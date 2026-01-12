Радикалы выступили за реставрацию монархии в Иране, власти подавили Starlink

5 316 25
Радикалы выступили за реставрацию монархии в Иране, власти подавили Starlink

Сегодня в крупных городах Ирана проходят массовые акции в поддержку властей. Это своеобразный ответ на митинги «оппозиции», которая подпитывается извне, чего не скрывает, например, сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви. Проживая в США, он открыто призвал иранцев к борьбе «с режимом» и заявил о «готовности вернуться в Иран». Однако возвращаться не спешит.

Сотни тысяч митингующих вышли на улицы Тегерана и других крупных городов под лозунгами о противостоянии американскому и израильскому экспансионизму. Вышедшие на улицы и площади городов Ирана люди говорят о том, что у Вашингтона и Тель-Авива не получилось победить Иран военным путём, теперь они используют «пятую колонну» и заброшенную в Иран собственную агентуру с тем, чтобы повергнуть страну в хаос.



Тем временем иранская служба информации Tasnim говорится о том, что в ходе протестных акций участвующие в них силы использовали не только огнестрельное оружие, но и взрывчатку.

Из публикации:

В некоторых случаях прибегали к обезглавливанию, удушению и поджогам, чтобы посеять ужас во время беспорядков. Официальные лица заявили, что целью террористов было максимально усилить эффект от своих действий за счёт жестокости.

Официальный представитель правоохранительных органов Ирана:

Радикалы и террористы стремились посеять хаос и разрушить иранское общество.

Примечательно, что изначально протестовавшие против роста цен в магазинах лица, теперь заявили, что они выступают за реставрацию иранской монархии и провозглашение Резы Пехлеви шахом, а также за «улучшение отношений с США и Израилем».

Тем временем власти Ирана смогли подавить сигнал Starlink. Это приводит к отсутствию согласованности в действиях так называемой оппозиции. Сообщается о том, что к этому часу трафик обрушился на 80 с лишним процентов. Напомним, что ранее США открыли в Иране доступ к Starlink и у оппозиции тут же «нарисовались» спутниковые терминалы.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 11:56
    ❝ Они выступают за реставрацию иранской монархии и провозглашение Резы Пехлеви шахом, а также за улучшение отношений с США ❞ —

    — Для того, чтобы улучшить отношения с США, шахом надо провозглашать Трампа ...
    (Можно шах на удалёнке)
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 12:03
      Как почетный святой, почетный великомученик, почетный папа римский нашего королевства... (с)
  2. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 12:00
    Иран взял ситуацию с протестами под контроль, заявил глава МИД Аббас Аракчи
  3. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 12:01
    надо нам у иранцев поучится как старлинк глушить
    1. Володин Звание
      Володин
      +4
      Сегодня, 12:03
      Цитата: Mazunga
      надо нам у иранцев поучится как старлинк глушить

      Ещё неизвестно, кто у кого поучился.
  4. smart fellow Звание
    smart fellow
    +6
    Сегодня, 12:02
    ВВС вчера или позавчера уже написала о том, что может быть иранцы хотят конституционную монархию. И тут как в сказке иранские радикалы (боевики) этого возжелали. При этом Иран формально демократическое государство с президентом которого выбирает народ. Выбрали же Пезешкиана хотя тот еще фрукт. Эту демократию и свободу крутят на Западе на одном агрегате как им выгодно.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 12:05
      Ну дак это их детище. Оно их и погубит.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:11
    Трамп еще не назначил ИО президента Ирана ?
  6. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -4
    Сегодня, 12:13
    они выступают за реставрацию иранской монархии и провозглашение Резы Пехлеви шахом


    у нас тоже есть сторонники такого варианта, наследника на трон вернуть хотят
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +4
      Сегодня, 12:18
      У нас нет наследника. Все нонешние клоуны - никаких прав на престол не имеют по законам РИ.
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        -1
        Сегодня, 12:50
        Тогда новую династию создадут, кого-то из олигархата назначат, Абрамовича, или Дерипаску? Усманова может, кто у нас самый богатый олигарх? Царь Усман 1-й
      2. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +1
        Сегодня, 14:00
        Всё это будет объявлено ничтожным, так как подлинника отречения не существует. Транзит власти от нынешних банкротов к конституционной монархии более чем вероятен. Это практически устроит всех, включая нынешнюю правящую верхушку, а что будет с Родиной и с нами пусть каждый додумает сам.
    2. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      +2
      Сегодня, 12:52
      Да вот беда - трон занят. И никаких перспектив, что он освободится не предвидится
  7. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 12:13
    Радикалы выступили за реставрацию монархии в Иране

    Хотят к новой власти примазаться, дескать это мы вас на престол садим, с последующим выпрашиванием "плюшек" за содействие.
    Подобное уже в нескольких государствах произошло, на Окраине так вообще один в один: недовольство властью проплаченных западом изменников своей страны, насильственный захват и разгром госучреждений, человеческие жертвы "для смазки демократических реформ".
    Что-то как-то больше Сатанизмом отдаёт. sad
  8. Lynnot Звание
    Lynnot
    +1
    Сегодня, 12:24
    Понятно, откуда ветер дует и кто за этим стоит.
  9. russ71 Звание
    russ71
    -6
    Сегодня, 12:30
    Режим стареющего Хомени давно уже прогнил и погряз в коррупции!
    Не получилось свергнуть в этот раз, если ничего не поменяют, то получится в слеующий...
    1. Illanatol Звание
      Illanatol
      0
      Сегодня, 13:09
      Ага и у власти станет настоящий борец за народное счастье и свободу Резо Пехлеви! Он устроит своему народу настоящее просперети! Еще круче, чем папаша. lol
  10. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +8
    Сегодня, 12:32
    "Благое" начинание в виде восстановления авторитарного правления шаха несомненно будет признано западом самым демократическим событием в истории Ирана
  11. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 12:47
    выступили за реставрацию монархии в Иране - В случае успеха, сменят один хомут на другой.
  12. Akim Звание
    Akim
    +6
    Сегодня, 12:50
    Ну это же оксюморон какой-то получается: мы за демократию, давайте вернем монархию.
    На западе походу уже пофигу какую хрень нести, лишь бы шло по их сценарию
  13. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 13:03
    Что нам тогда мешает подавить Старлинк в зоне боевых действий?
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 13:53
      Наверное то, что наши тоже им пользуются. Об этом уже множество раз говорилось.
    2. cpls22 Звание
      cpls22
      0
      Сегодня, 13:56
      Цитата: bbb
      Что нам тогда мешает подавить Старлинк в зоне боевых действий?

      зона боевых действий.
  14. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 13:25
    Демократическая оппозиция бузит против демократически избранного Пезешказьяна, и хочет наследного монарха, который к Персии имеет слабое отношение.
    А рассадник демократии США грозится,ударами, если иранцы не согласятся на феодального монарха?
    Интересно, рабовладение входит в "демократические ценности"?
    А первобытнообщинный строй, установленный в Ливии, а теперь и в Сирии?
    Демократия, она ведь такая, хочет народ быть диким и занимаится людоедством, как сирийские бармалеи - надо уважать, и поддердживать вплоть до Томогавков.
  15. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 13:37
    Сотни тысяч митингующих вышли на улицы Тегерана и других крупных городов под лозунгами о противостоянии американскому и израильскому экспансионизму.
    ну так это уничтожайте базы сша и израиля которые рядом а то слова правильные а вот по делу не чего тока говорить могут какие сша и израиль плохие