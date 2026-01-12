СМИ называет срок проведения первого полёта истребителя Су-75 Checkmate

Новейшая продукция российского ОПК регулярно поступает на вооружение ВС России и востребована на мировом рынке. Это касается и первого в РФ однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.

Данную технику упоминает в своей статье обозреватель газеты «Известия» Дмитрий Корнев.

Представитель СМИ называет срок проведения первого испытательного полета истребителя Су-75 Checkmate. Он сообщает, что такие испытания запланированы уже на этот год. Техника готова к их проведению.

Журналист высоко оценил новейший самолет:

Машина получается малозаметной, маневренной, скоростной и всережимной, то есть как для воздушного боя, так и для выполнения ударных миссий.

В российских ВКС данный истребитель заменит МиГ-29. Он также имеет высокий экспортный потенциал. Такой самолет – серьезный конкурент любым иностранным истребителям класса 4++, модернизированным F-16 и другой военно-воздушной технике потенциального противника.

Журналист отметил, что в современной России это первый однодвигательный боевой самолет.


Кроме того, он сообщил и о других планах российского ОПК. В частности, в этом году планируются ходовые испытания атомной субмарины «Хабаровск», которая является потенциальным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».

Ранее о вероятном начале летных испытаний Су-75 уже в этом году писал ряд авторитетных западных изданий. В частности, в прошлом месяце такое предположение высказывал обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.
  1. Appraiser Звание
    Appraiser
    +5
    Сегодня, 12:01
    "СМИ называет срок проведения первого полёта истребителя Су-75 Checkmate" только непонятно зачем это? Нашему ВПК нужно просто работать над этой проблемой без лишних заявлений... soldier
    1. multicaat Звание
      multicaat
      -3
      Сегодня, 12:38
      а тем временем МС-21 пошел на второе десятилетие подготовки к производству.
      напомню, что заявление о его серийном производстве было озвучено на 2016-й год
      сейчас 2026-й и ни одного серийного образца еще не построено.
      Эскизный проект был утвержден в 1992 году
      это просто для ясного понимания о сроках.
      для сравнения у ту-154 на весь путь от эскизного проекта до запуска серии ушло 10 лет.
      У Мс-21 путь уже продолжается 2026-1992=36 лет и еще не видно реальных перспектив запуска серии.
      Для су-75 всё не так плохо. Однако, 5 лет уже прошло до анонса первого полета.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +4
        Сегодня, 12:48
        2026 - 1992 = 34. Ну так, математически
        1. multicaat Звание
          multicaat
          0
          Сегодня, 12:55
          верно но сути это не меняет. За такой период уже сменяются 2 поколения магистральных самолетов, у боинга за это время уже сменилось 3 поколения серийных машин, а у нас даже запустить в производство одно не успели. Это называется моральное устаревание.
          И система, которая подобное творит за бюджетный счет, за наши налоги, преступна.
      2. andrewkor Звание
        andrewkor
        -1
        Сегодня, 12:50
        А. ИЛ-114 мучают 36 лет.Первый полет в 1990 г.Зтря обанкротили ТАПОиЧ.
        1. multicaat Звание
          multicaat
          -2
          Сегодня, 12:57
          англичане сняли фильм-сказку "Never ending story". Я думал там про дракона, а это про авиапром РФ
          1. Tooks Звание
            Tooks
            +2
            Сегодня, 13:06
            Это про разработку Европой истребителя нового поколения. 5-е уже летает, причём технологии стелс настолько хорошо реализованы, что самолёт невидим во всех мыслимых и немыслимых диапазонах. Мало того, уже летают прототипы 6-го. Американцы в бешенстве от того, как Европа их обставила.
      3. Кулл90 Звание
        Кулл90
        +2
        Сегодня, 12:57
        а например самолет MRJ япенцев, начало разработки 2003 год, потрачено 10 млрд и в итоге проект закрыт в 2021 году(18 лет разработок), причем двигатели амриканские
        мс-21 начал разрабатываться с 2008 года, и при этом самолет в связи с санкциями пришлось импортозамещать
        1. multicaat Звание
          multicaat
          -4
          Сегодня, 13:03
          Цитата: Кулл90
          и в итоге проект закрыт в 2021 году

          не закрыт, начали серийный выпуск. были пробные эксплуатационные полеты в 2015 году, но из-за недостатков отложили серию на 2020-й год, насколько я слышал, производство начато.
          почему проект не закрыли - был заранее сформирован портфель заказов более чем на 220 бортов. Сколько предзаказов на МС-21 было до начала СВО и проблем с лизингом? Я отвечу - ноль! Ну и ответственность за растрату там есть в отличие от РФ. Вот в чем разница.
          1. Tooks Звание
            Tooks
            +5
            Сегодня, 13:11
            У вас устаревшие сведения - программа действительно полностью закрыта.
            1. multicaat Звание
              multicaat
              -3
              Сегодня, 13:20
              в 21 году ход сертификации и доработок самолета был практически остановлен (заявлено было до 23 года)
              в 2024 году выступил СЕО мицубиси, который заявил, что компания ждет условий для перезапуска проекта, однако в нем всё еще присутствует, хоть и не такой жирный, бюджет - не знаю что там происходит, кроме того, 7 самолетов на сегодня эксплуатируются.
              Так что нет, программа не закрыта, хотя она находится в положении не сильно лучше МС-21
              Проблема в том, что у японцев всё было готово для производства сразу - все материалы, технологии, готовы двигатели - просто сделай из готовых уже отлаженных комплектующих. Это была задача в 10 раз проще.
              1. Tooks Звание
                Tooks
                0
                Сегодня, 13:32
                On 17 April 2022, the third MRJ prototype built, formerly registered as JA23MJ, was dismantled.[73]

                On 6 February 2023, Mitsubishi Heavy Industries terminated the Spacejet project altogether, stating the uncertainty of the regional jet market size, and announced plans to dissolve its Mitsubishi Aircraft Corporation subsidiary.[74][75][76] The announcement was made along with Mitsubishi's financial report, though the company said the decision would not hurt its bottom line.[citation needed]

                On 8 March 2023, a second Spacejet prototype, registered as JA21MJ, was dismantled.[77]

                A new Spacejet prototype (No.10) was built in 2020, with the aim of obtaining certification. This prototype will be displayed at the Aichi Museum of Flight from late 2026; it is the only preserved airframe.[78]
          2. Кулл90 Звание
            Кулл90
            +1
            Сегодня, 13:17
            проект япенцев полностью закрыт и сдесь набрехали
            выкинули 10 млрд и никто не понес наказания=набрехали про ответственность
            На начало июня 2016 года (т.е до СВО) корпорация «Иркут» сообщает, что заключены твёрдые предоплаченные контракты на поставку 175 лайнеров МС-21 российским лизинговым компаниям и авиаперевозчикам и сдесь набрехали
            веры в ваши комментарии больше нет
            1. multicaat Звание
              multicaat
              -2
              Сегодня, 13:33
              Цитата: Кулл90
              На начало июня 2016 года (т.е до СВО) корпорация «Иркут» сообщает, что заключены твёрдые предоплаченные контракты на поставку 175 лайнеров МС-21 российским лизинговым компаниям и авиаперевозчикам и сдесь набрехали

