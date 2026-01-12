Еще один 35-й в серию?
Иногда кажется, что цифра «35» в названии самолета – это прямо ключ к успеху. Saab JAS 35, который «Дракен» был вполне успешным самолетом, Су-35 вообще шедевр квинтэссенции уничтожения, да и F-35 ну точно лучше многих (лучше F-22 бесспорно)… Из этого ряда пока выбивается мертворожденный МиГ-35, но даже для него не все окончено однозначно.
И вот – J-35. Видимо, китайцы, тоже большие любители числовых заморочек (если не сказать хлеще), сочли «35» весьма многообещающим делом. «3» — это благополучное начало/рождение, «5» - символ 5 основных элементов: дерево, огонь, земля, металл и вода. Ну а соединение энергий этих чисел 3+5=8, а «8» у китайцев это вообще самая счастливая цифра.
Сложно сказать, как оно было в действительности, но факт: все идет по плану и пара истребителей Shenyang J-35 в вариантах для ВМС и для ВВС НОАК вовсю проходит летные испытания. Самолеты летают и летают, и это можно означать только одно: результаты всех устраивают, и вскоре можно ожидать полета в серийное производство. А иначе смысл огород городить и керосин жечь?
Тем более, сразу в двух версиях?
Собственно, китайцы и не скрывают, что работа над самолетом ведется в двух направлениях: морском и сухопутном. Сразу. Или параллельно, тут уже не важно, важно, что изначально самолет устраивал и ВВС НОАК, и ВМС НОАК.
В принципе, косвенно это подтверждает и та тонко снятая передача китайского телевидения, про J-15, в процессе которой «случайно» на заднем плане промелькнули и J-35, да еще в процессе серийной сборки.
Китайцы не только в цифрах и кухне сильны, они мастера иносказательностей и сложных сюжетов. Но кому было дано понять намек – те поняли. И увидели, что J-35 в морской версии, с гаком, на полном ходу к серийному производству. Ну а как известно, серия в Китае – это не шесть машин.
Учитывая, что Китай традиционно крайне сдержан в демонстрации деталей по своим военным проектам, к которым однозначно относится авиация, то даже такие косвенные кадры можно вполне принять за признак более высокой степени готовности проекта, чем считалось ранее.
И здесь сразу вопрос: а что, с сухопутной версией J-35 будет иначе?
Ну и показ, показ на авиашоу в Чаньчуне, расставил все точки над иероглифами jiān-sānwǔ (J-35 на пиньине). Да, макет, но снова с кучей намеков, в том числе противорадиолокационные ракеты LD-8A и ракеты ВВ PL-10E, PL-15E и PL-12AE. Наличие LD-8A прямо говорит о том, что J-35 будет атакующим аналогом других «тридцать пятых» в плане подавления ПВО противника.
Если рассматривать все в совокупности, летные испытания, показанная линия сборки, демонстрация вооружений, а также полеты с авианосца «Фуцзянь» говорят о том, что у программы J-35 вполне себе устойчивый прогресс. И китайцы это демонстрируют, пусть и не на официальном уровне, но какая разница, кто и как покажет то, что в ближайшем будущем J-35 станет не менее значимым компонентом ВВС НОАК, чем J-20 и остальные.
О Shenyang J-35 сегодня на Западе говорят как о самолете, способном составить конкуренцию западным истребителям-невидимкам, таким как F-35.
Понятно, что все, что необходимо для запланированной службы, у J-35 есть: усиленная конструкция планера, усиленное шасси, гак, складные крылья и авианосец «Фуцзянь» с электромагнитными катапультами. В общем – все, что нужно для проецирования силы со стороны моря, что в общем, так бесит всех в США, поскольку там терять право на гегемонию не хотят. А тут не просто конкурент – антагонист.
Но здесь же еще есть один момент. Наверняка (уверенность в районе 99,9%) J-35 будет стоить в разы меньше, чем F-35, думаю, в этом нет никаких сомнений ни у кого. Вообще разве в мире есть самолеты, которые будут дороже американских? Ну разве только индийские, но им пока до такого уровня еще лет 25-30.
