Кулеба: конца войны в 2026 году можно не ждать

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба довольно трезво описал перспективы 2026 года: войны, по его словам, никто не закончит, но шанс на паузу в боевых действиях все же есть. Не мир – максимум временная остановка, если совпадут политические и военные обстоятельства.

По логике Кулебы Россия уверена, что способна добиться своих целей военным путем. Украина уверена, что способна удерживаться. В такой конфигурации ни одна из сторон не видит смысла ставить точку – слишком высока цена уступок.



Тем не менее, дипломат прогнозирует очередную «вспышку переговорного процесса» уже в конце февраля. Потом, по его словам, возможно еще одно окно летом, а затем снова ближе к следующей зиме. Такой рваный ритм переговоров давно стал привычным фоном конфликта: разговоры начинаются, гаснут, потом опять.

При этом стоит напомнить, что Москва последовательно выступает против простого прекращения огня без политических договоренностей. И в американском «мирном плане» остановка боевых действий сама по себе тоже не является целью – там речь идет о куда более широкой конфигурации.

Интересно и то, что Кулеба уверен, что граждане страны готовы к территориальным уступкам по Донбассу. Это, пожалуй, самый честный сигнал о том, насколько тяжелой стала цена затянувшейся войны для Украины.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +7
    Сегодня, 15:15
    Это, пожалуй, самый честный сигнал о том, насколько тяжелой стала цена затянувшейся войны для Украины.
    Нам она тоже дается нелегко...
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 15:23
    Ситуация складывается так,что годами эта война длится больше не может.Слишком большие издержки для обеих сторон.Когда и как закончится?Это к гадалкам....
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 15:56
      dmi.pris1 hi ,так проблема в том что Украина не хочет мира,ей нужно именно перемирие чтоб под этот "соус" ввести "миротворцев" да и Париж с Лондоном бьют копытом на эту тему. Так что перемирие России не выгодно вообще.
    2. dementor873 Звание
      dementor873
      0
      Сегодня, 16:14
      По принимаемым законам и так видно, насколько хреново экономике.
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 15:23
    войны, по его словам, никто не закончит, но шанс на паузу в боевых действиях все же есть

    Шанс? Просроченный опять на 90 дней ввёл своё волшебное военное положение и мобилизацию, а Путин сказал, так и быть, на день (1) выборов (если все будет нормально) военные действия прекратим.
    Ну и где выборы? Тупик. wink
  4. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 15:24
    Это, пожалуй, самый честный сигнал о том, насколько тяжелой стала цена затянувшейся войны для Украины.

    А Россия она даётся просто? Пока завязли на Украине, НАТО расширился на две страны, Штаты рвут союзников России- Венесуэлу и Иран, готовы к вторжению на Кубу. Про экономическое положение я уж и не говорю. :((
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 15:33
      Цитата: solar
      Это, пожалуй, самый честный сигнал о том, насколько тяжелой стала цена затянувшейся войны для Украины.

      А Россия она даётся просто? Пока завязли на Украине, НАТО расширился на две страны, Штаты рвут союзников России- Венесуэлу и Иран, готовы к вторжению на Кубу. Про экономическое положение я уж и не говорю. :((

      Еще отрывает от нас Среднюю Азию.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 15:46
        Ради справедливости, а нам нужна та Ср. Азия?
        "Работать" со Ср. Азией как "англосаксы" мы все равно не умеем.... Дешевле с ними "забор построить". Ср. Азия не только нам не союзник, но даже не попутчик.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 16:00
          Владимир М hi ,вот -вот,а то отрывают они,да пусть оторвут только пусть всех своих граждан забирают. И строят у себя что хотят и с кем хотят.
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            -2
            Сегодня, 16:08
            Боюсь, что со Ср. Азией мы получим такой "геморрой" при котором Украина покажется нам "цветочками". hi
      2. Себенза Звание
        Себенза
        +1
        Сегодня, 16:16
        Оторвали бы и выбросили. Так нет вгоняют ,по самые.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 16:01
      solar hi , а они нам союзники??? Или попутчики и то не надолго??? Нет у нас союзников среди указанных стран.
      1. solar Звание
        solar
        +2
        Сегодня, 16:12
        А среди каких стран тогда есть союзники? Строго говоря, только Северная Корея показала себя союзником.
        1. Лимон Звание
          Лимон
          +2
          Сегодня, 16:38
          Вот вы сами и ответили на свой вопрос.
        2. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 16:41
          solar,ну всё правильно,только Пхеньян показал кто он , причём и словом и делом.
  5. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    -1
    Сегодня, 15:24
    Весёлые скачки и фотканье у марок закончилось. Начался второй урок. Будет и третий.
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 15:28
    Ну так, может, РФ уничтожит киевский режим, да и всё, и набирать в армию некому будет ? Или хотим бодаться до 2030 года, когда ЕС и США вооружатся до зубов и сделают золотой купол ?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 16:03
      opuonmed hi , здесь вроде как писали что ещё два года Украина будет вести боевые действия в этом режиме.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:32
    Цитата: Владимир М
    Дешевле с ними "забор построить".
    И вырыть глубокий ров! С Закавказьем сделать то же самое!
  8. Кощей - из Глуши Звание
    Кощей - из Глуши
    +1
    Сегодня, 16:42
    Хочу напомнить,что призыв к отторжению территории РФ является уголовным преступлением, поэтому ВСЕ территории РФ (конституционные) БУДУТ освобождены!
    Это- без вариантов!
    Но существует огромная сложность - Одесса и Николаев! И их также придется БРАТЬ, с боем или без, но ПРИДЕТСЯ!
    А если этого не произойдет, то через год, два, пять или десять мы получим ВТОРУЮ часть - но УЖЕ в Приднестровье, и крови там будет пролито не меньше,чем сейчас на Украине...
    И ТОГДА - зря легли мужики... Будут воевать сыновья...