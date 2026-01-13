Противник заявляет о рекордном числе ракет «Искандера» при ударах минувшей ночью
Объекты в украинской столице стали целями очередных ударов. В ночь на 13 января с использованием беспилотников «Герань» были поражены несколько объектов энергетики, на которых ранее противник проводил ремонтно-восстановительные работы. В итоге по Киеву вновь прокатилась масштабная волна аварийных отключений.
Сообщается о крупном пожаре в Деснянском районе украинской столицы. Там, как видно, свет есть.
Удары в ночь на вторник нанесены по целям и в других городах Украины. Сообщается о новых прилётах по объектам в Днепропетровской области.
Серия ударов - по целям в Одесской области, включая и сам областной центр. Поступают сведения о пожаре в портовой части города, а также об очередных отключениях электроэнергии.
Украинские источники заявляют о том, что в ночь на 13 января ВС РФ использовали «рекордное количество баллистических ракет» для ударов по объектам, контролируемым Украиной. В частности, говорится о прилётах 20 ракет ОТРК «Искандер» по энергетике Харькова, Зеленодольска Днепропетровской области (там располагается ТЭЦ), а также по целям в Запорожской области.
Отличительной особенностью ряда контролируемых киевским режимом городов становится подвоз мобильных генераторов турецкого производства.
