События в Венесуэле могут привести к росту экспорта российской нефти в Китай
Последние события в Венесуэле могут привести к росту экспорта российской нефти в Китай. Кроме того, есть вероятность снижения скидок на сырье из России на рынке Восточной Азии.
Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на аналитические сервисы Kpler и Argus.
До военной агрессии США в Венесуэлу и захвата ее президента эта латиноамериканская страна экспортировала в Китай почти 700 миллионов баррелей нефти в день, но теперь китайским нефтеперерабатывающим заводам грозят перебои с поставками.
СМИ отмечает:
Блокада венесуэльского экспорта и аресты танкеров силами США практически остановили отгрузки в Китай.
Предполагается, что проблемы с сырьем на китайских НПЗ станут ощутимыми уже к марту. Если не принять меры, им придется сокращать производство или останавливать мощности на досрочные ремонты. Поэтому у российских нефтяных компаний появится возможность нарастить поставки сырья в Китай, чтобы заместить остановившийся экспорт из Венесуэлы.
По мнению советника главы фонда «Индустриальный код» Максима Шапошникова, Пекину в перспективе удастся договориться с американцами и возобновить венесуэльские нефтяные поступления, но это случится далеко не сразу. Да и поставляемое сырье наверняка подорожает. Поэтому у китайских НПЗ возрастет интерес к поставкам из России. А у российских поставщиков при этом, вероятно, возникнет желание воспользоваться ситуацией и сократить скидки для потребителей из КНР.
