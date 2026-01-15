Как России не потерять торговлю нефтью?

Как России не потерять торговлю нефтью?

Итак, надеюсь, все уже вдоволь накричались в теме про захваченный танкер, пожелали Дональду Трампу всего самого наилучшего, покритиковали российские власти за то, что наш Атлантический флот не отбил танкер обратно, думаю, самое время поговорить о том, что будет дальше.

Ах да, Атлантического флота, говорите, нет? Ну это, скажем так, это не критично. Если бы он и был, то, как и Средиземноморская эскадра, был бы чисто условным явлением, ни в коей мере неспособным оказать хоть малейшее воздействие на сложившуюся ситуацию.



Давайте отставим в сторону всё, что вывалили в интернет горе-патриоты относительно того, что на том танкере был российский флаг и этому флагу было нанесено оскорбление, которое должно смываться только американской кровью, и прочий бред.

Судно было турецкое, ходило под флагом Гайаны и таскало нефть из Венесуэлы в Иран, находясь под санкциями США. Где Россия? Ну да, на флаге. В последние дни появились сообщения, что судно вообще принадлежало некоему бизнесмену из Одессы и возило санкционные товары по всему миру.

Впрочем, это совершенно не важно.


Судовладелец получил временное свидетельство на право плавания под флагом РФ 24 декабря 2025 года. Это значит, что с точки зрения Минтранса РФ у судна остается иностранный судовладелец, который заключил договор бербоут-чартера (аренда судна без экипажа) с российским юрлицом. При этом иностранный флаг судна приостанавливает свое действие на время действия договора бербоут-чартера, который регистрируется в любом филиале ФГБУ «АМП Черного моря» в Сочи, Севастополе, Анапе и так далее.

Процедура несложная, всего на один портфель с бумагами. И на основании договора бербоут-чартера выдается временный флаг, обычно на 2 года. Если такое требуется надолго/бессрочно – процедура несколько иная, требующая захода в порт страны-держательницы флага. А в нашем случае все было дистанционно, без захода в российский порт.

Таким образом, в случае с танкером эта схема была использована для получения российского флага как возможности уйти от преследования властями США. По сути, танкер остался под владением иностранного судовладельца (возможно, за турецкой компанией и стоят российские или еще какие-то бизнесмены), но получил другой флаг.

Поступок более чем странный, если бы у России была своя военная база в Центральной Америке, например, на Кубе, и там находились бы два-три корабля, способные быстро прийти на выручку и разрулить ситуацию…

Вместо этого танкер пошел на север, где вообще полно кораблей стран НАТО, и не американцы, так британцы или немцы, датчане или шведы – кто-то да остановил бы его.

Вообще, с формальной точки зрения, захват судна под российским флагом — это акт агрессии, так как по КТМ РФ судно под нашим флагом — это территория РФ, и на него распространяются законы РФ.

Но если кому-то (навроде Дональда Трампа) плевать на российские законы (впрочем, как и на мировые), то вот такой получается результат.

Ведь корабль/судно в нейтральных водах можно останавливать исключительно для расследования подозрений в пиратстве, отсутствия флага судна, а также в случаях подозрения в работорговле. ВМФ любой страны формально может проверить судно, его документы и даже подняться на борт, но не более того.

Люди знающие много рассуждали относительно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о свободе судоходства (Россия, ЕС и всего 168 стран её ратифицировали), которая запрещает арест судна в нейтральных водах за исключением случаев, перечисленных выше. Существует и Устав ООН, в котором закреплён запрет на применение силы против «территориальной неприкосновенности или политической независимости» государства, а флаг РФ на судне и означает распространение суверенитета над этим судном. Много чего есть в мировой юриспруденции, но цена всему этому ноль, если нет эсминцев и авианосцев. Или, как вариант, подводных лодок.

То есть у нас трудами США получился такой итог: создан прецедент по легализации захвата судна в тысячах километров от территории США, причем судна, не нарушавшего никаких норм и конвенций, зато на основании ордера от внутреннего учреждения США, согласно которому судно участвует то ли в финансировании террористической деятельности, то ли в перевозке чего‑то для террористов, что становится универсальным юридическим предлогом для силовых действий.


