И это всё о Нём

586 7
И это всё о Нём


«Ну мы с ребятами на станцию залетаем, стоит цистерна – на ней написано ОН.
Мы попробовали, точно Он!» (с)




У авиации со спиртом особые отношения. Почти интимные. А уж у морской авиации особенно. Ибо флот, но с крылышками, а крылышки эти ещё на заре воздухоплавания принято было от пятен касторки отмывать этой божественной жидкостью… С тех самых пор C2H5OH неразрывно связан с авиационной судьбой, ибо, как гласит учебник по химии, «является хорошим растворителем многих органических веществ и некоторых неорганических солей»…

Про «клички»


Самолёты — это такая живая вещь, что имён-прозвищ у них поболее, чем у людей. Заводские номера. Секретные аббревиатуры. Открытые названия. Ласковые (и не очень) прозвища от экипажа. Ну и, конечно, клички-позывные от супостата… Натовская зараза всем нашим «изделиям» присваивала обозначения, которые по какой-то их натовской логике что-то там подразумевали… То «медведем» обзовут… То «барсуком», а то ещё какой тварью… Эта натовская аббревиатурная «композиция» у нас ещё в училище в «списках» ходила по рукам... Народ тоже всё строил догадки, почему, собственно, именно такие клички. А поскольку английский мы учили в общем неплохо, но со специфическим военным уклоном, то поводов для догадок и самых безумных гипотез было множество. Но это т.с. преамбула...

А уже позже, в полку, сидели мы на одном аэродроме с соседями... Соседи же летали на Ту-22 — тех самых, которые имели нашу кличку «Шило» — или проще «Морской сверхзвуковой спиртовоз»...


Натовское прозвище у него было «blinder». В дословном переводе «шоры» или «наглазник» (бленда — это от него производная). Мы всю жизнь думали, что это потому, что обзорность у него хреновая... У пилота крошечный фонарь, а штурман так вообще глядел на «божий свет» через два крохотных окошка размером с ладошку... В общем, «Иду по приборам, видимость 0». Но вот кто-то у нас выяснил, что «блиндер» — это ещё и жаргонный термин, обозначающий «пьянку» или проще «запой»... Вот тут-то всё и стало на свои места!

Про «обмен веществ»


Спирт он в авиации вещь универсальная – и в некоторых случаях абсолютно незаменимая. Это вам и «техническая жидкость», и «валюта», и обменный фонд, и вообще его можно пить.

Как сказал поэт, «вода? Я пил её однажды… Она не утоляет жажды» — в отличие от спирта. Был у нас в полку механик. По легенде, чуть ли не «сын полка», который приблудился ещё во время той войны. Да так и остался жить «на бетонке» — она для него и школой стала, и домом… Никаких училищ он, естественно, не заканчивал, вся его военная карьера за полвека ограничивалась званием старшины-сверхсрочника и должностью механика ТЭЧ. Звали его все просто Михалыч. Он, по-моему, то и жил где-то там, в каптёрке. Вечно в засаленном комбезе, он и разговаривал-то, похоже, с трудом. Так, больше жестами (тоже привычка — хрен ты на бетонке нормально поговоришь, особенно когда полёты).

Но все знали, что если с машиной какая-то проблема, и умные головы, которые «академиев назаканчивали», не знают, что случилось, то надо звать Михалыча. Вежливо звать, а главное — не забыть заглушечку. Заглушечка — это такая крышечка из анодированного алюминия с резьбой внутри и рифлением снаружи, которой обычно глушатся всякие трубопроводы во время регламентных и ремонтных работ на технике, дабы избежать попадания внутрь посторонних предметов и просто грязи. Этакий стаканчик-стопочка. Но в данном конкретном случае заглушечка должна быть наполнена спиртом.

Михалыч приходил, принимал подношение, выпивал, крякал довольно, и как по волшебству всё начинало работать — вот такая незатейливая авиатехническая магия… Даже от «соседей» частенько гонцы прибегали, ибо все знали, что Михалыч может «поднять даже палую лошадь». Но вот «принесли новость провода», что у нас теперь с Ним борьба. В масштабах страны и отдельно взятой в/ч №***. И начали бороться.

Во-первых, резко урезали нормы на «регламенты», а главное, начали заменять всякими «ацетонами-антифризами». И вообще на все краники повесили пломбы и печати… Само по себе ужасное деяние, ибо народ плохо себе представлял, как с этим всем жить, а главное, поддерживать боеготовность. Того же технического Бога-отца и его Духа как вызывать? В общем, случилось страшное.

Видимо, даже Михалыч не сумел достать. Сидим мы на техпозиции, а тут «шум, крик, кого-то понесли» — упал Михалыч на бетонке, совсем упал, и пена изо рта… В общем, как потом медики сказали, «интоксикация из-за снижения уровня спирта в крови». Еле откачали.

Вернулся Михалыч, но какой-то зелёный, и сила ушла… Инженер полка посмотрел и под свою ответственность ввёл 100 грамм Михалычу — такой вот новый регламент. И да, заработало. Хотя тут непонятно: один погонами рисковал, но второй-то жизнью… Опять же, боеготовность не страдает.

7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 04:13
    Какой-то незавершенный рассказ....Работая в ВП ЭРА, выезжая в командировку на ПТН, для монтажа РЛС "Дон", а потом и РЛС "Наяда-5", мы получали в погранотряде 3 литра С2Н5ОН для промывки волноводов и контактов...По окончанию работ все было применено по назначению и мы возвращались домой трезвые и выбритые....
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 05:47
      Цитата: Uncle Lee
      все было применено по-назначению
      А по-назначению, это как? wink
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 05:49
        Цитата: Schneeberg
        это как?

        Промыты контакты, волноводы и пищеводы... winked
  2. Борис Борисович Скрынник Звание
    Борис Борисович Скрынник
    +2
    Сегодня, 04:16
    Здравствуйте уважаемый мною Алексей Маштаков , "Даос" . Вас со всеми наступившими и прошедшими . Как то Вы подпропали с 22 . Или я был на других орбитах . Не столь важно - Спасибо Вам за клип про воздушный бой . Очень впечатлило ! Не могу найти этот ролик на ВО . Статья на 200% . И был ещё в 70-80 Борис Фёдорович .
  3. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 04:35
    1. Хорошая, а главное, жизненная история.
    2.А вот нейросетка подкачала: На рисунке будущее. Не Ту-22 там на заднем плане, ой, не Ту... Скорее всего - пепелац. Гравицапа, понятное дело, у механика в руке. Но механик, почему-то, американец или англичанин. На шильдике написано по английски, что-то типа "Ай эм ..." smile
  4. Борис Борисович Скрынник Звание
    Борис Борисович Скрынник
    +3
    Сегодня, 04:53
    Вдогонку . Знал много таких " Михаловичей " за свою жизнь . Такого же как Вы описали видел в 86 , вроде кочегар у которого по Колымски заточка с ручкой всегда была за голенищем правого кирзача . А по простому - обычный шабер . Из треугольного напильника правда . В общем и туда и куда надо . Оказался человек авиамоторист по ПО - 2 то бишь АШ - 82 (извините если ошибся) который всю ВОВ делал на коленках своих эти движки . Он меня многому научил , о чём с теплотой от своей души рваной вспоминаю его . Например как шабрить вкладыши коленвала ДВС . Т.К. они бабит сами заливали . Да много чего . Память им от нас . С уважением к Вам ББС.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 05:44
    На нашем полковом сленге, этот спирт называли "Массандрой"! И отвратительная же вещь, скажу я вам! Деревенский самогон с его сивушными маслами пьется гораздо приятнее! wink