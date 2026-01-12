Радикалы выступили за реставрацию монархии в Иране, власти подавили Starlink
Сегодня в крупных городах Ирана проходят массовые акции в поддержку властей. Это своеобразный ответ на митинги «оппозиции», которая подпитывается извне, чего не скрывает, например, сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви. Проживая в США, он открыто призвал иранцев к борьбе «с режимом» и заявил о «готовности вернуться в Иран». Однако возвращаться не спешит.
Сотни тысяч митингующих вышли на улицы Тегерана и других крупных городов под лозунгами о противостоянии американскому и израильскому экспансионизму. Вышедшие на улицы и площади городов Ирана люди говорят о том, что у Вашингтона и Тель-Авива не получилось победить Иран военным путём, теперь они используют «пятую колонну» и заброшенную в Иран собственную агентуру с тем, чтобы повергнуть страну в хаос.
Тем временем иранская служба информации Tasnim говорится о том, что в ходе протестных акций участвующие в них силы использовали не только огнестрельное оружие, но и взрывчатку.
Из публикации:
Официальный представитель правоохранительных органов Ирана:
Примечательно, что изначально протестовавшие против роста цен в магазинах лица, теперь заявили, что они выступают за реставрацию иранской монархии и провозглашение Резы Пехлеви шахом, а также за «улучшение отношений с США и Израилем».
Тем временем власти Ирана смогли подавить сигнал Starlink. Это приводит к отсутствию согласованности в действиях так называемой оппозиции. Сообщается о том, что к этому часу трафик обрушился на 80 с лишним процентов. Напомним, что ранее США открыли в Иране доступ к Starlink и у оппозиции тут же «нарисовались» спутниковые терминалы.
