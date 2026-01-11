Лондон намерен создать для ВСУ ракеты Nightfall, способные достать до Москвы
3 78322
Британская пресса пишет о том, что Лондон готов наладить производство баллистических ракет для Украины.
В издании Daily Mail говорится, что речь идёт о баллистических ракетах Nightfall с дальностью до 480 км. Отмечается, что боевая часть такой ракеты имеет массу в 200 кг. Причём подчёркивается, что при такой дальности ракета Nightfall способна «достать до Москвы».
Пока такие ракеты в Британии только в проекте. Минобороны Соединённого королевства объявило торги в рамках будущего контракта. Проектирование ракеты оценивается в 9 млн фунтов стерлингов и для него ищут подходящих исполнителей.
Когда реализация проекта должна быть закончена, не сообщается.
При этом в британской прессе указывается на то, что поставка таких ракет «должна стать часть гарантий безопасности для Украины».
Напомним, что в интервью журналисту украинского издания британский министр обороны по фамилии Хили заявил о том, что он бы «задержал Владимира Путина». По словам Хили, «его нужно судить за то, что сделано в Буче». Надо полагать, что Хили хочет «судить Путина» за ту инсценировку, которую СБУ провело в своё время в Буче с подачи британских спецслужб.
Как видно, Британия продолжает идти в фарватере откровенной антироссийской политики и не скрывает своего враждебного настроя.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация