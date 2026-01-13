«Герань-5» и её потенциал
Реконструкция облика «Герани-5» от украинского Минобороны
С 2022 г. российская армия активно применяет ударные беспилотные летательные аппараты семейства «Герань». Существующие образцы этой линейки неоднократно дорабатывались и совершенствовались с целью повышения основных характеристик и улучшения общей эффективности. Теперь стало известно, что в рамках такого семейства появился совершенно новый образец под названием «Герань-5».
Под пятым номером
Следует напомнить, что обозначение «Герань-5» впервые появилось в открытых публикациях ещё весной прошлого 2025 г. Однако тогда, по всей видимости, речь шла об очередной модификации существующего БПЛА «Герань-2» с теми или иными доработками. При этом тема беспилотника с номером «5» развития не получила.
Обозначение «Герань-5» вновь появилось в новостях всего несколько дней назад. Военное ведомство Украины сообщило, что в начале января российская армия начала применять два новых беспилотника-камикадзе. Якобы по украинским объектам били аппараты под названиями «Герань-4» и «Герань-5».
Украинское Минобороны опубликовало примерный облик новых БПЛА и основные особенности их конструкции. Названы оценочные характеристики и боевые возможности. Также попытались оценить производственные и финансовые аспекты новых проектов. Впрочем, достоверность приводимой информации и правдоподобность оценок остаются под большим вопросом.
В свою очередь, российские структуры или официальные лица пока никак не комментировали новости от украинского военного ведомства. Существование и боевое применение двух новых «Гераней» не подтверждают, но и не опровергают. Отсутствие официальной и достоверной информации даёт большой простор для различных спекуляций, мистификаций и т.д. Возможно, ситуация прояснится в ближайшем будущем, как это уже было с предыдущими версиями БПЛА «Герань».
Обломки БПЛА, собранные на месте удара
Впрочем, если «Герань-4» и «Герань-5» действительно существуют, наличие или отсутствие открытой информации о них ничуть не мешает боевому применению. Чтобы поражать выбранные цели, беспилотникам-камикадзе не требуются предварительные анонсы или широкая реклама.
Сходства и различия
Украинская сторона предполагает, что новые «Герани» были разработаны и производятся там же, где и другие БПЛА семейства. Выпуск такой техники налажен в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Вероятно, задействованы те же производственные мощности.
При этом украинские «эксперты» вновь ищут зарубежный след. Так, они сравнивают «Герань-5» с ударным БПЛА «Каррар», разработанным в Иране. Тем не менее, эти два беспилотника имеют ограниченное внешнее и техническое сходство, что указывает на уровень экспертизы.
Из данных от украинской стороны следует, что БПЛА «Герань-4» является очередным шагом в развитии изделия «Герань-2». Сохранены основные компоновочные и технические решения, используется близкий состав агрегатов и т.д. Такой БПЛА в целом похож на уже известные модификации и образцы семейства.
В то же время, «Герань-5» радикально отличается от предшественников. Этот беспилотник имеет иную аэродинамическую схему и ряд других отличий. Предполагается, что с их помощью обеспечиваются некоторые новые возможности, а также могут достигаться преимущества. Как следствие, из двух новинок больший интерес представляет именно «Герань-5».
Технические особенности
Изделие «Герань-5» представляет собой беспилотный самолёт средних размеров. Оно имеет цилиндрический фюзеляж относительно небольшого сечения с оживальным головным обтекателем. В центральной части фюзеляжа закреплено низкорасположенное прямое крыло. Хвостовое оперение имеет Н-образную форму с двумя боковыми килями-шайбами. На хвосте предусматривается установка маршевого и стартового двигателя.
По украинским данным, общая длина БПЛА достигает 6 м, размах крыла — 5,5 м. Взлётная масса оценивается в 850 кг. По размерам и массе «Герань-5» превосходит другие аппараты своего семейства. Полезная нагрузка при этом осталась на уровне 90 кг.
Беспилотник оснащается стартовым и маршевым двигателем. Для старта и первоначального разгона используется твердотопливный ускоритель, сбрасываемый после выработки топлива. Маршевая силовая установка – компактный турбореактивный двигатель, предположительно, от китайской компании Telefly Telecommunications Equipment Co.
Крейсерская скорость, по данным противника, находится в диапазоне 450-600 км/ч. Дальность — 950 км, продолжительность полёта — 2 часа. БПЛА может подниматься на высоту до 6000 м. Нетрудно заметить, что по основным лётным характеристикам «Герань-5» существенно отличается от уже известных беспилотников своей серии.