Так вот, J-35 будет не просто самолетом пятого поколения, он будет доступным самолетом пятого поколения, и, что немаловажно, не обремененным санкциями со стороны США. Впрочем, этот момент исправить можно очень быстро, но тем не менее: пока не обременен.
Так что Китай может смело ориентироваться на покупателей, таких как Пакистан, Саудовская Аравия или Египет, которые ищут доступные самолёты пятого поколения. Независимо от того, станет ли J-35 основой военно-воздушных сил Китая или продуктом для экспорта, китайский истребитель J-35 является символом развивающейся стратегии Китая по достижению превосходства в воздухе в различных сферах.
А путь к этому был не очень-то и гладким, если вспомнить
История Shenyang J-35 начинается с его предшественника, Shenyang FC-31 — проекта, который появился более десяти лет назад. Впервые представленный на авиасалоне в Чжухае в 2014 году, FC-31 был прототипом стелс-истребителя частной разработки, внешний вид которого сразу же вызвал сравнения с американским F-35.
FC-31 не был принят на вооружение китайской армии, он даже не вышел из стадии прототипа, причем, причины как-то китайцы не оглашали в своей манере. Однако проект продолжал развиваться в закрытом режиме в недрах Shenyang Aircraft Corporation.
В результате в конце 2021 года во время испытательных полётов на авиабазе Хуандицунь была «замечена» вторая версия FC-31, которая теперь известна как истребитель J-35.
На изображениях и видеозаписях виден более совершенный самолёт с изменениями в конструкции, которые явно указывали на его военно-морское назначение. Среди того, что видно невооруженным глазом как раз были усиленное шасси, складывающиеся крылья для экономии места на авианосцах и переработанные корпуса двигателей для снижения заметности и управления тепловым режимом. Аналитики быстро пришли к выводу, что J-35 Shenyang вышел за рамки частной концепции и теперь представляет собой программу создания военно-морского истребителя при поддержке государства.
Китайские государственные СМИ подтвердили, что J-35 проходит испытания на пригодность к использованию на авианосцах и, вероятно, будет размещён на борту авианосца «Фуцзянь».
В отличие от J-20 «Могучего дракона», который оптимизирован для ведения боя на дальних дистанциях, J-35 предназначен для выполнения многоцелевых задач, включая завоевание превосходства в воздухе, нанесение ударов и ведение радиоэлектронной борьбы в условиях морского противостояния. Какая роль будет отдана сухопутной версии самолета – вопрос, который интересует всех, но в свое время, есть надежда, что китайская сторона озвучит это.
J-35 если не повторяет, то учитывает наработки других стран по аналогичным самолетам
Последняя выставка вообще дала китайской стороне внимательно оценить возможности F-35 и Су-57, информации для размышления там было очень много. Одна «стеклянная» кабина, которая ничем не уступает российским и американским разработкам, с широкоугольными многофункциональными дисплеями и, возможно, интегрированными расширенными возможностями объединения данных. Но это предположение, не более того, точная информация об авионике J-35 пока засекречена, но некоторые источники утверждают, что в самолёте используется радар с активной фазированной антенной решёткой (AESA) и передовые средства радиоэлектронной борьбы.
Ожидаются и новые решения в плане силовой установки. Ранние прототипы оснащались нашими двигателями РД-93, но, по имеющимся данным, Китай переходит на собственные турбовентиляторные двигатели WS-19. WS-19 – это очень долгий долгострой, но ожидается, что он обеспечит большую тягу, повышенную надёжность и меньшую заметность в инфракрасном диапазоне, что повысит эффективность J-35 Shenyang как в бою «воздух-воздух», так и при взлёте с авианосца. Есть уверенность, что китайцы все-таки доведут WS-19 до кондиции, рано или поздно это должно случиться, ребята они упорные, надо отдать должное.
Считается, что из возможных вооружений внутри истребитель J-35 несёт стандартный набор ракет малой дальности PL-10 и ракет класса «воздух-воздух» большой дальности PL-15, а также высокоточные боеприпасы. Благодаря трём внутренним отсекам для вооружения и четырём внешним узлам подвески самолёт J-35 может действовать как в малозаметном, так и в обычном режиме в зависимости от требований миссии.
PL-15E и PL-10E на фоне истребителя J-35A на авиасалоне в Чжухае, 2024 год
Хотя точные цифры неизвестны, аналитики оценивают стоимость J-35 в диапазоне от 60 до 70 миллионов долларов за единицу, что значительно ниже стоимости F-35, которая от 100 миллионов долларов только начинается. Более низкая цена на истребитель J-35 может сделать его особенно привлекательным для экспорта в страны-союзники или партнёры, которые не имеют доступа к западным технологиям. В целом китайский J-35 — это не просто копия, а тщательно продуманная платформа, в которой учтены все достижения мировой стелс-авиации, а технологии адаптированы под стратегические потребности Китая. Аплодисменты? Пожалуй…
Хотя термин Shenyang J-35 обычно используется для обозначения самолёта в целом, важно понимать, что Китай активно разрабатывает несколько вариантов (минимум – два) этого истребителя пятого поколения для удовлетворения оперативных потребностей как военно-морских, так и сухопутных сил. Эти версии отражают более масштабную цель Китая — создание гибкого, многоцелевого малозаметного флота, который может служить различным родам войск. На данный момент в открытых источниках и оборонном анализе упоминаются два основных варианта: J-35 для авианосцев и J-35A для сухопутных войск.
Базовая версия истребителя J-35 явно предназначена для эксплуатации на авианосцах. Этот военно-морской вариант оснащён усиленным шасси, способным выдерживать экстремальные нагрузки при взлёте и посадке на авианосец, а также складывающимися законцовками крыла, что позволяет максимально эффективно использовать пространство в ангарах и лифтах авианосцев.
Что наиболее примечательно, его передняя стойка шасси оснащена пусковым рычагом, что указывает на совместимость с катапультными системами взлёта, в частности с новой китайской электромагнитной катапультой для запуска самолётов (EMALS) на борту авианосца «Фуцзянь» (тип 003). Возможно, этот вариант J-35 заменит более старый J-15 «Летающая акула» в передовых авианосных соединениях, обеспечив повышенную живучесть, малозаметность и многофункциональность.
Крупный план J-35 и J-15
Ожидается, что военно-морская версия истребителя J-35 будет обладать расширенными возможностями нанесения ударов по морским целям, включая противокорабельные крылатые ракеты и высокоточные бомбы. Благодаря малозаметности и объединению бортовых датчиков он может использоваться не только как ударный самолёт, но и для разведки и радиоэлектронной борьбы. Эти возможности соответствуют концепции Китая по превращению своих авианосцев в настоящие инструменты проецирования силы, способные соперничать с авианосными группами ВМС США как по масштабу, так и по технологическому совершенству.
J-35A (наземный вариант)
Менее известный, но всё чаще обсуждаемый вариант — J-35A, наземная версия истребителя J-35, предназначенная для использования ВВС НОАК. Сообщается, что в этом варианте отсутствуют модификации для авианосцев, такие как складывающиеся крылья или катапультное оборудование, что упрощает производство и снижает вес, потенциально увеличивая дальность полёта и манёвренность.
J-35A рассматривается как более дешёвая альтернатива J-20, особенно для задач, требующих многоцелевой универсальности, но не специализации на превосходстве в воздухе на больших расстояниях, как у его собрата, построенного в Чэнду.
Истребитель Shenyang J-35A
Самолёт J-35A также вызвал определенный интерес за рубежом. По данным многочисленных источников в оборонной сфере, Пакистан намерен приобрести до 40 истребителей J-35A, что делает его одним из первых иностранных покупателей китайских самолётов пятого поколения. Но Пакистан – давний оператор самолетов китайского производства.
Но вот Египет и другие страны, поддерживающие китайскую инициативу «Один пояс, один путь», тоже проявляют интерес. И это может помочь Китаю закрепиться на международном рынке вооружений и предложить надёжный истребитель-невидимку странам, не имеющим доступа к западным вариантам, таким как F-35.
