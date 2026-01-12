Глава ФРС получил повестку и обвинил Трампа в попытке контроля федрезерва США

Трамп посягнул на «священную корову» американской системы, которую сам он прямо связывает с так называемым «глубинным государством».

Речь идёт о получении Федеральной резервной системой (ФРС) повестки от Минюста по уголовному делу, связанному, в том числе, с отчётом главы ФРС Джерома Пауэлла.

Администрация Трампа считает, что ФРС устанавливает процентные ставки, «не принимая во внимание реальных условий рынка», а также осуществила растрату средств при ремонте своих офисов.

Глава федрезерва США Пауэлл, комментируя эти претензии со стороны команды Трампа, заявил следующее:

Угроза уголовных обвинений является следствием того, что ФРС устанавливает процентные ставки, основываясь на нашей наилучшей оценке того, что будет служить обществу, а не на предпочтениях президента.

По словам Пауэлла, ФРС «испытывает давление со стороны президентской администрации в течение года – с того момента, как Трамп вступил в должость».

Глава ФРС:

Это связано с моими показаниями перед сенатом США в июне по поводу ремонта офисных зданий Федеральной резервной системы. На самом деле, их интересует получение контроля над ФРС, а все эти претензии по поводу средств на ремонт – лишь предлог.

Напомним, что ещё до вступления в должность Дональд Трамп требовал снижения процентных ставок и регулярно критиковал Пауэлла и других высокопоставленных чиновников ФРС. Администрация усилила эту критику, поскольку кризис доступности ударил по потребителям.

В 2025 году ФРС трижды снижала процентные ставки.

Пауэлл:

Речь сегодня идёт о том, сможет ли ФРС продолжать устанавливать процентные ставки на основе фактических данных и экономических условий, или вместо этого денежно-кредитная политика будет направляться политическим давлением или запугиванием.

Пауэлл отметил, что последняя тактика администрации не приведет к его уходу из ФРС, к чему неоднократно призывал Трамп.

Пауэлл:

ФРС служит американскому народу, а не исключительно президенту.

Значит ли это, что вскоре Трамп опубликует в соцсети «вырезку» из электронной энциклопедии, где объявит себя «исполняющим обязанности директора ФРС»?
  1. ziqzaq Звание
    ziqzaq
    +3
    Сегодня, 07:30
    Кеннеди за подобное пристрелили, а может и Пауэлл наркобарыга, дружба Мадуро...
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +6
    Сегодня, 07:40
    Администрация Трампа считает, что ФРС устанавливает процентные ставки, «не принимая во внимание реальных условий рынка»

    Это вам не Набиулина, которая плевать хотела на "реальные условия рынка", а Трамп - бизнесмен, который на собственной шкуре знает чем отличается грабительский % от реального, который может выдержать экономика и бизнес.
    1. Баюн Звание
      Баюн
      +1
      Сегодня, 08:41
      Банк-Ростовщик и Посредник-Спекулянт должны быть жестко законодательно ограничены, банку - 0,5%, посреднику - 1,5%. Деньги должны в максимальном объеме функционировать между Производителем и Потребителем.

      В мировой экономике действует даже не капитализм(его социально ответственный вариант мало отличим от социализма), а ростовщическо-спекулянтский криминальный паразитизм.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 07:43
    Пусть дерутся между собой! Может международной активности у Трампа поубавится.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 07:52
    Цитата: Егоза
    Пусть дерутся между собой! Может международной активности у Трампа поубавится.

    Хм...до драки дело может не дойти...на второе ухо Трампа несомненно подыскивается меткий стрелок Робин Гуд.
    Слишком многим Дональд наступил на больную мозоль.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 07:58
      ❝ На второе ухо Трампа несомненно подыскивается меткий стрелок ❞ —
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:06
    Унутренние разборки...
    Трамп и раньше намеревался размутить "Вашингтон кое болото", процесс идёт, судя по всему.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:15
    Пауэлл:

    ФРС служит американскому народу, а не исключительно президенту.

    Никогда ФРС не служил американскому народу ,скорее американским банкирам. Тут проблема ответственности ,спрашивают с Трампа ,а ставку регулирует ФРС .
    А проблем у Трампа и внутри страны хватает .
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:38
    " Тебя посодють ,а ты не воруй " Гы гы гы !!!( с).Пусть лучше этот Пауэлл изучает как выращивать " кулубнику".