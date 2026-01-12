В Раде признали тяжесть ситуации на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве
В Киеве продолжают разбирать последствия ракетных ударов по энергетике, и картина получается далекой от бодрых отчетов. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, по признанию депутата Рады Сергея Нагорняка, до сих пор не удалось восстановить после прилетов баллистики на прошлой неделе. Ранее здесь обещали устранить поломки за 1-2 дня, но что-то пошло не так.
Те самые «защитные сооружения», на которые так любили ссылаться в отчетах, оказались бесполезными.
Мэр Виталий Кличко, в свою очередь, опубликовал кадры с мест: разбитые и обледеневшие теплосети, аварийные трубы, дворы, превращенные в каток, и коммунальные службы, которые выглядят так, будто их застали врасплох. Формально градоначальник отчитывается, что «большинству домов тепло уже вернули», но по факту столица продолжает жить по жестким графикам отключений.
По данным ДТЭК, киевляне сидят без света до 11,5 часов в сутки даже в случае действия графиков. А в «Укрэнерго» уже открыто признают: сегодня ограничения действуют по всей стране без исключения. Энергосистема держится не на запасе прочности, а на режиме постоянной экономии и латания дыр.
На этом фоне Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к массированным ударам по объектам энергетики.
