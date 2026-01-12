МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России

МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США не должны прикрывать собственные интересы в арктическом регионе ссылками на Москву и Пекин.

По словам Мао Нин, Арктика – это пространство, затрагивающее интересы всего международного сообщества, а деятельность Китая в регионе носит мирный характер и ведется строго в рамках международного права. В Пекине подчеркивают: речь идет о науке, логистике, судоходстве и устойчивом развитии, а не о военной экспансии, которой так любят пугать в западных столицах.



В последние недели тема Гренландии снова в центре внимания после заявлений администрации Трампа. Президент США прямо заявил, что остров «абсолютно необходим» Вашингтону. На встрече с нефтяниками в Белом доме он вовсе пообещал «сделать что-то с Гренландией, нравится им это или нет». Аргумент все тот же – если Америка не усилит свое присутствие, туда якобы придут Россия и Китай.

В Европе услужливо подстраиваются под эту риторику. В Берлине заговорили о «совместных действиях в рамках НАТО» для отражения «угроз» в Арктике, а в Копенгагене вынуждены напоминать, что Гренландия – автономная территория Дании и никакой «оккупации» там нет.

Мы видим знакомую схему: стратегический регион, богатый ресурсами и контролирующий ключевые морские маршруты, объявляется зоной повышенной опасности. Дальше – разговоры о защите, базах и усилении присутствия. А в качестве удобного объяснения всегда под рукой «российско-китайский фактор».
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 12:23
    Так Трамп и его команда откровенно заявила что на фитиле они видели все международные нормы и законы,все нормативные акты и прочую чушь,так о каких соблюдениях говорит Пекин???
  2. Чёрный Звание
    Чёрный
    0
    Сегодня, 12:23
    В Арктике , среди белых снегов, легко прятать белый порошок wassat
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 13:25
      Правда, потом трудно найти lol
  3. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 12:35
    Скоро увидим какие действия и каких госудраств приведут к каким последствиям. Но обстановка такова, что интуиция легко угадывает результаты: пока одни будут говорить "бла-бла-бла..", США в очередной и не последний раз пнет ногой "международное право" и сделат так, как считает нужным и выгодным для себя. Кто-то гордо заявлял, что мир стал многополярным - пусть полюбуются, ничего не изменилось кроме "громких" слов и заявлений.
  4. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 12:38
    Президент США прямо заявил, что остров «абсолютно необходим» Вашингтону.

    А, кроме того- датчане угнетают моржей и эскимосов. И у них нет демократии! У них король и это надо исправить.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 12:44
      Цитата: михаилл
      И у них нет демократии! У них король и это надо исправить.

      В Саудовской Аравии тоже монархия. И в Иордании. И даже в Великобритании - пусть ущербная, кастрированная, но, формально, тоже монархия. Норги с испанцами тихо-тихо сидят и не возникают...
      НО ЭТО - ДРУГОЕ. Там король - это какой надо король...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 13:06
        Zoldat A hi ,там и Канада (51 штат) вроде как под короной Лондона,а это конкретный непорядок.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 14:21
          Александр, hi!
          Цитата: Ропот 55
          там и Канада (51 штат) вроде как под короной Лондона,а это конкретный непорядок
          Я тут как-то говорил уже, что, с захватом Гренландии, Канада окажется непонятно чьим, непонятно кем управляемым АНКЛАВОМ на территории США.
          Вот где непорядок-то, по сравнению с которым британский королёк со своим геморроем там даже на горизонте не хромает.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:43
    СМП это только Российский фактор .ООН не признаёт Арктический сектор России ( СССР ) и всё эти зоны Арктики других государств.КНР этим и пользуется- а у вас ледоколы есть ? drinks
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 13:08
      tralflot1832 hi ,ну используя сленг мест не столь отдаленных можно сказать что ООН уже не авторитет так что любой сильный игрок может послать эту организацию импотент,судьба Лиги Нации все отчётливее для этих.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 13:14
        Самое смешное ,США вспоминают об ООН когда им это надо.Кстати единственный американский ледокол В Антарктиде Polar Stsr, ceйчас там лето .Но к берегу подойти не могет ,мощей не хватает
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 13:16
          tralflot1832,ну так сильный игрок,выгодно используют эту организацию,не выгодно посылают на три весёлых буквы а заодно лишний раз показывают что они сильны для этого.
        2. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 13:42
          tralflot1832,Трамп хочет выровнять эту ситуацию писали что 6ледоколов то ли сами будут строить,то ли закажу. Так что будет чем ломать,если раньше Трампа не сломают.
      2. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 14:07
        Было уже
        Назначу себя уполномоченным пророка и объявлю священную войну, джихад. Например, Дании. Зачем датчане замучили своего принца Гамлета? При современной политической обстановке даже Лига наций удовлетворится таким поводом к войне.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 14:10
          роман66 hi ,опять же если Трамп решит Гренландию отжать то даже повод придумать не постараются, всё уже объявлено,так что Гамлет и Йорик могут и дальше прибывать в забвение,тут уже как минимум два повода озвучили. А ООН утрется как все последние время.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:52
    А по отработанной схеме слабо ...........? Гренландский героин заполонил всю Америку
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 13:18
      APASUS,только перед этим надо показать видео где "бравые" американские военные разносят к известной матери собачьи упряжки груженные эти "героином" ну или хотя бы каяки с порошком. laughing
  7. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 13:45
    Призывы, уговоры, договоры, соглашения, добрые и злые слова на США и Дони не действуют. Только сила. США оказались сильнее Венесуэлы, и вот венесуэльская нефть превратилась в амерзкую... США сильнее Ирана и вот амерзские бомбы дырявят своды заводов Ирана, ну а про тысячи санкций против России и говорить не стОит... СП 2 не даст соврать..
    ЯО России сдерживает янки от прямой агрессии, но отжимать танкеры США себе позволяет, ибо их флот сильнее.
    Китайцы все ждут когда поплывет что то мимо них. Но дождаться смогут только того, что уплывут от них не только их иностранные инвестиции, но и их остров...
    И никто, кроме КНДР, не объединяются против амерзов в военные союзы. А поодиночке янки передавят всех. Кого то купят, кого то разбомбят сами, кого то грохнут руками своих наймитов. Израиль, вот, уже готов выполнить волю своего Темного рыжего повелителя.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 14:30
      И пока он не получит по морде, по наглой рыжей морде,он не успокоится и на всякую болтовню ему плевать.
  8. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 14:29
    Рыжий Адольф Трамп ещё не отправил МИД КНР в пеший секс-тур по земному шару?