На Украине задержана группировка торговцев оружием
Национальная полиция Украины накрыла в Киевской области группировку торговцев оружием. В официальном телеграм-канале украинского силового ведомства сообщается, что жители столичного региона вместе со знакомыми из Днепропетровской области наладили вывоз оружия из прифронтовых районов.
В частном секторе были организованы склад и мастерская, где происходило восстановление оружия. Затем оно продавалось криминальным элементам. Отмечается, что это крупнейшая партия из когда-либо изъятых полицейскими. Бизнес был поставлен на широкую ногу, полиция изъяла часть полученных от торговли денежных средств в размере 500 000 гривен (около миллиона рублей).
Пресс-служба нацполиции Украины опубликовала видеоролик задержания торговцев и обнаруженного у них арсенала. Среди изъятого полицией: автоматы, пулеметы, пистолеты, револьверы, в том числе иностранного производства, подствольные гранатометы. Есть гранаты и мины, тротиловые шашки, электродетонаторы, большое количество разнообразных патронов. Весь арсенал оценен приблизительно в 900 000 гривен (более 1,6 млн рублей).
Можно назвать этот случай из разряда вон выходящим, но на деле это лишь один, хотя и громкий, эпизод, ставший достоянием общественности. Еще весной 2024 года министр внутренних дел Украины Игорь Клименко честно признался, что на руках у граждан страны может находиться до пяти миллионов единиц огнестрельного оружия. Его даже сосчитать не могли.
По большей части это оружие, которое сразу после начала СВО в 2022 году киевские власти бесконтрольно раздавали населению. Несмотря на предпринимаемые меры, денежные вознаграждения и угрозу уголовной ответственности, сдавать его украинцы не спешат.
Теперь к этому арсеналу активно добавляется оружие с передовой. С учетом процветающих в ВСУ коррупции и бесконтрольности, приобрести его таким вот дельцам, как задержанные граждане, большого труда не составляет. Как и продать любому, кто пожелает.
Черный рынок торговли оружием на Украине получил «второе рождение» после того, как в страну хлынули потоки западной военной помощи. Продажи быстро стали интернациональными, тревогу забил Европол. Есть достоверная информация, что поставленное Западом для ВСУ вооружение вовсю используется криминальными и террористическими группировками не только в Европе, но и в других, весьма далеких от Украины, странах.
