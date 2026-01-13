Вэнс попытается отговорить Трампа от нанесения ударов по Ирану
Дональд Трамп склоняется к нанесению ударов по Ирану, однако против этого выступает вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Вэнс, в отличие от Рубио, более «мягкий» политик. Вот и в ситуации с Ираном он призывает Трампа сначала попробовать дипломатию, а уже потом принимать решение о нанесении ударов. При этом Вэнс не исключает силового варианта решения иранской проблемы. Сам Трамп пока решения не принял, но все же склоняется к новым ударам по Ирану.
Как отмечает издание, во вторник, 13 января, Трамп проведет совещание со своими помощниками, на котором будут обсуждаться варианты действий в отношении Ирана. То, что США вмешаются в ситуацию с протестами, в этом никто не сомневается. Сейчас просто не определен сам механизм вмешательства, во что это выльется: ракетные и авиационные удары по военным объектам, новые санкции, кибератаки, поддержка оппозиции и т. д.
Сам Трамп, как говорилось выше, выступает за силовой вариант. Возможно, что будет принято решение об ограниченном ударе, после которого он предложит Тегерану переговоры. В атаке США поддержит и Израиль.
В общем, все решится сегодня во время консультаций. Если победит «группа Вэнса», значит, будет выбран более-менее мирный вариант. Если верх одержит Рубио, то нас в ближайшее время ждет еще одна война на Ближнем Востоке.
Информация