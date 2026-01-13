Санду выступила за ликвидацию Молдавии как отдельного государства

Санду выступила за ликвидацию Молдавии как отдельного государства

Молдавия в скором времени может войти в состав Румынии, по крайней мере, если у власти останется Санду и ее окружение. Накануне она официально и во всеуслышание заявила, что самым лучшим вариантом для республики будет присоединение к стране Евросоюза.

Президент Молдавии выступила за вхождение республики в состав Румынии. Не за союз с Румынией, а за полное поглощение своей страны. И все это подается под соусом «выживания демократии» и «противостояния России». Мол, без Румынии Молдавия будет захвачена Россией сразу же, как только она разберется с Украиной.



Если будет референдум, я проголосую за объединение с Румынией. Такой маленькой стране, как Молдова, становится все труднее выживать — как демократическое, как суверенное государство.


В принципе, все к этому и идет. Молдавия в последние годы «румынизируется» ускоренными темпами. Румынские паспорта есть у большинства населения республики, румынский язык изучается в школах. В Бухаресте вообще заявляют, что Молдавии не существует, молдавского языка тоже, а молдаване — это румыны.

А Санду ведет республику к полной ликвидации, причем при полном одобрении Евросоюза.
  Владимир Владимирович Воронцов
    
    
    Сегодня, 06:47
    ❝ Санду выступила за ликвидацию Молдавии как отдельного государства ❞ —

    — «Одно слово – румынка» ...
  Grencer81
    
    
    Сегодня, 06:47
    Так её для этого и поставили.
  Тот же ЛЕХА
    
    
    Сегодня, 06:53
    Для начала Санду надо решить вопрос с Приднестровьем и нашими солдатами там...а это однозначно кровопролитие с местными жителями и нашей армией.
    С огнем играет Санду.
    Вот что значит когда во главе страны встаёт агент влияния Запада...страна теряет свою независимость и идентичность полностью.
  rotfuks
    
    
    Сегодня, 06:53
    Если будет референдум, я проголосую за объединение с Румынией. Такой маленькой стране, как Молдова, становится все труднее выживать —
    Голосование и референдумы по молдавански с заранее известным результатом это известная технология голосования по почте от самоходного Джо. Что касается маленьких стран, то такие маленькие страны как Ватикан, Монако, Сан-Марино, Лихтенштейн, Андорра, Мальта и эти страны себя прекрасно чувствуют, и никто не с кем нехочет поглотиться.
  sgr291158
    
    
    Сегодня, 06:55
    Лихо закручивается сюжет. А народ кто спрашивает.
  Роман Бубнов
    
    
    Сегодня, 07:01
    А чего еще ждать от этой гражданки Румынии с прошитыми соросовскими "евромозгами"...
    Отрабатывает свой кусок булки с маслом.
    А молдаван никто и спрашивать не будет, хотят они быть румынами или нет.
    Да им мне кажется уже тоже - "Что воля, что неволя - все одно"...
  андрей мартов
    
    
    Сегодня, 07:04
    У Санду на голове под прической,скорей всего,есть родимое пятно. Вполне возможно,что она даже дочь одного пятнистого деятеля,тоже разрушевшего страну. . . hi