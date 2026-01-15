Как России не потерять торговлю нефтью?
Итак, надеюсь, все уже вдоволь накричались в теме про захваченный танкер, пожелали Дональду Трампу всего самого наилучшего, покритиковали российские власти за то, что наш Атлантический флот не отбил танкер обратно, думаю, самое время поговорить о том, что будет дальше.
Ах да, Атлантического флота, говорите, нет? Ну это, скажем так, это не критично. Если бы он и был, то, как и Средиземноморская эскадра, был бы чисто условным явлением, ни в коей мере неспособным оказать хоть малейшее воздействие на сложившуюся ситуацию.
Давайте отставим в сторону всё, что вывалили в интернет горе-патриоты относительно того, что на том танкере был российский флаг и этому флагу было нанесено оскорбление, которое должно смываться только американской кровью, и прочий бред.
Судно было турецкое, ходило под флагом Гайаны и таскало нефть из Венесуэлы в Иран, находясь под санкциями США. Где Россия? Ну да, на флаге. В последние дни появились сообщения, что судно вообще принадлежало некоему бизнесмену из Одессы и возило санкционные товары по всему миру.
Впрочем, это совершенно не важно.
Судовладелец получил временное свидетельство на право плавания под флагом РФ 24 декабря 2025 года. Это значит, что с точки зрения Минтранса РФ у судна остается иностранный судовладелец, который заключил договор бербоут-чартера (аренда судна без экипажа) с российским юрлицом. При этом иностранный флаг судна приостанавливает свое действие на время действия договора бербоут-чартера, который регистрируется в любом филиале ФГБУ «АМП Черного моря» в Сочи, Севастополе, Анапе и так далее.
Процедура несложная, всего на один портфель с бумагами. И на основании договора бербоут-чартера выдается временный флаг, обычно на 2 года. Если такое требуется надолго/бессрочно – процедура несколько иная, требующая захода в порт страны-держательницы флага. А в нашем случае все было дистанционно, без захода в российский порт.
Таким образом, в случае с танкером эта схема была использована для получения российского флага как возможности уйти от преследования властями США. По сути, танкер остался под владением иностранного судовладельца (возможно, за турецкой компанией и стоят российские или еще какие-то бизнесмены), но получил другой флаг.
Поступок более чем странный, если бы у России была своя военная база в Центральной Америке, например, на Кубе, и там находились бы два-три корабля, способные быстро прийти на выручку и разрулить ситуацию…
Вместо этого танкер пошел на север, где вообще полно кораблей стран НАТО, и не американцы, так британцы или немцы, датчане или шведы – кто-то да остановил бы его.
Вообще, с формальной точки зрения, захват судна под российским флагом — это акт агрессии, так как по КТМ РФ судно под нашим флагом — это территория РФ, и на него распространяются законы РФ.
Но если кому-то (навроде Дональда Трампа) плевать на российские законы (впрочем, как и на мировые), то вот такой получается результат.
Ведь корабль/судно в нейтральных водах можно останавливать исключительно для расследования подозрений в пиратстве, отсутствия флага судна, а также в случаях подозрения в работорговле. ВМФ любой страны формально может проверить судно, его документы и даже подняться на борт, но не более того.
Люди знающие много рассуждали относительно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о свободе судоходства (Россия, ЕС и всего 168 стран её ратифицировали), которая запрещает арест судна в нейтральных водах за исключением случаев, перечисленных выше. Существует и Устав ООН, в котором закреплён запрет на применение силы против «территориальной неприкосновенности или политической независимости» государства, а флаг РФ на судне и означает распространение суверенитета над этим судном. Много чего есть в мировой юриспруденции, но цена всему этому ноль, если нет эсминцев и авианосцев. Или, как вариант, подводных лодок.
То есть у нас трудами США получился такой итог: создан прецедент по легализации захвата судна в тысячах километров от территории США, причем судна, не нарушавшего никаких норм и конвенций, зато на основании ордера от внутреннего учреждения США, согласно которому судно участвует то ли в финансировании террористической деятельности, то ли в перевозке чего‑то для террористов, что становится универсальным юридическим предлогом для силовых действий.
Здесь возникает вопрос: есть ли разница, какой флаг на этом судне?
Конечно, все напрямую зависит от того, какой предохранитель вышибет в голове у Трампа. Учитывая, что у Дональда с этим порядок и они явно пачками горят, можно быть спокойным: дело ну совсем не во флаге.
Варианты давления на Россию, а то, что они прорабатываются, сомнений нет, могут заключаться именно в таких действиях. Принуждение к миру на Украине, так сказать, через деньги.
Не надо вводить никаких санкций, их и так уже наплодили выше крыши, видимо, следующим шагом станет наплевательство на международное законодательство и откровенное пиратство.
Давайте посмотрим вот на такой расклад: в голове у Трампа что-то звонко щелкает, и он отдает приказ об аресте всех судов из SDN-листа. Невзирая на то, какой флаг несет это судно.
