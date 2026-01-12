Если власть в Иране падёт, это будет конец проекта КНР «Один пояс – один путь»

Иранские беспорядки поставили Китай перед сложным выбором. Ему придется или помогать официальному Тегерану, или забыть о своих евразийских амбициях.

Дело в том, что если вдруг случится падение действующей власти в Иране, это станет концом китайского проекта «Один пояс – один путь». Ведь именно эта страна является ключевым элементом крупнейшего международного транспортного коридора, соединяющего Азию с Европой, Юг с Севером, который является, возможно, самой масштабной геополитической инициативой нашего века. И если Исламская Республика вдруг выпадет из данной цепочки, проекту уже не суждено будет реализоваться.



Вероятно, поэтому МИД КНР выступил в поддержку Тегерана, заявив, что Пекин не станет безучастно наблюдать за происходящим и при необходимости вмешается. Китайские дипломаты дали самую негативную оценку участникам протестов:

Суверенитет великой иранской нации нарушается поддерживаемыми извне бандитами и преступниками.

Впрочем, никто не знает, насколько далеко зайдет Китай и готов ли он оказать силовую поддержку своему союзнику – Ирану. Тем более, что Пекин уже давно превратился в одного из ключевых игроков не только в восточноазиатском регионе, но и в Западной Азии. Ведь именно здесь сходятся энергетические маршруты, торговые пути, а также продолжаются одни из самых затянувшихся конфликтов.

На данный момент иранские власти используют разные методы для усмирения массовых беспорядков в стране, в том числе кибервозможности. На этом фоне из Белого дома звучат угрозы применения военной силы в адрес Тегерана.
  1. Netl Звание
    Netl
    +6
    Сегодня, 17:14
    Пояс у китайцев много-ветвистый.
    Для России, более, выгодна ветка пояса, которая проходит именно через Россию.
    Хотя хотелось бы стабильного Ирана по другим причинам
  2. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 17:21
    Вот честно, плевать на Китай и его амбиции.
    Больше интересует последствия "падения" Ирана для России. После "падения" Ирана весь сброд (бармалеев) с Ближнего востока, Ср. Азии, Кавказа отправят на нас...
    1. РусскийПатриот Звание
      РусскийПатриот
      +6
      Сегодня, 17:35
      да они и так сейчас у нас.
      Все исламские радикалы со средней азии едут к нам жить. Потому что в России очень мягкие религиозные законы.
      Пранжи, никабы, бороды без усов и прочий радикальный исламский фетиш у нас не запрещен.
      В отличие от тажикистана, например
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +2
        Сегодня, 17:39
        Поражают наши (наши ли) "рули", у которых напрочь отсутствует чувство самосохранения... Ну нельзя же быть такими тупыми и не обучаемыми.
      2. Симаргл Звание
        Симаргл
        +1
        Сегодня, 18:21
        Пранжи, никабы, бороды без усов и прочий радикальный исламский фетиш у нас не запрещен.
        Не нужно ничего запрещать!
        А вот присматриваться к тем, кто носит такую (паранжи, никабы, бороды без усов - это не про ислам, - это про радикализм) символику нужно пристально и чуть что - задавать всякие вопросы. А то как-то странно: за нацистскую символику нагибают, а за радикальную религиозную (и это в "светском" государстве) - нет.
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      -1
      Сегодня, 18:12
      Цитата: Владимир М
      Вот честно, плевать на Китай и его амбиции.
      Больше интересует последствия "падения" Ирана для России. После "падения" Ирана весь сброд (бармалеев) с Ближнего востока, Ср. Азии, Кавказа отправят на нас...

      Весь сброд со Ср. Азии уже давно валит сюда и наши власти сами это знают, как они говорят, мы помогаем им стабилизировать обстановку.
    3. g_ae Звание
      g_ae
      -1
      Сегодня, 18:12
      Так их и так с радостью российские чиновники в стране принимают. Аллах и Владимир Владимирович даровали им российские земли. Россия - это теперь их земля. Они сами так утверждают.
    4. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 19:29
      Цитата: Владимир М
      Больше интересует последствия "падения" Ирана для России. После "падения" Ирана весь сброд (бармалеев) с Ближнего востока, Ср. Азии, Кавказа отправят на нас...

      один в один- про Сирию также говорили..
  3. Cartograf Звание
    Cartograf
    +3
    Сегодня, 17:22
    Струсит Китай оказать военную помощь солдатами. Оружие даст и на этом всё. санкций от США боится Китай.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 17:48
      Цитата: Cartograf
      санкций от США боится Китай.
      Китай послал США в эротичное путешествие с нашей нефтью, и ничего не боялся. Точно так же и с Ираном поступит.
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 19:31
        Цитата: topol717
        Китай послал США в эротичное путешествие с нашей нефтью, и ничего не боялся. Точно так же и с Ираном поступит.

        как с Венесуэлой?
    2. Грица Звание
      Грица
      +2
      Сегодня, 17:52
      Цитата: Cartograf
      Струсит Китай оказать военную помощь солдатами. Оружие даст и на этом всё. санкций от США боится Китай.

      Конечно струсит. Хотя китайские солдаты Ирану и не нужны. А вот ПВО побольше очень бы не помешало. Но, думаю, китайцы и этого пожалеют.
    3. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 19:30
      Зачем КНР, отправлять свои войска в Иран? Рядом исламский Пакистан, который вполне может оказать военную поддержку персам. А вот за спиной у Пакистана стоит Китай.
  4. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +6
    Сегодня, 17:24
    пока Китай сидит на дереве и ждет дохлого проплывающего тигра по реке..матрасники в реали их грабят на вложенные ими инвестиции по всему миру на 100-ни миллиардов.
  5. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 17:32
    При любом раскладе власти проект «Один пояс – один путь» выгоден всем и в первую голову Ирану.
  6. РусскийПатриот Звание
    РусскийПатриот
    0
    Сегодня, 17:34
    Прекрасная новость.
    Если Китай будет отрезан от дешёвой нефти и газа, то других поставщиков, кроме России, у Китая не останется.
    А это значит что?

    Мы сможем выкрутить цены на энергоносители для Китая как безальтернативный поставщик.

    Вот это и есть ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Сегодня, 17:46
      Цитата: РусскийПатриот
      Если Китай будет отрезан от дешёвой нефти и газа, то других поставщиков, кроме России, у Китая не останется.
      А кто запретит Китаю покупать нефть у Саудитов? Или даже просто на бирже?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 18:54
        Трамп запретит. Зря он чтоль на двух других поставщиков нефти в Китай наехал? Сказал же - чтоб Китаю не досталась. А саудитам уж он руки выкрутит, не в первый раз
    2. Развед Звание
      Развед
      0
      Сегодня, 18:02
      "Мы сможем выкрутить цены на энергоносители для Китая как безальтернативный поставщик."

      Крайне ошибочное мнение. Не стоит забывать, что и Китай для нас уже по факту единственный потребитель (Индия после последних санкций сольётся точно).
      А что это значит? Это означает то, что именно Китай будет диктовать цены.
      Кстати, давно не видел данных о том, по какой цене мы гоним углеводороды в Китай. Это настораживает. Есть только данные о запредельном дисконте.
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 17:44
    Вероятно, поэтому МИД КНР выступил в поддержку Тегерана, заявив, что Пекин не станет безучастно наблюдать за происходящим и при необходимости вмешается.


