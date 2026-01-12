СМИ: Пентагон просит больше времени на подготовку военной операции США в Иране

Кажется, что некоторые люди, которые не должны быть убиты, все-таки были убиты.

Пентагон просит у американского президента Дональда Трампа больше времени на подготовку военной операции США в Иране, если тот отдаст приказ на ее проведение. Это время необходимо для размещения в регионе необходимого количества войск и техники для любого вероятного варианта атак.Такое сообщение делает Telegram-канал Aquilla.Ранее его косвенно подтвердили журналисты газеты The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников. Они утверждают, что из-за протестов в Иране президент США не исключает варианты военного вмешательства в данную ситуацию. Сейчас глава Белого дома якобы продумывает различные варианты атак.Согласно утверждению СМИ, в американской администрации осознают, что их действия вряд ли останутся без ответа со стороны Тегерана, от которого могут пострадать находящиеся на Ближнем Востоке дипломатические сотрудники и военные США. Поэтому, отмечают журналисты, командованию требуется время для усиления защиты американских объектов и граждан в регионе на случай ответных иранских атак.На данный момент со стороны Трампа все чаще звучат угрозы в адрес властей Ирана, если те решатся на силовое подавление беспорядков в стране. Он даже заявляет, что официальный Тегеран начал переходить «красные линии», проведенные американцами.Президент США утверждает, что иранские силовики уже открывают огонь на поражение по протестующим, заявив следующее: