СМИ называет срок проведения первого полёта истребителя Су-75 Checkmate
Новейшая продукция российского ОПК регулярно поступает на вооружение ВС России и востребована на мировом рынке. Это касается и первого в РФ однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.
Данную технику упоминает в своей статье обозреватель газеты «Известия» Дмитрий Корнев.
Представитель СМИ называет срок проведения первого испытательного полета истребителя Су-75 Checkmate. Он сообщает, что такие испытания запланированы уже на этот год. Техника готова к их проведению.
Журналист высоко оценил новейший самолет:
В российских ВКС данный истребитель заменит МиГ-29. Он также имеет высокий экспортный потенциал. Такой самолет – серьезный конкурент любым иностранным истребителям класса 4++, модернизированным F-16 и другой военно-воздушной технике потенциального противника.
Журналист отметил, что в современной России это первый однодвигательный боевой самолет.
Кроме того, он сообщил и о других планах российского ОПК. В частности, в этом году планируются ходовые испытания атомной субмарины «Хабаровск», которая является потенциальным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».
Ранее о вероятном начале летных испытаний Су-75 уже в этом году писал ряд авторитетных западных изданий. В частности, в прошлом месяце такое предположение высказывал обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.
