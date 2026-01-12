События в Венесуэле могут привести к росту экспорта российской нефти в Китай

Последние события в Венесуэле могут привести к росту экспорта российской нефти в Китай. Кроме того, есть вероятность снижения скидок на сырье из России на рынке Восточной Азии.

Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на аналитические сервисы Kpler и Argus.



До военной агрессии США в Венесуэлу и захвата ее президента эта латиноамериканская страна экспортировала в Китай почти 700 миллионов баррелей нефти в день, но теперь китайским нефтеперерабатывающим заводам грозят перебои с поставками.

СМИ отмечает:

Блокада венесуэльского экспорта и аресты танкеров силами США практически остановили отгрузки в Китай.

Предполагается, что проблемы с сырьем на китайских НПЗ станут ощутимыми уже к марту. Если не принять меры, им придется сокращать производство или останавливать мощности на досрочные ремонты. Поэтому у российских нефтяных компаний появится возможность нарастить поставки сырья в Китай, чтобы заместить остановившийся экспорт из Венесуэлы.


По мнению советника главы фонда «Индустриальный код» Максима Шапошникова, Пекину в перспективе удастся договориться с американцами и возобновить венесуэльские нефтяные поступления, но это случится далеко не сразу. Да и поставляемое сырье наверняка подорожает. Поэтому у китайских НПЗ возрастет интерес к поставкам из России. А у российских поставщиков при этом, вероятно, возникнет желание воспользоваться ситуацией и сократить скидки для потребителей из КНР.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 18:41
    А что Китай???
    Знаю и про краткость сестру таланта и про смысл.
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 18:47
      В куче статей и статьюшек писЯки шас пишут что Трамп взялся за российский теневой флот - на самом деле это вранье - Трамп "мочит" только танкера с венесуэльской нефтью - а остальное ему пофиг ...
      Что за Китай то да будет покупать у нас и потому что со скидкой и потому что страхуют эти танкера не на западе - когда в любой момент страховку обьявят недействительной и запретят из за этого любые передвижения ...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:41
    У Китая баблишко есть, без нефти он не останется...
    Будут нашу покупать... хорошо.
    Есть нюансы, но они тоже решаются, в рабочем порядке.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 18:43
      rocket757 hi ,тут главное не прогадать и своего не упустить,китайцы в этом деле тоже не новички.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 18:49
        Таки да, нюансы... романсы, конечно, не поют, там совсем другие "песни" будут звучать.
        По любому договорятся и себе в убыток никто работать не будет...
  4. Джексон Звание
    Джексон
    +3
    Сегодня, 18:44
    У России не так много сейчас покупателей. Китай это прекрасно знает, поэтому объём закупок то нарастит, вот только цену не даст поднять, а то и наоборот ещё скидку потребует за увеличенный объем.
  5. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +1
    Сегодня, 18:50
    Вот и ответ на не слишком бурную реакцию России на похищение Мадуро.
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:55
    Вырастут объемы, хорошо. Если выгодно РФ будет и цена падать не будет, а расти.
  7. Glock-17 Звание
    Glock-17
    0
    Сегодня, 18:57
    Здесь главное не продешевить и использовать сложившуюся экономическую ситуацию с максимальной пользой для себя. Китай тоже неплохо пользуется экономической ситуацией России в связи с санкциями.
  8. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 19:07
    Так это что же получается??Это мы устроили заварушку в Венесуэле,что бы продать больше нефти в Китай?Подобное я как то слышал и про майдан(наша идея,чтоб Крым вернуть)... belay
  9. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 19:07
    Последние события в Венесуэле могут привести к росту экспорта российской нефти в Китай

    Могут привести, а могут и не привести. Ведь уже неоднократно заявлялось, что венесуэльская нефть специфична - тяжелая, вязкая и сернистая. И под нее нужны специальные технологии переработки (перегонки). Наш Urals тоже не легкая аравийская нефть, но все же легче венесуэльской.