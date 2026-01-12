NYT: российские системы ПВО в Венесуэле во время атаки США не функционировали

4 843 27
NYT: российские системы ПВО в Венесуэле во время атаки США не функционировали

Венесуэльское воздушное пространство оказалось совершенно незащищенным от нападения американских военных. Дело в том, что российские системы ПВО в Венесуэле не функционировали и даже не были подключены к радарам.

Так утверждают журналисты газеты The New York Times, ссылаясь на чиновников и экспертов.

Закупленные в России комплексы С-300 и «Бук» не находились в боеспособном состоянии. СМИ предполагает, что так, возможно, продолжалось годами. Проанализировав снимки с мест ударов, журналисты пришли к выводу, что часть компонентов ЗРК не использовались, а просто лежали на складах.

Они отмечают, что, хотя задолго до атаки США в адрес Каракаса звучали многочисленные угрозы, даже такая напряженная обстановка не заставила венесуэльских военных подготовиться к вероятному вторжению. NYT предполагает, что проблема заключается в их некомпетентности, а также в высоком уровне коррупции в стране.

Помимо этого, военные Венесуэлы слишком полагались на российских инструкторов, многие из которых с началом СВО уехали из Южной Америки и вернулись в Россию для участия в боевых действиях. Похоже, системы ПВО могли находиться в работоспособном состоянии только под присмотром россиян.

Поэтому американские вертолеты смогли долететь до Каракаса, высадить там спецназ и похитить президента страны Николаса Мадуро. Собственно, защитить Венесуэлу с воздуха тогда не удалось не из-за «плохой» техники, а из-за некомпетентности местных «специалистов».
27 комментариев
  1. RuAbel Звание
    RuAbel
    0
    Сегодня, 20:24
    Сергей Кузминцев – капитан Очевидность!
    1. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      0
      Сегодня, 20:50
      Ну мы уже знаем, ибо "бабло побеждает всё"
  2. Сергей Кондратьев Звание
    Сергей Кондратьев
    +3
    Сегодня, 20:28
    Похоже, что кто-то отключил ПВО и оно работало только в отчётах для Мадуро. Самое интересное, что американцы даже зная, что ПВО не работает, всё равно ударили по расчетам ПВО и убили венесуэльских солдат с которыми уже договорились. Пока американская власть рассказывает о каком-то супер-пупер оружии примененном в Венесуэле, всё указывает на банальное предательство со стороны военных и политиков Венесуэлы.
    1. Normann Звание
      Normann
      +1
      Сегодня, 20:35
      Все как обычно, деньги решают.
    2. x.andvlad Звание
      x.andvlad
      +2
      Сегодня, 20:43
      Похоже, что кто-то отключил ПВО и оно...
      Похоже, что не отключил, а просто даже не привёл в боевое положение (если часть из них находилась на складе). А президент, видимо, был "ни сном ни духом", и спокойно почивал в своей резиденции в то время, когда над государством нависла угроза. Чудеса, да и только...
  3. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +7
    Сегодня, 20:29
    Сейчас в интернете обсуждают вопрос о том, почему все наши внешне политические ставки делаются на такие неустойчивые режимы как Асад, Мадуро, Янукович, аятоллы (хотя с последними ещё неясно до конца).

    Было ожидание, что Янукович ситуацию удержит, да ещё и денег дали, потом было ожидание, что кум разрулит, а ещё раньше я помню, было ожидание, что пока Черномырдин под горилку играет на баяне в своей резиденции под Киевом хинзиры никуда не денутся. И вот поди ты, как такое могло случиться? А теперь все эти ожидания оплачиваются кровью русского солдата
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +8
      Сегодня, 20:38
      Ради с правдивости, мы же "уговорили" Януковича не применять силу для разгона сброда на майдане. Об этом Сам заявлял, которого "обманули".
      Думаю, Янукович и сам не очень горел желанием разгонять сброд, все же свои деньги он хранил на Западе.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:57
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Сейчас в интернете обсуждают вопрос о том, почему все наши внешне политические ставки делаются на такие неустойчивые режимы как Асад, Мадуро, Янукович, аятоллы (хотя с последними ещё неясно до конца).

      Вообще-то, не все - в КНДР вполне устойчивый "режим", и с КНР у РФ неплохие стабильные отношения. Заодно можете подсказать ещё страну "с устойчивым режимом", на которую РФ можно сделать "внешнеполитическую ставку".
    3. tatarin1972 Звание
      tatarin1972
      +2
      Сегодня, 21:16
      Аналитика в МИДе похерена, всё надеемся на русский авось, но вот авось уже лет двадцать не проходит, вот и теряем, по началу деньги, а теперь жизни своих солдат.
  4. Leontrotsky
    Leontrotsky
    +5
    Сегодня, 20:33
    Так ведь у армии Венесуэлы было около 5000 ПЗРК. С ним как? Причем не было сделано ни одной попытки его применить. Такое впечатление что дали команду ни в коем случае ПВО не применять.
  5. Пленник Звание
    Пленник
    +4
    Сегодня, 20:33
    История с армянами повторяется.
  6. михаилл Звание
    михаилл
    +3
    Сегодня, 20:34
    Вот теперь от не стреляющих ПЗРК до бесполезных С-300 и БУКов добрались.
    Кстати, берите в пример.
    1. Leontrotsky
      Leontrotsky
      +3
      Сегодня, 20:39
      С чего брать пример с Пэтриотов?))) Вопрос не в том, что ПЗРК не стреляли а в том почему из них не было ни одной попытки выстрелить)))
  7. x.andvlad Звание
    x.andvlad
    +3
    Сегодня, 20:39
    Тут мы много удивлялись с компетенции сирийцев... А тут ещё похлеще...
    Интересный вопрос: мы венесуэльцам эти ЗРК поставили за живые деньги или за кредиты? Если второе - то высока вероятность того, что "плакали наши денежки" по причине смены власти и по причине того, что часть этих ЗРК уже уничтожены. Хорошо мы "влипли" с таким "союзником" winked
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +3
      Сегодня, 20:51
      Цитата: x.andvlad
      Интересный вопрос: мы венесуэльцам эти ЗРК поставили за живые деньги или за кредиты?