              кончайте нести пургу
              во-первых, есть три МС-21. Один не импортозамещенный с двигателями PW и ПД-14 и с ним всё закрыто. Все контракты - вся история. И второй вроде бы как импортозамещенный, это совсем другая машина. Кончайте дурить мозги тем, кто не в теме.
              А с "импортозамещенным" (те, кто им занимается, говорят, что степень локализации очень далека от 100%) вся история заказов началась совсем недавно.
              И тут минпромторг заключил 18 контрактов, не 175 как вы тут написали - это пустые заявления, не подкрепленные никакими документами.
              и случилось это 19 декабря 2025 года. Не 2016, как вы написали.
              это лучше, чем ноль, но это малая серия, которая совершенно не оправдывает работу над новым самолетом. Сейчас ГОВОРЯТ в разной степени готовности находится около 30 бортов МС-21, но около половины - по старому проекту, их нужно переделывать, и нет ни одного СЕРИЙНОГО двигателя. Если вспомнить о 18 законтрактованных, цифры как раз бьются с этими слухами.
              Планы на производство пд-14 на 25-й год были 30 штук, потом урезаны были до 7 штук - это 3 с половиной самолета. Сколько в реальности поставили - не знаю
              Но хватит нести пургу про десятки серийных самолетов, которые вот-вот сойдут с конвейера. В самых радужных ожиданиях в 2026 году будет введено в эксплуатацию 5-6 бортов. но по факту сейчас нет ни одного полностью укомплектованного СЕРИЙНОГО образца. Верить мне не надо - верить нужно документам, которые фиксируют реальное положение дел. А тут всё весьма грустно.
              1. Tooks Звание
                Tooks
                +2
                Сегодня, 13:37
                Купите водки, напейтесь с горя.
                1. multicaat Звание
                  multicaat
                  -1
                  Сегодня, 13:40
                  это не моё горе, но я бы не отказался, если бы мне вернули часть налогов, которые растратили впустую в рамках этого проекта. По факту. 32 года, как тут меня поправили, и ни одного серийного образца. но при этом остановили эксплуатацию и модернизацию проекта ту-204, который вполне мог конкурировать с боингом и сегодня, если бы в него вложили хотя бы треть потраченных на не летающий самолет денег.
                  1. Tooks Звание
                    Tooks
                    0
                    Сегодня, 13:53
                    Не рассуждайте как первоклассник. Вы сами прекрасно знаете в каких условиях разрабатывался этот самолёт. Единственная претензия к разработчикам, что они изначально в проект заложили слишком много импортных комплектующих, хотя своя логика в том и была.
                    1. multicaat Звание
                      multicaat
                      +1
                      Сегодня, 14:15
                      Цитата: Tooks
                      Вы сами прекрасно знаете в каких условиях разрабатывался этот самолёт.

                      да точно знаю и это идиотизм
                      Ой PW не хочет двигатели поставлять
                      Ой япония не хочет композиты поставлять
                      Ой Франция не хочет поставлять навигацию и топливную систему.
                      Ой блин кресла не поставили
                      ну надо же, об этом никто не подумал? Серьезно???
                      претензия не к разработчикам, а к неадекватам, которые заложили рискованные цепочки поставки в проектирование.
                      Кроме того, есть большие вопросы по принятой стратегии развития серии двигателей ПД.
                      Кроме того, хочется напомнить, какие претензии к ту-204 были.
                      Не топливная эффективность, не шумность, не скорость. Оснащение современной автоматизацией и исполнение корпуса на современном уровне.
                      всё.
                      1. Tooks Звание
                        Tooks
                        0
                        Сегодня, 14:20
                        Прежде чем надевать шутовской колпак, стоит подумать насколько он вам будет к лицу.

                        У самолёта нет корпуса, у него фюзеляж. Так, для справки.
                    2. faiver Звание
                      faiver
                      0
                      Сегодня, 14:22
                      хотя своя логика в том и была.
                      - ее не было уже 13 лет назад....
                      1. Tooks Звание
                        Tooks
                        0
                        Сегодня, 14:24
                        Тогда была совсем иная обстановка. Такое количество иностранных комплектующих позволяло ощутимо сократить сроки проектирования, производства и выйти на экспортные поставки. Однако потом всё изменилось.

