Иранский «репортёр»: Отключить Starlink Ирану помогли Россия и Китай

До этих событий существовало общее мнение, что спутники на низкой околоземной орбите не подвержены помехам, а сигналы Starlink защищены, поскольку они постоянно меняют частоты и перемещаются. Теперь это утверждение подверглось существенной критике.

Речь идёт о когерентных наземных помехах, распространяющихся по частотам Ku-диапазона.

Теперь нужно ещё больше санкций!

Иранский «репортёр» Пурия Зарвати в соцсети, принадлежащей Илону Маску, заявил о том, что отключить Starlink в Иране помогли специалисты из Китая и России. Заявления эти тут же подхватила западная и, что особенно интересно, украинская пресса. Причём доказательств никаких, конечно же, не предоставляется.В сообщении говорится о том, что для отключения спутникового интернета «Старлинк» «Россия предоставила Ирану оборудование, а Китая – технические инструкции».Украинская пресса:Отсылка идёт к якобы киберучениям Китая в отношении Тайваня. Утверждается, что Китай около двух месяцев назад будто бы провёл «специальные тесты» по отключению Starlink на Тайване:Сообщается о том, что в Иране в общей сложности около 50 тысяч терминалов «Старлинк», работа 40 тысяч из которых парализована.В самом Иране никак не комментируют подобного рода публикации. А сами публикации больше похожи на попытку заранее оправдаться тем, на которого Израиль и США в Иране делали ставку для вооружённого мятежа. Мол, если бы не Россия и не Китай, у нас бы точно получилось. А далее – классика: