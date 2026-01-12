Спецпредставитель Трампа по Гренландии заявил об «оккупации» острова Данией

Президент США Дональд Трамп, сильно вдохновленный успешным захватом и похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, никак не может определиться, какая страна станет следующей целью. Вариантов слишком много даже для амбиций главы Белого дома.

Кроме того, что бы ни говорил Трамп и сотрудники его аппарата, для агрессии в отношении союзнических Штатам стран приходится искать какой-никакой формальный повод. И вот таковой был озвучен в отношении Гренландии, входящей на правах автономии в Датское королевство. Кстати, в него, помимо самой Дании и Гренландии, на правах автономии входят Фарерские острова в Северной Атлантике. Но они, очевидно, американскому лидеру пока не интересны.

Специальный представитель президента США по Гренландии и «по совместительству» губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри заявил, что после Второй мировой войны Дания «оккупировала» самый большой в мире остров в обход норм ООН. Мало того, утверждает спецпосланник, Соединенные Штаты в тот период якобы защищали суверенитет Гренландии. Лэндри написал в своем аккаунте соцсети:

История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, пока Дания была не в состоянии. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя стороной и проигнорировав протокол ООН. Речь должна идти о гостеприимстве, а не о враждебности.

Вот только, судя по данным свежих опросов, малочисленное (менее 60 000 человек) население Гренландской автономии не горит желанием становиться гражданами США и тем самым избавиться от «датской оккупации». Аналогичной позиции придерживаются и власти острова.

Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен уже ответил на высказывание спецпосланника президента США по Гренландии. Дипломат напомнил, что Гренландия в течение нескольких столетий входила в состав Датского королевства. Этот статус многократно подтверждался как на международных площадках, так и предыдущими администрациями Соединенных Штатов.

История имеет значение, значение имеют и факты.

Датский посол в Вашингтоне напомнил о долговременном союзничестве США и Дании. Он указал, что Копенгаген неизменно поддерживал Штаты, в том числе после терактов 11 сентября 2001 года, понеся существенные потери в военных операциях НАТО.

Впрочем, судя по недавнему полунамеку Трампа, ради того, чтобы заполучить Гренландию, американский лидер готов пожертвовать целостностью Североатлантического военного альянса. США без НАТО вполне обойдутся, вполне справедливо считает глава Белого дома. Чего не скажешь об остальных членах альянса, десятилетиями привыкших к обеспечению своей безопасности Соединенными Штатами.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 11:39
    Интересно а на каких международных принципах США приобрели свои нынешние территории,тоже наверное согласно СВОИМ правилам.
  2. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 11:43
    "Спецпредставитель Трампа по Гренландии заявил об «оккупации» острова Данией". "Бедный Йорик!", однако...
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 11:49
      Бриташки как-то так же про Россию думают. Типа: с хрена ли жалкая кучка славян сидит на самой большой территории с кучей полезных ископаемых?
      п.с. Всё справедливо. Кто раньше встал, того и тапки.))
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 11:45
    Да нехай займется! Главное, что б руки на одеялом были... Вот уж датчан мне в самую последнюю очередь жалко...
  5. stels_07 Звание
    stels_07
    0
    Сегодня, 11:45
    Дональд, в Гренландии ещё прячутся немцы с войны и строят подлодки для нападения на Нью-Йорк
  6. Степняк Звание
    Степняк
    0
    Сегодня, 11:45
    Сдуются рогатые викинги. Вот как пить дать!
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 11:47
    Возможен вариант, что Донни просто педалирует тему Гренландии чтобы получить повод соскочить с НАТО? Ну - и заодно конечно прибарахлиться чем полезным...
  8. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 11:48
    Аляску "купили", а деньги где?
  9. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 11:51
    Не знаю как это правильно назвать, может неоколониализмом сильное государство отбирает или захватывает новые колонии у слабых государств. Похоже начинается очередной силовой передел мира. hi
  10. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 11:51
    Спецпредставитель Трампа по Гренландии заявил об «оккупации» острова Данией

    Вот и повод есть "вернуть" Гренландию США. А то как-то не все в порядке в датском королевстве. Гренландия, вишь, ты, оказывается принадлежит Дании, а не США... Непорядок!!! Нужно срочно вернуть!!!
  11. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 11:51
    Что то ЛГБТ клоуны как то притихли. К чему бы это?
  12. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 11:56
    Dans ce cas qui occupe l'Alaska ? La Californie, Le Texas, La Louisiane, Une partie de L'Illinois....etc Trump ouvre la boite de Pandore :-)