ВС РФ освободили Новобойковское и подошли к Магдалиновке южнее Запорожья

Российские войска продолжают расширение Степногорского плацдарма в Запорожской области. Напомним, что после освобождения пгт Степногорск, ВС РФ освободили Приморское к западу от этого населённого пункта и одновременно начали движение на северо-восток. Там было освобождено запорожское село Лукьяновское. Сегодня стало известно об освобождении соседнего с ним села – Новобойковского.

В результате успешных действий на этом участке фронта армия России подошла к крупному селу Магдалиновка.



Освобождение Новобойковского с продвижением к Магдалиновке сокращает дистанцию как до автомобильной дороги Запорожье-Орехов, так и до узких участков реки Конка. Именно Конка на сегодняшний день является, по сути, последней естественной преградой, отделяющей российские Вооружённые силы от областного центра, Запорожья.



До автодороги на Орехов остаётся около 9 км.

Но продвижение на этом участке фронта - это ещё и фактическое продолжение перевода крупного марганцеворудного месторождения под российский контроль. Речь о Больше-Токмакском месторождении, центром которого считается Степногорск. Его в своё время Зеленский обещал Трампу.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:31
    Наших бойцов с удачным продвижением. Берегите себя!
    ЗЫ: Сейчас опять, по идее, Гросси должен нарисоваться. wink
  Грица
    Грица
    +1
    Сегодня, 18:34
    Не уверен, что речка Конка будет серьёзной естественной преградой. Там, похоже, не река, а ручей в несколько метров.
    роман66
      роман66
      0
      Сегодня, 18:41
      Если берег топкий - тоже не сахар
    Andobor
      Andobor
      0
      Сегодня, 19:07
      Цитата: Грица
      Не уверен, что речка Конка будет серьёзной естественной преградой

      В низовьях была серьёзная река, глубокая и довольно широкая, но после спуска Каховского водохранилища, которое её подпирала превратилась в ручей, вряд ли там можно где угодно на технике проехать, но пешком запросто.
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:47
    Свое возвращаем, да не нечисть/нелюдь нам под боком не в дугу.
    Вопли, "а нас то за шо"... это так, они по инерции/по привычке вопят, потому как все давно поняли, за шо и почему... публично этого признавать не хотят, но на это все и давно пофиг.
  Алексей Лантух
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 19:03
    Сегодня стало известно об освобождении соседнего с ним села – Новобойковского.

    Население по переписи 2001 года составляло 34 человека В настоящее время это маленькое село очевидно брошено жителями, что совсем и неплохо для войск.