    Но не назвал уровень этой необходимости. А если долго сидеть на берегу реки, и ждать, пока по ней проплывет труп врага, но можно досидеться до геморроя.
  8. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    -1
    Сегодня, 18:00
    Сначала падают пешки, Венесуэла, Сирия, затем слоны, Иран, Ирак, и, наконец, может пасть трон Кремля. Пришло время защитить фигуры на доске.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:05
    Сколько надо шурудить американской кочергой в заднице у китайского дракона? Европа следующая ,там самые вкусные китайские активы Отберут на раз два ,американские " инвестиции" в позе низкого старта.
    1. g_ae Звание
      g_ae
      -3
      Сегодня, 18:15
      Ну, в российской же шурудят. А кремлевские только красные линии успевают перерисовывать, и дух Анкориджа нюхают.
    2. Симаргл Звание
      Симаргл
      -1
      Сегодня, 18:25
      Сколько надо шурудить американской кочергой в заднице у китайского дракона?
      Пока из пасти не вылезет. Потом на следующий круг.
      Посмотрим.
  11. Симаргл Звание
    Симаргл
    +1
    Сегодня, 18:23
    заявив, что Пекин не станет безучастно наблюдать за происходящим и при необходимости вмешается.
    Последний раз предупредит?
    Если Китай выпрут из Ирана - выпрут отовсюду, Китай снова скатится к режиму дешёвого сборочного цеха.
    Будем посмотреть, но в Китай верю с трудом. В северокорейцев поверил бы.
    1. Danil Timoshenko Звание
      Danil Timoshenko
      0
      Сегодня, 18:27
      Да, в Северную Корею можно поверить. Как известно, политика товарища Кима проста провести ракетно-ядерное испытание и попросить сразу же помощи продовольственной по линии ООН, а иногда напрямую у Южной Кореи:))
      1. Симаргл Звание
        Симаргл
        0
        Сегодня, 18:29
        политика товарища Кима проста провести ракетно-ядерное испытание и попросить сразу же помощи продовольственной по линии ООН
        А почему бы и да? Санкций навалили? Навалили. С почвами у них там плохо всё, санкции как-то да работают.
        Или люди должны голодать? Или продаться за миску риса?
        1. Danil Timoshenko Звание
          Danil Timoshenko
          0
          Сегодня, 18:31
          То есть, северокорейцы испытывают нехватку продовольствия из-за санкций, из-за разработки оружия массового поражения, потому что в противном случае Америка их атакует, и северокорейцы будут сталкиваться с нехваткой продовольствия. Такая логика?
          1. Симаргл Звание
            Симаргл
            0
            Сегодня, 18:42
            Если уж начинать, то начинать надо сначала, не так ли?
            С продовольствием там всегда были проблемы.
            После Второй Мировой Войны ни с кем, особо, не торговали, а после корейской - и подавно - только с соц-лагерем (и то - куце), который известно когда кончился. Ездец начался, когда еду пришлось за нормальные деньги покупать.
            1. Danil Timoshenko Звание
              Danil Timoshenko
              -1
              Сегодня, 18:52
              Может, Северная Корея просто капитулирует перед Южной Кореей, и от собой проблем не будет. Ну, для большинства населения Северной Кореи, у семьи Кимов, думаю, финансов достаточно для того, чтобы продолжать привычный уровень жизни где-нибудь в Дубае, или в Саудовской Аравии, или в Москве.
              1. Симаргл Звание
                Симаргл
                +1
                Сегодня, 18:57
                Может, Северная Корея просто капитулирует перед Южной Кореей, и от собой проблем не будет.
                Нет государства - нет проблем?
                Конечно, особых проблем не будет.
                Людей то, особо, не останется.
                Будет очень просто: денег у населения нет, при капитуляции законы перепишутся под победителя и всё скатится к монетизации, всё будет скуплено южнокорейцами и иностранцами. Северокорейцы станут на уровне БОМЖей.
                Молодец! Хорошая идея.
  12. Danil Timoshenko Звание
    Danil Timoshenko
    0
    Сегодня, 18:25
    Все-таки драйвер протестов в Иране светские люди, поэтому, если честно, не люблю радикальных религиозных фанатиков, поэтому, если честно, желаю успеха протестующим.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 19:33
      Только никто не даст "протестующим" сохранить Иран как государство.
      Будут все проти всех и резать друг друга. Примеров в мире хватает.