Сообщается, что на новом БПЛА используется в целом стандартный для «Гераней» набор электроники. Имеется компактный бортовой компьютер на основе платформы Raspberry, спутниковый навигационный комплекс «Комета» с многоканальным приёмником, модемы мобильных стандартов, а также набор исполнительных механизмов. Нельзя исключать возможность доработки и дополнения системы управления новыми приборами по типу других «Гераней».
В базовой версии «Герань-5» несёт осколочно-фугасную боевую часть массой 90 кг. По всей видимости, возможна установка боезарядов других типов, как это было с другими ударными беспилотниками этой серии.
Украинская сторона сообщает о принципиальной возможности использования «Герани-5» в качестве носителя оружия «воздух-воздух». В таком случае боевой нагрузкой могут быть ракеты малой дальности Р-73. Беспилотник с ракетами должен будет сопровождать другие ударные БПЛА и защищать их от атак противника.
Сообщается, что «Герань-5» должна стартовать с наземной наклонной направляющей, как и другие БПЛА семейства. Кроме того, якобы предусматривается пуск беспилотников с самолёта Су-25. При помощи балочных держателей штурмовик может поднять в воздух два беспилотника. Такой способ старта должен повышать дальность полёта на 100 км.
Новые возможности
Судя по опубликованным данным, на вооружение российской армии действительно поступил новый ударный БПЛА. Он входит в существующее семейство беспилотных систем, имеет унифицированный набор электроники и отработанное боевое оснащение. При этом «Герань-5» отличается архитектурой и основными тактико-техническими характеристиками.
Можно предполагать, что новый технический облик был сформирован с целью улучшения основных характеристик и боевых возможностей. Так, планер нормальной схемы должен упростить и удешевить производство. Также упрощается размещение агрегатов и решение других инженерных задач. При всём этом, удалось обеспечить рост размеров и массы, что даёт важные преимущества.
«Герань-5» превосходит другие образцы своего семейства по скорости полёта и потолку. Вероятно, она уступает «Герани-2» по максимальной дальности полёта, однако в этом отношении обходит другие БПЛА серии.
Предполагаемое размещение «Гераней-4» (слева) и «Гераней-5» (справа) на самолёте-носителе
Большое значение имеет унификация по основным бортовым системам. Возможно, при разработке «Герани-5» пришлось доработать алгоритмы управления из состава ПО, но радикальная перестройка системы управления не требовалась. Благодаря этому БПЛА должен сохранить возможность самостоятельной навигации на всём протяжении полёта и точного наведения на цель, в т.ч. при активном противодействии противника.
Использование готовой программно-аппаратной платформы даёт большие возможности для модернизации и расширения функций. По образцу других «Гераней», изделие с номером «5» может получить оптические средства, новые приборы связи и т.д.
Как и другие БПЛА своей серии, «Герань-5» должна доставлять к цели 90-кг боевую часть. Это могут быть заряды разных типов с разным воздействием на цель, в т.ч. уже выпускаемые для других ударных беспилотников. Выбирая конкретный тип БЧ, можно повышать эффективность удара по целям с разными особенностями.
Новые ударные БПЛА «Герань-5» или «Герань-4» могут атаковать цели самостоятельно или в группах. Также возможна организация смешанных ударов с применением техники разных типов или даже классов. В зависимости от особенностей цели и других факторов, беспилотники могут работать вместе с крылатыми или баллистическими ракетами.
Новая «Герань-5» по своему облику и параметрам заметно отличается от других отечественных ударных БПЛА или ракет. Она не только расширяет номенклатуру ударных беспилотных систем, но и делает её более гибкой. За счёт комбинирования разных ударных средств и систем можно получать желаемые эффекты.
Полезная новинка
Судя по сообщениям с украинской стороны, изделие «Герань-5» уже прошло все стадии разработки, выпускается серийно и поставляется в войска. Более того, началось его боевое применение по реальным целям. Какие темпы производства может обеспечить промышленность, как часто такую технику будут применять, и как она будет развиваться, пока неизвестно.
Однако даже сам факт появления такого БПЛА имеет большое значение для развития и усиления ударных возможностей нашей армии. При этом новые беспилотники будут использоваться вместе с существующими и вносить вклад в достижение общих целей Спецоперации.
