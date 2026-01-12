Видя, что протест в Иране вот-вот будет подавлен, Трамп вводит в дело Уиткоффа

Американская пресса пишет о том, что спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и глава иранского МИД Аббас Аракчи провели переговоры по телефону. Основной темой для разговора официальных лиц Вашингтона и Тегерана стали события в Иране, а именно – откровенные попытки свержения власти радикализированной толпой. Радикалов открыто поддерживает Запад, а также находящийся в США сын свергнутого в своё время шаха Реза Пехлеви.

В ходе телефонных переговоров Уиткофф договорился с Арагчи об «очной» встрече в ближайшие дни.

Эксперты считают, что такие переговоры американская сторона затевает, видя, что протесты в городах Ирана не приводят к желаемому для США и Израиля результату.

Существенным по силе ударом по радикалам стало отключение системы спутникового интернета Starlink. Напомним, что иранские оппозиционеры утверждают, будто бы «Старлинк» был блокирован в Иране с помощью России и Китая. Якобы Россия предоставила некое оборудование, в Китай – инструкции.

Тем временем в Иране продолжаются «антимитинги». Это шествия сотен тысяч иранцев в самых разных городах страны, высказывающихся в поддержку иранской власти. Эти митинги по своей численности кратно превзошли «оппозиционные». Также добавила проблем организаторам митингов «оппозиции» и работа на улицах городов ополчения «Басидж», относящегося к КСИР.

Понимая, что протест вот-вот будет окончательно подавлен, Трамп пытается ввести в дело своих главных «переговорунов».

Тегеран при этом продолжает открыто говорить о том, что именно США и Израиль считает главными спонсорами радикальных выступлений в Иране. Тот факт, что особую активность проявляет проживающий в США сын свергнутого шаха, эту версию подтверждает.

Всего несколько недель назад США вели «переговоры» с Николасом Мадуро. Ирану важно это учитывать.
  1. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +7
    Сегодня, 19:49
    переговоры американская сторона затевает, видя, что протесты в городах Ирана не приводят к желаемому для США и Израиля результату.

    Чтобы что? В очередной раз из под тишка по Ирану шарахнуть?
    1. SAG Звание
      SAG
      +1
      Сегодня, 19:54
      По традиции, переговоры запрашивает проигрывающая сторона... Очень часто последнее время запад запрашивает переговоры "о мире". Развязка близится...
      1. topol717 Звание
        topol717
        +10
        Сегодня, 20:02
        Цитата: SAG
        Очень часто последнее время запад запрашивает переговоры "о мире". Развязка близится...
        И потом начинает бомбить.
        1. SAG Звание
          SAG
          +3
          Сегодня, 20:11
          Если твой единственный инструмент - это молоток, то любая проблемма будет для тебя гвоздём. "Народная американская пословица"
          По мере сокращения перерывов между бомбардировками, всему миру будет всё очевиднее факт, что "гегемон" лишился разума!
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 21:37
            Цитата: SAG
            Если твой единственный инструмент - это молоток, то любая проблемма будет для тебя гвоздём. "Народная американская пословица"

            Если русские всё могут сделать топором - хошь побриться, хошь избу срубить - пусть боятся нашего топора...
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 20:12
      Спецслужбы и министерство войны просят Трампа сдвинуть сроки-не успевают...
      1. RuAbel Звание
        RuAbel
        +2
        Сегодня, 20:19
        Думаю, это тоже часть плана, наряду с переговорами. С целью усыпить руководство Ирана.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 20:47
      alexputnik17
      Сегодня, 19:49
      Чтобы что? В очередной раз из под тишка по Ирану шарахнуть?