      За просто так.
      Неотроцкизм еще при Никите Сергеевиче Хрущеве расцвел пышным цветом и до сих пор продолжает место быть прямо в династиях.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 21:01
      "плакали наши денежки"

      Денежки не наши а тех кто их туда поставил а они скорее всего свой навар получили.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +1
        Сегодня, 21:33
        Цитата: частное лицо
        Денежки не наши а тех кто их туда поставил а они скорее всего свой навар получили.

        А вот это, тот самый неотроцкизм Хрущева. В развитии и династии работников МИД и прочих причастных.
    3. al3x Звание
      al3x
      +2
      Сегодня, 21:08
      А может уже к хххлам плывут все эти ЗРК и ПЗРК.
    4. Fan-Fan Звание
      Fan-Fan
      0
      Сегодня, 21:13
      "плакали наши денежки"

      А нашим денежкам не впервой плакать. Уже давно сплошной плач идёт.
  8. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 20:42
    Как же интересно наблюдать эволюцию заявлений американских источников относительно ПВО Венесуэлы:
    ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Военные США в ходе операции в Венесуэле атаковали ее системы противовоздушной обороны (ПВО), чтобы позволить спецназу захватить венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн.
    "Когда отряд начал приближаться к Каракасу, объединенные воздушные силы приступили к ликвидации и выводу из строя систем ПВО Венесуэлы".

    Теперь, как заявлет NYT: российские системы ПВО в Венесуэле во время атаки США не функционировали.
    Ясно одно - ПВО Венесуэлы никак не воспрепятствовала американской атаке с воздуха, о чём прекрасно был осведомлён глава Пентагона Пит Хэгсет, что не помешало ему после похищения Мадуро съязвить в адрес РФ:
    "Три ночи назад в центре Каракаса в Венесуэле почти 200 наших величайших американцев отправились в центр Каракаса. Похоже, российская противовоздушная оборона работала не так хорошо, не так ли?"

    Иногда лучше жевать, чем говорить. (с)
  9. Hashmaster Звание
    Hashmaster
    0
    Сегодня, 20:46
    Летом в Иране ПВО тоже не было подключено :)? Ну кроме AI картинок сбитых F-35 переростков. Американцы наверное просто так Growlerы применяли, по отключенным радарам. Ну тупые, как грицца
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 20:54
    Дело было не в бобине...
    А теперь вопрос... и ответ. Это их унутренняя кухня, пусть сами и разбираются, теперь.
  11. Fan-Fan Звание
    Fan-Fan
    0
    Сегодня, 21:18
    Как просто, легко и удобно объяснить провал нашего ПВО подкупом, предательством и изменой. А зачем тогда американцы бомбили наши системы ПВО?
    Военные США в ходе операции в Венесуэле атаковали ее системы противовоздушной обороны (ПВО),
    . Может быть было всё и предательство, но то, что американцы давили ПВО РЭБом и бомбили это точно
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      0
      Сегодня, 21:40
      Я конечно звиняюсь, но идущий на посадку на лужайку президентского дворца (!) вертолет, охрана обязана сбивать уже не из С-400, а из ПМ-а, образца 1954 года (который РЭБом не давится, потому что не знает, что такое РЭБ).
      И толк будет.
      ......
      если они вас увидят - они отвернуться
      если их заставят стрелять - они промахнуться
      если их отправят за вами в погоню - они споткнутся и упадут
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 21:42
      Цитата: Fan-Fan
      Как просто, легко и удобно объяснить провал нашего ПВО подкупом, предательством и изменой. А зачем тогда американцы бомбили наши системы ПВО?

      Тут как с Овечкиным - забрасывай он хоть каждую игру но один за всех он игру не вытащит. Так и здесь...
  12. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Сегодня, 21:18
    Самое мощное, в мире средство подавления ПВО-ПРО - это "ослик груженый золотом" (Филипп II Македонский)... Он (ОСЛИК), "напрочь" ослепляет и обездвиживает любое ПВО - ПРО, что продемонстрировал, всему Миру, Дональд Фредович, во время проведения СВО в Венесуэле
  13. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 21:38
    За срок хранения компонентов можно: научить зайца курить, медведя кататься на велосипеде и, наконец, выучить индейца сносно управляться с советским ЗРК. Но! Отучить дона офицера не тащить в карман всякую зелень - невозможно! Имели они ввиду пасть смертью храбрых за Венесуэлу. Огрызнулись только кубинцы - им за то честь и слава, и горстка настоящих солдат из местных, остальные спешно меняли нычки с бакинской бумагой и готовились к новым инструкциям от новых хозяев...