Зампред Еврокомиссии заявила о подготовке новых санкций против Ирана

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас заявила, что готова предложить новые ограничения против Ирана – в ответ на «жесткое подавление общенациональных протестов». По ее словам, нынешних пакетов уже мало, а значит, нужен еще один виток давления.

Формальный повод – протесты, которые вспыхнули в Иране в конце декабря после обвала курса риала и скачка цен. Сначала это были экономические демонстрации, но после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого шаха, улицы быстро наполнились уже политическими лозунгами. Прозвучали первые взрывы и выстрелы. С 8 января в стране отключен интернет, в ряде городов акции переросли в столкновения с полицией и настоящие бои.



Каллас напоминает, что Иран уже находится под санкциями за «нарушения прав человека», ядерную программу и поддержку России, но теперь, мол, требуется усиление. В Брюсселе говорят о сотнях погибших, ссылаясь на западные НКО, базирующиеся в США. В Тегеране эти цифры не подтверждают и утверждают, что среди жертв есть и силовики, и сторонники действующих властей, а за беспорядками стоят террористические группы и внешние игроки.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан тем временем обвинил в организации волнений США и Израиль и пообещал продолжение экономических реформ. Но в Европе на подобные заявления традиционно не обращают внимания – там куда привычнее читать сводки правозащитников и делать на их основе политические выводы.

Параллельно из Вашингтона доносятся еще более жесткие сигналы. Дональд Трамп уже не скрывает, что рассматривает «разные варианты» давления на Иран и грозит военным вмешательством, если разгон протестов продолжится. Значит ли это, что когда протесты будут проходить в самих США, другим странам тоже нужно немедленно пригрозить Вашингтону военным вмешательством «в поддержку оппозиции и мирного протеста»? Ах, да... Это другое...
  1. Bersaglieri Звание
    Bersaglieri
    +2
    Сегодня, 11:58
    Кая- просто дура. Она вообще не понимает ничего, что ей советники сообщают.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 12:00
      ❝ Кая - просто дура ❞ —

      1. bondov Звание
        bondov
        +3
        Сегодня, 12:06
        Фицо уже предлагает сместить эту туповатую хуторянку
        1. Перейра Звание
          Перейра
          0
          Сегодня, 12:09
          Не он ставил, не ему и смещать. Её наниматели поважнее будут.
          1. bondov Звание
            bondov
            +1
            Сегодня, 12:11
            надо понимать, что это только начало... и, кстати, в ЕС многие против Брюсселя... а этот эстонский тупик, возможно, только вас устраивает
          2. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 12:13
            Перейра hi ,как бы они Фицо не сместили,ему разок заслали "умалешонного" активиста,могут и повторить.
      2. Appraiser Звание
        Appraiser
        +2
        Сегодня, 12:15
        "Она не просто дура" она при этом ещё наглая и тупая soldier
        1. Bersaglieri Звание
          Bersaglieri
          0
          Сегодня, 12:36
          Амбициозная, как и все идиотки с менталитетом "председателя совета отряда" ( вспоминаем бекграунд Каи в советское время :))
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:09
    После того как США захватили Мадуро и ЕС засунул свой язык (ну знаете куда) ,лучше бы Калласс рот не открывать на счет Ирана
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 12:21
      APASUS hi ,ну так Трамп откровенно послал и Е.С. и ООН в пеший эротический тур, и Кае боезно отвечать,а против Ирана тут они "герои а белом"!!
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:50
        Цитата: Ропот 55
        Кае боезно отвечать

        Какой смысл отвечать человеку, который не в себе
  3. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 12:44
    С Франции бы начали. Там с протестами запросто обходятся
  4. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    Сегодня, 14:02
    Когда уже настанет день Х и страны мира начнут вводить санкции против ЕС
  5. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 14:05
    Санкциями они ведь обложат только высоких чинов, а не голодающих людей, которых угнетает правительство. Ведь они хотят помочь, так?