      hi При содействии России и Китая пригласить главным консультантом переговоров уважаемого тов. Ким Чен Ына, чтобы он донёс до руководства ИРИ всю пагубность уступок матрасникам с их главным бандитом, а также по цц ам биби.
  2. belost79 Звание
    belost79
    +11
    Сегодня, 19:50
    Летом Штаты тоже затеяли переговоры с Ираном, и тут же Израиль нанес мощный удар. Возможно, опять отвлекают.
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +7
    Сегодня, 19:50
    Конечно важно для стабильности региона чтоб Иран выстоял (надеюсь так и будет) … хватит скачек и мелкопоместного сепаратизма приводящего всегда к большой крови нищете и разрухе … и кстати ДА Старлинк (супер/пупер технологии на службе сша и их идей) действительно подавлен … процент искажения пакетов передачи доходит до 80% … тут я думаю без нас не обошлось точно … ибо на СВО эту задачу начали решать
    1. bondov Звание
      bondov
      +2
      Сегодня, 19:57
      Мятежи уже прошли пик активности, протесты продолжатся, но уже в виде локальных и малочисленных, без критической массы... бунт затухает...
    2. MrFox Звание
      MrFox
      -1
      Сегодня, 20:14
      Откуда цифра 80%? Ссылку в студию
  4. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    +10
    Сегодня, 19:53
    Надеюсь у иранских коллег, фаберже сделано не из манной каши, как у Януковича.
    Стоит иранцам пойти на переговоры, с выпеставанной МООСАДом оппозицией, как страна превратится в новую Сирию (образца 2025 года).
    Но пособник сионофашисткого режима, Трамп всегда выслуживался перед Бибоном.
    Старый извращенец, Нетаньяху возомнил себя властителем мира, и возжелал получить от американского вассала, свадебный подарок- покорённый Иран.
    Вопрос на какую страну замахнётся режим подонка Нетаньяху, после Ирана?
    1. RuAbel Звание
      RuAbel
      +1
      Сегодня, 20:21
      Нуууу, наверное, на Турцию. Вернее, на нынешний режим султана.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 21:40
      Цитата: Товарищ Ким
      Надеюсь у иранских коллег, фаберже сделано не из манной каши, как у Януковича.

      На фоне Саддама и Мадуро возникает вопрос не о фаберже, а о том, насколько они смогут противостоять тарану ишака с долларами. Будем надеяться, что выдержат...
  5. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    -1
    Сегодня, 20:08
    Отправили бы в Иран свою национальную гвардию, чтобы они показали, как правильно «обезопасить» мирные демократические митинги.
  6. НИКНН Звание
    НИКНН
    +3
    Сегодня, 20:12
    Ну вроде обошлось, хотя.... США и иже с ними не оставят своих планов.
    И тут вопрос? По одному и тому же сценарию такое происходит уже не в одной стране и не один год, в том же Иране уже не впервой. Не ужели нет возможностей у спецслужб нейтрализовать эту угрозу или тут замешано само правительство , ну в смысле кто то из руководства , тогда это измена и тут это спецслужбам под силу должно быть... request
  7. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +2
    Сегодня, 20:30
    Зачем вообще переговариваться со штатниками? Они каким боком? К Ирану. Дела внутренние.
    А вообще ---- не слишком ли много у Трампа начинаний?Может и не довести до конца. am
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 21:02
      От разговоров ничего не изменится...
      Привет Дмитрий soldier
      Показать себя совсем уж не догтвороспособным, может быть не полезным, в их случае...
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 21:07
        Виктор! Трамп прошлый раз из-за чего бомбил? Израиль замешан. А сейчас-то о чём говорить. То что штатники зарятся на чужую нефть --- так переговоры не влияют. Со всеми переговариваться и всех бомбили. После этого.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 21:15
          Все равно, общий замес крутой, замешан в нем многие, но главными остаются полосатики... без них там никто и никак.
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            +1
            Сегодня, 21:18
            Пусть бы Гренландией занялся что ли. laughing Стал бы раскол внутри НАТО или промолча ли бы recourse Тогда это знак мочить ЕС
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              +1
              Сегодня, 21:24
              Время покажет, что это было, зачем и почему!
  8. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 20:36
    Судя по тому, что Уиткофф хочет ехать на переговоры, протесты выдыхаются. Если бы было наоборот, то зачем тогда ему договариваться? Ждал бы спокойно конца режима.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:59
    Очевидное, что значительная часть населения верит в то, что полосатики это враг и от них жди беды. Впрочем, вокруг сколько угодно негативного опыта, подтверждающую их уверенность.
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 21:28
    Цитата: ZovSailor
    При содействии России и Китая пригласить главным консультантом переговоров уважаемого тов. Ким Чен Ына

    hi Либо так)) лучше как Зе... Сказать, переговоры "да", с участием последних. Пакостить или пытаться матрасы всем перечисленным стараются. feel