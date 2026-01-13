«Это не Шахеды»: противник пишет о новых БПЛА, используемых этой ночью ВС РФ

Украинские мониторинговые паблики пишут о том, что Россия всё чаще применяет беспилотники, которые по звуку полёта значительно отличаются от «Гераней». Напомним, что на Украине российские «Герани» продолжают называть «Шахедами».

Из публикаций:

Звук в полёте совсем другой. Сначала даже не понял, точно ли это дрон.

Это не «Шахеды». Это какие-то другие БПЛА.

Летит тихо с присвистом.

По последним данным, атаки с применением БПЛА продолжаются в отношении объектов Житомирской, Черниговской, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Целей «Герани» (или «не Герани») достигли в районе населённого пункта Васильковка на Днепропетровщине. Прилёты фиксируются в Борисполе под Киевом, где, как известно, расположен крупнейший аэропорт (он же логистический узел) Украины.

Пожары в результате прилётов полыхают в промзоне Одессы. Сообщается об отключениях электроснабжения в части города и области.

Напомним, что ранее появлялись сообщения о применении Россией БПЛА «Герань-5». Эти БПЛА (точнее, то, что продемонстрировал противник) значительно отличаются от «Герани-2» по своей конфигурации. Заявленная дальность их полёта составляет 1 тыс. км.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:34
    ❝ По последним данным, атаки с применением БПЛА продолжаются в отношении объектов Житомирской, Черниговской, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей ❞ —
    ❝ Пожары в результате прилётов полыхают в промзоне Одессы ❞ —

    — Никого не обидели вниманием? ...
    (Обращайтесь, если что)
  2. Попуас Звание
    Попуас
    +6
    Сегодня, 07:35
    Летит тихо с присвистом
    ...турбированный мопед bully...скоро ещё и отсечки будут laughing
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 08:42
      Это не «Шахеды». Это какие-то другие БПЛА.

      А какая разница?! Шахеды/ Герани, не все ли равно? Главное побольше и почаще по их пустой б̶а̶ш̶к̶е̶ голове!
  3. Chip4ik Звание
    Chip4ik
    +2
    Сегодня, 07:35
    «Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое». Осталось только добавить почаще и поточнее.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 11:02
      Да всё они знают.Вот украинская инфографика с информацией о наших дронах.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 07:38
    Звук в полёте совсем другой. Сначала даже не понял, точно ли это дрон.

    Летят утки...летят утки...до милого гуся.
    Звук что надо...дроны непрерывно совершенстуются и куда заведёт их эволюция черт его знает...у них появляются новые функции и способности...сильно похож этот процесс на взрывной рост и эволюцию динозавров в мезозойской эре...среда обитания позволяет.
  5. ученый Звание
    ученый
    +2
    Сегодня, 07:46
    Герани - 1,2,3,4 и уже 5. Понятно, что военным проще все называть одинаково и желательно цифрами. Их всего 10, а букв 33, можно и запутаться wink .
    Но ведь был же хороший опыт когда проводили конкурс на названия Посейдон, Буревестник, Пересвет. И слух не режет, красиво и сразу все понятно.
  6. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +6
    Сегодня, 07:49
    Летит тихо с присвистом.
    Вспоминаю советский фильм : Хроника пикирующего бомбардировщика- "Будешь ты стрелком-радистом,а в душе пилот ! Будешь ты летать со свистом задом наперёд ! "
    1. ПАН51 Звание
      ПАН51
      +5
      Сегодня, 08:01
      Был в свое время в моем экипаже оператор, который, подходя к самолету перед вылетом, произносил эту фразу. И летал он, кстати, задом наперед. Самолет Ту-22.
  7. Glenn
    Glenn
    -2
    Сегодня, 08:10
    Какая тебе разница как он звучит, любитель музыки простигосподя лябимоль 3 октавы. Услышал сдриснул в подвал пить какаву венскую, в кружевных трусишках.) Дядьки сделают свои дела, иди туши.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 08:20
    Шахеды, это шахеды! Только теперь не из стиральных машин, а их холодильников lol laughing laughing
  9. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 08:41
    Дело не в звуке,а в результате
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 09:02
    Летит тихо с присвистом
    На лихом коне! wink
  11. Динич Звание
    Динич
    0
    Сегодня, 09:09
    ИспользовАНННЫХ.
    "Использованных ВС РФ".
    Ночь прошла и событие уже произошло, оно в прошлом. Поэтому и использоваться должна форма глагола в прошлом времени.
  12. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 09:19
    Ты, как хочешь, это назови.
  13. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 10:32
    Герань-5 это фактически дешёвые крылатые ракеты.
  14. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 10:48
    Герань-5 - это, собственно, не дрон, а небольшая крылатая ракета.
    У нее цилиндрический корпус и открывающиеся две пары крыльев.