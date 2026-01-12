Израиль был в шаге от ударов по Ирану в последние недели – экс-глава разведки

3 190 29
Израиль был в шаге от ударов по Ирану в последние недели – экс-глава разведки

Экс-глава управления военной разведки Израиля Тамир Хайман заявил о том, что за последние недели Израиль несколько раз был «в шаге» от удара по Ирану.

По словам Тамира Хеймана, действия Ирана создали «необходимость в координации» между Израилем и США:

Недавние случаи, близкие к эскалации, были результатом просчётов, которые, в свою очередь, укрепили военное сотрудничество между Армией обороны Израиля и вооружёнными силами США.

Он заявил о том, что США уже предпринимают определённые действия в отношении Ирана и что в зависимости от развития событий будущие шаги могут варьироваться от информационных операций и операций по оказанию влияния до кибератак, специальных операций или даже открытой войны.

По словам Хаймана, «уже есть некоторые свидетельства того, что в отношении Ирана осуществляются кибератаки».

Тамир Хайман:

Некоторые инциденты могут быть случайными, но продолжающаяся деятельность по оказанию влияния приводит к заметной неразберихе во внутреннем информационном пространстве Ирана.

Хайман добавил, что сценарии по смене режима в Иране, которые в последние годы считались маловероятными, «теперь вполне могут быть реализованы». При этом Хайман говорит о том, будто бы сами военные могут взять власть в Иране в свои руки:

Пока у власти находится аятолла Али Хаменеи, полномасштабный удар по Израилю маловероятен из-за его традиционно осторожного стиля руководства. Однако, если появится более смелый лидер, поддерживаемый КСИР, стратегические расчёты могут измениться.

После этого Тамир Хайман заявил, что он против новой войны с Ираном, так как «любая такая война дорого обходится и заставляет тысячи израильтян покидать свои дома». Лукавит? Или действительно что-то меняется в голове у многих больших фигур в разведке, политике и военном управлении, когда они выходят на пенсию?
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +5
    Сегодня, 14:54
    Ага, был, но прошел мимо))) протесты пошли на спад - "факир был пьян и фокус не удался")))
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 14:57
    Ровно с такими мыслями надо Ирану, Сирии и Египту прорабатывать вопрос смены режима в Израиле.
    1. Володин Звание
      Володин
      +7
      Сегодня, 15:05
      Сирию саму уже "проработали". Так называемая новая власть не контролирует и треть территории.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 15:07
        В любой стране всегда есть несогласные с текущей моделью бытия, а уж в Сирии никогда не было единства, тем более никто даже сейчас не скажет где проходят границы этого государства.
        1. Володин Звание
          Володин
          +3
          Сегодня, 15:13
          Цитата: Аркадий007
          а уж в Сирии никогда не было единства, тем более никто даже сейчас не скажет где проходят границы этого государства.

          О том и речь. А вы пишете, что ей там что-то нужно прорабатывать. Они друг с другом договориться не могут по поводу своей страны. Какой уж им там Израиль обсуждать.
    2. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      -1
      Сегодня, 15:12
      Прорабатывали много раз с самого дня образования Израиля в 1948 laughing
      И всем скопом, и с поддержкой СССР.
      С тех пор Израиль стал самой богатой и сильной страной Ближнего Востока, 18 место в мире по ВВП на душу населения.
      А у соседей - постоянная "ломка". Их корежит, то так, то-другому: то социализм, то исламизм. Но всегда коррупция, нищета и громкие лозунги.
      Но в конце концов поймут, что Израиль лучше держать в друзьях. good
      1. Володин Звание
        Володин
        +5
        Сегодня, 15:16
        Цитата: voyaka uh
        С тех пор Израиль стал самой богатой и сильной страной Ближнего Востока, 18 место в мире по ВВП на душу населения.

        А если ещё больше и активнее жить в долг - например, не 68-70, а 100% ВВП долгов, можно вообще выйти в абсолютные лидеры по богатству и силе "от моря до моря". laughing
        1. voyaka uh Звание
          voyaka uh
          -1
          Сегодня, 15:24
          Выйдем и в первую десятку.
          В Израиль идет больше инвестиций в хайтек, чем во все страны Европы вместе взятые. Деньги в страну текут рекой.
          Валютные резервы 230 млрд долларов.
          И долги пустяковые по сравнению с этим притоком. Израильская валюта и биржа - одни из самых крепких в мире.
          1. Володин Звание
            Володин
            +2
            Сегодня, 15:25
            Цитата: voyaka uh
            Деньги в страну текут рекой.

            Рука руку моет, что ж тут сказать.))
            1. voyaka uh Звание
              voyaka uh
              -1
              Сегодня, 15:28
              Инвестируют не друзья Израиля, а и те страны, которые больше всех Израиль критикуют. Но им некуда деваться: в Израиле технологии развиваются быстрее, чем у них. Не хочешь отстать - вкладывай деньги и покупай лицензии
              1. Володин Звание
                Володин
                +1
                Сегодня, 15:31
                Цитата: voyaka uh
                Инвестируют не друзья Израиля, а и те страны, которые больше всех Израиль критикуют.

