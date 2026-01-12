Зеленский требует передать ему все европейские запасы зенитных ракет со складов

Зеленский требует передать ему все европейские запасы зенитных ракет со складов

Глава киевского режима Владимир Зеленский требует передать ему все европейские запасы зенитных ракет со складов. Дескать, украинским подразделениям ПВО они нужнее.

Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Зеленский считает такие поставки важнейшим приоритетом для Украины. Он призвал не скрывать средства ПВО от украинских военных и отдать их, заявив следующее:

Нужны поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, знаем про это всё.

Кроме того, европейцы якобы должны также оплатить очередной взнос в программу PURL, предусматривающие поставки для ВСУ американских вооружений за деньги стран Евросоюза.


Увеличения объемов оружия и техники, поступающих от стран НАТО, Зеленский требует постоянно и регулярно. Он объясняет свои желания необходимостью усиления защиты от российских ударов по украинской энергетике.

Со своей стороны российские власти уверены, что западная военная помощь киевскому режиму вовсе не способствует скорейшему мирному урегулированию конфликта. Наоборот, таким способом к участию в нем начинают подключаться государства Североатлантического альянса, что можно охарактеризовать как игру с огнем. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегал западные страны от дальнейших поставок на Украину оружия, техники и боеприпасов. Он заявил, что любые военные грузы, направляемые в эту страну, являются законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации.
24 комментария
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:51
    ❝ Зеленский* требует передать ему все европейские запасы зенитных ракет со складов. Дескать, украинским подразделениям ПВО они нужнее ❞ —

    — Европешкам эти ракеты сейчас самим нужны, они при помощи их будут защищать Гренландию от Трампа и от российско-китайских подлодок ...
  2. ximkim Звание
    ximkim
    +3
    Сегодня, 10:52
    Зеленский требует передать ему все европейские запасы зенитных ракет со складов

    Логично.
    Чтобы Европа не забывала про свои обязанности.
  3. topol717 Звание
    topol717
    +8
    Сегодня, 10:52
    Раньше он просто выпрашивал оружие и деньги, а сейчас он уже требует. Что же будет завтра? или как всегда старуха из сказки про золотую рыбку?
    1. Комментарий был удален.
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +4
      Сегодня, 11:01
      Раньше он просто выпрашивал оружие и деньги, а сейчас он уже требует
      Аппетит всегда приходит во время еды laughing
    3. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 11:01
      А завтра он пошлёт укровермахт уже вышибать всё требуемое из еврогейцев.... what
    4. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 11:39
      Что же будет завтра?

      ТЦК-шники будут разъезжать по Европе.))
  4. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 10:54
    Цитата: topol717
    Раньше он просто выпрашивал оружие и деньги, а сейчас он уже требует. Что же будет завтра? или как всегда старуха из сказки про золотую рыбку?

    Здесь старуха Европа.
    Если бы его выкрасть, он бы много чего поведал миру.
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +6
    Сегодня, 10:55
    Этот еврейский мальчуган вжился в роль швайнефюрера - спасителя гейропы от орков. Требует он.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:15
      Цитата: убей фашиста
      Требует он.

      Ну у этих местечковых мальчуганов, наглости не отбавляй.
  6. алек Звание
    алек
    +6
    Сегодня, 10:56
    Он призвал не скрывать средства ПВО от украинских военных и отдать их

    А я у вас в кладовочке уже покопался, всё у вас есть. Так что делитесь.
    1. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      +1
      Сегодня, 11:28
      " - а что, вы уже уходите?
      - ааа... А разве ещё что-то осталось!?! "(С) 😆😆
  7. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 10:57
    Зеленский - военный преступник и требовать он может только у своей жены.
    Существующие законы войны диктуют правила, при которых военно-политическое руководство противника, инфраструктура страны должны уничтожаться в первую очередь.
    Решение нужно было принимать ещё в 2022 году, чтобы эта СВО не длилась вечно...
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:59
    Зеленский требует передать ему все европейские запасы зенитных ракет
    Требует! wink
  9. ANB Звание
    ANB
    0
    Сегодня, 11:02
    Деньги есть? Нету? А если найду?
    Точнее, тут уже нашёл. :)
    Чехи, словаки и венгры уже послали. Бельгия отказалась брать всё на себя, но из доли пока не вышла. Остальные пока исполняют роль терпил и выворачивают карманы.
    1. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      0
      Сегодня, 11:26
      Словаки вообще-то отказались предоставлять какую-либо помощь 404-му пятну
  10. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 11:10
    Он объясняет свои желания необходимостью усиления защиты от российских ударов по украинской энергетике.

