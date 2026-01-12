Первый вице-премьер назвал количество занятых в российском ОПК

Специальная военная операция, помимо прочего, привела к масштабному росту производства вооружений и военной техники, модернизации уже существующей военной продукции и в целом стремительному росту военно-промышленной отрасли России. Государственные оборонные заказы стали одним из главных приоритетов правительства. Значительно выросло количество занятых на предприятиях ОПК, многие из которых перешли на график работы в три смены семь дней в неделю.

В настоящее время отрасль ОПК показывает очень серьезные результаты как в количественном, так и в качественном отношении. Положительная динамика российской оборонки подтягивает и смежные сегменты экономики, что важно, именно в производственной и научно-технологической сфере. Объективно именно на предприятиях ОПК более всего развивается процесс импортозамещения, что связано с обеспечением не только национальной безопасности, но и достижением экономического суверенитета страны.



Что касается количества занятых на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России, то таковых сейчас насчитывается 3,8 миллиона человк. Эту цифру в ходе сегодняшней рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным озвучил первый заместитель председателя правительства (вице-премьер) России Денис Мантуров.



При этом 800 тысяч из этого количества трудоустроились на предприятия российского оборонно-промышленного комплекса за последние три года. Как отметил Мантуров, на предприятиях ОПК растет производительность труда, чего удалось достигнуть благодаря масштабному техническому перевооружению. Кроме того, за последние три года государство вложило в этот сектор большие деньги.

По данным Росстата на начало 2025 года, непосредственно занятыми в России признаются около 72,1 млн человек. Соответственно, неверно будет считать, что подавляющее число трудовых ресурсов в РФ задействованы на оборонных предприятиях. Хотя с учетом смежников цифру в неполные четыре миллиона трудоустроенных непосредственно на предприятиях ОПК России можно увеличивать смело в разы.

Западная пропаганда вовсю разгоняет тезис, что Россия в период СВО перевела экономику на «военные рельсы» в ущерб другим отраслям и соцсфере. Однако даже цифры количества занятых в сегменте ОПК это опровергают. Оборонка, действительно, за счет естественного приоритета стала своего рода локомотивом развития, но, что важно, именно в научно-производственной сфере. Кстати, доходы госбюджета РФ от сырьевой отрасли в 2025 году снизились до 24%, хотя не так давно их было более половины. В нынешнем году правительство прогнозирует еще один процент снижения этого показателя.

По итогам 2024 года большую часть прироста объема промышленного производства в российской экономике обеспечили именно отечественные предприятия ОПК. В октябре прошлого года Министерство промышленности и торговли России сообщало, что производительность труда в российском оборонно-промышленном комплексе за последние три года выросла на 40 процентов.



В ходе доклада главе государства Мантуров отдельно отметил возросший спрос на продукцию отечественного ОПК со стороны иностранных заказчиков. Большую роль в этом играет тот факт, что практически все вооружения, произведенные в России, проходят апробацию в реальных боевых условиях в зоне СВО. Всего в 2025 году апробацию на линии фронта прошло более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники.

В результате сумма уже подписанных экспортных контрактов на продукцию российского ОПК составила рекордные 70 миллиардов долларов. Для сравнения, до 2022 года эта цифра в годовом исчислении никогда не превышала 55 миллиардов долларов.

Первый вице-премьер российского кабмина:

И я думаю, что такая тенденция будет сохраняться, потому что опробованная в рамках специальной военной операции техника сама себя продвигает (на зарубежных рынках).








  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +3
    Сегодня, 17:38
    Доклады у нас всегда красивые, только не вижу на горизонте выполнения плана по выпуску боевых самолетов для ВТА и ДА. И второй вопрос по зарплате на авиапредприятиях, нет желания озвучить в сравнении с автозаводами?
    1. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +2
      Сегодня, 17:47
      Цитата: Аркадий007
      Доклады у нас всегда красивые

      Не всегда...Но не это главное. Я всегда с подозрением относился к «эффективным профессионалам промышленности и торговли», выскакивающим ниоткуда, как чёрт из табакерки, без наград и заслуг, без видимых достижений но с:
      Министр промышленности и торговли Денис Мантуров вновь стал самым богатым членом правительства: его доход за 2021 год составил 704,6 млн руб., следует из опубликованной на сайте кабмина декларации. Это на 4,8% (или почти на 36 млн руб.) меньше, чем годом ранее.
      Мантуров третий год подряд возглавляет список самых богатых министров правительства: в 2021 году он отчитался о доходе 740,4 млн руб., а в 2020-м — 586 млн руб.
  2. topol717 Звание
    topol717
    +4
    Сегодня, 17:43
    Помнится КамАЗ переходил на 4х дневку. А это основной поставщик автомобилей для армии.
  3. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    +2
    Сегодня, 18:11
    Лишнее слово в отчете и в статье - доллары. Пока будем читать свои бюджеты в долларах мы зависимые... С другими странами должна быть не торговля а обмен нужными товарами напрямую и только через одну структуру. И полный запрет на хождение и расчеты цен в долларах и других валютах. Пока не научимся считать все в рублях и главное упоминать везде и все в рублевых ценах мы не слезем с доллара. Абсолютно все обменники валют закрыть давно пора. Вывоз налички запретить тоже, да и драг металлы тоже.
  4. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 18:34
    Бизнес ничего личного. Какое это все имеет отношение. к обороноспособности страны.