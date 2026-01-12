Первый вице-премьер назвал количество занятых в российском ОПК

И я думаю, что такая тенденция будет сохраняться, потому что опробованная в рамках специальной военной операции техника сама себя продвигает (на зарубежных рынках).















Специальная военная операция, помимо прочего, привела к масштабному росту производства вооружений и военной техники, модернизации уже существующей военной продукции и в целом стремительному росту военно-промышленной отрасли России. Государственные оборонные заказы стали одним из главных приоритетов правительства. Значительно выросло количество занятых на предприятиях ОПК, многие из которых перешли на график работы в три смены семь дней в неделю.В настоящее время отрасль ОПК показывает очень серьезные результаты как в количественном, так и в качественном отношении. Положительная динамика российской оборонки подтягивает и смежные сегменты экономики, что важно, именно в производственной и научно-технологической сфере. Объективно именно на предприятиях ОПК более всего развивается процесс импортозамещения, что связано с обеспечением не только национальной безопасности, но и достижением экономического суверенитета страны.Что касается количества занятых на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России, то таковых сейчас насчитывается 3,8 миллиона человк. Эту цифру в ходе сегодняшней рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным озвучил первый заместитель председателя правительства (вице-премьер) России Денис Мантуров.При этом 800 тысяч из этого количества трудоустроились на предприятия российского оборонно-промышленного комплекса за последние три года. Как отметил Мантуров, на предприятиях ОПК растет производительность труда, чего удалось достигнуть благодаря масштабному техническому перевооружению. Кроме того, за последние три года государство вложило в этот сектор большие деньги.По данным Росстата на начало 2025 года, непосредственно занятыми в России признаются около 72,1 млн человек. Соответственно, неверно будет считать, что подавляющее число трудовых ресурсов в РФ задействованы на оборонных предприятиях. Хотя с учетом смежников цифру в неполные четыре миллиона трудоустроенных непосредственно на предприятиях ОПК России можно увеличивать смело в разы.Западная пропаганда вовсю разгоняет тезис, что Россия в период СВО перевела экономику на «военные рельсы» в ущерб другим отраслям и соцсфере. Однако даже цифры количества занятых в сегменте ОПК это опровергают. Оборонка, действительно, за счет естественного приоритета стала своего рода локомотивом развития, но, что важно, именно в научно-производственной сфере. Кстати, доходы госбюджета РФ от сырьевой отрасли в 2025 году снизились до 24%, хотя не так давно их было более половины. В нынешнем году правительство прогнозирует еще один процент снижения этого показателя.По итогам 2024 года большую часть прироста объема промышленного производства в российской экономике обеспечили именно отечественные предприятия ОПК. В октябре прошлого года Министерство промышленности и торговли России сообщало, что производительность труда в российском оборонно-промышленном комплексе за последние три года выросла на 40 процентов.В ходе доклада главе государства Мантуров отдельно отметил возросший спрос на продукцию отечественного ОПК со стороны иностранных заказчиков. Большую роль в этом играет тот факт, что практически все вооружения, произведенные в России, проходят апробацию в реальных боевых условиях в зоне СВО. Всего в 2025 году апробацию на линии фронта прошло более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники.В результате сумма уже подписанных экспортных контрактов на продукцию российского ОПК составила рекордные 70 миллиардов долларов. Для сравнения, до 2022 года эта цифра в годовом исчислении никогда не превышала 55 миллиардов долларов.Первый вице-премьер российского кабмина: