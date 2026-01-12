Bruegel: Американский СПГ в Европе подвинул Алжир и Россию

Bruegel: Американский СПГ в Европе подвинул Алжир и Россию

Европейский газовый рынок в 2025 году окончательно оформился в новую конфигурацию – и в этой схеме все заметнее американский след. По данным Bruegel, страны ЕС импортировали 312,7 млрд кубометров газа, из которых почти половина пришлась на СПГ. И именно здесь США сделали самый резкий рывок.

Формально крупнейшим поставщиком остается Норвегия – 97,1 млрд кубометров, около 31% всего импорта. Но это уже скорее инерция старых контрактов и географии.



Куда интереснее вторая строчка: американский СПГ – 82,9 млрд кубометров, то есть 26,5% всего газа, который зашел в Европу, и сразу 58% всего СПГ. Рост за год – более чем на 60%. Фактически Вашингтон за один сезон превратил европейские терминалы в приемники своего сжиженного газа.

Алжир с его 38,6 млрд кубометров откатился на третье место, а Россия – на четвертое. В 2025 году поставки из РФ составили 38 млрд кубометров, из них свыше 20 млрд – в виде СПГ.

В итоге картина выходит показательная. Около 90% газа ЕС получает за счет импорта, причем львиная доля – это СПГ. Более трети закупаемых объемов уходит на отопление домов. То есть речь идет не о промышленной роскоши, а о базовом выживании европейских городов зимой.

По большому счету, США уже не просто «помогают Европе слезть с российской трубы». Они заняли освободившееся место и превратили энергетический кризис в устойчивую бизнес-модель. Европейцы платят больше, зависят сильнее и все глубже подсаживаются на заокеанский газ.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +9
    Сегодня, 13:04
    Туда им и дорога,не хотели иметь дело с Россией, будете с Вашингтоном а уж он точно такой рычаг будет использовать по полной,взвоете ещё собаки лесные злые.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 13:16
      Цитата: Ропот 55
      ...... с Вашингтоном а уж он точно такой рычаг будет использовать по полной,взвоете ещё собаки лесные злые.

      Сколько ими было сказано, что ЭКОНОМИКА сама по себе. А ПОЛИТИКА ----сама по себе. laughing Вот что, оказывается
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 13:20
        Reptiloid hi , да тут всё уже понятно без лишних слов и давно, США вытрет ноги об Е.С. и Брюссель будет делать вид что они друзья, Россия начала отстаивать свои интересы и сразу стала плохой во всех смыслах.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 13:49
          все понятно ---- Ропот 55
          я сейчас разные старые статьи читаю, где написано, что этот спор был раньше, при СССР. Буржуеи утверждали, что ЭКОНОМИКУ нельзя смешивать с политикой, это не конкретно спорили, а постоянно гнали эту линию. А теперь, когда СССР более 30 лет как разрушен, РФ для них всё равно ---- БОЛЬШЕВИКИ и экономика с политикой разделены. А наша номенклатура давняя не могла и подумать, что СССР, РОССИЯ нужны им как антагонист, как ни назови. ВОТ ЧТО.
    2. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +2
      Сегодня, 13:19
      Цитата: Ропот 55
      Туда им и дорога, .

      Это можно сказать, когда «случайно» начнут взрываться газовые терминалы в Европе… от действий неустановленных лиц.
      Несколько подобных диверсий однозначно взбодрят охамевшую гейропу.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 13:22
        Охотовед 2 hi , вряд-ли это будет,хоть и очень хочется,они сами себя удавят,если не на смерть то до синего состояния,потому как без хребетные. Интересно в свете последних событий это главнюк НАТО продолжит Трампа ПАПОЧКОЙ называть?!
      2. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 14:38
        Прошло время героев... И некому приказ отдать... hi
    3. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 14:28
      Туда им и дорога,не хотели иметь дело с Россией, будете с Вашингтоном

      Стратегию отказа от энергоносителей из РФ евросоюз принял еще в 2005 году. Можно подумать, что на этом рынке РФ была единственным поставщиком. Есть БВ, Алжир, Ливия, США и т.д.
      Было наивным полагать, что ЕС будет до бесконечности покупать это добро только в РФ
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 14:31
        Ате_ист hi ,вопрос не в том,вопрос в условиях и надёжности.
        1. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          0
          Сегодня, 14:34
          Для ЕС нет проблем с покупкой газа - предложений хоть отбавляй
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 14:36
            Ате_ист,предложений много,НО у всех свои условия и цена и прочие экономические и политические аспекты.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:04
    ❝ США уже не просто «помогают Европе слезть с российской трубы» ❞ —

    — США уже вставили европешкам свою ...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:06
    А сколько сейчас газ на ТТF ниже 400 $ за тысячу кубов.Да и что то какие-то странности СПГ Хамерфест ( Норвегия ).Да и зимой в ЕС после нового года не задолось
    Вс вопросы к Грете Тунберг - а это действительно потепление ?Ведьма !
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 13:32
      Цитата: tralflot1832
      А сколько сейчас газ на ТТF ниже 400 $ за тысячу кубов
      355 недавно был даже 322. Но цимес в другом. Газа в США осталось лет на 5 максимум 10. Что потом они делать будут?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 14:03
        Цитата: topol717
        Что потом они делать будут

