
        Aken
        +2
        Сегодня, 20:11
        Я бы мог назвать ник коллеги, который яростно и многословно доказывал бы Вам, что если флаг на корабле не наш, то и фиг бы с ним, с теневым флотом. Не наша ( не его) проблема.
        Я не буду его называть. Но если он наткнётся на наш диалог - готовьтесь к минусам. Он не сам по себе работает. Соберёт стаю.
        1. Десница ока Звание
          Десница ока
          0
          Сегодня, 20:17
          Ну пусть приходит, рассказывает, послушаю)))).
          На минусы, плюсы и тп. - вообще пофиг). Я не за этим сюда прихожу ( в повышении самооценки, желании понравится, угодить чему-то субъективному мнению и тп. уж точно не нуждаюсь, с самооценкой все ок), а что б высказывать свое мнение исключительно smile
          1. Aken Звание
            Aken
            +2
            Сегодня, 20:20
            Скорее всего, в этот вечер не клюнет.
            Проблема не в самих минусах, как таковых. Проблема в группе лиц, которые пытаются переломить току зрения людей сообразно своим целям. За деньки или нет - не ведаю.
            1. Десница ока Звание
              Десница ока
              0
              Сегодня, 20:39
              Ну, минусами или плюсами мнение людей не изменить... Объяснение какой либо позиции, доказательство ее с точки зрения логики и здравого смысла, достойной аргументации и тп., только и способны сделать это... Знаете - идеи и ментальные ( на уровне сознания) убеждения правят миром и формируют сознание масс..., а не чьи то субъективные оценки чьего-то мнения smile
              1. Aken Звание
                Aken
                0
                Сегодня, 20:44
                Всё вы правильно говорите, с одной поправкой. Кто громче кричит, имеет больше шансов убедить топу. Такова человеческая природа. Как это банально ни звучит, но умеющие думать самостоятельно всегда в меньшинстве.
                1. Десница ока Звание
                  Десница ока
                  0
                  Сегодня, 20:58
                  Да, безусловно - в меньшинстве.. И, поэтому миром и баранами правят те, кто все же..., барабанная дробь - умеют манипулировать сознанием масс и именно с помощью внушения им своих идей как правильных, часто, путем иезуитской логики при этом ( которую не каждый далеко баран, способен осознать), но все же... Просто лозунги и выкрики, без какого то мощного логичного обоснования и воздействия на массы, не действуют.., как это считаете вы. Ну разве что, на совсем безмозглых и ведомых.)))
                  1. Aken Звание
                    Aken
                    0
                    Сегодня, 22:07
                    Именно. Просто лозунги и выкрики. Если их много, они забивают голос разума. Не у все, но у многих. В этом и состоит суть пропаганды.
                2. Naum_2 Звание
                  Naum_2
                  +2
                  Сегодня, 21:10
                  Для тех кто больше "кричит" важна не суть проблемы. Для них важно проявить себя. Делается это часто в виде плоских шуточек ("юмора") с целью выделиться и получить побольше плюсов для виртуальных погон.
              2. Naum_2 Звание
                Naum_2
                +1
                Сегодня, 21:01
                Согласен с Вами и ставлю +. Надеюсь ,что Ваши слова будут соответствовать Вашим комментариям. С уважением, NN.
                1. Десница ока Звание
                  Десница ока
                  0
                  Сегодня, 21:10
                  Знаете, я всегда последовательна, вот всегда! Как нечто в проруби туда сюда, в зависимости от отдельных местечковых событий и обстоятельств, чьих то слов, заверений и тп. - не метаюсь... Ибо я отстаиваю не то во что слепо верю, потому что хочу верить просто и тп. или будуче ведомой чьим то авторитетным мнением, а лишь то, что лично для меня самой, полностью обоснованно как истинное, на основании собственных логики, здравого смысла и знаний, естественно. Если находятся те, кто могут аргументированно, логично, на основании незыблемых фактов и тп., переубедить меня, в каком то моем мнение, то и форева им, я поменяю его, без проблем. Ибо, только не меняет своего мнения, если
                  становится очевидно, что оно ошибочное ..)
      2. matwey Звание
        matwey
        0
        Сегодня, 20:20
        Ну да.., пусть все арендованные нами танкеры перебьют и перезадерживают, - нам пофиг!