                "Инвестируют" разные. Но для многих это не инвестиции. Это современный вид дани. Как говорит старина Трамп - "хочешь безопасности, плати". Израиль, как вы и сами прекрасно знаете, - в кругу государств, оседлавших мировую финансовую систему. Этим умело пользуется.
                1. voyaka uh Звание
                  voyaka uh
                  -1
                  Сегодня, 15:34
                  Это инвестиции в промышленность и науку. А отнюдь не в банки и финансы.
                  Которые в Израиле как-раз не очень развиты.
                  Я не думал, что Вы не понимаете такие базовые экономические понятий.
                  1. Володин Звание
                    Володин
                    +1
                    Сегодня, 15:42
                    Цитата: voyaka uh
                    Я не думал, что Вы не понимаете

                    В свою очередь я не думал, что вы будете продолжать делать вид, будто не понимаете, о чем речь. Если действительно не понимаете, тогда развожу руками...
                    1. voyaka uh Звание
                      voyaka uh
                      0
                      Сегодня, 15:47
                      Вы, к сожалению, в плену стандартных антиеврейских конспираций.
                      Фраза:"...оседлавших мировую финансовую систему" это очень наглядно показывает.
                      Если Вам так удобнее - живите с ними.
                      drinks
                      1. Володин Звание
                        Володин
                        +2
                        Сегодня, 16:00
                        Цитата: voyaka uh
                        Вы, к сожалению, в плену стандартных антиеврейских конспираций.

                        Я говорю о государстве, а вы уже передергиваете на национальности. Хитрый ход
          2. Mitka Звание
            Mitka
            0
            Сегодня, 15:33
            Когда вы чушь несёте, ваши пейсы так смешно трясутся!
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 15:19
        Цитата: voyaka uh
        А у соседей - постоянная "ломка". Их корежит, то так, то-другому: то социализм, то исламизм. Но всегда коррупция, нищета и громкие лозунги.

        Ну теперь-то Израиль в Газе покажет, как надо жить правильно, на руинах городов после зачистки населения. Палестинский народ должен быть безмерно благодарен за такое счастливое соседство.
      3. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        +1
        Сегодня, 15:27
        Сложно дружить с тем, кто считает себя высшей расой, и имеет виды на твою территорию.
        1. voyaka uh Звание
          voyaka uh
          -2
          Сегодня, 15:31
          Высшей расой считают себя не сами евреи, а те, кто евреев не любит и,обычно, им завидует. Не понимая, как евреи всех обгоняют в самых разных областях.
          Они и распространяют этот миф столетиями.
          1. ГолыйМужик Звание
            ГолыйМужик
            +1
            Сегодня, 16:02
            Ну как нет, если у них в религии прописано какие они избранные, и история, как Бог помогает им победить и истребить другие народы.
            В других странах евреи не ассимилируются, и протаскивают "своих" наверх, во власть - это вполне обычный источник раздражения для местных. Хотя не только евреи этим занимаются.
          2. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            +1
            Сегодня, 17:05
            voyaka uh
            Почитайте Талмуд и у вас сразу отпадут вопросы кем себя считают евреи.
      4. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +3
        Сегодня, 15:40
        Если учесть сколько денег "закачали" в Израиль США и богатые нью-йоркские евреи, то Израиль должен жить в раю, но никто не знает, сколько было украдено))) да и сейчас, евреи существуют за счет США.
    3. Kornodo
      Kornodo
      0
      Сегодня, 15:25
      Эти ,,проработчики,, уже пытались....
      Пока-что режимы поменялись именно у них...:-)
    4. bondov Звание
      bondov
      0
      Сегодня, 16:57
      там сменой уже не обойдется - израиль будут ликвидировать... евреям итак ничего не светит, даже без войны: на Западе финансовый спекулятивный капитал - главным образом, еврейский- вытесняется крипто- финансистами и капиталом промышленным, тоже рано или поздно придется выплачивать колоссальные компенсации за Газу, Ливан и вообще за 70 лет оккупации... Орбан предупреждал, что слабые народы исчезнут...
  3. 501Legion Звание
    501Legion
    +4
    Сегодня, 15:06
    Лучше бы скинулись все муслимы и сравняли сионистов с землей
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 16:07
      Цитата: 501Legion
      Лучше бы скинулись все муслимы и сравняли сионистов с землей

      Воевать это не пахлава , махлова кушать .
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:10
    Странно что странно ,они не договорились с нами или мы чего то не знаем ? Ведь можем предупредить Иран, думаю и сюрпризы тоже возможны
  5. NICK111 Звание
    NICK111
    -2
    Сегодня, 15:26
    А вообще власть в Иране контролирует страну? Отрубить интернет ещё не значит взять под контроль "инакомыслящих". В том бардаке, в котором живёт Иран, трудно оценить их решимость противостоять Израилю. Если высших офицеров ГШ Иран не смог уберечь, вообще маловероятен его симметричный ответ Израилю.
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +1
      Сегодня, 16:06
      Везде бывают беспорядки, даже в США. Тут скорее надо смотреть на чьей стороне армия. Убитые несколько офицеров ничего не значат, а вот настроение внутри - вполне.