Глава ФРС получил повестку и обвинил Трампа в попытке контроля федрезерва США

Угроза уголовных обвинений является следствием того, что ФРС устанавливает процентные ставки, основываясь на нашей наилучшей оценке того, что будет служить обществу, а не на предпочтениях президента.

Это связано с моими показаниями перед сенатом США в июне по поводу ремонта офисных зданий Федеральной резервной системы. На самом деле, их интересует получение контроля над ФРС, а все эти претензии по поводу средств на ремонт – лишь предлог.

Речь сегодня идёт о том, сможет ли ФРС продолжать устанавливать процентные ставки на основе фактических данных и экономических условий, или вместо этого денежно-кредитная политика будет направляться политическим давлением или запугиванием.

ФРС служит американскому народу, а не исключительно президенту.

Трамп посягнул на «священную корову» американской системы, которую сам он прямо связывает с так называемым «глубинным государством».Речь идёт о получении Федеральной резервной системой (ФРС) повестки от Минюста по уголовному делу, связанному, в том числе, с отчётом главы ФРС Джерома Пауэлла.Администрация Трампа считает, что ФРС устанавливает процентные ставки, «не принимая во внимание реальных условий рынка», а также осуществила растрату средств при ремонте своих офисов.Глава федрезерва США Пауэлл, комментируя эти претензии со стороны команды Трампа, заявил следующее:По словам Пауэлла, ФРС «испытывает давление со стороны президентской администрации в течение года – с того момента, как Трамп вступил в должость».Глава ФРС:Напомним, что ещё до вступления в должность Дональд Трамп требовал снижения процентных ставок и регулярно критиковал Пауэлла и других высокопоставленных чиновников ФРС. Администрация усилила эту критику, поскольку кризис доступности ударил по потребителям.В 2025 году ФРС трижды снижала процентные ставки.Пауэлл:Пауэлл отметил, что последняя тактика администрации не приведет к его уходу из ФРС, к чему неоднократно призывал Трамп.Пауэлл:Значит ли это, что вскоре Трамп опубликует в соцсети «вырезку» из электронной энциклопедии, где объявит себя «исполняющим обязанности директора ФРС»?