Здесь возникает вопрос: есть ли разница, какой флаг на этом судне?

Конечно, все напрямую зависит от того, какой предохранитель вышибет в голове у Трампа. Учитывая, что у Дональда с этим порядок и они явно пачками горят, можно быть спокойным: дело ну совсем не во флаге.

Варианты давления на Россию, а то, что они прорабатываются, сомнений нет, могут заключаться именно в таких действиях. Принуждение к миру на Украине, так сказать, через деньги.

Не надо вводить никаких санкций, их и так уже наплодили выше крыши, видимо, следующим шагом станет наплевательство на международное законодательство и откровенное пиратство.

Давайте посмотрим вот на такой расклад: в голове у Трампа что-то звонко щелкает, и он отдает приказ об аресте всех судов из SDN-листа. Невзирая на то, какой флаг несет это судно.

Проблем никаких, 80% нефтяного экспорта России идет через Черное и Балтийское моря. Берутся две корабельных группировки, одна встает в Северном море у пролива Скагеррак, вторая не лезет в Адриатику и встает у Крита. Обе группировки намертво блокируют все судоходство, арестовывая все подозрительные корабли.


Ситуация так себе. Со снабжением у американцев проблем никаких. На севере Германия и Норвегия, за спиной Британия, на юге в Средиземном море Греция и Турция с Италией и Францией за спиной.

И эта пара АУГ (ну куда американцы без авианосцев?) будет просто арестовывать корабли по малейшему подозрению.

Арестуют 10, 20, 30 судов. И всё, и на этом экспорт закончится, потому что судовладельцам очень невыгодно, чтобы их корабли болтались на якорях в качестве то ли арестованных, то ли задержанных. А свой танкерный флот у России — это как?

Свой танкерный флот есть. Согласно изданию «Медиапалуба», морской танкерный флот России – это 405 единиц. Из них 307 относятся к нефтеналивным судам, остальное – химовозы, битумовозы и прочие. Что приятно – 188 танкеров построено после 2000 года, то есть 45% от общего числа.

И здесь встает вопрос: что будем делать, если начнется такая вакханалия? А она точно начнется, все к тому и двигают. Иностранные судовладельцы точно откажутся от перевозки российской нефти, поскольку это будет действительно очень рискованным делом.

Возникает очень логичный вопрос: что делать с танкерами, наполненными российской нефтью, особенно учитывая, что доходы от ее продажи составляют порядка трети федерального бюджета России.

Здесь речь идет уже не о чести флага, о вещах более серьезных.

Средиземноморье можно вычеркивать. У нас нет там базы, а даже если бы и была, как в Тартусе, — что говорить, если ее нет? И очень сомнительно, что она там появится. Кроме того, что новый режим, сменивший Асада («Хайят Тахрир аш-Шам»), не горит особым желанием продолжать аренду Тартуса. Если только взамен на оружие и выдачу Асада.

Но в общем и целом базы там нет и не предвидится. Россия — не США, для которых все двери нараспашку, стоит признать. Единственная страна, которая могла бы обеспечить стоянку российских кораблей в Средиземном море, — это Алжир, но над такими задачами дипломаты не пару часов корпят, и российские самолеты купить для самообороны — это одно, а вот российские корабли поставить — совсем другое.

В любом случае, с Алжиром надо было начинать работу еще тогда, когда Асад с прихваченными денежками несся на самолете в Москву.

Больше вариантов нет, увы.

Балтика — там несколько проще, там есть Калининград, который можно использовать как опорный пункт, но весь вопрос в том, что там и помощничков у американцев больше.

Весь вопрос в том, на что готовы пойти у нас ради обеспечения свободы торговли и судоходства. На Балтике вообще неплохо получилось выстроить цепочку кораблей, переброшенных по внутренним водоемам. Но корветы и МРК — это хорошо, вот только в Северном море им будет непросто конвоировать танкеры просто из-за недостатка мореходности и автономности.

