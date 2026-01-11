Британская пресса: захват танкера под флагом РФ является сигналом Путину

По мнению британской прессы, захват американцами нефтяного танкера Marinera, шедшего под флагом России, стал определенным весьма недвусмысленным сигналом Трампа Путину.Как пишет The Telegraph со ссылкой на ряд как бывших, так и действующих американских чиновников, предполагалось, что приказ Трампа о захвате танкера и выраженная одновременно с этим готовность поддержать очередной законопроект о новых антироссийских санкциях против Москвы должны были продемонстрировать России, что процесс урегулирования вооруженного конфликта на Украине следует ускорить.По мнению одного из источников газеты, Трамп, как правило, чрезвычайно привержен методу «кнута и пряника», и в настоящее время «пряник» у него закончился. Другой собеседник британского издания рассказал, что стратегия российской стороны на переговорах по Украине все больше «утомляет» Трампа.На Западе предполагают, что действия администрации президента США продиктованы стремлением надавить на Россию и вынудить Москву согласиться на предлагаемые Киевом и ЕС условия мирного урегулирования, остановить боевые действия по текущей линии боевого соприкосновения и отказаться от требований, предполагающих внеблоковый статус Украины. Однако, применив БРСД «Орешник» для удара по объекту, расположенному в непосредственной близости от границ с НАТО и ЕС, Россия дала понять, что не рассматривает варианты смягчения своих и без этого относительно минималистичных условий.

