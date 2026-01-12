Видя, что протест в Иране вот-вот будет подавлен, Трамп вводит в дело Уиткоффа

Американская пресса пишет о том, что спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и глава иранского МИД Аббас Аракчи провели переговоры по телефону. Основной темой для разговора официальных лиц Вашингтона и Тегерана стали события в Иране, а именно – откровенные попытки свержения власти радикализированной толпой. Радикалов открыто поддерживает Запад, а также находящийся в США сын свергнутого в своё время шаха Реза Пехлеви.В ходе телефонных переговоров Уиткофф договорился с Арагчи об «очной» встрече в ближайшие дни.Эксперты считают, что такие переговоры американская сторона затевает, видя, что протесты в городах Ирана не приводят к желаемому для США и Израиля результату.Существенным по силе ударом по радикалам стало отключение системы спутникового интернета Starlink. Напомним, что иранские оппозиционеры утверждают, будто бы «Старлинк» был блокирован в Иране с помощью России и Китая. Якобы Россия предоставила некое оборудование, в Китай – инструкции.Тем временем в Иране продолжаются «антимитинги». Это шествия сотен тысяч иранцев в самых разных городах страны, высказывающихся в поддержку иранской власти. Эти митинги по своей численности кратно превзошли «оппозиционные». Также добавила проблем организаторам митингов «оппозиции» и работа на улицах городов ополчения «Басидж», относящегося к КСИР.Понимая, что протест вот-вот будет окончательно подавлен, Трамп пытается ввести в дело своих главных «переговорунов».Тегеран при этом продолжает открыто говорить о том, что именно США и Израиль считает главными спонсорами радикальных выступлений в Иране. Тот факт, что особую активность проявляет проживающий в США сын свергнутого шаха, эту версию подтверждает.Всего несколько недель назад США вели «переговоры» с Николасом Мадуро. Ирану важно это учитывать.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»