В Пермском крае ФСБ РФ предотвращён теракт на железнодорожном мосту

3 329 27
В Пермском крае ФСБ РФ предотвращён теракт на железнодорожном мосту

В Пермском крае (обиходное название региона — Прикамье) сотрудниками региональной Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвращен террористический акт, организаторами которого выступили украинские спецслужбы. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

В ходе оперативной работы сотрудники силового ведомства задержали по подозрению в подготовке подрыва на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги РЖД гражданина России 1971 года рождения. При задержании оперативники ФСБ действовали совместно с Росгвардией. Официальное заявление ЦОС Управления ФСБ по Пермскому краю:

Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке Росгвардии предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги.

Задержание несостоявшегося террориста было проведено в городе Чусовой. Схема вербовки, которую применили вражеские спецслужбы, уже знакомая. Сообщается, что мужчина стал «жертвой» телефонных мошенников. Ему было предложено перевести на безопасный счет 350 тысяч рублей, дабы не лишиться накоплений.

Злоумышленники выдали себя за сотрудников правоохранительных органов и спецслужб РФ. Пытаясь вернуть деньги, мужчина стал следовать инструкциям кураторов. Он изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) и якобы в рамках санкционированной российскими силовиками проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Пермского края должен был подорвать его на железнодорожном мосту.

После задержания сотрудники ФСБ провели обыск дома у подозреваемого. Там были обнаружены и изъяты десять килограммов взрывчатых веществ для изготовления СВУ, веб-камера, предназначавшаяся для наблюдения за железнодорожным мостом и видеофиксации момента подрыва для отчета. ЦОС УФСБ опубликовал видео задержания подозреваемого в подготовке теракта и результаты обыска в его квартире.

Следственный отдел УФСБ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), по ст. 30, ст. 205 («Приготовление к теракту») и ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК России. В ЦОС УФСБ уточнили, что по совокупности обвинений задержанному грозит длительный срок вплоть до пожизненного.

Откровенно говоря, поражает наивность вот таких вот «жертв телефонных мошенников». Уже давно по всем возможным информационным каналам в России ведется мощная разъяснительная работа, как следует себя вести в таких ситуациях. Но нет, продолжают находиться те, кто «покупает себе билет» в колонию (за собственные деньги), порою на всю оставшуюся жизнь.

27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. sub307 Звание
    sub307
    +3
    Сегодня, 10:34
    Так...ватсап, телеграмм и много чего, заблокировали...,вроде...Осталось вообще всю связь заблокировать, проводную тоже..ибо и там мошенники и террористы. Может поможет, а...? А то ведь "наивных" таких, читай - дураков, у нас видать на сто лет "припасено". winked
    1. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 10:56
      Разговоры заблокировали, а сообщения ходят, ну и через ВПН все работает.
    2. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Сегодня, 11:35
      *А то ведь "наивных" таких, читай - дураков, у нас видать на сто лет "припасено".

      это не просто дураки, это *боевые дураки*. мощный ресурс противника, надо признать.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 11:54
        И таких море, разводят выводят средства со счетов и это никто не контролирует у нас. Давно пора ввести на такие переводы средств запрет. Попробуй со своего счета снять чтото крупное, тнбя банк заблокирует, а когда от мошенников приходят сообщения, там можно все и никаких блокировок. Это говорит о системной проблемме и гады этим и пользуются, обворовывая стариков. Это не оправдание террористической деятельности.
        Да не каждый пойдет делать ВУ и подрывать мосты, тут реально должны быть долгие сроки и показательно что бы все знали.
    3. Правдодел Звание
      Правдодел
      0
      Сегодня, 11:57
      "наивных" таких, читай - дураков, у нас видать на сто лет "припасено"

      Так известная же извечная проблема России: дураки и дороги. С дорогами потихоньку исправляемся, а вот с дураками как-то не очень...
  2. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    +10
    Сегодня, 10:36
    Откровенно говоря, поражает наивность вот таких вот «жертв телефонных мошенников»...
    А это не жертва, - это пособник и враг государства, если угодно. Таких надобно к стенке ставить и всех делов.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 10:56
      А кто сказал за наивность? А пленные - сплошь повара и водилы? Методичка!
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 11:24
        У этой "жертвы"10 кг.взрывчатки.Мерзость вполне себя понимала зачем и куда все это.Все остальное,это некая попытка СМИ выставить этих дерьмов "жертвами мошенников"
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +6
      Сегодня, 11:02
      Цитата: Архивариус Вася
      поражает наивность вот таких вот «жертв телефонных мошенников»...

      Что-то много на эти жертвы списывать стали. Еще куда ни шло дети-подростки, бабушки-дедушки лет 70-80, но 71год рождения? Извините, это осознанная деятельность человека, предавшего Родину. Или неудобно признать, что у нас есть предатели? Все оправдания им ищем.
      1. seamen2 Звание
        seamen2
        0
        Сегодня, 11:41
        *Или неудобно признать, что у нас есть предатели? Все оправдания им ищем.*

        Или неудобно признать, что у нас есть предатели. заодно и *безвредный и правильный* Макс пропихнуть, мол предатели сплошь ватсапами воспитаны.
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      -1
      Сегодня, 11:45
      Цитата: Архивариус Вася
      поражает наивность вот таких вот «жертв телефонных мошенников»...

      мужчина стал «жертвой» телефонных мошенников.

      Какая жертва!?
      1. Хотел срубить бабла по-легкому.
      2. Неуправляемое принятие в страну " бешенцев" с окраины.
      1. Архивариус Вася Звание
        Архивариус Вася
        0
        Сегодня, 11:56
        Не соглашусь ни с одним пунктом:
        1. По-легкому бабло не бывает, действовал он сознательно (взрывчатку простой человек не соберет), идейно, зная риски, так что он просто пособник СБУ.
        2. Вы статью читали? Там сказано - гражданина России 1971 года рождения, какой беженец нафиг....
        И последнее, из-за ого построения фильтрации в Шереметьево нормальные украинцы попасть в Россию не могут, там тупо всех (99%) разворачивают.
        Так что больше всего устраивают подобные теракты и диверсии как раз именно граждане РФ и приезжие мигранты, а не украинцы.
  3. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +1
    Сегодня, 10:36
    Но нет, продолжают находиться те, кто «покупает себе билет» в колонию (за собственные деньги), порою на всю оставшуюся жизнь.
  4. Енотович Звание
    Енотович
    +4
    Сегодня, 10:42
    Теперь всех пособников и предателей будут в "жвертвы телефонных мошенников" записывать? Чудненько. Импотенты доведут страну до краха.
  5. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 10:43
    Это "задержание" больше похоже на оправдание принимаемых мер Путином и его командой.
  6. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 10:48
    Нормально так, 10 кило взрывчатки дома припас, а где взял столько?
    Вообще поразительно - раньше чтоб диверсанта подготовить надо было кучу времени и денег потратить, а теперь эти диверсанты сначала все свои деньги всукам отправят, а потом еще и теракт устроят, сплошная прибыль врагам. Жаль мы так не умеем...
    1. Енотович Звание
      Енотович
      -4
      Сегодня, 10:57
      Не "мы", а конкретные предатели в высших эшелонах власти России.
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 10:59
      Цитата: alexoff
      Нормально так, 10 кило взрывчатки дома припас, а где взял столько?
      Сделал. покупают в магазинах различную химию, смешивают и получают ВВ. хоть 10 кг хоть 100 кг. Были бы деньги. А что купить и в каких пропорциях смешать через тот же телеграмм, те же спецы и научат.
  7. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    Сегодня, 10:57
    Глядя на всё это, пропадают сомнения, что "врагов народа" в 30-40 годы было реально много.
  8. ximkim Звание
    ximkim
    -5
    Сегодня, 11:02
    Цитата: Енотович
    Теперь всех пособников и предателей будут в "жвертвы телефонных мошенников" записывать? Чудненько. Импотенты доведут страну до краха.

    Если бы ФСБ потрясла банки , сотовых операторов , то , это бы все прекратилось , так как эти мошеники находятся в России.
    И ведь чья то лохматая лапа из белого дома или кирпичного забора покрывает.
    А ФСБ служит Путину.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 11:43
      Причем тут банки и сотовые операторы? Вам же не приходит в голову обвинять автозаправки в том, что лихачи устраивают ДТП.
      Кто-то должен принимать жалобы на мошеннические звонки и принимать по ним меры.
      И должна быть запрещена реклама посредством звонков в телефонных сетях. Кто вообще додумался до рекламных звонков, ведь раньше этого и в помине не было. Это сравнимо с диверсией в государственном масштабе.
  9. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:08
    Откровенно говоря, поражает наивность вот таких вот «жертв телефонных мошенников».

    В "Полярной сове" поумнеет, если доживёт.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 11:29
      Вы правы,надо еще дожить!
  10. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 11:41
    Сообщается, что мужчина стал «жертвой» телефонных мошенников.

    Ой да! Свистит, как дышит!
  11. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 11:42
    Цитата: ximkim
    Цитата: Енотович
    Теперь всех пособников и предателей будут в "жвертвы телефонных мошенников" записывать? Чудненько. Импотенты доведут страну до краха.

    Если бы ФСБ потрясла банки , сотовых операторов , то , это бы все прекратилось , так как эти мошеники находятся в России.
    И ведь чья то лохматая лапа из белого дома или кирпичного забора покрывает.
    А ФСБ служит Путину.

    Новые методички?
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 11:57
      Ничего в них нового. Заплесневелые они уже. Похоже у хозяев ряженой укроты фантазия уже заканчивается.
  12. Pleiades Звание
    Pleiades
    0
    Сегодня, 11:47
    It's hard to believe that a person could believe a government agency would ask a citizen to help, let alone making, placing and detonating a bomb near a railway bridge, with as purpose to "inspect" the bridge.
    A destructive "inspection" "test".
    You have to be a complete idiot to believe such a scenario, let alone participate in it.