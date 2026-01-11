Лондон намерен создать для ВСУ ракеты Nightfall, способные достать до Москвы

Британская пресса пишет о том, что Лондон готов наладить производство баллистических ракет для Украины.

В издании Daily Mail говорится, что речь идёт о баллистических ракетах Nightfall с дальностью до 480 км. Отмечается, что боевая часть такой ракеты имеет массу в 200 кг. Причём подчёркивается, что при такой дальности ракета Nightfall способна «достать до Москвы».

Пока такие ракеты в Британии только в проекте. Минобороны Соединённого королевства объявило торги в рамках будущего контракта. Проектирование ракеты оценивается в 9 млн фунтов стерлингов и для него ищут подходящих исполнителей.

Когда реализация проекта должна быть закончена, не сообщается.

При этом в британской прессе указывается на то, что поставка таких ракет «должна стать часть гарантий безопасности для Украины».

Напомним, что в интервью журналисту украинского издания британский министр обороны по фамилии Хили заявил о том, что он бы «задержал Владимира Путина». По словам Хили, «его нужно судить за то, что сделано в Буче». Надо полагать, что Хили хочет «судить Путина» за ту инсценировку, которую СБУ провело в своё время в Буче с подачи британских спецслужб.

Как видно, Британия продолжает идти в фарватере откровенной антироссийской политики и не скрывает своего враждебного настроя.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 21:27
    Классический пример британской политики. Воевать чужими руками. Но последний какел должен сдохнуть. Так потом будет легче пановать.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 21:53
      А когда бритты последний раз делали баллистические ракеты с дальностью в 1000 и более км.?
    2. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      0
      Сегодня, 22:33
      "Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет", - эти ставшие знаменитыми слова произнес премьер Британии лорд Пальмерстон. Произошло это незадолго до начала Крымской войны 1853-1856 года, в ходе которой англо-французские войска, стремясь ослабить Россию, захватили Крым и Севастополь.
    3. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 22:37
      Цитата: Младший рядовой
      Классический пример британской политики. Воевать чужими руками.
      Каждый видит то что хочет. На самом деле это тестирование очередной красной линии. Иногда, но очень редко, заявления нашего МИД их останавливают, так например было с топорами.
    4. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 22:41
      Классический пример британской политики. Воевать чужими руками.
      Воевать чужими руками можно только тогда, когда находятся болваны, согласные умирать за чужие интересы. В этот раз им повезло. Такие болваны нашлись. Они думают, что умирают за гомосексуалиста степана бандеру, а по факту за своих кукловодов. Но везёт далеко не всегда.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 21:33
    Наглы, гадить до конца и пусть все скакуасы там по лягут, это не проблема "белого человека"
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 21:34
    Сучата упорно, оооочень упорно просят в таблище!!! Никакого инстинкта самосохранения.
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      0
      Сегодня, 21:49
      Цитата: AK-1945
      Никакого инстинкта самосохранения.
      Ну почему же, они прекрасно понимают, что своими действиями и заявлениями ссужают поле маневра ВГК: ему придется довести ВС до западной границы территории 404.
      Цитата: rocket757
      и пусть все скакуасы там по лягут, это не проблема "белого человека"

      Есть еще мнение, что для Стармер & Со. тикает ‘обратный отсчет’, им ни за какие пудинги не проскочить на выборах - они отскочат в сторону и сядут мемуары писать: - Как мы …
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 22:40
        Цитата: Pete Mitchell
        Ну почему же, они прекрасно понимают, что своими действиями и заявлениями ссужают поле маневра ВГК
        Орешник им покоя не даёт, хотят показать что тоже могут.
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 21:51
      поставка таких ракет «должна стать часть гарантий безопасности для Украины».

      Это будет гарантией конца украины.
  4. ЧЕРНОМОРЕЦ Звание
    ЧЕРНОМОРЕЦ
    +2
    Сегодня, 21:36
    Очнь надеюсь, что Россия даст Западу ясный ответ , что с ними будет как на Украине,
    только очень быстро и одномоментно!
  5. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 21:40
    Уничтожить бы мелкобритские подлодки с ЯО, вмиг бы гонор поубавили.
  6. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +3
    Сегодня, 21:48
    Как показывает исторический опыт этот фашистский русофобский туманный альбион сам никогда не успокоится, до тех пор пока не получит достаточно мощную и болезненную военно-политическую ответку от России.
    1. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 21:54
      Федор Соколов
      пока не получит достаточно мощную и болезненную военно-политическую ответку от России.

      От наших политических ответок миру смешно. А вот по линии военных, я даже очень не против, тем более это можно сделать во многих точках мира.
  7. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +3
    Сегодня, 21:49
    [/quote]Как видно, Британия продолжает идти в фарватере откровенной антироссийской политики и не скрывает своего враждебного настроя.[quote]

    Да она не когда и не прекращала гадить России на всем своем существовании,это мы все пытаемся там нет нет разглядеть дружественное,надо нам им самим нагадить порвать кобеля связи для начала,а так испытать Посейдон поблизости что бы волной накрыло малек,может одумаются,а мы заодно проверим свое изделие и умеют ли Лондонцы хорошо плавать.(эх мечты,мечты).
    1. ЧЕРНОМОРЕЦ Звание
      ЧЕРНОМОРЕЦ
      0
      Сегодня, 21:59
      ))))))))))))))))) при молчаливом согласии Америки!!!!!! почему бы не проучить!
    2. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 22:07
      Ну если они нам гадят, а мы им не гадим? Чего бы им не гадить?!
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 21:53
    Да, очень бы хотелось вручить каким либо "прокси" ракеты с досягаемостью до Лондона. Да жаль, нет таких.
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 22:06
      Да хотя бы имеющимися у нас достать до главарей киевского режима. Сколько можно эту пластинку ставить, что они ничего не решают. Решают ещё как. Ещё и собакой виляют во всю, хотя они всего лишь типа хвост.
  9. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 22:32
    В очередной раз после свершившейся или планируемой убийственной пакости в комментариях будет сотни раз произнесено" да мы их.., да надо их... да они гады... русские накажут наглов и т.п и т.п". А в реальности- ничего. В лучшем случае выйдет Песков и скажет" Ребята, давайте жить дружно". Видя такой мирный призыв, наглы естественно переходят к следующему уровню провокаций, имея всю ту же многовековую цель- убить русского.Или не так все бывает уже много, много раз?
  10. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 22:40
    "Лондон намерен создать для ВСУ ракеты Nightfall, способные достать до Москвы"

    Вот именно на Москву лондончанские создатели ракет своё разработчество нацелили?
    Или там оружейники такие же, как и в других странах? А "журналисты", как и в других странах, стараются из информации слепить НОВОСТИЩЕ, а политики наёрзывают себе кресло взамен места?
  11. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 22:41
    Обычная коррупционная схема. Бабло попилят, растащат по карманам вороватые сэры. Ракеты никакой просто не будет. А если и будет когда-то очень нескоро, то Украина до этого времени явно не доживёт.