                        Сколько "импорта" в китайском С919? Вот именно.
                      2. faiver Звание
                        faiver
                        0
                        Сегодня, 14:28
                        Тогда была совсем иная обстановка
                        - laughing , это вы перефразировали "вы не понимаете это другое"?
              2. Кулл90 Звание
                Кулл90
                -1
                Сегодня, 13:40
                вы уже определили себя как брехуна и ваш комментарий несет нулевую информацию
                я не писал про десятки серийных самолетов
                у вас нет никаких данных, и вы транслируете тут всего лишь свои фантазии
                1. multicaat Звание
                  multicaat
                  0
                  Сегодня, 14:01
                  Цитата: Кулл90
                  я не писал про десятки серийных самолетов

                  и я не писал про десятки серийных самолетов. вы обвиняете меня и в наглую передергиваете сказанное мной и подтасовываете данные, которые ложны.
                  Я уже сказал, что озвученная вами цифра в 175 контрактов на производство, не существует, т.к. касается самолетов, которые невозможно производить. В реальности существует 18 подписанных и то там мутно со сроками и возможностью реализации.
                  Прошло более 3 лет с момента громких заявлений, кроме суеты ничего не прибавилось. Все громкие озвученные Мантуровым программы или урезаны в десятки раз или вообще исполнены на ноль. Это факт.
                  Давайте вспомним, что же было - я же ничего не выдумал.
                  Изначально предполагалось, что первые шесть серийных лайнеров МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 будут переданы заказчикам в 2024 году. Тогда же, по заверениям главы Минпромторга России Дениса Мантурова, должно было начаться и серийное производство МС-21. Но вице-премьер РФ Юрий Борисов позже сообщил, что выпуск лайнеров могут отложить на 1-2 года из-за санкций западных стран.

                  Кроме того, корпорация "Иркут" намеревалась в 2026-2027 годах ввести в эксплуатацию ангарный комплекс для технического обслуживания российских самолетов SSJ-100 и МС-21. Его планируют разместить в Шереметьево. Предполагалось, что "Аэрофлот" до 2025 года должен был получить 18 самолетов МС-21

                  что мы по факту имеем с этого гуся сегодня? ноль.НОЛЬ!
                  но поехали дальше
                  Также в начале 2024 года правительство выделило производителям более 280 миллиардов рублей на возвратной основе, чтобы те до 2030 года выпустили более 600 отечественных лайнеров, среди которых 270 самолетов МС-21.
                  Казалось бы, документ подписан, осталось только освоить деньги Фонда национального благосостояния и выпустить то, что хотят чиновники. Но все оказалось не так просто. Глава Союза пассажиров России Кирилл Янков заявил, что это не те самолеты, которые сегодня нужны России.....
                  Кирилл Янков выражал неуверенность, что в нынешних условиях реально собрать 600 самолетов до 2030 года

                  я не буду дальше постить новости, но всё это радикально отличается от ура-риторики, когда доходит до реальных документов с сроковю
                  однако, огня подолью в другом
                  На опасения о том, что МС-21 в процессе импортозамещения потяжелел на 6 тонн, Попов тоже ответил оптимистично и связал это с тем, что в России иные стандарты прочностных характеристик, добавив, что это не повлияет на безопасность полетов.

                  ну подумаешь, какие-то 6 тонн! А что это значит? Мс-21 не возьмет достаточно топлива, чтобы летать на ДВ, чтобы летать без промежуточных посадок в Турцию или Египет. И в общем с эксплуатационными характеристиками вышло не очень. повторюсь, проект 1992 года потяжелел на 6 тонн. И ему придется конкурировать с проектами, которые были начаты на 20 лет позже и остались в рамках проектных характеристик.
                  но вы можете считать, что всё хорошо, что 700 этих машин уже летает согласно первоначальным планам, что у них дальность выше 5000 км.
                  я вам не запрещаю.
                  1. Кулл90 Звание
                    Кулл90
                    0
                    Сегодня, 14:36
                    масса мс-21-300 -43 тонны(длина 42м), а-320 =44 тонны(длина-37м), боинг-737-900-44 тонны(длина-42м), все эти самолеты получается перетяжелены на 6-8 тонн
                    какая масса была у проекта 1992 года, есть реальные данные
                    я вам приводил данные по япенскому самолету, так что создание самолета это не просто
                    ну и вы еще раз подтвердили вывод: вы постоянно брешите, переворачиваете слова и пытаетесь выкрутиться не опираясь при этом на доказательства, а включая свою фантазию
      4. Illanatol Звание
        Illanatol
        +4
        Сегодня, 13:00
        На ИАПО в разной степени готовности есть примерно 30 МС-21. Как только эта волокита с сертификацией будет завершена, поставки начнутся немедленно.
        1. multicaat Звание
          multicaat
          -5
          Сегодня, 13:05
          Цитата: Illanatol
          Как только эта волокита с сертификацией

