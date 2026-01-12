СМИ: Пентагон просит больше времени на подготовку военной операции США в Иране

Пентагон просит у американского президента Дональда Трампа больше времени на подготовку военной операции США в Иране, если тот отдаст приказ на ее проведение. Это время необходимо для размещения в регионе необходимого количества войск и техники для любого вероятного варианта атак.

Такое сообщение делает Telegram-канал Aquilla.

Ранее его косвенно подтвердили журналисты газеты The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников. Они утверждают, что из-за протестов в Иране президент США не исключает варианты военного вмешательства в данную ситуацию. Сейчас глава Белого дома якобы продумывает различные варианты атак.

Согласно утверждению СМИ, в американской администрации осознают, что их действия вряд ли останутся без ответа со стороны Тегерана, от которого могут пострадать находящиеся на Ближнем Востоке дипломатические сотрудники и военные США. Поэтому, отмечают журналисты, командованию требуется время для усиления защиты американских объектов и граждан в регионе на случай ответных иранских атак.

На данный момент со стороны Трампа все чаще звучат угрозы в адрес властей Ирана, если те решатся на силовое подавление беспорядков в стране. Он даже заявляет, что официальный Тегеран начал переходить «красные линии», проведенные американцами.

Президент США утверждает, что иранские силовики уже открывают огонь на поражение по протестующим, заявив следующее:

Кажется, что некоторые люди, которые не должны быть убиты, все-таки были убиты.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:16
    Вопрос... попытки проведения наземной операции в Иране, со стороны полосатиков уже были... результат известен.
    Что опят намечается, к чему они готовятся?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 09:29
      Цитата: rocket757
      попытки проведения наземной операции в Иране, со стороны полосатиков уже были... результат известен.
      Что опят намечается, к чему они готовятся?

      Результаты попыток уничтожить Россию для Запада тоже известны.
      И что?
      Запад это останавливает от того, что творится сегодня? Да ни фига! Потому что КАЖДЫЙ РАЗ они себя утешают: "Все они, кто был до меня, были глупыми неудачниками, а вот я белый и пушистый д`Артаньян и вот поэтому именно у меня сейчас всё получится"

      А чем, в их представлении, Иран отличается от России? Да ничем. "Детский писатель" Р.Киплинг нам всё про это объяснил на пальцах
      Без устали работать
      Для страждущих людей -
      Наполовину бесов,
      Настолько же детей.
      ...
      Неси же бремя Белых -
      Не гнись перед людьми,
      А крики о свободе -
      Лишь слабость, черт возьми.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 09:39
        История повторяется, не всегда в прямую, но мотивы, общие, обтекающие определения, всегда одни и те же.
        А результат... так их увлекается сам процесс, как бы не чаще, чем все остальное. soldier
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          -1
          Сегодня, 09:46
          Цитата: rocket757
          их увлекает сам процесс, как бы не чаще, чем все остальное
          В смысле войны с Россией это становится похоже на мазохизм... feel
          Хотя, с их толерантностью, нынче возможно всё, что угодно.
      2. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 10:44
        Венесуэла вскружила голову.. Тормоз отпущен
        1. Schneeberg Звание
          Schneeberg
          0
          Сегодня, 10:57
          Цитата: роман66
          Венесуэла вскружила голову
          Обычно после такого наступает горькое похмелье. Поглядим дальше.......
    2. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 10:19
      Цитата: rocket757
      к чему они готовятся?

      Заранее вывезти своих из под удара, чтобы потом паники не было.
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 11:10
      Цитата: rocket757
      Что опят намечается,

      Похоже на то, что намечается очередная, большая кровавая баня на Ближнем Востоке.
      Цитата: rocket757
      к чему они готовятся?

      Готовятся сместить политическое руководство Ирана руками протестующих, по образу и подобию украинского майдана вынудившего Януковича покинуть украину, что бы посадить на трон сына беглого шаха, проживающего в США.
      Если Аятолла решится на подавление протестов, то тогда напрямую подключатся Израиль и матрасы, что бы извне оказать поддержку протестантам. В этот раз вероятность добиться успеха у них большая т.к. беспорядками уже охвачено больше ста городов. winked
    4. bondov Звание
      bondov
      0
      Сегодня, 11:12
      попытки наземной операции в Иране
      что-то не припомню таких попыток со стороны Запада, если вы про вертолетную операцию Бжезинского, то это тоже была воздушная операция

      Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью телеканалу Fox News вновь призвал президента Дональда Трампа принять «жесткие меры» против властей Ирана.
      похоже, что протесты подавляются достаточно успешно, иначе крики Грэма не прозвучали бы...