Проблем никаких, 80% нефтяного экспорта России идет через Черное и Балтийское моря. Берутся две корабельных группировки, одна встает в Северном море у пролива Скагеррак, вторая не лезет в Адриатику и встает у Крита. Обе группировки намертво блокируют все судоходство, арестовывая все подозрительные корабли.
Ситуация так себе. Со снабжением у американцев проблем никаких. На севере Германия и Норвегия, за спиной Британия, на юге в Средиземном море Греция и Турция с Италией и Францией за спиной.
И эта пара АУГ (ну куда американцы без авианосцев?) будет просто арестовывать корабли по малейшему подозрению.
Арестуют 10, 20, 30 судов. И всё, и на этом экспорт закончится, потому что судовладельцам очень невыгодно, чтобы их корабли болтались на якорях в качестве то ли арестованных, то ли задержанных. А свой танкерный флот у России — это как?
Свой танкерный флот есть. Согласно изданию «Медиапалуба», морской танкерный флот России – это 405 единиц. Из них 307 относятся к нефтеналивным судам, остальное – химовозы, битумовозы и прочие. Что приятно – 188 танкеров построено после 2000 года, то есть 45% от общего числа.
И здесь встает вопрос: что будем делать, если начнется такая вакханалия? А она точно начнется, все к тому и двигают. Иностранные судовладельцы точно откажутся от перевозки российской нефти, поскольку это будет действительно очень рискованным делом.
Возникает очень логичный вопрос: что делать с танкерами, наполненными российской нефтью, особенно учитывая, что доходы от ее продажи составляют порядка трети федерального бюджета России.
Здесь речь идет уже не о чести флага, о вещах более серьезных.
Средиземноморье можно вычеркивать. У нас нет там базы, а даже если бы и была, как в Тартусе, — что говорить, если ее нет? И очень сомнительно, что она там появится. Кроме того, что новый режим, сменивший Асада («Хайят Тахрир аш-Шам»), не горит особым желанием продолжать аренду Тартуса. Если только взамен на оружие и выдачу Асада.
Но в общем и целом базы там нет и не предвидится. Россия — не США, для которых все двери нараспашку, стоит признать. Единственная страна, которая могла бы обеспечить стоянку российских кораблей в Средиземном море, — это Алжир, но над такими задачами дипломаты не пару часов корпят, и российские самолеты купить для самообороны — это одно, а вот российские корабли поставить — совсем другое.
В любом случае, с Алжиром надо было начинать работу еще тогда, когда Асад с прихваченными денежками несся на самолете в Москву.
Больше вариантов нет, увы.
Балтика — там несколько проще, там есть Калининград, который можно использовать как опорный пункт, но весь вопрос в том, что там и помощничков у американцев больше.
Весь вопрос в том, на что готовы пойти у нас ради обеспечения свободы торговли и судоходства. На Балтике вообще неплохо получилось выстроить цепочку кораблей, переброшенных по внутренним водоемам. Но корветы и МРК — это хорошо, вот только в Северном море им будет непросто конвоировать танкеры просто из-за недостатка мореходности и автономности.
А уж если действительно «Арли Берки» подтянутся… Тут играть в «Сумасшедших Иванов» на МРК не с руки.
Козыри — два наших суперпугала НАТО проекта 1144 «Орлан» «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» (за последнего не уверен), выставленные на позиции в том же Северном море, могут сыграть роль бастионов, вокруг которых можно построить оборону от АУГ.
И подкрепить это «Ясенями». Против этих подводных ломов во всем мире маловато приемов, но тут хорошо – кто обжегся, тот рисковать лишний раз не станет.
Это будут очень сложные и, главное, дорогостоящие операции, и после прохождения Скагеррака есть еще и Ла-Манш, в котором тоже неприятностей можно найти.
И здесь главный вопрос в том, насколько хватит пороха в пороховницах у тех, кто отдает приказы. В том, что Трамп отдаст любой приказ, который, по его мнению, пойдет на пользу США, – это факт. Отдаст ли такой приказ Путин – вопрос. Потому что в такой ситуации, которая может сложиться вокруг наших танкеров, приказ может быть только один: огонь на поражение.
В принципе, всего одна торпеда может устроить холодный душ для всех этих «морских котиков» и «осенних пингвинов». Всего одна, пусть даже и не попавшая, кстати.
В старые добрые времена СССР не устраивал этой порнографии со сменой флага, потому что это выгодно. Корабли шли под флагами своей страны, но почему-то никому в мире в голову не приходило задерживать или брать на абордаж так нагло, как это делается сегодня.
Господину Трампу нужен очень холодный душ. Иначе он может очень далеко зайти в своих странных репризах. А наши танкеры и танкеры наших покупателей должны беспрепятственно ходить в международных водах.
Так что торпеда — это очень дешевый вариант попытки решения проблемы. И «Оникс» тоже подойдет, но у этого изделия одна проблема: оно попадает и не перехватывается.
Маловато веры в то, что американцы «сдуются», но попытаться стоило бы. А иначе с торговлей нефтью можно попрощаться.
