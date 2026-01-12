Якобы возглавляемый Мадуро венесуэльский наркокартель был создан ЦРУ

Формальным поводом для захвата спецназом армии США президента Венесуэлы Мадуро стали обвинения администрации Трампа и его личные в том, что венесуэльский лидер якобы не только потворствует поставкам в Штаты наркотиков, но и сам возглавляет «Картель Солнц» (Cartel de los Soles). 24 ноября 2025 года Минфин США признал этот картель иностранной террористической организацией. А вот как всё обстояло и обстоит на самом деле, по версии американских журналистов.

Еще в 1993 году в популярной программе 60 Minutes американского телеканала CBS вышел репортаж, посвященный расследованию деятельности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Венесуэле. В ходе расследования журналисты выяснили, что американская разведслужба завербовала генерала ВС Венесуэлы Рамона Гильена Давилу. Сделано это было с целью отправки около 22 тонн кокаина в города США под видом разведывательной операции.



Таким образом, ЦРУ получило нелегальные средства от продажи наркотиков, в основном в Майами, для финансирования своих тайных операций, антиправительственных военизированных группировок и политических сил в странах, правящий режим которых не устраивал в то время Вашингтон. Среди таковых была и венесуэльская оппозиция, которую и поныне курирует ЦРУ.

Журналист Диего Секвера объясняет, что истоки создания «Картеля Солнц» берут свое начало в 90-х годах прошлого века. По его данным, в тот период ЦРУ якобы поручило одному из своих высокопоставленных агентов в Венесуэле содействовать доставке десятков тонн кокаина в города США с целью продажи. Этот агент и был тогда реальным лидером Cartel de los Soles, созданном для проведения данных операций.

Когда искусственно созданный американской разведслужбой «Картель Солнц» выполнил свою задачу, он был расформирован и тихо исчез. И вот, спустя десятилетия, администрация Трампа «возродила» эту уже давно несуществующую организацию, дабы объявить ее лидером Николаса Мадуро.



Идея обвинить неудобного США президента Венесуэлы в организации наркоторговли, которую республика унаследовала от Центрального разведывательного управления, ставит под сомнение реальное расследование этого дела. Его вообще могут закрыть с учетом того, что возникает коллизия прямого противостояния ЦРУ и Министерства юстиции США.

Именно американский Минюст, который еще и возглавляет генеральный прокурор США, должен выступать стороной обвинения в расследовании «дела о наркотиках» арестованного Николаса Мадуро. С учетом того, что может всплыть в процессе судебных разбирательств, ЦРУ наверняка будет давить на Министерство юстиции (и генпрокурора), дабы не вскрылись реальные факты по поводу пресловутого «Картеля Солнц» и других темных делишек американского разведывательного ведомства.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +5
    Сегодня, 12:55
    Времена не те ,это раньше скандал с Иран-Контрас, привел к отставкам в США. А сейчас сам президент говорит ,что ему плевать на законы и он герой !
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +2
      Сегодня, 13:08
      В сша главное что это не противоречит нец.интересам. как только заговорили на форуме что главное в расследовании не выйти на смих себя, вспомнился этот закон. Сейчас выйти на самих себя противоречит нац.интересам.
  2. Bazyl LIVE
    Bazyl LIVE
    +1
    Сегодня, 12:58
    ЦРУ давно вольготно чувствовало себе в Венесуэле, не зря Мадуро постигла печальная участь. Местная контразведка не смогла справиться.
  3. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +5
    Сегодня, 13:06
    Да никакой "якобы" тут нет!
    Все плохие дела в мире организованы США....и они финансировали в свое время Гитлера и вирус спида был разработан в США для применения в Африке...
    Кто доверяет Фашингтону и восторгается этой страной как многие русские "звёзды! типа Леонтьев, Оборкайте. Круг и прочие - просто тупые идиоты!
  4. sergey4791 Звание
    sergey4791
    +7
    Сегодня, 13:06
    Все в точности, как с иракской пробиркой в 2003. Потом, правда, признали, что в пробирке была не химия. Но кого волнует это "потом" laughing
    1. ANB Звание
      ANB
      0
      Сегодня, 13:51
      . что в пробирке была не химия

      Как не химия???
      Стиральный порошок - продукт химической промышленности. :)
  5. михаил3 Звание
    михаил3
    +4
    Сегодня, 13:09
    Ой, прям вот взял и исчез ЦРУшный картель!)) В данный момент не ЦРУшных наркокартелей в Латинской Америке и нету вовсе.
  6. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +2
    Сегодня, 13:55
    Ни чего не меняется, даже если Мадуро будет трижды святей Папы Римского и дважды Иисуса Христа, матрасники всё равно осудят его.
  7. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 14:15
    Даже дети давно знают,что весь наркотрафик в США идёт под контролем ЦРУ.
    И только американский прокурор не в курсе.