          двигателей нет ни на одном. Обещают аж 7-14 штук в год выпускать, но пока только обещают.
          Напомню, что на 1 самолет их нужно два. Думаю, вы понимаете, о каких масштабах производства речь. Это был бы анекдот, если бы не было так дорого, долго и за наш счет. и при этом закрыли полностью линейку двигателей, на которых летал ту-204, хотя они по характеристикам вполне сопоставимы с пд-14 и имеют свои конкурентные преимущества в сравнении с двигателями PW и арбуза.
          1. Illanatol Звание
            Illanatol
            +4
            Сегодня, 13:06
            Ложь. Двигатели есть. И как летает МС-21 я видел сам.
            1. multicaat Звание
              multicaat
              -2
              Сегодня, 13:09
              Цитата: Illanatol
              Ложь. Двигатели есть

              двигатели есть, но не серийные и собранные штучно на коленке.
              А серийных нет, нет ни одной пары одинаковых ПД-14 и вопрос остался с недобранными характеристиками. ПД-14 все еще не вышел на проектные характеристики.
              1. Illanatol Звание
                Illanatol
                +1
                Сегодня, 13:11
                Вы там сами работаете? Или чисто из интернет-помоек инфу качаете?
                1. Кулл90 Звание
                  Кулл90
                  -1
                  Сегодня, 13:18
                  данный комментатор multicaat все время обманывает, и веры в его комментарии нет
      5. Анатолий_П Звание
        Анатолий_П
        +3
        Сегодня, 13:19
        Первый полёт МС-21-300 был совершён 28 мая 2017 года. Впервые самолёт был открыт для публичного посещения на МАКС-2019 в сентябре 2020 года. Лётная сертификационная программа для варианта с американскими двигателями была завершена в декабре 2021 года.
        А после этого весь самолёт был перепроектирован и построен с новым крылом из российских материалов и самое главное - создан и сертифицирован свой собственный российский двигатель для этого самолёта - ПД-14. Получается так, что МС-21-310 был создан всего за 5 лет! Так что не надо болтать ерундой, когда вы пытаетесь кого-то укусить только за то, что ни что-то делают, а вы - нет!
    2. Вояджер Звание
      Вояджер
      0
      Сегодня, 13:00
      Это продукт рассчитанный на экспорт. Он наоборот должен быть на слуху, так сегодняшний рынок устроен.
      1. Panin (michman) Звание
        Panin (michman)
        +1
        Сегодня, 13:50
        Цитата: Вояджер
        Это продукт рассчитанный на экспорт. Он наоборот должен быть на слуху, так сегодняшний рынок устроен.

        На экспорт куда? У нас самим летать не на чем. Никто не будет его закупать из угрозы санкций и проблем с запчастями.
    3. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +2
      Сегодня, 14:00
      Цитата: Appraiser
      ВПК нужно просто работать над этой проблемой без лишних заявлений...
      Дефективным манагерам важнее прокукарекать и застолбить медиа поле, а не традиционное хвались идучи с рати.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 14:10
        Дефективным манагерам важнее прокукарекать и застолбить медиа поле, а не традиционное хвались идучи с рати.

