В Раде признали тяжесть ситуации на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве

В Киеве продолжают разбирать последствия ракетных ударов по энергетике, и картина получается далекой от бодрых отчетов. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, по признанию депутата Рады Сергея Нагорняка, до сих пор не удалось восстановить после прилетов баллистики на прошлой неделе. Ранее здесь обещали устранить поломки за 1-2 дня, но что-то пошло не так.

Те самые «защитные сооружения», на которые так любили ссылаться в отчетах, оказались бесполезными.



Мэр Виталий Кличко, в свою очередь, опубликовал кадры с мест: разбитые и обледеневшие теплосети, аварийные трубы, дворы, превращенные в каток, и коммунальные службы, которые выглядят так, будто их застали врасплох. Формально градоначальник отчитывается, что «большинству домов тепло уже вернули», но по факту столица продолжает жить по жестким графикам отключений.

По данным ДТЭК, киевляне сидят без света до 11,5 часов в сутки даже в случае действия графиков. А в «Укрэнерго» уже открыто признают: сегодня ограничения действуют по всей стране без исключения. Энергосистема держится не на запасе прочности, а на режиме постоянной экономии и латания дыр.

На этом фоне Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к массированным ударам по объектам энергетики.
  dmi.pris1
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 11:19
    А если подходить здраво,что может сделать Кличко?Выдать очередной перл.
    Ропот 55
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 11:43
      dmi.pris1 hi ,у них с Зеленским давно кусалово идёт,так что это просто лишний повод прихватить за холку друг друга.
  НИКНН
    НИКНН
    +1
    Сегодня, 11:27
    Что привело к беспорядкам в Иране?
    Отправной точкой стала забастовка владельцев магазинов и торговцев на базарах. Они выступили против ухудшения экономической ситуации: резкого падения курса риала и неудачных попыток властей стабилизировать валютный рынок. Это привело к скачку цен на базовые продукты — мясо, рис и хлеб.

    На Украине смотрю так то все Ок, только холодновато слегка....
    Ропот 55
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 11:45
      НИКНН hi , тут просто не проплатили как в Иране а без денег нет движухи. Как говориться деньги в руки будут звуки.
    th.kuzmichev
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 11:46
      Украину давно уже кормят бесплатным супом, в отличии от Ирана. Иначе давно бы копыта отбросили.
  Starover_Z
    Starover_Z
    0
    Сегодня, 11:35
    Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к массированным ударам по объектам энергетики.

    А сам Зеленский удачно отмахивается от прилетающих к нему ракет и беспилотников, а потому и жив ещё ?
    Ропот 55
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 11:48
      Starover Z hi ,а ему по ходу и отмахиваться не надо,так что у него об этом череп не болит.
  Chersky
    Chersky
    +3
    Сегодня, 11:40
    Мерзни, мерзни поросячий хвост. Ну вот уже ни капельки не жалко...
  Владимир-78
    Владимир-78
    +2
    Сегодня, 11:42
    Судя по всему все в этой игре повышают ставки. Но мне кажется, что эту зиму хохлам нормально не пережить. Вряд ли будут народные волнения, просто мужчин уже для этого не осталось. Но по этой же причине и поддерживать инфраструктуру тоже будет некому.
    А дальше работа разведки, и выяснение какаие мощност еще работают. Хотел укрофюрер блэкаут Москве устроить, надо сначала самому хлебнуть, рылом своим кочерыжным.
    th.kuzmichev
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 11:49
      Не хлебнуть а нюхнуть. Рыло заточено под нюх.