Если будет референдум, я проголосую за объединение с Румынией. Такой маленькой стране, как Молдова, становится все труднее выживать — как демократическое, как суверенное государство.

Молдавия в скором времени может войти в состав Румынии, по крайней мере, если у власти останется Санду и ее окружение. Накануне она официально и во всеуслышание заявила, что самым лучшим вариантом для республики будет присоединение к стране Евросоюза.Президент Молдавии выступила за вхождение республики в состав Румынии. Не за союз с Румынией, а за полное поглощение своей страны. И все это подается под соусом «выживания демократии» и «противостояния России». Мол, без Румынии Молдавия будет захвачена Россией сразу же, как только она разберется с Украиной.В принципе, все к этому и идет. Молдавия в последние годы «румынизируется» ускоренными темпами. Румынские паспорта есть у большинства населения республики, румынский язык изучается в школах. В Бухаресте вообще заявляют, что Молдавии не существует, молдавского языка тоже, а молдаване — это румыны.А Санду ведет республику к полной ликвидации, причем при полном одобрении Евросоюза.