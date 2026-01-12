NYT: российские системы ПВО в Венесуэле во время атаки США не функционировали
Венесуэльское воздушное пространство оказалось совершенно незащищенным от нападения американских военных. Дело в том, что российские системы ПВО в Венесуэле не функционировали и даже не были подключены к радарам.
Так утверждают журналисты газеты The New York Times, ссылаясь на чиновников и экспертов.
Закупленные в России комплексы С-300 и «Бук» не находились в боеспособном состоянии. СМИ предполагает, что так, возможно, продолжалось годами. Проанализировав снимки с мест ударов, журналисты пришли к выводу, что часть компонентов ЗРК не использовались, а просто лежали на складах.
Они отмечают, что, хотя задолго до атаки США в адрес Каракаса звучали многочисленные угрозы, даже такая напряженная обстановка не заставила венесуэльских военных подготовиться к вероятному вторжению. NYT предполагает, что проблема заключается в их некомпетентности, а также в высоком уровне коррупции в стране.
Помимо этого, военные Венесуэлы слишком полагались на российских инструкторов, многие из которых с началом СВО уехали из Южной Америки и вернулись в Россию для участия в боевых действиях. Похоже, системы ПВО могли находиться в работоспособном состоянии только под присмотром россиян.
Поэтому американские вертолеты смогли долететь до Каракаса, высадить там спецназ и похитить президента страны Николаса Мадуро. Собственно, защитить Венесуэлу с воздуха тогда не удалось не из-за «плохой» техники, а из-за некомпетентности местных «специалистов».