      скорее всего, теперь так безнаказанно американцы не отбомбятся... самолеты-то их, типа, невидимки - дурацкие... такие невидимки, что только по ночам летают...
  2. nobody75 Звание
    nobody75
    0
    Сегодня, 09:22
    Протестные акции в Иране инспирированы ЦРУ. Курды осуществляют логистическую поддержку, а главной ударной силой являются афганские эмигранты. Они разочаровались в Иране и решили подзаработать денег и уйти по курдскому коридору в Ирак и дальше.
    С Уважением
    1. Енотович Звание
      Енотович
      0
      Сегодня, 10:37
      А теперь вспоминаем сколько мигрантов в РФ и делаем выводы.
    2. PROXOR Звание
      PROXOR
      0
      Сегодня, 11:10
      Так и курдам сейчас нелегко, там джихадисты взяли провинцию.
      1. nobody75 Звание
        nobody75
        0
        Сегодня, 11:43
        Курды с одной стороны чувствуют себя обманутыми. Курдистан им создать не дали... С другой стороны - они привыкли быть "гражданами мира", которым неплохо платят. Теперь и афганцы в граждане мира решили записаться...
        С Уважением
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:22
    ❝ Кажется, что некоторые люди, которые не должны быть убиты, все-таки были убиты ❞ —
    ❝ США не исключает варианты военного вмешательства в данную ситуацию ❞ —

    — Хотят ввести тех, «которые должны быть убиты» ...
  4. cmax Звание
    cmax
    +4
    Сегодня, 09:27
    Что то мир пошел в разнос! Главное правило теперь - это никаких правил.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 11:22
      В.В Жириновский предсказывал ,что 3мировая начнется именно с Ирана!
  5. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    -1
    Сегодня, 09:30
    президент США не исключает варианты военного вмешательства

    Президент не исключает, а вот Конгресс может исключить ... в том числе, и самого президента negative
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +1
      Сегодня, 10:10
      Пока в Конгрессе большинство составляют сторонники Трампа.
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        0
        Сегодня, 11:05
        Пока в Конгрессе большинство составляют сторонники Трампа

        Уже нет
        "Сенат США в ходе процедурного голосования одобрил продолжение работы над резолюцией с требованием к администрации президента Дональда Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения конгресса. В поддержку документа проголосовали 52 сенатора, против — 47"
        1. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          0
          Сегодня, 11:24
          Эти несколько республиканцев не согласны с Трампом по конкретному вопросу. Но вряд ли они будут голосовать против него в случае импичмента.
          1. Ате_ист Звание
            Ате_ист
            0
            Сегодня, 11:28
            Позицию по Венесуэле сенат тем не менее большинством голосов обозначил. Если Трамп будет борзеть и дальше и захочет положить болт на сенат уже с Ираном, то импичмент не за горами
        2. bondov Звание
          bondov
          0
          Сегодня, 11:27
          трамп уже заявил что положил на эти резолюции, и добавил, что так поступали и предыдущие президенты
          1. Ате_ист Звание
            Ате_ист
            0
            Сегодня, 11:32
            В компетенции Президента применить военную силу только в случае нападения на США. Во всех остальных случаях, только по решению Конгресса.
            Он уже много чего заявлял. Как говорится "звиздеть - не мешки ворочать"
            1. bondov Звание
              bondov
              0
              Сегодня, 11:34
              Он уже много-много раз нарушал конституцию, такШтА не звиздит...
              1. Ате_ист Звание
                Ате_ист
                0
                Сегодня, 11:44
                Пока что особо не нарушал. События в Венесуэле больше смахивают на полицейскую спецоперацию. Однако, реакция сената последовала четкая. Бомбежка Ирана летом тоже была разовая акция, после чего Иран также разово ответил ракетным ударом. Осенью будут промежуточные выборы в Конгресс. С учетом того, что Трампа в настоящее время поддерживает всего 35% населения, он реально может быть подвергнут импичменту и тогда сядет за решетку, т.к. уже осужден
  6. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 09:37
    Напоминает один старый и злой анекдот:" в городе кого то убили!Кого? Кого,кого-кого надо!"
    Так что в при любом исходе иранского бунта--ПОВОД для агрессии со стороны штатов УЖЕ есть.....
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:45
      Он был всегда! Но когда " Народ и партия едины" - не пройдет
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 09:38
    В случае агрессии со стороны США, кого Иран в первую очередь будет лупить? Правильно, Израиль.
  8. мерцание Звание
    мерцание
    +1
    Сегодня, 09:41
    Пентагон просит больше времени на подготовку военной операции США в Иране
    Время -деньги.
    Читай: Пентагон просит больше ДЕНЕГ на подготовку военной операции в Иране.
    К примеру Венесуэла. Пентагон, на "великое"стояние в Карибах потратил около 90 лярдов зелени. Итог "великого" стояния - захвачен Мадуро, с женой. Ну, думаю, 90 лярдов (а это три годовых бюджета Венесуэлы) того стоили. При том, ещё не понятно под чьим контролем будет венесуэльская нефть.
    Итак, 90 млрд. долларов за Мадуро с женой это конечно щедро. Хотя Трамп мог бы просто пригласить их к себе в США на барбекю и ... арестовать (мол, они рассказали как барыжили наркотиками). Трампу же плевать хотел на все приличия и неприличия. И да получилось бы гораздо дешевле.
    Теперь Иран. Пентагон запросил ещё бабла)).
    Ну ну.
  9. Dave36 Звание
    Dave36
    0
    Сегодня, 09:43
    Если США и Израиль решат нанести удар по Ирану - вряд ли что то взлетит у Ирана в ответ.
    1. Енотович Звание
      Енотович
      -1
      Сегодня, 10:40
      У них пока все вообще печально выглядит, судя по происходящему.
  10. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 10:28
    Даже если бы никто не был убит, матрасы всё равно бы заявили что кто-то были "убиты". Надо было сразу жестко подавлять эти бунты.
  11. Енотович Звание
    Енотович
    0
    Сегодня, 10:39
    На ИРИ отрабатывается будущий сценарий войны НАТО против РФ. Взрыв изнутри с использованием мигрантов и внешнее вторжение с использованием регулярных армий.