В совокупности же варианты J-35 представляют собой масштабируемое семейство малозаметных самолётов, которые могут адаптироваться к различным задачам и географическим регионам. Независимо от того, взлетает ли он с палубы авианосца в Южно-Китайском море или с внутренних авиабаз, истребитель J-35 отличается гибкостью, боевой эффективностью и долгосрочным экспортным потенциалом.
Скептики возразят и в некотором роде будут правы в том, что J-35 ещё не полностью готов к эксплуатации, он проходит интенсивные испытания, но, судя по всему, скоро поступит на вооружение. Лётные испытания и учения, в том числе и на авианосце «Фуцзянь», свидетельствуют о том, что J-35 дорабатывается до реальной эксплуатации. По мере того, как Китай будет переходить на использование электромагнитных катапульт на своих новейших авианосцах, J-35, разработанный с учётом совместимости с катапультами, скорее всего, станет флагманским истребителем-невидимкой ВМС НОАК, заменив более старый J-15 в морской авиации.
Но J-35 также готовится к потенциальному развёртыванию в ВВС НОАК в наземном варианте, который иногда называют J-35A. В связи с ростом напряжённости в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море, размещение истребителей J-35 в этих регионах даст Китаю платформу пятого поколения, способную выполнять ударные задачи, обеспечивать превосходство в воздухе и вести радиоэлектронную борьбу. Наземный вариант обеспечивает большую гибкость и радиус действия, чем размещенный на авианосцах.
Кроме того, ожидается, что самолёт J-35 будет работать в составе более крупной сети спутников, беспилотников и систем раннего предупреждения, что отражает боевую доктрину, используемую США с их парком F-35.
Истребитель J-35, предназначенный для обмена данными о целях и наблюдении в режиме реального времени, вписывается в долгосрочную стратегию Китая по ведению «информатизированных» боевых действий. В этом контексте J-35 — это не просто самолёт-невидимка, а центральный элемент концепции ведения боевых действий будущего, принятой в Китае.
Заключение
При всей своей неготовности к сегодня, J-35 является важной вехой на пути Китая к созданию современного, эффективного истребителя-невидимки пятого поколения, предназначенного для военно-морских и многоцелевых операций завтра. Созданный на основе ранних прототипов FC-31, истребитель J-35 представляет собой прорыв в области дизайна, технологий и стратегических амбиций, особенно в условиях, когда Китай стремится утвердить своё присутствие в спорных морских регионах. Благодаря модификациям для авианосцев, усовершенствованной авионике и растущему объёму эксплуатационных испытаний истребитель J-35 готов стать ключевым компонентом военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая в будущем.
Заглядывая в будущее, можно сказать, что китайский истребитель J-35, скорее всего, будет широко использоваться как на авианосцах, таких как «Фучжань», так и на ключевых наземных базах в стратегически важных регионах. В этом есть огромный смысл, поскольку самолет будет абсолютно ремонтопригоден и удобен в плане логистики.
Его потенциальный успех на экспортном рынке будет зависеть от способности Китая предложить конкурентоспособное решение, сочетающее в себе эффективность и доступность, привлекательное для стран, которым нужны малозаметные самолёты без затрат и ограничений, связанных с западными платформами. По мере совершенствования самолёта J-35 дальнейшее развитие технологий двигателей, авионики и средств малозаметности будет иметь решающее значение для сохранения его преимуществ в условиях растущей конкуренции среди истребителей нового поколения.
В конечном счёте Shenyang J-35 воплощает в себе более масштабные цели Китая по модернизации вооружённых сил — сочетание собственных инноваций с опытом мировых авиационных держав для создания малозаметного истребителя, отвечающего уникальным стратегическим потребностям. Независимо от того, взлетает ли он с палубы авианосца в Южно-Китайском море или патрулирует воздушное пространство внутри страны, истребитель J-35 призван сыграть определяющую роль в воздушном будущем Китая, сигнализируя об изменении баланса сил в Азии и за её пределами.
