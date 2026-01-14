Танк М1Е3: представлен первый «предпрототип» для обкатки технологий

Вместо введения

Сразу красиво не сделать

Доделывать будут по ходу эксплуатации

...Мы понимаем, что существует множество процедурных вопросов, которые мы, правительство, решаем. Такие вещи, как проверка критического проекта, проверка окончательного проекта, — это государственные процессы... Но если это не угрожает жизни, здоровью, зрению или слуху солдата, мы должны иметь возможность ускорить эти процессы....

...Мы хотим выпустить взвод раньше, потому что хотим, чтобы танковые бригады могли сказать нам, что работает, а что нет. А потом, вместо того чтобы ждать ещё три или четыре года, мы получим обратную связь, позволим GD внести эти изменения, а в следующем году выпустим следующую версию...



Мы не хотели, чтобы танкист впервые увидел новый танк, [когда] он уже готов и ничего нельзя изменить, а это произойдёт через шесть лет. Мы хотим получить отзывы о сиденьях. Получить отзывы о прицеле. Получить отзывы об автомате заряжания...