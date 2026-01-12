Иранский «репортёр»: Отключить Starlink Ирану помогли Россия и Китай

Иранский «репортёр» Пурия Зарвати в соцсети, принадлежащей Илону Маску, заявил о том, что отключить Starlink в Иране помогли специалисты из Китая и России. Заявления эти тут же подхватила западная и, что особенно интересно, украинская пресса. Причём доказательств никаких, конечно же, не предоставляется.

В сообщении говорится о том, что для отключения спутникового интернета «Старлинк» «Россия предоставила Ирану оборудование, а Китая – технические инструкции».



Украинская пресса:

До этих событий существовало общее мнение, что спутники на низкой околоземной орбите не подвержены помехам, а сигналы Starlink защищены, поскольку они постоянно меняют частоты и перемещаются. Теперь это утверждение подверглось существенной критике.

Отсылка идёт к якобы киберучениям Китая в отношении Тайваня. Утверждается, что Китай около двух месяцев назад будто бы провёл «специальные тесты» по отключению Starlink на Тайване:

Речь идёт о когерентных наземных помехах, распространяющихся по частотам Ku-диапазона.

Сообщается о том, что в Иране в общей сложности около 50 тысяч терминалов «Старлинк», работа 40 тысяч из которых парализована.

В самом Иране никак не комментируют подобного рода публикации. А сами публикации больше похожи на попытку заранее оправдаться тем, на которого Израиль и США в Иране делали ставку для вооружённого мятежа. Мол, если бы не Россия и не Китай, у нас бы точно получилось. А далее – классика:

Теперь нужно ещё больше санкций!
  1. алек Звание
    алек
    +8
    Сегодня, 16:27
    Ох уж эти Россия и Китай, то Гренландию у Трампа забрать хотят, то старлинк в Иране отключают. Резвятся, как хотят.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 16:32
      Цитата: алек
      Ох уж эти Россия и Китай, то Гренландию у Трампа забрать хотят, то «Старлинк» в Иране отключают. Резвятся, как хотят.

      Интересно winked не было бы России, чем бы Запад жил?
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 16:52
        [quote=Теренин][quote=алек]Интересно winked не было бы России, чем бы Запад жил?[/quote]
        Самое главное - кто "виноват за всё" был бы? Ну, не марсиане же... laughing
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 16:58

          Самое главное - кто "виноват за всё" был бы? Ну, не марсиане же... laughing[/quote]
          Я ровно о том же yes Им нужно Россию беречь.
          1. Бесконечность Звание
            Бесконечность
            0
            Сегодня, 17:08
            На моменте про "оборудование из России, инструкции из Китая" - дальше можно не читать. Как и про глушение над Тайванем. Да, такое исследование в Китае было, но оно было теоретическим, при этом не учитывалась гористый рельеф острова, а также работа РЭБ и ПВО. И в нем необходимо использование не менее 1000 крупных беспилотников, которые должны долететь и не бить сбитыми, а также иметь бесконечное количество энергии. Короче, исследование коня в вакууме.
            Хотел я написать про ФАР в терминалах и спутниках Starlink, про огромное число спутников, и что если глушат, то локально, в крупных городах, ибо над всем Ираном это сделать нереально. Но увидел отличный комментарий от нашего военкора Романа Сапонькова, что активно постят другие каналы. И не зря.
  2. g_ae Звание
    g_ae
    +4
    Сегодня, 16:28
    Свежо питание, но... верится с трудом. Хорошо, если так и есть.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 16:43
      Как можно заткнуть 40 тысяч терминалов одновременно, если они все находятся в разных местах? Металлическим куполом всю страну накрыть? Конечно, всякое чудо когда-то может произойти, даже ружьё, висящее на стене может выстрелить (с) Но веры такому сообщению как-то мало. Может быть, найдутся спецы именно по этой части, которые обоснуют степень достоверности информации?
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 16:59
        Цитата: Монтесума
        веры такому сообщению как-то мало

        Как в том анекдоте -
        - Я сказал, а вы, евреи, думайте...
        Главное - ляпнуть. Вспомнят про него, этого "репортёра", завтра или нет - да это и не важно даже. Главное, что сегодня волна пошла. За "горячую статью" заплатили, "новость" обсуждают, идёт цитирование. Свою "минуту славы" поймал.