А уж если действительно «Арли Берки» подтянутся… Тут играть в «Сумасшедших Иванов» на МРК не с руки.

Козыри — два наших суперпугала НАТО проекта 1144 «Орлан» «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» (за последнего не уверен), выставленные на позиции в том же Северном море, могут сыграть роль бастионов, вокруг которых можно построить оборону от АУГ.


И подкрепить это «Ясенями». Против этих подводных ломов во всем мире маловато приемов, но тут хорошо – кто обжегся, тот рисковать лишний раз не станет.


Это будут очень сложные и, главное, дорогостоящие операции, и после прохождения Скагеррака есть еще и Ла-Манш, в котором тоже неприятностей можно найти.

И здесь главный вопрос в том, насколько хватит пороха в пороховницах у тех, кто отдает приказы. В том, что Трамп отдаст любой приказ, который, по его мнению, пойдет на пользу США, – это факт. Отдаст ли такой приказ Путин – вопрос. Потому что в такой ситуации, которая может сложиться вокруг наших танкеров, приказ может быть только один: огонь на поражение.

В принципе, всего одна торпеда может устроить холодный душ для всех этих «морских котиков» и «осенних пингвинов». Всего одна, пусть даже и не попавшая, кстати.

В старые добрые времена СССР не устраивал этой порнографии со сменой флага, потому что это выгодно. Корабли шли под флагами своей страны, но почему-то никому в мире в голову не приходило задерживать или брать на абордаж так нагло, как это делается сегодня.

Господину Трампу нужен очень холодный душ. Иначе он может очень далеко зайти в своих странных репризах. А наши танкеры и танкеры наших покупателей должны беспрепятственно ходить в международных водах.

Так что торпеда — это очень дешевый вариант попытки решения проблемы. И «Оникс» тоже подойдет, но у этого изделия одна проблема: оно попадает и не перехватывается.

Маловато веры в то, что американцы «сдуются», но попытаться стоило бы. А иначе с торговлей нефтью можно попрощаться.
  Владимир_2У
    Владимир_2У
    +4
    Сегодня, 03:58
    Нет флота, (ау граждане, что считают что и не надо никакого флота) но есть активы западных стран в России. Впрочем что есть флот, что нету, что есть активы, что нету - если нет ВОЛИ и УМА, то и толку нет ни от чего...
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 04:32
      Цитата: Владимир_2У
      если нет ВОЛИ и УМА, то и толку нет ни от чего...

      А вот с этим проблема....
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 06:20
      Автор статьи неправ, из каждой ситуёвины есть, как минимум два выхода.
      В случае с нефтью - бить по кошелькам капитализма до отмены решения врагов "хоть пальцем" трогать российскую нефть, здесь нужны фаберже Кима и твёрдая воля к Победе.
      Два примера хуситов или вежливых людей по трансокеанским кабелям в Красном море доказали верность такого подхода.
      В добрый путь решительному и жёсткому ответу, иначе российский народ не оценит политическую волю к Победе ВС РФ в СВО-КТО.
  Товарищ
    Товарищ
    0
    Сегодня, 04:03
    В принципе, всего одна торпеда может устроить холодный душ для всех этих «морских котиков» и «осенних пингвинов». Всего одна, пусть даже и не попавшая, кстати

