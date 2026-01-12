Видя, что протест в Иране вот-вот будет подавлен, Трамп вводит в дело Уиткоффа
Американская пресса пишет о том, что спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и глава иранского МИД Аббас Аракчи провели переговоры по телефону. Основной темой для разговора официальных лиц Вашингтона и Тегерана стали события в Иране, а именно – откровенные попытки свержения власти радикализированной толпой. Радикалов открыто поддерживает Запад, а также находящийся в США сын свергнутого в своё время шаха Реза Пехлеви.
В ходе телефонных переговоров Уиткофф договорился с Арагчи об «очной» встрече в ближайшие дни.
Эксперты считают, что такие переговоры американская сторона затевает, видя, что протесты в городах Ирана не приводят к желаемому для США и Израиля результату.
Существенным по силе ударом по радикалам стало отключение системы спутникового интернета Starlink. Напомним, что иранские оппозиционеры утверждают, будто бы «Старлинк» был блокирован в Иране с помощью России и Китая. Якобы Россия предоставила некое оборудование, в Китай – инструкции.
Тем временем в Иране продолжаются «антимитинги». Это шествия сотен тысяч иранцев в самых разных городах страны, высказывающихся в поддержку иранской власти. Эти митинги по своей численности кратно превзошли «оппозиционные». Также добавила проблем организаторам митингов «оппозиции» и работа на улицах городов ополчения «Басидж», относящегося к КСИР.
Понимая, что протест вот-вот будет окончательно подавлен, Трамп пытается ввести в дело своих главных «переговорунов».
Тегеран при этом продолжает открыто говорить о том, что именно США и Израиль считает главными спонсорами радикальных выступлений в Иране. Тот факт, что особую активность проявляет проживающий в США сын свергнутого шаха, эту версию подтверждает.
Всего несколько недель назад США вели «переговоры» с Николасом Мадуро. Ирану важно это учитывать.