        Сколько их, таких, появляется каждый день...
        доказательств никаких, конечно же, не предоставляется.
        Ощущение, что стиль "высасывание новостей из пальца" становится в западных СМИ основным источником добывания информации.
  3. Alex20042004 Звание
    Alex20042004
    +9
    Сегодня, 16:32
    Херня какая-то. ВС РФ не могут отключить Сарлинк вна Украине, а в Иране могут !?
    1. Pablo Blade
      Pablo Blade
      -1
      Сегодня, 16:50
      Потому что на Украине обе стороны старлинк используют
    2. Vrotkompot Звание
      Vrotkompot
      +1
      Сегодня, 16:55
      В Иран можно привезти спец оборудование, а в Украину нет. Это очень сложная логика для Вас?
  4. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 16:34
    Ну вот,а то некоторые здесь предлагают учиться РФ у Ирана глушить детище Маска.
  5. PVV66 Звание
    PVV66
    +2
    Сегодня, 16:35
    Бред сивой кобылы. Технически это не возможно, закрыть всю территорию такой страны как Иран. Для этого нужно всю группировку спутников Маска на орбите гасить, а их там сейчас 8400 шт. Почему же тогда на передке наших ребят не прикроют? Небольшой пятачок (в виде Кремля) возможно.
    1. ИгУ Звание
      ИгУ
      +1
      Сегодня, 16:40
      Да, это лажа на ходу придуманная
      На ВО теперь все высказывания в соцсетях комментировать будут?
    2. cpls22 Звание
      cpls22
      +2
      Сегодня, 16:52
      Цитата: PVV66
      Технически это не возможно, закрыть всю территорию такой страны как Иран..

      Ну, всю территорию и не надо закрывать, достаточно крупные города закрыть.
      М.б. придумали что-то с перегрузкой системы с помощью ложных обращений на регистрацию новых терминалов .. recourse
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 16:38
    Почему нет... на своей территории, имея необходимое оборудование, можно отключить что угодно...
    Другое дело, как такое провернуть на чужой территории... задача из категории, когда поможет только ЛОМ!!!
  7. ASG7 Звание
    ASG7
    +2
    Сегодня, 16:38
    Чем сложнее система связи тем проще её вывести из строя. И не надо молиться на Старлинк, обычная система связи с широким покрытием.
  8. михаил3 Звание
    михаил3
    +2
    Сегодня, 16:39
    ТАК Старлинк заманаешься отрубать. Есть способ получше, и если наши там участвовали, они применили именно его. Да и китайцы нынче не дурнее, тоже вполне могут)
  9. Corvair Звание
    Corvair
    +3
    Сегодня, 16:39
    ... для отключения спутникового интернета «Старлинк» «Россия предоставила Ирану оборудование, а Китая – технические инструкции»

    Выглядит абсурдно - почему поставщик оборудования не поставляет вместе с ним технические инструкции?
  10. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:42
    Владимир Владимирович Путин лично рубильник включил , правда-правда , об этом гейропаСМИ напИсали.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 17:04
      Цитата: Ирек
      Владимир Владимирович Путин лично рубильник включил , правда-правда , об этом гейропаСМИ напИсали.

      laughing Вся чушь о России в западных странах проходит на «ура», как лом через говно.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:43
    Россия поставила Ирану китайские микроволновки на китайском языке .КНР прислала инструкции на иранском языке . bully В чём новость то?
  12. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    +2
    Сегодня, 16:44
    Когда читаем "украинская пресса' подразумеваем - педерастическая.
  13. acetophenon Звание
    acetophenon
    +2
    Сегодня, 16:44
    Брехня какая-то... У себя не можем, а в Иране - отключили?
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 17:04
      У себя не можем, а в Иране - отключили?

      С чего вы решили, что не можем?
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:47
    А нельзя поправить мозги Старлинку над Северным Ледовитым Океаном .Они там всё все равно появляются. recourse
  16. MrFox Звание
    MrFox
    +4
    Сегодня, 16:51
    Полная чушь. Терминал Старлинк создает диаграмму направленности ориентированную на спутник и имеет минимальную восприимчивость к сигналам, излучаемым с земной поверхности. Такая же технология применяется на крылатых ракетах для защиты от GPS спуфинга
    1. ANB Звание
      ANB
      0
      Сегодня, 17:06
      . имеет минимальную восприимчивость к сигналам, излучаемым с земной поверхности

      А если между терминалом и спутником повесить беспилотник?
    2. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 17:09
      Цитата: MrFox
      Полная чушь. Терминал Старлинк создает диаграмму направленности ориентированную на спутник и имеет минимальную восприимчивость к сигналам, излучаемым с земной поверхности. Такая же технология применяется на крылатых ракетах для защиты от GPS спуфинга

      Ваши разъяснения не совпадают с оплаченной западной концепцией: «Во всем виноват Путин» winked
    3. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 17:14
      на спутник и имеет минимальную восприимчивость к сигналам, излучаемым с земной поверхности.

      А с самолета?
  17. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 17:06
    Цитата: bk316
    У себя не можем, а в Иране - отключили?

    С чего вы решили, что не можем?

    Учите матчасть, Владимир.