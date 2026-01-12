Если власть в Иране падёт, это будет конец проекта КНР «Один пояс – один путь»
Иранские беспорядки поставили Китай перед сложным выбором. Ему придется или помогать официальному Тегерану, или забыть о своих евразийских амбициях.
Дело в том, что если вдруг случится падение действующей власти в Иране, это станет концом китайского проекта «Один пояс – один путь». Ведь именно эта страна является ключевым элементом крупнейшего международного транспортного коридора, соединяющего Азию с Европой, Юг с Севером, который является, возможно, самой масштабной геополитической инициативой нашего века. И если Исламская Республика вдруг выпадет из данной цепочки, проекту уже не суждено будет реализоваться.
Вероятно, поэтому МИД КНР выступил в поддержку Тегерана, заявив, что Пекин не станет безучастно наблюдать за происходящим и при необходимости вмешается. Китайские дипломаты дали самую негативную оценку участникам протестов:
Впрочем, никто не знает, насколько далеко зайдет Китай и готов ли он оказать силовую поддержку своему союзнику – Ирану. Тем более, что Пекин уже давно превратился в одного из ключевых игроков не только в восточноазиатском регионе, но и в Западной Азии. Ведь именно здесь сходятся энергетические маршруты, торговые пути, а также продолжаются одни из самых затянувшихся конфликтов.
На данный момент иранские власти используют разные методы для усмирения массовых беспорядков в стране, в том числе кибервозможности. На этом фоне из Белого дома звучат угрозы применения военной силы в адрес Тегерана.