    Как вариант, попавшая, но для начала учебная.
  Велизарий
    Велизарий
    +5
    Сегодня, 04:48
    Как не потерять торговлю нефтью ? Очень просто-закончить СВО и начать вести вменяемую политику.
    Ведь если быть независимой страной, заниматься производством ,наукой,и.т.д. -сложно, а нынешняя РФ "либерал-патриотами" доведена до такого состояния ,что неизвестно сможет ли она это когда-либо делать вообще, то бодяжить нефтью -тоже ,конечно,непростая работа,но в 1000 раз проще. Никто это не запрещает делать и странам 3 кап.мира. Никто даже не запрещает делаться частью средств от торговли нефтью со своим народом (мысль запрещенная в РФ),,как, например, Саудовская Аравия,и.т.д.
    Тут надо просто иметь вменяемую власть..Подчеркну,что речь не идет не о капитализме,социализме,и.т..д , речь идет именно о вменяемости.
  военком Котёнок
    военком Котёнок
    +1
    Сегодня, 04:51
    Как перестать беспокоиться и полюбить нефтяную иглу.
  turembo
    turembo
    +3
    Сегодня, 05:03
    Можно выразить такую озабоченность нашей озабоченностью на дипломатическом уровне, да как обрушить ее дубиной на всех вражин вокруг, да как накроит их озабоченностью нашей.... А вообще уровень дипломатии у нас скатился с перестрелки язвительных постов в твиттере, до уровня а давайте жить дружно, даже главный кремлевский ястреб Д.А. как то подутих.
    Schneeberg
      Schneeberg
      +2
      Сегодня, 05:57
      Цитата: turembo
      А вообще уровень дипломатии у нас скатился с перестрелки язвительных постов
      К сожалению, уровень дипломатии на уровне стран третьего мира!
  Инж Мех
    Инж Мех
    0
    Сегодня, 05:25
    Говорят:

    Один из бизнес кейсов для "эффективных" менеджеров в рыболовецком бизнесе гласит:

    Если запасы рыбы истощаются, то самое прибыльное - выловить почти всю оставшуюся рыбы и продать бизнес.

    Нет там решения в виде рыбоводства.

    Так оно и будет, если у некоторых не проснется инстинкт здорового коллективного самосохранения в бизнесе на более долгое время пусть с меньшей нормой прибыли.

    Вроде один раз уже был прецедент.
  Дырокол
    Дырокол
    -1
    Сегодня, 06:12
    В старые добрые времена СССР не устраивал этой порнографии со сменой флага, потому что это выгодно. Корабли шли под флагами своей страны, но почему-то никому в мире в голову не приходило задерживать или брать на абордаж так нагло, как это делается сегодня.

    Было, может автор запамятовал, но было. И СССР утерся.
    Козыри — два наших суперпугала НАТО проекта 1144 «Орлан» «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» (за последнего не уверен), выставленные на позиции в том же Северном море, могут сыграть роль бастионов, вокруг которых можно построить оборону от АУГ.

    "Белые слоны" так называются, что их мало и они не могут находиться везде одновременно. На сколько хватит нашего флота? До первой поломки? У нас даже ДЭПЛ в сопровождении буксиров стали ходить. Я понимаю, что США не будут это делать, но чисто теоретически дергая наш флот на сопровождение танкеров (хотя даже не представляю как можно контролировать все 188 судна) они могут убить их и так малый ресурс таким образом полностью их нейтрализовав, т.к. всем известно как "быстро" у нас осуществляется ремонт и во сколько это обходится.
  yuliatreb
    yuliatreb
    +3
    Сегодня, 06:13
    У нас без захода в русский порт раздают флаги кому попало, без захода в Миграционные службы раздают гражданство аналогичным личностям, думаю скоро и эта палка выстрелит.
    Отдаст ли такой приказ Путин – вопрос
    - Не отдаст!
  Солдатов В.
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 06:42
    Прежде всего нужно понять или знать кому принадлежит нефть и танкеры. Олигархам или государству? Кто всем этим заворачивает? Что с этого имеют наши граждане? Кому мы поставляем нефть, странам НАТО которые ведут с нами экономическую и боевую войну. Или Индии этой прокладке через которую опять идут нефтепродукты нашим врагам.
    О захватах танкеров. Есть определённые маршруты поставок нефтепродуктов. Чтобы не допустить захвата судов в определённых точках должны дежурить наши военные корабли защищая тех кто чётко имеет российскую принадлежность и наш флаг. Достаточно иметь там один любой военный корабль и танкер снабжения.
    В целом по всем событиям и по настрою стран НАТО нам придётся полностью остановить поставки нефти за рубеж, кроме разве что Китаю и Кубе. Такая же ситуация и с поставками газа, хоть трубопроводного хоть в танкерах СПГ. Так что надо искать места отстоя и хранения танкеров. И готовиться к полной блокаде страны. hi