Планы на 2026 год: новые образцы для российской армии
Испытательный пуск МБР «Сармат». В ближайшее время могут состояться новые тесты такого рода. Фото Минобороны РФ
Оборонно-промышленный комплекс России непрерывно ведёт разработку новых образцов вооружения и военной техники, запускает их серийное производство и начинает поставки изделий в войска. Очередные результаты подобных процессов ожидаются в наступившем 2026 г. Предприятия оборонной отрасли должны будут передать вооружённым силам разнообразные изделия уже известных типов, а также представить совершенно новые разработки.
По актуальным проектам
Очевидно, что оборонно-промышленный комплекс продолжит выпуск разнообразных изделий, уже находящихся в серии и поставляющихся в войска. При этом нельзя исключать, что такая продукция будет постепенно дорабатываться и совершенствоваться.
Такое производство во многом будет связано с актуальными потребностями вооружённых сил, проводящих Спецоперацию по защите Донбасса. Для действующих группировок войск будет продолжаться строительство бронетехники основных типов, производство стрелкового и иного вооружения и т.д.
Особые задачи при этом возлагаются на предприятия боеприпасной отрасли. Им предстоит сохранять высокие темпы выпуска артиллерийских снарядов, разнообразных ракет, ударных беспилотников и т.д. При всём этом, продолжится доработка существующих изделий и создание новых.
Церемония вывода из эллинга подлодки «Пермь», март 2025 г. В этом году она пополнит состав ВМФ. Фото ОСК
Фото ОСК
Развитие существующих образцов с расширением их возможностей продолжится и в других сферах. Например, в этом году в состав ВМФ должна войти новая подлодка «Пермь», построенная по пр. 885М «Ясень». Это будет уже шестой корабль такого типа, однако ему предстоит стать первым штатным носителем новой гиперзвуковой ракеты «Циркон» в составе подводных сил.
Стратегическое направление
По понятным причинам, особое место в списке разработок промышленности занимают системы и комплексы для стратегических ядерных сил. По известным данным, в 2026 г. в этой области ожидаются новые важные результаты. Они должны будут дополнительно улучшить возможности нашей армии по сдерживанию потенциального противника.
Несколько лет назад на опытно-боевое дежурство заступил новый ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». Согласно разным источникам, он пока не прошёл все необходимые этапы испытаний. Следует ожидать, что эти мероприятия будут завершены в ближайшее время — возможно, до конца года.
По итогам таких испытаний и последующих процедур новая МБР станет полноценным элементом СЯС. Промышленность должна будет наладить полномасштабное серийное производство «Сарматов», а РВСН начнут их развёртывание в строевых частях без каких-либо дополнительных ограничений.
Макет самолёта Су-75 на выставке МАКС-2021. Фото АП РФ
Продолжается строительство подводных ракетоносцев стратегического назначения. Сейчас на стапелях на разных стадиях постройки находятся две подлодки пр. 955 «Борей-А». Согласно планам строительства, первая из них, «Дмитрий Донской», должна быть передана флоту в 2026 г. Следующий вымпел, «Князь Потёмкин», ожидается в строю в следующем году.
1 ноября 2025 г. на воду была спущена подлодка «Хабаровск» проекта 09851, которой предстоит стать носителем подводных аппаратов «Посейдон». Предполагается, что в новом году она выйдет на ходовые испытания. В зависимости от успешности этих мероприятий, новая специальная АПЛ может пополнить состав ВМФ в 2026 или 2027 г.
Новые образцы поступят и в распоряжение стратегической авиации. Согласно отечественной и зарубежной прессе, уже идут испытания нескольких новых ракет большой дальности. Более того, изделия Х-БД, Х-МЦ и Х-99 в ближайшем будущем могут испытать в рамках текущей Спецоперации — им предстоит работать по реальным целям.
Новинки в воздухе
В 2026 г. получит продолжение один из самых интересных отечественных проектов последних лет в области авиации. Согласно ранее раскрытым планам, к настоящему времени наша промышленность должна была изготовить опытный образец многоцелевого истребителя Су-75 или завершает его строительство. В ближайшие месяцы самолёт выйдет на испытания. Первый полёт может состояться уже в этом году.
Демонстрация российской стратегической авиации иностранным гостям, 2023 г. Вероятно, в грузоотсеке находится ракета одного из новых типов (заретуширована). Фото ЦТАК
Другие перспективные образцы авиационной техники уже дошли до эксплуатации и боевого применения. Так, в первых числах января украинская сторона пожаловалась на удары с применением двух новых БПЛА. В открытых источниках они фигурируют под названиями «Герань-4» и «Герань-5», указывающими на связь с уже известными образцами.
Продолжается активное развитие сферы малых БПЛА разведывательного и ударного назначения. Новости о появлении и даже о боевом применении очередных изделий такого рода могут появиться в самое ближайшее время. Кроме того, учитывая скорость разработки таких изделий, можно ожидать, что во второй половине года до испытаний или эксплуатации дойдут новые образцы, создание которых стартует прямо сейчас.
Неизвестные образцы
По понятным причинам, министерство обороны и оборонно-промышленный комплекс не спешат оглашать все свои планы и раскрывать все ведущиеся программы. Тем не менее, они регулярно упоминают новые проекты разного рода и создают интригу.
Например, в середине декабря на заседании Коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов впервые упомянул некие зенитные комплексы с шифрами «Зубр» и «Цитадель». Из его слов следовало, что эти изделия являются мобильными и предназначены для борьбы с БПЛА или иными специфическими целями. Однако никаких подробностей не последовало. Можно ожидать, что полная информация о двух новых изделиях появится в открытом доступе в этом году.
Предполагаемый облик ударного БПЛА «Герань-5». Графика Bmpd.livejournal.com
Очевидно, что в ближайшие месяцы в официальных заявлениях и в публикациях прессы появятся новые, ранее неизвестные обозначения и шифры. Затем будут публиковаться и подробности разного рода. Следует ожидать как анонсы новых проектов, так и сведения о готовых образцах. Также громкие анонсы и премьеры могут состояться в ходе крупных выставок, таких как «Армия» или МАКС, если в этом году их решат возобновить.
С высокими темпами
Российский оборонно-промышленный комплекс занимается всеми основными направлениями в области вооружения, военной техники и вспомогательных систем. Одновременно ведётся создание самых разных образцов и изделий для всех видов сил и родов войск. Новые разработки регулярно выходят на испытания и доводятся до принятия на вооружение.
В последние годы оборонная промышленность получила новые стимулы для ускорения работы, расширения сфер деятельности и т.д. Благодаря этому появилась масса новых организаций и предприятий, идёт разработка техники новых классов и наблюдаются иные положительные процессы.
При всём этом, главным результатом становится переоснащение и перевооружение армии, которая получает новые возможности. Более того, все новые образцы проходят проверку практикой в зоне боевых действий или при защите тыловых объектов. Они демонстрируют расчётные характеристики и помогают в достижении общих целей.
Очевидно, что в новом 2026 г. все процессы разработки, производства и внедрения не остановятся. Часть планов такого рода уже известна, и сейчас можно ожидать их исполнения. Другие пока открыто не публиковались, однако общая ситуация располагает к оптимизму. Промышленности предстоит много работы, однако она должна справиться с поставленными задачами и обеспечить продолжение развития вооружённых сил.
