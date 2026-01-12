Британский депутат: Трамп ничем не лучше бандита

Президент Трамп повел себя как член преступной группировки, бомбя Венесуэлу, суверенную страну, похищая ее главу и членов его семьи и убивая многих в процессе. Куда дальше? Колумбия? Куба? Мексика? Панама? Гренландия? Британия?

Член британского парламента Стив Визерден публично сравнил Дональда Трампа с участником преступной группировки и обвинил его во внешнеполитическом «беспределе». Поводом стали действия Вашингтона в отношении Венесуэлы, которые, по словам депутата, больше напоминают рейдерский налет, чем политику великой державы.Визерден не стеснялся в выражениях:Обычно Лондон старается не выносить сор из «англосаксонской избы», но здесь тон оказался предельно жестким. Визерден прямо назвал Трампа «извращенцем и хулиганом» и предупредил: без противодействия такие фигуры лишь набираются смелости и повторяют свои действия в новом месте.Контекст понятен. За последние месяцы администрация Трампа все чаще действует в формате ультиматумов, силовых жестов и показательных акций. Венесуэла – лишь один из эпизодов, за которым внимательно следят в Латинской Америке и Европе. И чем громче в Белом доме говорят о «защите демократии», тем больше это похоже на прикрытие для грубой геополитической игры.