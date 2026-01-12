В Минобороны РФ раскрыли детали применения ракеты «Орешник» во Львове
Минобороны России раскрыло детали удара с помощью ракетного комплекса «Орешник», нанесенного в ночь на 9 января по объектам на территории Украины. По данным военного ведомства, ключевой целью стал Львовский государственный авиационно-ремонтный завод (ЛГАРЗ) – один из опорных элементов ремонта и обслуживания авиатехники.
Речь идет не о рядовом предприятии. Именно здесь обслуживались истребители F-16 и МиГ-29, переданные Украине западными странами, а также производились ударные беспилотники средней и большой дальности. Ударом «Орешника», как заявили в военном ведомстве РФ, были поражены производственные цеха, склады с готовыми БПЛА и инфраструктура заводского аэродрома.
Кадров с последствиями прилёта не публикуется.
«Орешник» – баллистическая ракета средней дальности, о которой впервые публично заговорили еще в ноябре 2024 года после удара по объектам ВПК в Днепре. Тогда Владимир Путин отдельно подчеркнул: ракета применяется в безъядерном гиперзвуковом оснащении, а ее серийное производство уже развернуто. С тех пор «Орешник» стал не просто элементом арсенала, а инструментом точечного давления по критической военной инфраструктуре противника.
В тот же ударный контур, по данным Минобороны, вошли и другие цели. В Киеве ракетами «Искандер» и морскими «Калибрами» были поражены предприятия, задействованные в сборке ударных дронов, а также объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинского ВПК.
Напомним, что изначально появились сведения об ударе БРСД «Орешник» по подземному газовому хранилищу в Стрыйском районе. Тогда же глава Львовской ОВА заявил, что ракета ударила по инфраструктурному объекту. Если же речь идёт о ЛГАРЗ, то этот объект сложно назвать инфраструктурным.
Тем временем генсек НАТО Марк Рютте сегодня заявил, что «Орешник» использовался против энергетической инфраструктуры Украины.
