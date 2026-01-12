В Пермском крае ФСБ РФ предотвращён теракт на железнодорожном мосту

В Пермском крае (обиходное название региона — Прикамье) сотрудниками региональной Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвращен террористический акт, организаторами которого выступили украинские спецслужбы. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.В ходе оперативной работы сотрудники силового ведомства задержали по подозрению в подготовке подрыва на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги РЖД гражданина России 1971 года рождения. При задержании оперативники ФСБ действовали совместно с Росгвардией. Официальное заявление ЦОС Управления ФСБ по Пермскому краю:Задержание несостоявшегося террориста было проведено в городе Чусовой. Схема вербовки, которую применили вражеские спецслужбы, уже знакомая. Сообщается, что мужчина стал «жертвой» телефонных мошенников. Ему было предложено перевести на безопасный счет 350 тысяч рублей, дабы не лишиться накоплений.Злоумышленники выдали себя за сотрудников правоохранительных органов и спецслужб РФ. Пытаясь вернуть деньги, мужчина стал следовать инструкциям кураторов. Он изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) и якобы в рамках санкционированной российскими силовиками проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Пермского края должен был подорвать его на железнодорожном мосту.После задержания сотрудники ФСБ провели обыск дома у подозреваемого. Там были обнаружены и изъяты десять килограммов взрывчатых веществ для изготовления СВУ, веб-камера, предназначавшаяся для наблюдения за железнодорожным мостом и видеофиксации момента подрыва для отчета. ЦОС УФСБ опубликовал видео задержания подозреваемого в подготовке теракта и результаты обыска в его квартире.Следственный отдел УФСБ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), по ст. 30, ст. 205 («Приготовление к теракту») и ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК России. В ЦОС УФСБ уточнили, что по совокупности обвинений задержанному грозит длительный срок вплоть до пожизненного.Откровенно говоря, поражает наивность вот таких вот «жертв телефонных мошенников». Уже давно по всем возможным информационным каналам в России ведется мощная разъяснительная работа, как следует себя вести в таких ситуациях. Но нет, продолжают находиться те, кто «покупает себе билет» в колонию (за собственные деньги), порою на всю оставшуюся жизнь.