        скорее всего, там все еще банальнее: необходимо дополнительное финансирование - вот поэтому и пиарятся...
  2. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +12
    Сегодня, 12:02
    Удачного первого взлета и посадки и быстрее встать на крыло!
  3. mark1 Звание
    mark1
    0
    Сегодня, 12:08
    Но ведь четко же было заявлено - первый полет В НАЧАЛЕ 26-го года, а не " на этот год" Страхуются что ли ?
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 12:39
      Ну, если корреспондент и западные СМИ сказали, то это самый точный срок. Они то лучше всех всё знают. laughing
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    -1
    Сегодня, 12:09
    Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов добавил, что машина готовится к стендовым испытаниям и будет пользоваться спросом. ОКБ имени Сухого ориентирует истребитель на поставки в Индию, страны Ближнего Востока, АТР и Латинской Америки, что подтверждает его экспортную направленность.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 12:27
      Для начала надо свои ВВС обеспечить. Ибо содержание и полет однодвигательного самолета обходится намного дешевле двхумоторного.
    2. A503 Звание
      A503
      +3
      Сегодня, 12:30
      Как показывает практика, никто не берет самолет, который не состоит на вооружении страны-производителя. Никому не нужен кот в мешке, который почему-то ВВС/ВКС страны производители не хотят принимать на вооружение. Тем более такой неимеющийаналогов.
      Имеется потребность в подобном самолете в отечественных ВКС. Нужен массовый, надежный самолет.
      1. andrewkor Звание
        andrewkor
        0
        Сегодня, 12:53
        Практика показала ,что F-14 (Томкет) США продали шахскому Ирану вперёд своих ВМС
        1. faiver Звание
          faiver
          +1
          Сегодня, 13:25
          это когда было? сколько десятков лет прошло?
  5. al3x Звание
    al3x
    -6
    Сегодня, 12:30
    Да будет, как обычно - замах на рубль, удар на копейку. Это как бы уже стабильная стабильность.
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      +1
      Сегодня, 12:47
      За Су-хим такое замечено не было.
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -1
      Сегодня, 12:58
      готовы сделать ставку в фонд помощи, или только покричать
  6. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 12:32
    Машина получается малозаметной, маневренной, скоростной и всережимной, то есть как для воздушного боя, так и для выполнения ударных миссий.
    - laughing , я так понимаю этот обозреватель уже полетал на ней во всех режимах, попытался обнаружить как с земли так и с другого истребителя и самолета ДРЛО?
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 12:51
      Сбил самолёт, уничтожил танк и корабль, ушел от ракет " Патриота" Хорошая игра, где скачать?
  7. noWAR Звание
    noWAR
    0
    Сегодня, 13:12
    Как же портит его это "хлебало" спереди! Субъективный конечно взгляд. Тогда уж по боевым и эксплуатационным качествам пусть буде выше некуда. laughing
  8. Izotovp Звание
    Izotovp
    +1
    Сегодня, 13:15
    Заменить МиГ-29 ? Хоть это самолеты и в одном классе, но абсолютно разные по боевой утойчивости и стоимости. И все совсем не однозначно. Однодвигательный самолёт-проще, дешевле, милозаметнее. Двухдвигательный-аыше надежность и боевая устойчивость. И это только навскидку.
    1. Tooks Звание
      Tooks
      +1
      Сегодня, 13:16
      F-16 с вами не согласится.
      1. Izotovp Звание
        Izotovp
        +1
        Сегодня, 13:53
        В чем ? В том, что F-16 на одном двигателе имеет пониженную боевую устойчивость? Или что без ПТБ имеет маленький боевой радиус, потому что один двигатель не вытягивает нормальную боевую нагрузку ? Более-менее боевые самолеты F-14;F-18;F-15-все двухдвигательные.
        Существуют расчеты, по которым должно быть определенное соотношение легких и тяжелых истребителей для оптимизации выполнения задачь по соотнесению затраты/эффективность. И эти цифры для авианосцев и для сухопутных ВВС разные.
  9. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 14:11
    "подарочеГ"..для чухонских и трибалтийских фашистов.