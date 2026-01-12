Израиль был в шаге от ударов по Ирану в последние недели – экс-глава разведки

Недавние случаи, близкие к эскалации, были результатом просчётов, которые, в свою очередь, укрепили военное сотрудничество между Армией обороны Израиля и вооружёнными силами США.

Некоторые инциденты могут быть случайными, но продолжающаяся деятельность по оказанию влияния приводит к заметной неразберихе во внутреннем информационном пространстве Ирана.

Пока у власти находится аятолла Али Хаменеи, полномасштабный удар по Израилю маловероятен из-за его традиционно осторожного стиля руководства. Однако, если появится более смелый лидер, поддерживаемый КСИР, стратегические расчёты могут измениться.

Экс-глава управления военной разведки Израиля Тамир Хайман заявил о том, что за последние недели Израиль несколько раз был «в шаге» от удара по Ирану.По словам Тамира Хеймана, действия Ирана создали «необходимость в координации» между Израилем и США:Он заявил о том, что США уже предпринимают определённые действия в отношении Ирана и что в зависимости от развития событий будущие шаги могут варьироваться от информационных операций и операций по оказанию влияния до кибератак, специальных операций или даже открытой войны.По словам Хаймана, «уже есть некоторые свидетельства того, что в отношении Ирана осуществляются кибератаки».Тамир Хайман:Хайман добавил, что сценарии по смене режима в Иране, которые в последние годы считались маловероятными, «теперь вполне могут быть реализованы». При этом Хайман говорит о том, будто бы сами военные могут взять власть в Иране в свои руки:После этого Тамир Хайман заявил, что он против новой войны с Ираном, так как «любая такая война дорого обходится и заставляет тысячи израильтян покидать свои дома». Лукавит? Или действительно что-то меняется в голове у многих больших фигур в разведке, политике и военном управлении, когда они выходят на пенсию?