1920. Восстание «Красной Рурской армии»

Рабочие, товарищи!... Бастуйте, прекратите работу и перекройте кислород этой военной диктатуре.



Путчисты в Берлине, 1920

Зарождение Красной Рурской Армии



Повстанцы у Дортмундского почтамта

Фрайкор «Тотшлаг»

Уже в поезде мы по угрожающему настроению населения, которое, увидев проходящий поезд, не скрывало своей ярости и ожесточения, поняли, что этот день станет серьёзным для всех нас.

Рабочие идут на штурм



Рабочие устанавливают пулемет на площади Ханзаплац в Дортмунде и готовятся к «встрече» фрайкоровцев

Без верховного командования

Нам выдавали красную повязку, а на следующий день вручали оружие… формы тогда ведь ещё не было.



Генерал-лейтенант Оскар фон Ваттер

Ярость красногвардейцев после этого уже не знала границ, и гарнизон был почти полностью расстрелян,

Отход «правых» к Везелю

«Билефельдское соглашение внесло путаницу», — вспоминает красноармеец Макс Бранденбург. «Подразделения начали уходить — слева и справа от нас… Мы стали ослабевать».

Реванш



Повстанцам Рура противостоят Рейхсвер и фрайкоры

«Пощады не будет», — подводит итог один из них в письме. «Мы расстреливаем даже раненых… Всё, что попадает к нам в руки, сначала добивается прикладом, а затем получает пулю». Они без колебаний убивают даже десять сестёр милосердия Красного Креста. «С радостью мы стреляли в этих позорных тварей. Как они плакали, как умоляли сохранить им жизнь!».



Многие сестры милосердия находившиеся в рядах повстанцев были безжалостно убиты «правыми»

Требование капитуляции

Решение в Боттропе

Поражение повстанцев



Сбор тел убитых повстанцев



Разрушенная ратуша Дортмунда



Под угрозой строгих наказаний гражданские лица были обязаны сдать всё, имеющееся у них на руках оружие