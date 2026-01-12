Мы не собираемся отправлять свой военный контингент на Украину, если там будет существовать для него угроза.

После многочисленных заявлений официального Лондона о том, что в рамках «коалиции желающих» отправить вместе с Францией на Украину до 15 тысяч военнослужащих, риторика вдруг поменялась.Так, сегодня заместитель министра обороны Британии Ричард Найтон заявил о том, что об отправке британских военных на Украину не может идти речи, если для них там будет существовать угроза безопасности.Напомним, что «коалиция желающих» продвигает вариант с «прекращением огня». И как только такие договорённости будут достигнуты, они тут же введут на украинскую территорию свои войска. Таков план Лондона и Парижа. И они его не скрывают.Соответственно, для России в этом плане сам факт прекращения боевых действий без ответных гарантий безопасности теряет всякий смысл.Найтон:Правда, мистер Найтон изрядно лукавит. По большому счёту, британские военные уже как минимум 4-й год на Украине. Это не только военные инструкторы, но и военные «на земле», в том числе под видом наёмников. Это и представители британских спецслужб, с которыми Киев согласовывает любые свои планы по терактам и диверсиям, а часто и просто принимает эти планы для реализации от британских кураторов.