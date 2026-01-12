Гвиана с космодромом и ураном - где Трампу разгуляться в Западном полушарии
На минувшей неделе Дональд Трамп заявил о том, что «если 500 лет назад какая-то датская лодка причалила к берегам Гренландии, то это ещё не означает, что остров принадлежит Дании». По словам американского президента, он уверен, что «немало американских лодок причаливали к гренландским берегам». Таким образом, Трамп ещё и низвергают общепринятую в мире концепцию географических открытий, равно как и само отношение к истории и географии.
В связи с этим возникает вопрос: если Дональд Трамп в своей доктрине объявил всё Западное полушарие сферой интересов США, значит ли это, что Вашингтон рано или поздно «положит» глаз и на другие территории в этом полушарии, принадлежащие государствам из полушария восточного?
А если так, то Трампу там точно есть где разгуляться. Вариантов масса.
Вот лишь несколько примеров.
Мартиника – заморское владение (колония Франции). Остров был «открыт» Христофором Колумбом, но Испания не проявила к нему особого интереса ввиду того, что залежей драгоценных металлов там не нашла. Зато в 1635 году интерес к острову проявили французы ввиду того, что он находится на пересечении крупных торговых путей, в том числе между Северной и Южной Америками. Нефти на Мартиники нет, зато есть целая группа «ликёроводочных» заводов, основное производство которых – ром. Продажи рома приносят Мартинике более 25% дохода в местный бюджет.
Гвиана – крупнейшая на сегодняшний день заморская колония всё той же Франции. Гвиану тоже «открыли» испанцы, но в начале XVII века, как и к Мартинике, интерес к ней начали проявлять французы. И экономика Гвианы уже гораздо «серьёзнее», чем у Мартиники. Там обнаружены залежи меди, платины, серебра, золота и урана. Последний минерал вызывает сегодня особый интерес у Соединённых Штатов. Кроме того, именно в Гвиане находится главный космодром Франции и Европейского аэрокосмического агентства – Куру.
Гваделупа – очередная заморская французская колония в Карибском бассейне. За этот архипелаг в своё время развернулась война между Британией и Францией, в итоге он остался за французами. Экономика основывается, главным образом, на сельском хозяйстве. Гваделупа – крупный экспортёр ванили, сахара из тростника, а также всё того же рома.
Британские Виргинские острова – колония Лондона. Является одним из главных оффшоров мира. Через банки на Британских Виргинских островах ежегодно прокручиваются сотни миллиардов долларов. По состоянию на 2025 год на Британских Виргинских островах зарегистрировано более 600 тысяч компаний.
Монтсеррат - британская колония из состава Малых Антильских островов. Площадь острова Монтсеррат чуть больше 100 кв.км. Экономика основана на туризме и сборке электроники (поговаривают, китайской...). А какие, говорят, на Монтсеррате поля для крикета и гольфа...
По логике Трампа, если к этим островам и континентальным территориям когда-то «причалили чьи-то лодки», это вовсе не значит, что сегодня они не могут принадлежать США… Да и себестоимость запусков с Куру ниже, чем с мыса Канаверал.
Информация