        С чего вы решили что оно арендованное Россией?
        https://t.me/RVvoenkor/107107
        1. Десница ока Звание
          Десница ока
          +4
          Сегодня, 20:29
          Хоспади.... ( смайл "рука-лицо"). )))) А вы вообще понимаете, что значит, в сущности своей термин "теневой флот"? И, что это не просто термин, а реально существующая "машина", для чего то и почему то нужная и используемая нами? А када, на одном и кораблей этого нашего теневого флота, появляется еще и рос. флаг, свидетельствующий об официальной принадлежности на данный момент этого судна нашей стране, со всеми вытекающими.., захват такого судна, нельзя расценивать иначе, как нападение на нашу собственность, страну.... Странно, что такие простые и очевидные вещи, приходится кому то объяснять... (((
          1. matwey Звание
            matwey
            +2
            Сегодня, 20:42
            Ну да, за два дня до ореста, нарисовать российский флаг, с надеждой что не тронут(хотя под санкциями) такое в голову придёт только идиоту.А вот подставить россию элементарно.
            1. Десница ока Звание
              Десница ока
              +5
              Сегодня, 20:52
              Я понимаю, что многим очень хочется, как то отмежеваться от этой позорной темы, найти оправдание действиям штатов, выставить все иначе, чем в принципе это есть и тп. Однако, плохо для таких пытающихся засунуть голову в песок и сказать, что это не по нам был удар и тп., то, что это была лишь первая пробная ласточка, дальше будут еще. Противник то все это делает сознательно и точно знает, какую важную черту переступает и по кому наносит такой показательный удар... И, внимательно смотрит.., на ответ., анализирует.. Так вот, страусы конечно могут сейчас утешить себя подобным вашему иезуитсву, однако агрессор таки сделает правильный вывод для себя и обязательно повторит, да и не раз еще... Интересно, сколько еще он должен сделать, чтобы у страусов, уже не осталось ни одного повода, для самовнушения себе, альтернативной реальности? ))))
              Ну а умным и все понимающим правильно, ясно все и после первой демонстрации...
              1. MrFox Звание
                MrFox
                0
                Сегодня, 22:29
                Вау, противник анализирует... какое тонкое наблюдение. Противник не только анализирует, но и брезгливо смотрит на тех кто разворовал свою собственную страну и обрек народ на нищету. Он знает с кем имеет дело
          2. Ныробский Звание
            Ныробский
            0
            Сегодня, 22:13
            Цитата: Десница ока
            Хоспади.... ( смайл "рука-лицо"). )))) А вы вообще понимаете, что значит, в сущности своей термин "теневой флот"? И, что это не просто термин, а реально существующая "машина", для чего то и почему то нужная и используемая нами?

            Где то попадалась цифра, что в теневом флоте задействовано от 800 до 1200 единиц танкерного флота. Как вы думаете, они нам нужны для того, что бы вытаскивать НАШУ нефть за пределы РФ, или для того, что бы тащить в Россию нефть из Венесуэлы? Нам их нефть не нужна, своей залейся. Им наша нефть как бы тоже без надобности. В чём фишка объясните?
  4. Десница ока Звание
    Десница ока
    +3
    Сегодня, 20:00
    применив БРСД «Орешник» для удара по объекту, расположенному в непосредственной близости от границ с НАТО и ЕС, Россия дала понять, что не рассматривает варианты смягчения своих и без этого относительно минималистичных условий

    Интересное умозаключение.... Сова на глобус...))) А разве не ответом на удары по резиденции Путина, был этот удар? Нам так сказали.., кому верить?
    1. Aken Звание
      Aken
      +4
      Сегодня, 20:03
      Подозреваю, никто ничего не понял.
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        -2
        Сегодня, 20:09
        Чего вы не поняли?
        .........
        1. Aken Звание
          Aken
          +5
          Сегодня, 20:15
          Я не понял, что был за очередной сигнал. И не понял, понял ли сигнал тот, кому он был адресован. И не понял, долого ли все смеялись над этими сигналами?
          Короче, я не понял, что вообще такого необычного произошло?
          Если Вы про сигнал Трампа, то его поняли все руководители всех стран и одномоментно дружно отложили кирпичи.
          1. Десница ока Звание
            Десница ока
            -3
            Сегодня, 20:20
            Если Вы про сигнал Трампа, то его поняли все руководители всех стран и одномоментно дружно отложили кирпичи.

            laughing Да ладно?! Прям таки отложили? Или выдаете желаемое за действительное?)))
            1. Aken Звание
              Aken
              +6
              Сегодня, 20:26
              Да, на самом деле всё не так. Это мои фантазии.
              На самом деле было иначе. Все посмялись и сказали - это Мадуро дурень, а у нас всё по взрослому. Через нашу ПВО вертолёты Трампа не пролетят, наши генералы неподкупны, а наша охрана совершенна. Пусть Трамп попробует, мы на него блюём.
              1. Naum_2 Звание
                Naum_2
                +1
                Сегодня, 21:29
                Ну что вы на самом деле - нечего без приведения фактов "обсирать" наши системы ПВО - на данный момент они лучшие в мире!!! Ведь уже стали известными ряд фактов захвата Мадуро. Во-первых, бездействие нашей С-300 было связано с предательством одного из венесуэльских генералов. Во-вторых, большая часть защитников Мадуро подверглась воздействию нового оружия (вероятно СВЧ), от которого у них носом пошала кровь, а некоторых даже рвало кровью. Фактически их парализовало и они не оказали сопротивления. Полагаю, что появятся дополнителные факты.
          2. Десница ока Звание
            Десница ока
            0
            Сегодня, 20:42
            Понятно..., вы просто НИЧЕГО не поняли...))))
            1. Aken Звание
              Aken
              +2
              Сегодня, 20:49
              Ничегошеньки не понял.
              ЗЫ, Минус не мой.
              1. Десница ока Звание
                Десница ока
                0
                Сегодня, 21:17
                О, не оправдывайтесь, вижу минус ваш! Очень обиделась и буду мстить!
                Шучу конечно...))) На минусы повторюсь - плювать, "поклонников", которым больно от моих слов, у меня здесь хватает)))).
                П. С. - а плюс мой.... laughing
                1. Aken Звание
                  Aken
                  0
                  Сегодня, 22:12
                  Про минусы - модная присказка на этом сайте. Привыкайте. Мы, старожилы, периодически пишем так поясняя, что это дискуссия, а не срач.
                  Впрочем, минусовать оппонента всегда дурной тон.
                  Другое дело, когда наблюдая со стороны оцениваешь доводы тго или иного спорщика.
                  И третье дело, когда наваливается банда минусователей. Их обычно на смене 5 человек. Работают по команде -фас. Но могут и передать ночной смене. тогда утром будет около 10 минусов.
                  Так и живём.
          3. Naum_2 Звание
            Naum_2
            +2
            Сегодня, 21:18
            Необычное действительно произошло, если не фейком явялется информация о том, что "Орешник" нанёс сокрушительное разрушение большому производству беспилотников и ракет, построенному под землей на территории ПГХ силами Западных компаний.
    2. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      0
      Сегодня, 21:12
      Цитата: Десница ока
      А разве не ответом на удары по резиденции Путина, был этот удар? Нам так сказали.., кому верить?

      Кто вам сказал?Вся пресса кому то принадлежит.А что вы обсуждаете?Прессу которая..
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 20:09
    И опять, попытка подогреть ситуацию.
    Как вариант, будут обострять, попытаются, по крайне мере...
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    Сегодня, 20:31
    что процесс урегулирования вооруженного конфликта на Украине следует ускорить

    Однако, применив БРСД «Орешник» для удара по объекту, расположенному в непосредственной близости от границ с НАТО и ЕС, Россия дала понять, что не рассматривает варианты смягчения своих и без этого относительно минималистичных условий

    Вот они косоротые... Им менталитет русских тяжело воспринять. laughing
    Ускорить урегулирование можно 2-мя путями.
    1. Пуститься в очередной договорняк.
    2. Победить, нарастив давление РФ на 404. feel
  7. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 20:46
    Я не халявщик, я партнёр! Всё что нужно знать, о вражине драное ухо.
  8. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 20:51
    За захват под флагом РФ бритты сша и другие ответят по полной!
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      0
      Сегодня, 21:37
      "За захват под флагом РФ бритты сша и другие ответят по полной!". Хотелось бы уточнения: что имеете ввиду под ответом по полной?
      Дело в том, что пока не довелось увидеть ни одного ответа РФ, который бы соответствовал понятию "по полной" (безусловной победы информационной или военной).
  9. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 20:53
    Про танкер все правильно. Но сейчас самое главное уничтожить бандеровскую Украину. Да хоть тридцать или пятьдесят танкеров!
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      0
      Сегодня, 21:40
      Не уничтожить, а добиться капитуляции. Даже фашистскую Германию СССР не уничтожил несмотря на её жуткие преступления.
      1. Victor19 Звание
        Victor19
        +1
        Сегодня, 21:44
        фашистскую Германию СССР не уничтожил
        впервые слышу! фашистская Германия как раз была уничтожена.
        1. Naum_2 Звание
          Naum_2
          +1
          Сегодня, 22:04
          Согласен; неправильно выразился. Имел ввиду уничтожение Германии как государства немцев. Возможно и вы имели ввиду уничтожение не Украины как государства, а именно бандеровской Украины. Тогда вы правы и поставил вам +.
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 21:12
    применив БРСД «Орешник» для удара по объекту, расположенному в непосредственной близости от границ с НАТО и ЕС, Россия дала понять, что не рассматривает варианты смягчения своих и без этого относительно минималистичных условий.

    "Наш ответ Чемберлену 2.2"
  12. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 21:42
    Танкер захватили америкосы, а при чем здесь британская пресса?
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      0
      Сегодня, 22:07
      Как известно из истории России, "Британка гадит!".
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 22:19
      Цитата: SEVERIN
      Танкер захватили америкосы, а при чем здесь британская пресса?

      При том, что британцы активно помогали в захвате судна. И потом, это же их постоянная мечта хоть как-то нагадить России - привычка у них такая на генном уровне, отсюда и провокационные публикации "для подогрева".
  13. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    0
    Сегодня, 22:17
    Значит швыряться ядеркой зря не будем. Будем вырезать британских журнашлюх, а также антироссийскую британскую аристократию. Дешевле обойдется.