Дональд Трамп склоняется к нанесению ударов по Ирану, однако против этого выступает вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Вэнс, в отличие от Рубио, более «мягкий» политик. Вот и в ситуации с Ираном он призывает Трампа сначала попробовать дипломатию, а уже потом принимать решение о нанесении ударов. При этом Вэнс не исключает силового варианта решения иранской проблемы. Сам Трамп пока решения не принял, но все же склоняется к новым ударам по Ирану.



Как отмечает издание, во вторник, 13 января, Трамп проведет совещание со своими помощниками, на котором будут обсуждаться варианты действий в отношении Ирана. То, что США вмешаются в ситуацию с протестами, в этом никто не сомневается. Сейчас просто не определен сам механизм вмешательства, во что это выльется: ракетные и авиационные удары по военным объектам, новые санкции, кибератаки, поддержка оппозиции и т. д.

Сам Трамп, как говорилось выше, выступает за силовой вариант. Возможно, что будет принято решение об ограниченном ударе, после которого он предложит Тегерану переговоры. В атаке США поддержит и Израиль.

В общем, все решится сегодня во время консультаций. Если победит «группа Вэнса», значит, будет выбран более-менее мирный вариант. Если верх одержит Рубио, то нас в ближайшее время ждет еще одна война на Ближнем Востоке.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:20
    ❝ Вэнс попытается отговорить Трампа от нанесения ударов по Ирану ❞ —

    — Видимо, с вооружённой поддержкой «всенародного протеста» в Иране у Трампа не прокатывает, будет объяснять, что его отговорил Вэнс ...
  2. Наган Звание
    Наган
    -1
    Сегодня, 06:35
    "Стрелять - так стрелять." (с) А. Розенбаум
  3. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 06:50
    Vance wird versuchen, Trump von einem Angriff auf den Iran abzubringen.

    Это всего лишь показуха, типичная для американцев. Вэнс уже позиционирует себя как преемника Трампа.
    Протесты в Иране напоминают события 2003 года, когда США и их «викинги» незаконно вторглись в Ирак. Вскоре после вторжения США в Ирак в Иране начались студенческие восстания.

    Можно с уверенностью предположить, что проблема, как тогда, так и сейчас, связана с нефтью в Каспийском море и трубопроводами, которые должны были проходить от Каспийского моря через Иран, Ирак, Сирию и Средиземное море. В случае краха Ирана длина этих трубопроводов логично сократилась бы.
    Вопрос в том, что может сделать Россия? Россия инициировала крупные экономические проекты с Ираном. Может ли Россия выступить дипломатическим посредником между двумя группами в Иране?

    Или же Россия полностью уступит «поле» США?
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 07:11
      На сегодняшний день Россия является для США закуской к основному блюду (Китай).
      Единственное, что могло бы остановить американцев - это молниеносная оккупация Ирана Китаем с устранением аятолл, блокировкой КСИР и трансформация Ирана в светское государство. Россия на данную операцию, с подобным уровнем Руководства и планирования, не способна.
      В случае успеха такой операции безусловно понадобится дипломатия посредников, но опять-таки профессиональный уровень ведомства Кавалера ордена Андрея Первозванного С.В. Лаврова ниже любой критики. Даже прямые переговоры Россия-США вынуждены вести люди дела, а не МИДовские дипломаты.