        Как что будут делать ,как мой папа говорил будут искать "эскимо" у белого медведя между задних ног. hi drinks
      2. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        0
        Сегодня, 14:31
        Но цимес в другом. Газа в США осталось лет на 5 максимум 10

        Да ладно. Свою резервную кубышку - Аляску с ее огромными разведанными запасами нефти и газа США еще и не распечатывали
  4. Eragon Звание
    Eragon
    +2
    Сегодня, 13:08
    Всё правильно. Лишить Европу промышленности, тепла (а с ним и света), потом продовольствия, обвинить во всём Россию и отправить в очередной "Дранг нах Остен".
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 13:12
      Eragon hi , эти скорее ломанутся в ту же Америку или Австралию только не в окопы,не хочет нынешний европеец воевать,если только опыт Украины возьмут на вооружение.
  5. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +2
    Сегодня, 13:36
    Эх, хорошо быть "богатыми" европейцами... От бесплатного газа "Южного потока" болгары отказались. Немцы от "Северного потока". Поляки от "Ямала". Украинцы от транзита. Одни нищие турки с венграми не поддаются американскому "разводу"...
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 14:40
      Справедливости ради - немцев никто не спрашивал
  6. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 13:38
    Американские газовозы будут взрывать, так что вкладываться в амерский спг дело очень рискованное
  7. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +2
    Сегодня, 13:38
    Ничего особенного в Европе не происходит, ценник стоит в районе 350 долл за 1000 кубов - это привычный для региона уровень. Газа в мире полно, есть еще Катар, с огромными запасами и добычей. Для середины зимы - абсолютно нейтральный ценник.
  8. Wildcat Звание
    Wildcat
    -3
    Сегодня, 13:49
    Куда интереснее вторая строчка: американский СПГ – 82,9 млрд кубометров, то есть 26,5% всего газа, который зашел в Европу, и сразу 58% всего СПГ. Рост за год – более чем на 60%. Фактически Вашингтон за один сезон превратил европейские терминалы в приемники своего сжиженного газа.
    Кому же надо от Трампа за это грамоту почетную дать... кто же взял и решил "заморозить Европу"...
    request
    По большому счету, США уже не просто «помогают Европе слезть с российской трубы». Они заняли освободившееся место и превратили энергетический кризис в устойчивую бизнес-модель. Европейцы платят больше, зависят сильнее и все глубже подсаживаются на заокеанский газ.
    Европейцы не платят больше. Газ подешевел раза в 2-3, если смотреть 5-ти летний период. Другой вопрос что потребление газа изменилось - но это сложный, "многовекторный" вопрос.
    Просто кто-то ушел из Европы, перекрыв газовую трубу, которую Леонид Брежнев в Европу пристроил и которую даже в эпоху санкций за Афганистан и "Умелого лучника" не перекрывали.
    Нет, но надо же так ловко вылететь с рынка газа и нефти Европы... такое даже Ельцину или Горбачеву в голову не приходило...
    wassat
    Предлагаю Трампу еще один портрет его подарить и помолиться за него - в этом же ХПП...
    feel
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:22
    Европейцы избавились от производственных мощностей которые провоцировать скачки цен на газ .Эти мощности куда-то ушли ,скорее всего в КНР и США.Сейчас заживут!Так между делом ,судостроение одно из эноргопотребляющих производств.КНР на экспорт построил почти 6 200 судов .Почти 20 судов в день.20 судов в день ,Карл!!!
    1. Wildcat Звание
      Wildcat
      +1
      Сегодня, 14:27
      Там не особо большие деньги были.
      Большие деньги европейцы в "зеленую энергетику" зарыли; особо удачно выступили "зеленые", уничтожив атомную энергетику Германии - вот тут результат такой, как после ядерной бомбардировки...
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 14:42
      Их много - и они работают. Все.
  10. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +1
    Сегодня, 14:28
    последние 30 лет у Европы все было хорошо, экономика стабильно росла, финансовая подушка накапливалась, благодаря всему этому Европа гадила РФ с чувством, с толком, с расстановкой, за последние несколько лет желание гадить у Европы даже выросло а вот возможности гадить РФ тают на глазах и все благодаря отказу газу из РФ и скоро они будут вообще последний евро без соли доедать.
    Лично я в таком отказе от российского газа вижу только плюсы.
  11. Setavr Звание
    Setavr
    0
    Сегодня, 14:33
    Невидимая рука рынка, елозит в **пе эвропейца кочергой.
    :D
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 14:43
      С какого конца нагретой?
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:38
    Очевидное... полосатики получают прибыль, они это дело любят, для того и старались, мутили в свою пользу, конечно.
    А у гейропейцев теперь все хорошо и перспективы самые радужные... наверное wink