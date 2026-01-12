Глава ФРС получил повестку и обвинил Трампа в попытке контроля федрезерва США
Трамп посягнул на «священную корову» американской системы, которую сам он прямо связывает с так называемым «глубинным государством».
Речь идёт о получении Федеральной резервной системой (ФРС) повестки от Минюста по уголовному делу, связанному, в том числе, с отчётом главы ФРС Джерома Пауэлла.
Администрация Трампа считает, что ФРС устанавливает процентные ставки, «не принимая во внимание реальных условий рынка», а также осуществила растрату средств при ремонте своих офисов.
Глава федрезерва США Пауэлл, комментируя эти претензии со стороны команды Трампа, заявил следующее:
По словам Пауэлла, ФРС «испытывает давление со стороны президентской администрации в течение года – с того момента, как Трамп вступил в должость».
Глава ФРС:
Напомним, что ещё до вступления в должность Дональд Трамп требовал снижения процентных ставок и регулярно критиковал Пауэлла и других высокопоставленных чиновников ФРС. Администрация усилила эту критику, поскольку кризис доступности ударил по потребителям.
В 2025 году ФРС трижды снижала процентные ставки.
Пауэлл:
Пауэлл отметил, что последняя тактика администрации не приведет к его уходу из ФРС, к чему неоднократно призывал Трамп.
Пауэлл:
Значит ли это, что вскоре Трамп опубликует в соцсети «вырезку» из электронной энциклопедии, где объявит себя «исполняющим обязанности директора ФРС»?
Информация