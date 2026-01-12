Крупный пожар вспыхнул в Киеве после прилёта «Гераней»
Российские войска в ночь на 12 января нанесли серию ударов по объектам противника в ряде регионов Украины. Прилетало среди прочего по целям в Киеве и Киевской области.
Прилёты БПЛА вызвали крупный пожар в Соломенском районе Киева, что подтверждают очевидцы. Пламя и дым поднимаются на десятки метров. По предварительным данным, поражено крупное хранилище топлива.
Фиксируются прилёты и в окрестностях Киева, включая Ирпень.
До ночных ударов в большинстве районов Киева вернулись графики отключения электроснабжения, согласно которым максимальное время, которое должны были сидеть без света киевляне, составляло 11,5 часов. Теперь графики вновь не работают. Отключения носят аварийный характер.
Удары наносятся по целям в Одесской области. В энергетическом ведомстве Украины заявили о том, что и там происходят аварийные отключения электроснабжения - в Одессе и Одесском районе. В сообщении указывается на то, что причиной отключений являются повреждения сети и «риск перегрузки».
Взрывы гремят и в порту Черноморска (переименованный киевским режимом Ильичёвск).
На данный момент продолжается атака с использованием БПЛА «Герань» на объекты в Черниговской области. Прилёты фиксируются в Нежине. Огневое поражение нанесено объекту топливно-энергетического комплекса в районе этого города Черниговщины.
Ранее в СБУ заявили, что Россия стала использовать новые дроны - «Герань-5» - с максимальной дальностью полёта 1000 км.
