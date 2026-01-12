Спецпредставитель Трампа по Гренландии заявил об «оккупации» острова Данией

История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, пока Дания была не в состоянии. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя стороной и проигнорировав протокол ООН. Речь должна идти о гостеприимстве, а не о враждебности.

История имеет значение, значение имеют и факты.

Президент США Дональд Трамп, сильно вдохновленный успешным захватом и похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, никак не может определиться, какая страна станет следующей целью. Вариантов слишком много даже для амбиций главы Белого дома.Кроме того, что бы ни говорил Трамп и сотрудники его аппарата, для агрессии в отношении союзнических Штатам стран приходится искать какой-никакой формальный повод. И вот таковой был озвучен в отношении Гренландии, входящей на правах автономии в Датское королевство. Кстати, в него, помимо самой Дании и Гренландии, на правах автономии входят Фарерские острова в Северной Атлантике. Но они, очевидно, американскому лидеру пока не интересны.Специальный представитель президента США по Гренландии и «по совместительству» губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри заявил, что после Второй мировой войны Дания «оккупировала» самый большой в мире остров в обход норм ООН. Мало того, утверждает спецпосланник, Соединенные Штаты в тот период якобы защищали суверенитет Гренландии. Лэндри написал в своем аккаунте соцсети:Вот только, судя по данным свежих опросов, малочисленное (менее 60 000 человек) население Гренландской автономии не горит желанием становиться гражданами США и тем самым избавиться от «датской оккупации». Аналогичной позиции придерживаются и власти острова.Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен уже ответил на высказывание спецпосланника президента США по Гренландии. Дипломат напомнил, что Гренландия в течение нескольких столетий входила в состав Датского королевства. Этот статус многократно подтверждался как на международных площадках, так и предыдущими администрациями Соединенных Штатов.Датский посол в Вашингтоне напомнил о долговременном союзничестве США и Дании. Он указал, что Копенгаген неизменно поддерживал Штаты, в том числе после терактов 11 сентября 2001 года, понеся существенные потери в военных операциях НАТО.Впрочем, судя по недавнему полунамеку Трампа, ради того, чтобы заполучить Гренландию, американский лидер готов пожертвовать целостностью Североатлантического военного альянса. США без НАТО вполне обойдутся, вполне справедливо считает глава Белого дома. Чего не скажешь об остальных членах альянса, десятилетиями привыкших к обеспечению своей безопасности Соединенными Штатами.