В США построят завод по производству беспилотных аналогов истребителей с ИИ

В США идёт разработка проекта, нацеленного на углубление использования беспилотных систем и искусственного интеллекта (ИИ) в вооружённых силах. Одним из тех, кто продвигает такой подход, является глава аппарата комиссии сената США по вооружению Кристиан Броуз. По его словами, комиссия провела анализ соотношения сил между США и Китаем и «выводы оказались неутешительными». По словам Броуза, по ряду направлений перевес в пользу Китая.

Эти заявления во многом идут вразрез с аналитикой Военного колледжа США, где буквально накануне заявили о том, что «Китай вряд ли сможет повторить то, что США провели в Венесуэле, так как у Китая хуже оснащённость спецназа, фрагментированное командование и нет опыта реализации многодоменных операций».

Несмотря на разные оценки, в США решили строить огромный завод в штате Огайо для производства автономных боевых систем. Речь идёт о предприятии Arsenal-1, которое, как запланировано, будет выпускать «десятки тысяч единиц продукции: от БПЛА до роботизированных истребителей с искусственным интеллектом», в рамках проекта CCA (Collaborative Combat Aircraft).

Броуз:

Мы собираемся создать тактический боевой самолёт, аналог F-15 или F-16, но без лётчика в кабине. При реализации проекта это будет роботизированная машина, которая находится в подчинении для усиления возможностей пилотируемого самолёта. Такая платформа сможет нести дополнительное оружие, датчики мониторинга, что позволит лучше справляться с боевой задачей.

Какой именно вариант, F-15 или F-16, будет взят за основу, не решили, но уже строят завод и требуют финансирование из бюджета.

По словам Броуза, «это не далёкое будущее, а реалистичное настоящее»:

Когда мы не можем вывести больше людей из опасных зон, заменив их технологически, мы терпим неудачу. Это надо исправить.
5 комментариев
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:03
    Какой именно вариант, F-15 или F-16, будет взят за основу,
    Так это то, что называют "невидимками" или они захотели использовать "одноразовые дрова" в топку?
    Так то логично, платформа проверенная, отработана, рабочая, да и на пичкать её различными системами защиты, маскировки, всяко дешевле, чем пытатся использовать не до конца отработанную, готовую платформу.
    Впрочем, это проект, детали могут быть изменены в процессе реализации оного. soldier
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 08:09
      Цитата: rocket757
      это проект, детали могут быть изменены в процессе реализации оного.

      Главное, чтобы денег побольше дали, а там уж "развернут" детали проекта. wassat
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:31
        На конечный результат будем посмотреть...
        Полосатики умеют даже в той ситуации, когда результаты не айс, превозносить свои "достижения" до небес.
        Впрочем, если долго мучится, много средств бухать, что то получается... не так уж редко.
        У них цель конкретная, ЗАРАБОТАТЬ, а это они умеют...
  2. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 08:43
    Обязательно построят! Будет ли все это летать, вопрос другой) Беспилотные самолеты строили еще в тридцатые годы прошлого века. Правда работали они только в пределах видимости оператора... и работали очень так себе. Насчет нынешнего американского инженерного гения, я лично не уверен, что им удастся повторить достижения вековой давности. Хотя Маск, с грехом пополам, справился...
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 08:49
    Сейчас США и крупные компании строят сотни тысяч СХД и Неронок для ИИ, типа от науки до уборки улиц будет, ну и до дронов. память в космосе скора все остальное пойдет )