Формальным поводом для захвата спецназом армии США президента Венесуэлы Мадуро стали обвинения администрации Трампа и его личные в том, что венесуэльский лидер якобы не только потворствует поставкам в Штаты наркотиков, но и сам возглавляет «Картель Солнц» (Cartel de los Soles). 24 ноября 2025 года Минфин США признал этот картель иностранной террористической организацией. А вот как всё обстояло и обстоит на самом деле, по версии американских журналистов.Еще в 1993 году в популярной программе 60 Minutes американского телеканала CBS вышел репортаж, посвященный расследованию деятельности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Венесуэле. В ходе расследования журналисты выяснили, что американская разведслужба завербовала генерала ВС Венесуэлы Рамона Гильена Давилу. Сделано это было с целью отправки около 22 тонн кокаина в города США под видом разведывательной операции.Таким образом, ЦРУ получило нелегальные средства от продажи наркотиков, в основном в Майами, для финансирования своих тайных операций, антиправительственных военизированных группировок и политических сил в странах, правящий режим которых не устраивал в то время Вашингтон. Среди таковых была и венесуэльская оппозиция, которую и поныне курирует ЦРУ.Журналист Диего Секвера объясняет, что истоки создания «Картеля Солнц» берут свое начало в 90-х годах прошлого века. По его данным, в тот период ЦРУ якобы поручило одному из своих высокопоставленных агентов в Венесуэле содействовать доставке десятков тонн кокаина в города США с целью продажи. Этот агент и был тогда реальным лидером Cartel de los Soles, созданном для проведения данных операций.Когда искусственно созданный американской разведслужбой «Картель Солнц» выполнил свою задачу, он был расформирован и тихо исчез. И вот, спустя десятилетия, администрация Трампа «возродила» эту уже давно несуществующую организацию, дабы объявить ее лидером Николаса Мадуро.Идея обвинить неудобного США президента Венесуэлы в организации наркоторговли, которую республика унаследовала от Центрального разведывательного управления, ставит под сомнение реальное расследование этого дела. Его вообще могут закрыть с учетом того, что возникает коллизия прямого противостояния ЦРУ и Министерства юстиции США.Именно американский Минюст, который еще и возглавляет генеральный прокурор США, должен выступать стороной обвинения в расследовании «дела о наркотиках» арестованного Николаса Мадуро. С учетом того, что может всплыть в процессе судебных разбирательств, ЦРУ наверняка будет давить на Министерство юстиции (и генпрокурора), дабы не вскрылись реальные факты по поводу пресловутого «Картеля Солнц» и других темных делишек американского разведывательного ведомства.