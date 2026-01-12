Крупный пожар вспыхнул в Киеве после прилёта «Гераней»

Крупный пожар вспыхнул в Киеве после прилёта «Гераней»

Российские войска в ночь на 12 января нанесли серию ударов по объектам противника в ряде регионов Украины. Прилетало среди прочего по целям в Киеве и Киевской области.

Прилёты БПЛА вызвали крупный пожар в Соломенском районе Киева, что подтверждают очевидцы. Пламя и дым поднимаются на десятки метров. По предварительным данным, поражено крупное хранилище топлива.





Фиксируются прилёты и в окрестностях Киева, включая Ирпень.

До ночных ударов в большинстве районов Киева вернулись графики отключения электроснабжения, согласно которым максимальное время, которое должны были сидеть без света киевляне, составляло 11,5 часов. Теперь графики вновь не работают. Отключения носят аварийный характер.

Удары наносятся по целям в Одесской области. В энергетическом ведомстве Украины заявили о том, что и там происходят аварийные отключения электроснабжения - в Одессе и Одесском районе. В сообщении указывается на то, что причиной отключений являются повреждения сети и «риск перегрузки».

Взрывы гремят и в порту Черноморска (переименованный киевским режимом Ильичёвск).

На данный момент продолжается атака с использованием БПЛА «Герань» на объекты в Черниговской области. Прилёты фиксируются в Нежине. Огневое поражение нанесено объекту топливно-энергетического комплекса в районе этого города Черниговщины.

Ранее в СБУ заявили, что Россия стала использовать новые дроны - «Герань-5» - с максимальной дальностью полёта 1000 км.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 06:35
    

    Ну хоть уличное освещение в Киеве заработало. what
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 06:55
      belay Не лучше было бы погасить там все?.А то,ну хоть... am
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 07:04
      
      
      

      hi Лампочка Ильича в куеве ни к чему, декоммунизация, десоветизация продолжается.
    3. Naum_2 Звание
      Naum_2
      0
      Сегодня, 08:52
      Шутки, шуточки, шутяхи лишь бы проявить себя, а по серьёзному. Что-то шутников и юмористов развелось много. А по серьёзному слабо? Такие сильны только ставить минусы тем, кто рассуждает правдиво. Жду от таких массу минусов. Налетайте шутники и юмористы. Давайте шутить как на КВН. Вперёд!!!
  2. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +2
    Сегодня, 06:36
    Зелёная повестка вновь актуальна - таким нехитрым, но эффективным способом ВС РФ снижают потребление энергии на планете.
    1. rotfuks Звание
      rotfuks
      +1
      Сегодня, 06:42
      .
      
      При этом выброс СО2 растет. Карбоновый след усиливается. ВС РФ чтото недорабатывают.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 07:15
      ❝ Зелёная повестка вновь актуальна - таким нехитрым, но эффективным способом ВС РФ снижают потребление энергии на планете ❞ —
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 06:53
    

    Ну и что? Чем не довольны? Все жалобы направляйте в Спортлото.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:55
    
    

    Отопление улиц ещё надо включить поболее...маловато будет.