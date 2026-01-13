В конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии

На рассмотрение конгресса США внесён законопроект, название которого говорит само за себя: «Об аннексии Гренландии и предоставления статуса штата США».

Автором законопроекта стал республиканец Рэнди Адам Файн, представляющий в конгрессе один из округов штата Флорида.



По словам Файна, Гренландию нельзя проигнорировать, так как это «жизненно важный актив».

Американский конгрессмен:

Это о национальной безопасности. Контролирующий Гренландию, контролирует и основные судоходные пути в Арктике, и саму архитектуру безопасности. Мы не можем оставить будущее в руках режимов, презирающих наши ценности.

Примечательно, что ранее сам Файн называл себя «еврейским молотом», подчёркивая и свою национальность, и жёсткий стиль в политике.

Тем временем журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт о том, действительно ли Трамп готов аннексировать Гренландию.

Ответ Левитт был таков:

Президент Трамп очень чётко обозначил свою позицию. Он сказал, что если Гренландию не приобретём мы, то её захватят, возможно – военным путём, Китай или Россия. Это будет плохо для США, для Европы и для самой Гренландии.

Таким образом, всё идёт к тому, что США действительно аннексируют Гренландию, увеличив свою площадь на 2 с лишним миллиона квадратных километров. В случае присоединения Гренландии Соединённые Штаты Америки, обойдя Канаду, по площади выйдут на второе, после России, место в мире. Напомним, что ранее президент Дональд Трамп заявлял о планах присоединения к США и упомянутой Канады.
2 комментария
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:42
    ❝ В конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии ❞ —

    — «Если что-то не соответствует закону, значит, надо поменять закон» ...
    (Закон – что дышло)
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:56
    Гренландия это ворота к природным ресурсам Арктики и позиционный район для ударных ракет США по России.
    Трамп вцепился зубами в этот лакомый кусок территории Севера...собакен чёртов...аппетит растёт в геометрической прогрессии.