Трамп в соцсети провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы

Дональд Трамп в соцсети сети опубликовал скриншот материала по типу электронной энциклопедии, вызвавший споры по всему миру. На скриншоте Трамп указал, что он является 45-м и 47-м президентом Соединённых Штатов Америки и «действующим» президентом Венесуэлы (и.о.президента Венесуэлы).

Напомним, что исполняющим обязанности президента Венесуэлы является принявшая присягу вице-президент Делси Родригес. Присягу она принимала после похищения американцами президента Николаса Мадуро.





В связи с публикацией Трампа к нему возникли вопросы внутри самих США. Если он позиционирует себя как «и.о.президента Венесуэлы», значит ли это, что Вашингтон продолжает считать «нелегитимными» реальные венесуэльские власти и после захвата Николаса Мадуро? Вопросы состоят и в том, является ли пост Трампа в соцсети указанием на его фактическое принятие на свой счёт не только политического, но и военного руководства Венесуэлой, ведь президент, равно как и и.о.президента, является верховным главнокомандующим венесуэльскими вооружёнными силами.

Напомним, что судебное заседание, на котором должна решиться судьба Николаса Мадуро и его супруги, должно состояться в марте. При этом целый ряд стран призвал Трампа к немедленному освобождению Мадуро и Силии Флорес. Но все эти призывы Трамп пропускает, что называется, мимо ушей, сосредоточившись на банальном воровстве венесуэльской нефти.
  1. Илия Звание
    Илия
    +8
    Сегодня, 06:12
    Вон куда трампа занесло! Так и недолго объявить себя Властелином Всея Планеты!
    На скриншоте Трамп указал, что он является 45-м и 47-м президентом Соединённых Штатов Америки и «действующим» президентом Венесуэлы (и.о.президента Венесуэлы).
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +6
      Сегодня, 06:21
      Илия
      Сегодня, 06:12
      Вон куда трампа занесло! Так и недолго объявить себя Властелином Всея Планеты!

      hi Требуется, чтобы народные мстители из мигрантов Латинос нанесли ему третий удар по ушам, дабы они завяли окончательно! am
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 08:46
        Кубинские гусанос этого не допустят. Они ждут триумфального возвращения, но уже губернаторами и чиновниками.
    2. sagitovich Звание
      sagitovich
      +3
      Сегодня, 07:05
      Не зря говорят:
      "Что старый, что малый"
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 06:13
    не мелочись, Доня, пиши уж сразу - Властелин Вселенной.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 06:44
      Цитата: Nexcom
      не мелочись, Доня, пиши уж сразу - Властелин Вселенной.

      Руководитель ОПГ, пахан и смотрящий за вселенной.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 06:47
      Цитата: Nexcom
      не мелочись, Доня, пиши уж сразу - Властелин Вселенной.

      Мы, Трамп 1й, как почетный святой, почетный Папа Римский, почетный великомученик...моего королевства.... laughing
    3. Serafim Звание
      Serafim
      +4
      Сегодня, 07:15
      В.В. Путин его ,на эту должность,никогда не назначит и не утвердит.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 08:22
        не ну если Доня подгон сделает ему по тому да по сему что требуется, послушным станет, барагозить прекратит - может и подмахнёт назначение..... lol
  3. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +4
    Сегодня, 06:18
    Остаётся ему только возложить на свою голову корону и объявить себя королём всея Америки,Северной, Южной и Центральной...
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 08:48
      Да, именно это скоро и будет сделано. Теоретически пары лет должно хватить. После завершения президентства будет при должности.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:23
    Что вы все на Дональда насели...Звездные войны смотрели?
    Тёмная сторона Силы окутала мозг Трампа...теперь он император всех ситхов.
    Скоро появится его посланец Дарт Вейдер из банды Дельта...уж он точно вправит мозги всем недовольным и сомневающим своим сверкающим мечом.
    1. nikolas 83 Звание
      nikolas 83
      +4
      Сегодня, 07:33
      Посланец уже есть . Это Рубио. Предатель кубинского народа.
    2. михаил3 Звание
      михаил3
      0
      Сегодня, 08:49
      Если они с Трампом из одного ведра ми-дихлореаны глушат, зрелище будет эпическое))
      Кажется демократы правы, что им нужно просто пересидеть, пока дед сдохнет. И даже этого ждать не придется, он явно спятил, отколет еще несколько таких коленцев, и все...
    3. д^Амир Звание
      д^Амир
      0
      Сегодня, 08:52
      «Ситхи изменились. Они выросли, приспособились, воспользовались каждым годом тысячелетней учёбы, уяснили не только свои правила, но и знания джедаев и идеально подготовились к сегодняшнему дню. Уничтожить ситхов должны мы»
  5. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +9
    Сегодня, 06:25
    Глумится мерзавец над венесуэльцами и всем миром, показывая своё наплевательское отношении к реакции мирового сообщества на творимый им беспредел.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 06:26
    Если оценивать общую динамику происходящих событий получается, что Трамп не просто замутил сразу и много где, он ещё и взболтал там все, со страшной силой!!!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 06:47
      Цитата: rocket757
      он ещё и взболтал там все, со страшной силой!!!

      Дрожжей в сортир насыпал.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 07:03
        Так некоторые застоявшиеся "засоры/объемы" по другому не вычестить...
  7. Orso Звание
    Orso
    +7
    Сегодня, 06:27
    Чем выше этот индивидум заберется в свих мечтах на олимп славы и вседозволенности, тем веселее и громче он будет падать и грохотать своими костями, когда полетит оттуда. История ничему не учит таких типов.
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +4
    Сегодня, 06:51
    Мне кажется что у него на уме что он Президент обеих Америк и Гренландии, Повелитель Тихого и Атлантического Океана. Как бы умом не надорваться.
  9. 3x3zsave Звание
    3x3zsave
    +3
    Сегодня, 07:01
    Напоминает:
    "- Джек Воробей?,
    - Капитан Джек Воробей!!!" (С)
  10. Анна Штольц Звание
    Анна Штольц
    +4
    Сегодня, 07:09
    60 лет - и на пенсию, всех, госслужащих - тем более. От силы - 65. Против природы не попрёшь.
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 07:58
      Цитата: Анна Штольц
      Против природы не попрёшь.

      А как же обнуление?
  11. Serafim Звание
    Serafim
    +1
    Сегодня, 07:20
    А Рубио будет назначен президентом Кубы, Колумбии и Мексики.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 07:45
      Тут уже скорее гауляйтером...
  12. koksalek Звание
    koksalek
    +1
    Сегодня, 07:22
    а не надорвётся а то всяко бывает
  13. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:22
    ❝ Трамп в соцсети провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы ❞ —

    — «Сегодняшний день – есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. Именно только сегодня об этом узнал я. Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осветило» © ...
  14. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 07:24
    "С кем поведёшся, от того и наберёжся".
    Смею предположить, возможно, Маск познакомил МДМА с дедушкой, уж больно сильно изменился он, после предвыборной компании.
  15. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 07:32
    Какое то безумие!
    Но Венесуэльскую нефть отжал.
  16. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:16
    Зельц считает себя фигурой меж планетарного значения и ничего.Но тут скорее к доктору
  17. yo-yo Звание
    yo-yo
    0
    Сегодня, 08:18
    «И тут Остапа понесло»

    _______ «Двенадцать стульев»
    Илья Ильф и Евгений Петров
  18. baytygan Звание
    baytygan
    0
    Сегодня, 08:38
    – Я не более как вице-король Индии! Где мои верные наибы, магараджи, мои абреки, мои кунаки, мои слоны?