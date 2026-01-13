Трамп срочно связался с Маском после доклада о блокировке Starlink в Иране

Стало известно о том, что секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Али Лариджани. Основная тема переговоров касалась последних событий в Иране, где вооружённые лица радикализировали протестные митинги, которые изначально позиционировались как протест против повышения цен. В итоге в Иране дело, как известно, дошло до требований «смерти аятолле», сброса памятников генералу Касему Сулеймани и применения оружия не только против полиции и военных, но и против участников тех же митингов, чтобы свести ситуацию к хаосу.

В ходе телефонного разговора Шойгу и Лариджани обсудили не только события в Иране как таковые, но и стратегическое долгосрочное сотрудничество между Москвой и Тегераном.



Иранская пресса:

Лариджани назвал расширение сотрудничества между двумя странами фактором региональной стабильности и отметил полезность консультаций на высоком уровне для реализации стратегических отношений.

Напомним, что накануне представители так называемой оппозиции Ирана заявили, что Китай и Россия «помогли иранским властям заглушить Starlink». Это серьёзно отразилось на способностях радикалов координировать антиправительственные акции.

Из США приходят сообщения о том, что Трампу доложили о масштабной блокировке Starlink в Иране. В связи с этим американский президент срочно связался с Илоном Маском, решив уточнить у него, как такое вообще возможно.

Пресс-пулл американского президента сообщает, что Трамп и Маск провели переговоры, в ходе которых обсуждалась возможность поставки в Иран новой крупной партии терминалов спутникового интернета.

Западная пресса пишет, что ранее иранские спецслужбы «запеленговали» наибольшую активность терминалов Starlink, вычислив места их размещения, выявив координаторов внутри страны. Утверждается, что часть «домашних» терминалов была изъята, часть обесточена, что и вызвало в итоге проблем с координацией у радикальной оппозиции.

Иран публикации о блокировке и «пеленговании» Starlink официально не комментирует.
  1. Bazyl LIVE
    Bazyl LIVE
    -10
    Сегодня, 08:22
    Ну а что Маск особо сделает, уровень технических специалистов Ирана на порядок выше, чем у инженеров его компании.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +1
      Сегодня, 08:30
      Цитата: Bazyl LIVE
      Ну а что Маск особо сделает, уровень технических специалистов Ирана на порядок выше, чем у инженеров его компании.

      Ответит скорее Трамп...бомбами по Тегерану.
      Сейчас все зависит от властей Ирана...насколько они способны противостоять прокси-войне евреев и американцев против них.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +2
        Сегодня, 09:26
        Это вопрос сотрудничества между Россией и Ираном. Поставят туда наши комлексы или нет. Тогда сша и изрель призадумаются.
        Если выявили координаторов значит поймали большую часть исполнителей.
      2. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 10:47
        Тот же ЛЕХА
        Сегодня, 08:30
        Ответит скорее Трамп...бомбами по Тегерану.
        Сейчас все зависит от властей Ирана...насколько они способны противостоять прокси-войне евреев и американцев против них.

