Стратегия Суровикина: растёт число ударов по энергетике Украины

Российские Вооружённые силы продолжают нанесение ударов по энергетическим объектам Украины. По сути, речь идёт о реализации стратегии генерала Суровикина, которая предлагалась ещё на относительно ранних стадиях СВО. Тогда противника в этом плане по разным причинам щадили, теперь – стратегия реализуется, хотя и другими командующими.

Появляются сообщения о многочисленных ударах по объектам энергетики Кривого Рога – одного из крупных промышленных центров на подконтрольных киевскому режиму территориях. После прилётов нескольких групп БПЛА «Герань» обесточены несколько районов как в самом Кривом Роге, так и в окрестностях.



Растёт число ударов по энергетике Киева и региона в целом.

После ударов по энергетике в Киевской области противник предпринимает усилия, чтобы вновь попытаться «запитать» украинскую столицу. Пока частично получается, однако полностью решить проблему в левобережной части Киева всё равно не выходит.

Используют в том числе поставленные Турцией мобильные генераторы.

Тем временем появляются некоторые подробности прилёта по портовой акватории Одессы. Там, на рейде, было поражён танкер, пришедший в морской порт под флагом Панамы. Украинская сторона утверждает, что речь идёт о судне, на которое должно было грузиться подсолнечное масло. В результате удара БПЛА на танкере вспыхнул пожар.

Пару часов назад ставленники киевского режима в Одессе заявили об очередной аварии на электросетях. О том, что она вызвана прилётами БПЛА, не говорят. Зато говорят о том, что значительная часть области вновь осталась без электричества. Проблемы коснулись и упомянутого одесского морского порта.

Атаки БПЛА следуют в эти часы и в отношении объектов энергетики Черниговской и Харьковской областях. В этих регионах Украины также значительные проблемы с подачей электроэнергии. Графики отключений снова перестали работать, а сами отключения теперь носят фактически стихийный характер.
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:22
    мобильные генераторы.
    Это, однозначно, дорого. Как временная замена, в случае аварии и только для жизненно важных объектов.
    михаилл
      михаилл
      0
      Сегодня, 21:41
      Цитата: rocket757
      Как временная замена

      Велосипедисты Тур Де Франс выдают средние 300-400 ватт в течении 4-6 часов, а на спурте до полутора киловатт!
      Обычный нетренированный человек примерно 200 ватт сможет накручивать часами.
      И если взять минимальное энергопотребление ноутбука в 100 ватт, и потери в трансформаторах, то сколько часов накрутишь педали- столько в нете и посидишь.
      Зато потом сможешь победить в Тур Де Франс.
  Михаил Нашарашев
    Михаил Нашарашев
    +3
    Сегодня, 21:27
    "По сути, речь идёт о реализации стратегии генерала Суровикина, которая предлагалась ещё на относительно ранних стадиях СВО. Тогда противника в этом плане по разным причинам щадили"
    просим озвучить эти причины
  zvezdochet200
    zvezdochet200
    -4
    Сегодня, 21:30
    По сути, речь идёт о реализации стратегии генерала Суровикина

    Удары по тылам, промышленности и населению это доктрина Дуэ, Суровикин тут не при чем. После какого-то интервью, где он не смог пару предложений связать, становится понятно, что ничего он не может и не смог, по сути.
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 21:37
    Не важно,чья это стратегия. Важен- результат. Полная " дЭкоммунизация" и " незалежность"- от электроэнергии,транспорта,логистики. Возвращение в первобытное состояние " вЭлЫких укров". Где лопата- предел технического прогресса и средство для " выкапыыания морей".