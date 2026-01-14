Танк М1Е3: представлен первый «предпрототип» для обкатки технологий
Вместо введения
О том, какие в американском танкостроении грядут перемены, знают, пожалуй, многие, но кратко всё-таки этой темы коснёмся. Дело в том, что о замене танков М1 «Абрамс» за океаном задумывались давно — всё-таки машина сравнительно возрастная, да и резерв по модернизации у неё не бесконечен. Тем не менее работы по определению облика будущего танка шли ни шатко ни валко.
Всё изменилось пару лет назад, когда в ходе испытаний нового пакета обновлений М1А2 под названием SEP v.4 было принято окончательное решение остановить все телодвижения по этой теме. Вместо этого было предписано сосредоточить внимание на создании глубоко переработанного концепта «Абрамса», получившего индекс М1Е3 (после принятия на вооружение станет М1А3).
Среди основных требований, предъявляемых к танку, фигурировали сниженная масса в районе 55 тонн против почти 67 тонн у М1А2 SEP v3, а также высокая топливная экономичность за счёт новой силовой установки. Кроме того, изделие должно было поддерживать широкую интеграцию различной электроники и систем активной защиты.
Предполагалось, что первоначальной боевой готовности М1Е3 должны были достичь в 2030-х годах. Однако, как заявил технический директор и старший советник по науке и технологиям при начальнике штаба сухопутных войск США Алекс Миллер, сроки разработки были сильно сокращены. Таким образом, первый «предпрототип» должен быть готовым к концу 2025 года, а в нынешнем, 2026 году военные ожидают уже целый взвод машин.
Сразу красиво не сделать
Казалось бы, раз американцы обещали, широкая общественность должна была увидеть какого-то красавца по типу представленного ещё три года назад AbramsX от General Dynamics (о нём писали здесь) с необитаемой башней, тотальной интеграцией электроники, в том числе КАЗ, двумя панорамными прицелами и автоматической пушкой на башне. Ведь демонстрировался же на выставках, тогда почему бы и нет?
Или, на худой конец, что-то из пластиковых моделек, уже воплощённых в металле, которыми американские военные игрались в ходе определения облика будущего танка, когда до активной фазы разработки М1Е3 ещё было очень далеко. Но нет, выставки, демонстраторы технологий и прочие «концепт-кары» — это одно, а практика — другое.
Что, в общем-то, и было доказано буквально несколько дней назад — в аккаунтах U.S. Army FAST в запрещённых соцсетях появляются две фотографии ожидаемого «предпрототипа». Сопровождались они, разумеется, громкими словами о том, что армия наконец-то получила первый прототип М1Е3, который в будущем произведёт революцию на поле боя благодаря повышенной мобильности, непревзойдённой смертоносности и прочее.
Полной информации о внешнем облике танка они, конечно, не дают. Однако с некоторой уверенностью можно сказать — башня машины практически идентична башне М1А1. Не исключено, что её просто взяли за основу, но на необитаемую башню AbramsX и других предлагаемых ранее танков (в виде макетов и масштабных моделей) она не очень-то похожа.
Пушка у представленного танка — стандартная «гладкостволка» 120-мм М256 от «Абрамсов» начиная с М1А1. Никакой ХМ360, которую тоже ожидали, нет. Калибр у неё, к слову, такой же, но она идеально подходит для облегчённого по массе танка и вдобавок адаптирована для установки в машины с необитаемыми башнями за счёт удобной интеграции датчиков, следящих за состоянием её компонентов (противооткатных устройств и проч.), поскольку экипаж постоянного прямого доступа к орудию не имеет.
Не наблюдается у машины и прицельного комплекса, который мог бы даже отдалённо напоминать то, что ранее демонстрировалось на фотографиях хоть AbramsX, хоть пластиковых моделек танков, которые изготавливались для демонстрации облика будущего танка ещё до того, как программа М1Е3 вступила в активную фазу. Там даже технологических вырезов не наблюдается под прицелы.
Единственное, что бросается в глаза, — это переработанная носовая часть корпуса. Как минимум верхнюю лобовую деталь (что видно на фото) усилили, а заодно сделали в ней два люка со сдвижными крышками для экипажа, располагающегося в носовой части, как в Т-14 «Армата».
Судя по наличию камеры (возможно, не одной) в лобовой части корпуса, для механика-водителя доступна система технического зрения. Зато обыкновенных оптических смотровых приборов нет ни у кого, что добавляет общему облику машины недоработанность, поскольку одни только камеры — это такой себе по надёжности способ наблюдения за местностью.
Доделывать будут по ходу эксплуатации
Строго говоря, то, что можно наблюдать на фото, — один из «насквозь сырых» прототипов, который даже визуально не может очертить будущий облик танка. Никаких радикальных изменений, кроме потенциальной переработки компоновки корпуса с расположением экипажа в носовой части, нет. Просто некий продукт доктора Франкенштейна, который будут гонять по испытаниям, изучая возможности и недостатки внедряемых улучшений.
В общем-то, именно на это и намекал вышеупомянутый Алекс Миллер. В интервью Defense News он говорил, что ожидание нового танка к 2030-м годам равно его устареванию ещё до пуска в серийное производство, а выявленные в ходе эксплуатации недостатки машины, очевидно, станут очередным препятствием на пути к полноценному принятию на вооружение. В соответствии с этим были приняты некоторые решения, направленные на то, чтобы военные максимально быстро получили первые прототипы.
В первую очередь, это касается критической и финальной оценки проекта. Это своего рода получение «паспорта» для машины, который доказывает, что её можно производить и испытывать, не выявив фундаментальных проблем, и без риска переделки всего проекта и потери миллиардов. Именно эти процедуры планировалось максимально сократить, как минимум по части бюрократии.
Кроме того, Миллер объявил, что в приоритете будет являться не техническая готовность прототипа (прототипов), а его безопасность с точки зрения эксплуатации:
А также Миллер добавил:
Мы не хотели, чтобы танкист впервые увидел новый танк, [когда] он уже готов и ничего нельзя изменить, а это произойдёт через шесть лет. Мы хотим получить отзывы о сиденьях. Получить отзывы о прицеле. Получить отзывы об автомате заряжания...
Иными словами, военные США хотят испытать все системы будущего танка в «реал-тайм» ещё до того, как они будут объединены в единое целое в рамках перспективной машины. Соответственно, и представленный «предпрототип» — это, скорее всего, пока просто своеобразный испытательный стенд. Возможно, даже не единственный.
