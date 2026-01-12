Российские Вооружённые силы продолжают нанесение ударов по энергетическим объектам Украины. По сути, речь идёт о реализации стратегии генерала Суровикина, которая предлагалась ещё на относительно ранних стадиях СВО. Тогда противника в этом плане по разным причинам щадили, теперь – стратегия реализуется, хотя и другими командующими.Появляются сообщения о многочисленных ударах по объектам энергетики Кривого Рога – одного из крупных промышленных центров на подконтрольных киевскому режиму территориях. После прилётов нескольких групп БПЛА «Герань» обесточены несколько районов как в самом Кривом Роге, так и в окрестностях.Растёт число ударов по энергетике Киева и региона в целом.После ударов по энергетике в Киевской области противник предпринимает усилия, чтобы вновь попытаться «запитать» украинскую столицу. Пока частично получается, однако полностью решить проблему в левобережной части Киева всё равно не выходит.Используют в том числе поставленные Турцией мобильные генераторы.Тем временем появляются некоторые подробности прилёта по портовой акватории Одессы. Там, на рейде, было поражён танкер, пришедший в морской порт под флагом Панамы. Украинская сторона утверждает, что речь идёт о судне, на которое должно было грузиться подсолнечное масло. В результате удара БПЛА на танкере вспыхнул пожар.Пару часов назад ставленники киевского режима в Одессе заявили об очередной аварии на электросетях. О том, что она вызвана прилётами БПЛА, не говорят. Зато говорят о том, что значительная часть области вновь осталась без электричества. Проблемы коснулись и упомянутого одесского морского порта.Атаки БПЛА следуют в эти часы и в отношении объектов энергетики Черниговской и Харьковской областях. В этих регионах Украины также значительные проблемы с подачей электроэнергии. Графики отключений снова перестали работать, а сами отключения теперь носят фактически стихийный характер.