    Страшно стало по Киеву в потемках гулять? Или и в бункере туалет отключили? Так это только начало.
    Обратите внимание! Раньше он требовал от Европы ПВО т.к. Украина спасает Европу от России, а теперь уже требует спасать украинскую энергетику! А с какого перепугу Европа должна украинскую энергетику спасать? Они теперь сами о себе позаботиться должны.
  11. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Сегодня, 11:11
    Да по ним можно кандидатские и докторские строчить только так. Больше скажу, уже можно было бы DSM - 6 опубликовать и МКБ 12. Причем все это богатство в лонгитюде, о таком можно лишь мечтать. Тут и Трамп параллельно отжигает вовсю. Наблюдать как стареет эксцентричный с манией величия Доня, это же кладезь для новых научных открытий в области психологии поведения.
    Тут еще бы уточнить для чистоты эксперимента, "мы это знаем" зенарк произносил от имени себя и про себя, или все же имел в виду некое количество должностных людей? Так или иначе оба наблюдаемых упорно и с большой скоростью идут к парафренному синдрому, это когда начинают управлять галактиками или вселенной. Трамп пока опережает наркофюрера, за счет того, что его в меньшей степени интересуют деньги. Белый карлик же патологически жаден и еще надеется пожить.
  12. Andobor Звание
    Andobor
    +3
    Сегодня, 11:20
    Европейские ракеты против российских воздушных атак абсолютно бесполезны, и в Европе это прекрасно поняли, сбивать российские ракеты они не в состоянии, а сбивать ими Гераньки очень дорого.
  13. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +1
    Сегодня, 11:24
    От его таращит-то, а! Видимо в последнее время Генералиссимус Зеленской начал брать у того же поставщика, что и Дони Трамп-с. Видно, что бадяжный нюхают, такую белочку хватают, что хоть стой, хоть падай😆😆😆
  14. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 11:31
    Зеленский может просить, требовать (а Европа - обещать) что угодно, но реальность такова, что "весь мир с нами" несколько охладел к конфликту, и помощь, и финансовая, и военная, больше переходит в плоскость риторики
    Пик максимально помощи и совместной эйфории (2022-2023гг) давно прошел
    Просто, для понимания:
    2022г, передано Украине, всего, порядка 115 млрд евро
    2023 - 135
    2024 - 113
    2025 - 37,5
    На 2026 год, если не используют российские ЗВР, не будет и этого. Как ни крути, но казна не резиновая, всё когда-нибудь заканчивается
    По поставкам вооружения - ситуация аналогичная. Вооружение - оно не растёт на кустах, для его производства нужны деньги
    итак, по вооружению:
    2022г, передано Украине, всех видов вооружений, на сумму, примерно, 47 млрд евро
    2023 - 55
    2024 - 34
    2025 - 5,8
    В общем, прогноз на 2026 год, для Зеленского, неутешительный. Если Европа не использует арестованные российские резервы, помощь, если не схлопнется совсем, но вряд ли будет выше 2025 года
    Если же они решатся на этот шаг, то, разумеется, возможны варианты. В зависимости, насколько глубоко они запустят руку в наш карман
  15. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:44
    Наглый однако "Наполеончик" но Запад слушается и ищет деньги!
  16. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 11:44
    Вот до чего доигрались, клоун совсем распустился, требует - а ведь он давно уже мог быть трупом, и его преемник тоже, и преемник преемника. Некому было бы передавать ракеты…….
  17. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 11:48
    "... Volodymyr Zelensky, exige que tous les stocks européens de missiles antiaériens lui soient remis. .."
    Pourquoi faire ?
    Avec ceux qu'il a il "abat" déjà 95% des missiles/drones , veut il en abattre 200% !? winked

    "...Владимир Зеленский требует передать ему все европейские запасы зенитных ракет. ., "
    Зачем делать ?
    С теми , что у него есть, он уже "сбивает" 95% ракет/дронов, он хочет сбить 200% из них !?
  18. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 11:54
    Зеленский требует передать ему все..

    Так, мало же. Должен еще потребовать передать все танки, все самолеты, все корабли и вообще все-все-все передать, т.к. государство 404 в ееентом очень сииильно нуждается...