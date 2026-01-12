«Плюс три»: Зеленский снова решил продлить военное положение и мобилизацию
Глава киевского режима Владимир Зеленский снова решил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию. Таким образом, если украинские депутаты одобрят его инициативу, то эти режимы получат к действующему сроку плюс еще три месяца – 90 дней.
Зеленский внес соответствующие законопроекты в Верховную раду, на портале которой они уже опубликованы.
Согласно предложению главы киевского режима, мобилизация и военное положение, срок которых истекает 3 февраля, следует продлить до мая.
Впервые военное положение на Украине ввели в первый день российской спецоперации – 24 февраля 2022 года. Днем позже Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации.
Эти режимы вводились на три месяца и с того момента постоянно и регулярно продлевались на такой же срок. Предыдущий раз такие законопроекты глава киевского режима подписывал 30 октября прошлого год, и в силу они вступили с 5 ноября, действуя до 3 февраля 2026 года.
Эти документы играли важную роль в жизни Украины. Военное положение Зеленский использовал как повод для того, чтобы не проводить президентские выборы, которые могут лишить его власти. А мобилизация и ее методы стали настоящим бедствием для населения Украины. Большинство украинских мужчин призывного возраста всеми способами стараются ее избежать, чтобы не попасть на фронт и не лишиться там здоровья или жизни.
Киевские власти усердно борются с таким явлением, стараясь закрыть все лазейки для уклонистов. К примеру, украинский нардеп Сергей Бабак в конце прошлого года выдвинул инициативу по пересмотру законодательства, чтобы у военнообязанных не было возможности уклониться от мобилизации под предлогом получения образования.
