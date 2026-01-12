Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас заявила, что готова предложить новые ограничения против Ирана – в ответ на «жесткое подавление общенациональных протестов». По ее словам, нынешних пакетов уже мало, а значит, нужен еще один виток давления.Формальный повод – протесты, которые вспыхнули в Иране в конце декабря после обвала курса риала и скачка цен. Сначала это были экономические демонстрации, но после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого шаха, улицы быстро наполнились уже политическими лозунгами. Прозвучали первые взрывы и выстрелы. С 8 января в стране отключен интернет, в ряде городов акции переросли в столкновения с полицией и настоящие бои.Каллас напоминает, что Иран уже находится под санкциями за «нарушения прав человека», ядерную программу и поддержку России, но теперь, мол, требуется усиление. В Брюсселе говорят о сотнях погибших, ссылаясь на западные НКО, базирующиеся в США. В Тегеране эти цифры не подтверждают и утверждают, что среди жертв есть и силовики, и сторонники действующих властей, а за беспорядками стоят террористические группы и внешние игроки.Президент Ирана Масуд Пезешкиан тем временем обвинил в организации волнений США и Израиль и пообещал продолжение экономических реформ. Но в Европе на подобные заявления традиционно не обращают внимания – там куда привычнее читать сводки правозащитников и делать на их основе политические выводы.Параллельно из Вашингтона доносятся еще более жесткие сигналы. Дональд Трамп уже не скрывает, что рассматривает «разные варианты» давления на Иран и грозит военным вмешательством, если разгон протестов продолжится. Значит ли это, что когда протесты будут проходить в самих США, другим странам тоже нужно немедленно пригрозить Вашингтону военным вмешательством «в поддержку оппозиции и мирного протеста»? Ах, да... Это другое...