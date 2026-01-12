В Минобороны РФ раскрыли детали применения ракеты «Орешник» во Львове

8 370 11
В Минобороны РФ раскрыли детали применения ракеты «Орешник» во Львове

Минобороны России раскрыло детали удара с помощью ракетного комплекса «Орешник», нанесенного в ночь на 9 января по объектам на территории Украины. По данным военного ведомства, ключевой целью стал Львовский государственный авиационно-ремонтный завод (ЛГАРЗ) – один из опорных элементов ремонта и обслуживания авиатехники.

Речь идет не о рядовом предприятии. Именно здесь обслуживались истребители F-16 и МиГ-29, переданные Украине западными странами, а также производились ударные беспилотники средней и большой дальности. Ударом «Орешника», как заявили в военном ведомстве РФ, были поражены производственные цеха, склады с готовыми БПЛА и инфраструктура заводского аэродрома.



Кадров с последствиями прилёта не публикуется.

«Орешник» – баллистическая ракета средней дальности, о которой впервые публично заговорили еще в ноябре 2024 года после удара по объектам ВПК в Днепре. Тогда Владимир Путин отдельно подчеркнул: ракета применяется в безъядерном гиперзвуковом оснащении, а ее серийное производство уже развернуто. С тех пор «Орешник» стал не просто элементом арсенала, а инструментом точечного давления по критической военной инфраструктуре противника.

В тот же ударный контур, по данным Минобороны, вошли и другие цели. В Киеве ракетами «Искандер» и морскими «Калибрами» были поражены предприятия, задействованные в сборке ударных дронов, а также объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинского ВПК.

Напомним, что изначально появились сведения об ударе БРСД «Орешник» по подземному газовому хранилищу в Стрыйском районе. Тогда же глава Львовской ОВА заявил, что ракета ударила по инфраструктурному объекту. Если же речь идёт о ЛГАРЗ, то этот объект сложно назвать инфраструктурным.

Тем временем генсек НАТО Марк Рютте сегодня заявил, что «Орешник» использовался против энергетической инфраструктуры Украины.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
  3. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  4. Комментарий был удален.
  5. Комментарий был удален.
  6. Комментарий был удален.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 18:27
    ключевой целью стал Львовский государственный авиационно-ремонтный завод (ЛГАРЗ) – один из опорных элементов ремонта и обслуживания авиатехники.

    Наконец-то, информация от первоисточника. Сколько копий наломано. Посмотреть бы кадры результата. feel
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +5
      Сегодня, 19:04
      Вот фото прилета инертной боеголовки ракеты ЯРС по полигону Кура. Как-то так.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 19:31
        Товарищ Берия
        Сегодня, 19:04
        Вот фото прилета инертной боеголовки ракеты ЯРС по полигону Кура. Как-то так.


        hi Ряд пабликов сообщал, что замочили и сотрудников НАТО не надо.
        Значит с ЛАРЗ больше похоже на правду.
        Будем надеяться, что Стрый, Яворский полигон и Бурштынский остров ждёт аналогичная участь при должном контроле разведки. am
    2. Комментарий был удален.
  8. Комментарий был удален.
  9. Комментарий был удален.
  10. Комментарий был удален.
  11. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 18:58
    Удивлен.В кои веки от МО прошла иформация.Три дня.Ну,для них это-быстро.
  12. olbop Звание
    olbop
    +2
    Сегодня, 18:59
    Ну вот и официальная информация. А сколько было на ВО сломано копий в обсуждении вероятных последствий предполагаемого удара по ПХГ.
    1. Комментарий был удален.
  13. ANB Звание
    ANB
    +1
    Сегодня, 19:04
    То есть Орешник по ПХГ не прилетал. Тогда вопрос - а куда делся газ из него?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 19:10
      Украли до нас laughing Да,коротко..
  14. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 19:07
    Цитата: Товарищ Берия
    Вот фото прилета инертной боеголовки ракеты ЯРС по полигону Кура

    Спасибо за пояснение. good
  15. Pulse Звание
    Pulse
    -3
    Сегодня, 19:07
    Так Хранлище или Завод ,а завтра скажут били по бункеру зели.А ведь обещали не врать...
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      0
      Сегодня, 19:24
      Ну дык... Начальник сказал - хорек, значит - никаких сусликов! Львовский государственный авиационно-ремонтный завод (ЛГАРЗ) , а не какое-то там ПХЗ.
  16. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    Сегодня, 19:22
    Цитата: Pulse
    Так Хранлище или Завод ,а завтра скажут били по бункеру зели.А ведь обещали не врать...

    Прошу прощения, у Вас праздники? Написано: МО РФ. До этого МО не высказывалось в отношении применения Орешника.
    ЗЫ: минусил не я, потому как минусы не ставлю. wink