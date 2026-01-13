«Это не Шахеды»: противник пишет о новых БПЛА, используемых этой ночью ВС РФ
Украинские мониторинговые паблики пишут о том, что Россия всё чаще применяет беспилотники, которые по звуку полёта значительно отличаются от «Гераней». Напомним, что на Украине российские «Герани» продолжают называть «Шахедами».
Из публикаций:
Звук в полёте совсем другой. Сначала даже не понял, точно ли это дрон.
Это не «Шахеды». Это какие-то другие БПЛА.
Летит тихо с присвистом.
По последним данным, атаки с применением БПЛА продолжаются в отношении объектов Житомирской, Черниговской, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей.
Целей «Герани» (или «не Герани») достигли в районе населённого пункта Васильковка на Днепропетровщине. Прилёты фиксируются в Борисполе под Киевом, где, как известно, расположен крупнейший аэропорт (он же логистический узел) Украины.
Пожары в результате прилётов полыхают в промзоне Одессы. Сообщается об отключениях электроснабжения в части города и области.
Напомним, что ранее появлялись сообщения о применении Россией БПЛА «Герань-5». Эти БПЛА (точнее, то, что продемонстрировал противник) значительно отличаются от «Герани-2» по своей конфигурации. Заявленная дальность их полёта составляет 1 тыс. км.
