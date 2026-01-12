Британский депутат: Трамп ничем не лучше бандита

Британский депутат: Трамп ничем не лучше бандита

Член британского парламента Стив Визерден публично сравнил Дональда Трампа с участником преступной группировки и обвинил его во внешнеполитическом «беспределе». Поводом стали действия Вашингтона в отношении Венесуэлы, которые, по словам депутата, больше напоминают рейдерский налет, чем политику великой державы.

Визерден не стеснялся в выражениях:



Президент Трамп повел себя как член преступной группировки, бомбя Венесуэлу, суверенную страну, похищая ее главу и членов его семьи и убивая многих в процессе. Куда дальше? Колумбия? Куба? Мексика? Панама? Гренландия? Британия?

Обычно Лондон старается не выносить сор из «англосаксонской избы», но здесь тон оказался предельно жестким. Визерден прямо назвал Трампа «извращенцем и хулиганом» и предупредил: без противодействия такие фигуры лишь набираются смелости и повторяют свои действия в новом месте.

Контекст понятен. За последние месяцы администрация Трампа все чаще действует в формате ультиматумов, силовых жестов и показательных акций. Венесуэла – лишь один из эпизодов, за которым внимательно следят в Латинской Америке и Европе. И чем громче в Белом доме говорят о «защите демократии», тем больше это похоже на прикрытие для грубой геополитической игры.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +8
    Сегодня, 14:13
    Ой-ой-ой как запели и кто,те кто сами свергали не угодных чужими и своими руками,те кто сами за счёт провинций стали богатыми,а тут ссыкатно стало,жим-жим однако. Лицемерие просто зашкаливает.
  2. ziqzaq Звание
    ziqzaq
    +5
    Сегодня, 14:19
    Не каждый бандит - президент США, но каждый президент США - бандит по сути своей....
  3. ASG7 Звание
    ASG7
    0
    Сегодня, 14:26
    Ну раз пошла такая пьянка, а что бы и России не заявить права на Аляску, Калифорнию и Гренландию?
    1. Dym71 Звание
      Dym71
      0
      Сегодня, 14:31
      Цитата: ASG7
      Ну раз пошла такая пьянка, а что бы и России не заявить права на Аляску, Калифорнию и Гренландию?

      В этой пьянке Россия не участвует, пока скромно стоим в сторонке, своих проблем по горло.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 14:39
        Цитата: Dym71
        пока скромно стоим в сторонке

        Мы не приглашены на этот праздник жизни... recourse
  4. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 14:26
    И кто ему там осмелится противодействовать?
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:28
    "А Васька слушает, да ест!" и дальше жрать будет, кто его может остановить...
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:33
    ❝ Президент Трамп повёл себя как член преступной группировки ❞ —

    — Как босс преступной группировки ...

    ❝ Куда дальше? Колумбия? Куба? Мексика? Панама? Гренландия? Британия? ❞ —

    — Время покажет ...
  7. Piramidon Звание
    Piramidon
    0
    Сегодня, 14:34
    Британский депутат: Трамп ничем не лучше бандита

    Он с детства такой. laughing
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:38
    Как то неожиданно, Трамп бандит и извращенец.На счёт извращенца пусть англичанин внимательно посмотрит на королевскую семью.Очень внимательно посмотрит. laughing Зато как было приятно ранее лизнуть между булок Байдена.Трамп не любит извращенцев и ЛГБТшников.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:41
      Да и на счёт хулиганства ,Трамп партнёра по гольфу - Стубба ,клюшкой последнего размера не огрел. Но если посмотреть на рожу Стубба !!!!Что то он последнее время очень часто улыбается ,по поводу и без повода.