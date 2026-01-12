Зеленский требует передать ему все европейские запасы зенитных ракет со складов
Глава киевского режима Владимир Зеленский требует передать ему все европейские запасы зенитных ракет со складов. Дескать, украинским подразделениям ПВО они нужнее.
Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Зеленский считает такие поставки важнейшим приоритетом для Украины. Он призвал не скрывать средства ПВО от украинских военных и отдать их, заявив следующее:
Кроме того, европейцы якобы должны также оплатить очередной взнос в программу PURL, предусматривающие поставки для ВСУ американских вооружений за деньги стран Евросоюза.
Увеличения объемов оружия и техники, поступающих от стран НАТО, Зеленский требует постоянно и регулярно. Он объясняет свои желания необходимостью усиления защиты от российских ударов по украинской энергетике.
Со своей стороны российские власти уверены, что западная военная помощь киевскому режиму вовсе не способствует скорейшему мирному урегулированию конфликта. Наоборот, таким способом к участию в нем начинают подключаться государства Североатлантического альянса, что можно охарактеризовать как игру с огнем. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегал западные страны от дальнейших поставок на Украину оружия, техники и боеприпасов. Он заявил, что любые военные грузы, направляемые в эту страну, являются законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации.
