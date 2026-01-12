«Плюс три»: Зеленский снова решил продлить военное положение и мобилизацию

3 674 7
«Плюс три»: Зеленский снова решил продлить военное положение и мобилизацию

Глава киевского режима Владимир Зеленский снова решил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию. Таким образом, если украинские депутаты одобрят его инициативу, то эти режимы получат к действующему сроку плюс еще три месяца – 90 дней.

Зеленский внес соответствующие законопроекты в Верховную раду, на портале которой они уже опубликованы.

Согласно предложению главы киевского режима, мобилизация и военное положение, срок которых истекает 3 февраля, следует продлить до мая.

Впервые военное положение на Украине ввели в первый день российской спецоперации – 24 февраля 2022 года. Днем позже Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации.

Эти режимы вводились на три месяца и с того момента постоянно и регулярно продлевались на такой же срок. Предыдущий раз такие законопроекты глава киевского режима подписывал 30 октября прошлого год, и в силу они вступили с 5 ноября, действуя до 3 февраля 2026 года.

Эти документы играли важную роль в жизни Украины. Военное положение Зеленский использовал как повод для того, чтобы не проводить президентские выборы, которые могут лишить его власти. А мобилизация и ее методы стали настоящим бедствием для населения Украины. Большинство украинских мужчин призывного возраста всеми способами стараются ее избежать, чтобы не попасть на фронт и не лишиться там здоровья или жизни.

Киевские власти усердно борются с таким явлением, стараясь закрыть все лазейки для уклонистов. К примеру, украинский нардеп Сергей Бабак в конце прошлого года выдвинул инициативу по пересмотру законодательства, чтобы у военнообязанных не было возможности уклониться от мобилизации под предлогом получения образования.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 13:19
    эти режимы получат к действующему сроку плюс еще три месяца – 90 дней.

    Перед смертью не надышится!
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      0
      Сегодня, 13:23
      [quote=ваш вср 66-67][quote]
      Перед смертью не надышится![/quote]
      Бесспорны два утверждения:
      1. Все мы смертны
      2. Неизвестно когда
      Вот второе утверждение уже хотелось бы скорректировать, и грохнуть эту наркогноду.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 13:27
    Да и флаг им в руки и барабан на шею,эти "бедные" украинские мужчины молчали когда эти чесоточные к власти пришли и до вели ситуацию до С.В.О. зато бьются очень ожесточенно и сдаваться не торопятся а посему не разу они не бедные и жалости к ним не должно быть.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 13:50
      Цитата: Ропот 55
      и жалости к ним не должно быть.

      Они лично бьют по нашим мирным городам, а не Зеля с Сырским...
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 13:51
      Всё хуже,чем кажется на первый взгляд. Похоже что американцы не отстанут. Пытаются нас втянуть в конфликт с Китаем всеми правдами и неправдами,что для нас сродни самоубийству.Но их это мало волнует.Хотят чтобы мы стали своего рода в роли такой Украины,но для Китая.Все конфликты вокруг России были спроектированы Западом еще в 1990-е годы: Украина, Прибалтика, Арктика. На этот факт обращает внимание военный волонтер и публицист Алексей Живов. По его словам, нагнетая сейчас напряженность в Арктике, США пытаются перетянуть РФ на свою сторону.То есть попытка рейдерского захвата России,так же хотят сделать ,как захватили Украину в 2014 году при помощи Майдана.

      .Все аналитики верно пишут, что США крушат наших союзников и международную торговлю, чтобы принудить к невыгодной сделке по Украине. Но никто не видит за деревьями леса. Штаты принуждают нас не к прекращению украинского конфликта, а к переходу на их сторону в будущем конфликте с Китаем. Это главный приз. А Украина просто будет токсичным соседом, чтобы мы не дергались – полагает Живов.



      https://topcor.ru/67704-prinuzhdajut-nas-perejti-na-ih-storonu-zachem-ssha-rezko-ponadobilas-arktika.html
    3. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 14:00
      То есть по планам американцев можно понять что они хотят сделать бандеровцев чуть ли не смотрящими за Россией.Отсюда все эти пританцовки перед Зеленским. Просто в России нет столько предателей сколько есть на Украине,там давняя история ещё с прислуживанием Гитлеру. Украина им кажется более благонадежной в плане прислуживания Западу.
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:08
    Вот и все мирные инициативы Зе. tongue