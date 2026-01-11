Сын свергнутого шаха: Я готов вернуться в Иран как можно скорее

Подтверждением того факта, что время в Иране для США и Израиля тает в связи с началом акций правоохранителей и спецслужб по выявлению и арестам зачинщиков радикализации протестов, становится особая активность сына свергнутого шаха Резы Пехлеви.

«Наследник престола», проживающий длительное время в США, заявил о том, что он «готов вернуться в Иран как можно скорее».



По сути, это говорит о том, что г-на Пехлеви именно американские спецслужбы, как своего прямого агента, толкают на возвращение в Иран. Ведь сейчас какого-либо конкретного лидера у протестующих нет. Это разрозненные, спонсируемые Западом силы, которые представляют собой национальные меньшинства, действующие без главаря. Для того чтобы погромы и хаос вышли в Иране на новый уровень, противники этого государства готовят «предводителя», которым сын скинутого в своё время шаха и позиционируется.

Тем временем иранские стражи правопорядка сегодня заявили об аресте нескольких ключевых фигур, организаторов и радикализаторов протестных акций. В материалах иранской прессы говорится о том, что у них обнаружены контакты со спонсорами, находящимися за пределами США.

Теперь, понимая, что протест иранская власть способна потушить, американские спецслужбы подталкивают Резу Пехлеви к более активным действиям.

Напомним, что на неделе верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи назвал акции протеста, перешедшие в погромы и столкновения с полицией и военными, инспирированными США и Израилем. Власти Ирана добавляют, что они не снимают с себя ответственности за экономические проблемы, сразу же добавляя, что большинство этих проблем связано с зарубежными санкциями, годами действующими в отношении Исламской Республики.
