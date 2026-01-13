Трамп срочно связался с Маском после доклада о блокировке Starlink в Иране
Стало известно о том, что секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Али Лариджани. Основная тема переговоров касалась последних событий в Иране, где вооружённые лица радикализировали протестные митинги, которые изначально позиционировались как протест против повышения цен. В итоге в Иране дело, как известно, дошло до требований «смерти аятолле», сброса памятников генералу Касему Сулеймани и применения оружия не только против полиции и военных, но и против участников тех же митингов, чтобы свести ситуацию к хаосу.
В ходе телефонного разговора Шойгу и Лариджани обсудили не только события в Иране как таковые, но и стратегическое долгосрочное сотрудничество между Москвой и Тегераном.
Иранская пресса:
Напомним, что накануне представители так называемой оппозиции Ирана заявили, что Китай и Россия «помогли иранским властям заглушить Starlink». Это серьёзно отразилось на способностях радикалов координировать антиправительственные акции.
Из США приходят сообщения о том, что Трампу доложили о масштабной блокировке Starlink в Иране. В связи с этим американский президент срочно связался с Илоном Маском, решив уточнить у него, как такое вообще возможно.
Пресс-пулл американского президента сообщает, что Трамп и Маск провели переговоры, в ходе которых обсуждалась возможность поставки в Иран новой крупной партии терминалов спутникового интернета.
Западная пресса пишет, что ранее иранские спецслужбы «запеленговали» наибольшую активность терминалов Starlink, вычислив места их размещения, выявив координаторов внутри страны. Утверждается, что часть «домашних» терминалов была изъята, часть обесточена, что и вызвало в итоге проблем с координацией у радикальной оппозиции.
Иран публикации о блокировке и «пеленговании» Starlink официально не комментирует.