        hi Необходимы совместные и одновременные действия Москвы, Пекина, Пхеньяна, Нью-Дели, Тегерана по болевым точкам матрасников и мелко бритов.
        Промедление грозит геостратегическими потерями в Еразии и в мире.
    2. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  2. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 08:28
    Поставить помеху задача не особо сложная. Сложнее самим при этом без связи не остаться
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 09:40
      Дык РЭБ -она ж как ПВОшник из анекдота, которого по здоровью не пустили в леДчеГи! ("Сам не летаю -и другим не дам!" (С) )
  3. бухач Звание
    бухач
    +4
    Сегодня, 08:30
    Всё правильно,связь,следовательно и координация,основная составляющая таких масштабных выступлений.Помнится ещё на заре "арабской весны",в Тунисе,обычный мобильник сыграл решающую роль в развитии событий,так что тырнет тырнетом а сотовая тоже значение имеет,только куда же без неё в нынешнее время,все на ней повязаны.
    1. cpls22 Звание
      cpls22
      +4
      Сегодня, 08:57
      В Минске при отключении сотовой связи использовали новую технологию - связь между мобильниками по принципу распределённой сети. Руководство шло с территории посольства , недоступной для правоохранительных органов. Как в итоге разобрались с этим - неясно. М.б. глушилку у самого посольства поставили..
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        0
        Сегодня, 09:38
        В случае, если руководство идет с территории посольства - следует вызвать посла и вручить ему ноту о том, что с 0 часов следующего дня в отношении его посольства не применяются принципы экстерриториальности. А в 0 часов подогнать к посольству космонавтов и устроить маски-шоу.
        Но для этого нужны яйца.
        1. cpls22 Звание
          cpls22
          0
          Сегодня, 09:55
          Не знаю, м.б. всё так и было, "змагары" в итоге ведь угомонились recourse
  4. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +5
    Сегодня, 08:51
    Подытожить можно только одно:
    Трамп не на шутку решил покончить с «ненавистным Ираном»...
    В любом случае Россия и Китай должны решить для себя, такие ли они слабые, что даже в Восточном полушарии не смогут защитить собственные интересы (Ирана в том числе), и что для них значит это сионистское террористическое искусственное формирование, подливающее масла в огонь на Ближнем Востоке.
  5. ученый Звание
    ученый
    0
    Сегодня, 08:58
    Над территорией которую контролирует правительство Ирана заглушить можно любую связь и навигацию. Немного труднее определить координаты терминалов Starlink. И помощь Китая и России в этом точно не нужна. А вот создать помехи для связи и навигации в районах израильско-американских баз сложнее на порядок.
    1. nobody75 Звание
      nobody75
      +1
      Сегодня, 09:27
      Имея нормальные радиотелескопы и орбитальную группировку - не сложно. Старлинк симметричный канал для вирт соединения использует. Вот если бы канал был ассиметричным как в первых картах спутникового инета... Тогда было бы сложнее.
      С Уважением
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 10:29
        Имея нормальные радиотелескопы и орбитальную группировку - не сложно. Старлинк симметричный канал для вирт соединения использует.

        С учетом количества спутников Старлинк- подавить их работу практически невозможно.
  6. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 09:10
    Иран публикации о блокировке и «пеленговании» Starlink официально не комментирует.

    Иранцы утверждают что им удалось заглушить "Старлинки" Илона Маска почти по всему Ирану - порядка 80% терминалов. Непонятно как они это сделали. Старлинк - это продвинутая АФАР-антенна, работающая на частоте 16-20 ГГц. Спутников на низкой орбите 8147 штук.
    Можно относительно легко заглушить wi-fi сети, но эффективного и массового РЭБа против Старлинка нет даже в России. Возможно иранцы глушат GPS частоты, GPS действительно необходим Старлинку чтобы быстрее подключиться, но работать он может и без него.
    Кроме прочего, если пользователь Старлинка продвинутый, то он может создать vpn-контейнер на нём и "расшарить" интернет на всю ближайшую сеть уже по проводам. Роскомнадзор, блокировки по dns, провайдерам и прочим подсетям - всё бесполезно. Связь терминал-спутник не заглушить, спутники не сбить и будет их скоро 40000.
    Это несет большую опасность, так как любые отчеты, в которых: "наш РЭБ заглушит Старлинк" - несут угрозу, показывают некомпетентность.
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 09:41
      Осталось найти способ провезти Старлинк через кордон, чтобы его не изъяли таможня и погранцы. А потом - сохранить наличие терминала в тайне, чтобы однажды к тебе в хату не завалились космонавты с обыском.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 10:16
      Не стоит брать это на веру безапелляционо. Писал явно не технический специалист по этому направлению.
  7. Жека111 Звание
    Жека111
    +1
    Сегодня, 09:14
    Трампу надо было провести разговор с ИИ, ведь именно он спровоцировал массовые волнения, путем размещения фейков через свои аватары...... А доверчивый иранский либерал клюнул на это, ну а дальше за дело взялись курдские террористы..... Без интернета американо-израильская ИИ революция в Иране отменяется
  8. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 10:32
    Напомним, что накануне представители так называемой оппозиции Ирана заявили, что Китай и Россия «помогли иранским властям заглушить Starlink».

    Полная ерунда. С учётом большого количества спутников Старлинк это технически невозможно. Если бы это было возможно, на Украине Старлинк давно бы не работал.