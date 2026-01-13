В конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии
На рассмотрение конгресса США внесён законопроект, название которого говорит само за себя: «Об аннексии Гренландии и предоставления статуса штата США».
Автором законопроекта стал республиканец Рэнди Адам Файн, представляющий в конгрессе один из округов штата Флорида.
По словам Файна, Гренландию нельзя проигнорировать, так как это «жизненно важный актив».
Американский конгрессмен:
Примечательно, что ранее сам Файн называл себя «еврейским молотом», подчёркивая и свою национальность, и жёсткий стиль в политике.
Тем временем журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт о том, действительно ли Трамп готов аннексировать Гренландию.
Ответ Левитт был таков:
Таким образом, всё идёт к тому, что США действительно аннексируют Гренландию, увеличив свою площадь на 2 с лишним миллиона квадратных километров. В случае присоединения Гренландии Соединённые Штаты Америки, обойдя Канаду, по площади выйдут на второе, после России, место в мире. Напомним, что ранее президент Дональд Трамп заявлял о планах присоединения к США и упомянутой Канады.
