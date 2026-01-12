МИД Ирана: протестную волну удалось взять под контроль

3 521 15
МИД Ирана: протестную волну удалось взять под контроль

В Тегеране заявляют, что уличная волна схлынула и ситуацию удалось стабилизировать. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с иностранными послами прямо сказал, что «ситуация под контролем».

Изначально все началось с падения риала и резкого роста цен. Для Ирана, где значительная часть населения живет от зарплаты до зарплаты, валютный обвал быстро превращается в социальный взрыв. Улицы Тегерана и других крупных городов заполнили демонстрации.

Переломным моментом стало 8 января. После призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого шаха, протесты резко радикализировались, а в стране отключили интернет. Начались столкновения с полицией, появились лозунги уже против политического строя.

Президент Масуд Пезешкиан в обращении к нации пообещал продолжение экономических реформ и прямо обвинил США и Израиль в попытке раскачать страну. Одновременно он призвал людей выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить реальные социальные требования политическим переворотом.

По большому счету, Тегеран сейчас дает понять: сценарий управляемого хаоса, к которому так привыкли на Ближнем Востоке, здесь не сработал. Протестную волну удалось загнать в рамки, силовой контур удержан, а ставка на «улицу» как инструмент давления – не сыграла.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 13:38
    Ну в ближайшее время увидим,что да как. Если в статье правда то получается как только загасили интернет и дали комманды не сюсюкать с "мирными демонстрантами" вроде как всё и под контроль взяли.
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +10
      Сегодня, 13:41
      Анекдот.
      Молится бандеровец и просит бога поучаствовать в революции, которая закончилась удачно.
      Раз, и он стоит на площади Тяньаньмэнь, а на него прёт танк.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +6
        Сегодня, 13:45
        g _ae hi , там тоже рецепт был прост ,никаког соплижуйства,переговоров и заигрывания с протестующими.
        1. Starover_Z Звание
          Starover_Z
          0
          Сегодня, 14:29
          Цитата: Ропот 55
          g _ae hi , там тоже рецепт был прост ,никаког соплижуйства,переговоров и заигрывания с протестующими.

          Если у руководства есть разные активы на Западе, то активного гашения волнений не будет. Яркий пример - 7 апреля 2009 год Молдова. Почему там руководство, не взирая на погромы не применило силу ?!
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 14:32
            Starover Z,согласен,если руководство и очень богатых не за что прихватить то за свою страну они будут биться.
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 14:22
        площадь Тяньаньмэнь ---- g_ae

        За тысячелетия китайской истории много раз были протесты внутренние и национальные противостояния. Китайцы безжалостно подавляли всякое инакомыслие. Потом ассимилировали.Научились. Не сразу ведь у них такое население стало
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 13:41
    Ну, посмотрим, что будет в итоге.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +9
    Сегодня, 13:52
    " В результате ускоренного судебного процесса первая группа осуждённых организаторов беспорядков будет приведена в исполнение в среду утром после утренней молитвы фаджр методом повешения до наступления смерти. Часть казней может быть проведена публично в соответствии с нормами исламского законодательства." заявление официальных силовых структур Ирана. Никто с протестунами ,которые проплачены сионистами сюсюкать не будет.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 14:03
      oleg-nekrasov-19 hi , быстро однако даже я бы сказал очень быстро,а главное наглядно.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 14:05
        Да , жестко будут с ними поступать в этот раз, хотя в 2022 году было гораздо "демократичнее" -понадавали условных сроков и повыпускали. Вот и результат на лицо. hi
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 14:07
          oleg-nekrasov-19,согласен шанс давали,давали,этих предупредили,предупредили,не разошлись,н разошлись ну всё по честному.
    2. Десница ока Звание
      Десница ока
      +1
      Сегодня, 14:19
      Абсолютно поддерживаю жесткие методы и меры иранских властей, иначе сейчас нельзя.... Вон, один Янукович хотел отделаться малой кровью, не расправился с незаконными вооруженными и осуществляемыми беспредел силами на майдане, поддался им, влиянию внешних врагов, сдал страну.... И вот мы видим теперь скольких сотен тысяч жизней украинцев, стоила ему и всей укре эта трусость и ошибка.
  4. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 14:11
    Думаю, именно отключение интернета, сыграло главную роль, в дестабилизации и потере организованности в рядах заговорщиков и ведомых ими баранов.
    Однако ничего не закончилось еще.., пока горит достаточно, сша и Израиль ( главный заказчик) попытаются еще максимально использовать и направлять продолжающуюся волну протестов и беспредела, в целях свержения режима аятолл. Да и прямую свою агрессию против Ирана, Израиль и штаты очевидно планируют, под предлогом защиты оппозиции, ведомой преступными и радикальными силами, спонсируемыми из-за рубежа... В общем, в покое Иран не оставят уже, пока не добьются своих настоящих целей сионистские элиты. Будут давить и "бить" по Ирану, его элите, до последнего, всевозможными способами. Однако, закончится это для Израиля может катастрофически... и - скорее всего.
    Китай ( в особенности) с Россией помогут Ирану в военном плане.., сейчас же главное отбиться от внутренних засланных врагов и предателей, ведомых врагами Ирана.
    .
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 14:11
    Начались столкновения с полицией, появились лозунги уже против политического строя

    Всё по одной и той же методичке.
  6. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 14:24
    Януковича для консультаций пусть пригласят, он поведает как не надо усмирять бесноватых.