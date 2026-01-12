Лондон: Мы не отравим войска на Украину при отсутствии там для них безопасности

После многочисленных заявлений официального Лондона о том, что в рамках «коалиции желающих» отправить вместе с Францией на Украину до 15 тысяч военнослужащих, риторика вдруг поменялась.

Так, сегодня заместитель министра обороны Британии Ричард Найтон заявил о том, что об отправке британских военных на Украину не может идти речи, если для них там будет существовать угроза безопасности.



Напомним, что «коалиция желающих» продвигает вариант с «прекращением огня». И как только такие договорённости будут достигнуты, они тут же введут на украинскую территорию свои войска. Таков план Лондона и Парижа. И они его не скрывают.

Соответственно, для России в этом плане сам факт прекращения боевых действий без ответных гарантий безопасности теряет всякий смысл.

Найтон:

Мы не собираемся отправлять свой военный контингент на Украину, если там будет существовать для него угроза.

Правда, мистер Найтон изрядно лукавит. По большому счёту, британские военные уже как минимум 4-й год на Украине. Это не только военные инструкторы, но и военные «на земле», в том числе под видом наёмников. Это и представители британских спецслужб, с которыми Киев согласовывает любые свои планы по терактам и диверсиям, а часто и просто принимает эти планы для реализации от британских кураторов.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 19:00
    Что за ветренные дамы с пониженной социальной ответственностью,то входят,то выходят,то идём то не идём.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 19:07
      Цитата: Ропот 55
      Что за ветренные дамы с пониженной социальной ответственностью,то входят,то выходят,то идём то не идём.

      Тут нужен опыт, чтобы и рыбку, и об елку не ободраться. А опыта англичанке не занимать.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 19:13
        михаилл hi ,вот они и пытаются перемирие протащить на свой интерес и под свои задачи
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 19:03
    Британцы, как и весь Запад, как "британский флаг". Сколько разномастных, противоречащих друг другу заявлений...
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 19:22
      Цитата: alexputnik17
      Британцы, как и весь Запад, как "британский флаг".

      И они украли у детей радугу!
      В чистый, светлый символ радости и веселья они завернули свою гнусность. Только радуга не испачкается, пока светит Солнце и идет грибной дождик- дети будут радоваться красоте.
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 19:25
      Как раз и было в сети сообщение, что во Львове много НАТОвских офицеров здохло. Планы они разрабатывали. для бандервы .... привезут ли их домой wassat или нет? lol может в озере где утонули, на лодочках drinks катсясь
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 19:04
    ❝ Мы не отравим войска на Украину при отсутствии там для них безопасности ❞ —

    — Сидите на своём острове тихо и не рыпайтесь, будете тогда в безопасности ...
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 19:13
    Цитата: Ропот 55
    Что за ветренные дамы с пониженной социальной ответственностью,то входят,то выходят,то идём то не идём

    То ж политика, причем британская. 2-а в 1-ом. Те дамы ещё позавидуют. laughing
  5. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 19:14
    Лондон: Мы не отравим войска на Украину при отсутствии там для них безопасности

    А если лагерь этих рогатых "головорезов" сразу обесточить и канашку с водокачкой поломать то сколько они продержатся?! А потом кухню в щепки и склад с памперсами в дрова? И это до огня на поражение...
  6. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 19:16
    Странные какие-то военнослужащие, которые никуда не поедут при отсутствии безопасности.
    Это как детей у нас нельзя без детских кресел перевозить, так британских военнослужащих нельзя в опасные места направлять.
  7. Кмет Звание
    Кмет
    +2
    Сегодня, 19:18
    Мы не отравим войска на Украину при отсутствии там для них безопасности

    Забавные эти англичане)) Собираются отправить войска в зону ведения военных действий с условиями безопасности))) А войска вообще зачем предназначены и в каких условиях они вообще используются?)) Ну оно так.. стреляют на войне и могут попасть)) Не печенье же перекладывать люди идут когда в войска попадают. Чтобы не было никакой беды - держите свои войска у себя дома для их безопасности, там условия подходящие))
  8. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    0
    Сегодня, 19:22
    "Войска демонстрации присутствия" :) Можно просто плакат поставить и демонстрировать...свой маразм)
    "Обеспечте нам комфорт, капучино и массаж пролежней, вот тогда мы согласные ..на всё", гг
  9. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Сегодня, 19:31
    Не нужно верить словам, нужно верить делам.
    Испанское министерство обороны, раширяет покрытие страховок солдат.
    С начала 2026 года, идальго смогут получить расширенную компенсацию в случае гибели или ранения за пределами Испании.
    Запад, медленно но верно наращивает инфраструктуру для захода в Укрорейх.
    Вопрос стоит неправильно, "введут или не введут".
    Сколько, какие виды техники, где, по мнению НАТО, будет проходить их красная (а не чья-то коричневая) линия?
    Это правильный вопрос.
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 19:31
    Цитата: михаилл
    И они украли у детей радугу!

    "Дъявол кроется в деталях! " Флобер.. или ещё кто... Там, как обычно, на их мерзопакастной символике одного цвета не хватает. Подмена понятий. Как и с демократией, правилами, ценностями и прочими их "правдами" они носятся. Перевернутыми. laughing